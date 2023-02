Si può attivare una eSIM con Iliad a Febbraio 2023?

Offerte in evidenza Giga 100 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Giga 150 9.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Dati 300 13.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Sono tanti gli utenti che oggi vorrebbero abbinare un’eSIM alla propria offerta di telefonia mobile. Tra i più trepidanti ci sono sicuramente i clienti di Iliad, che aspettano di avere una scheda digitale ormai da troppo tempo. Questa tecnologia è già disponibile per gli utenti francesi dell’azienda ma per quelli italiani le ultime notizie risalgono addirittura a 2021. All’epoca il CEO di Iliad, Benedetto Levi, aveva affermato durante una sessione audio su Clubhouse che l’operatore riteneva ancora troppa bassa la richiesta di eSIM ma prometteva che il lancio sarebbe avvenuto nei mesi successivi. Il tempo è passato ma ancora nessuna notizia delle eSIM Iliad.

eSIM Iliad: caratteristiche e vantaggi

Le eSIM Iliad come quelle di altri operatori permetteranno di utilizzare due numeri di telefono sullo stesso dispositivo. Oggi infatti troviamo sul mercato diversi smartphone con modalità Dual SIM o che addirittura prevedono solo l’utilizzo di schede digitali. Le eSIM si scaricano sul telefono come un qualsiasi file scannerizzando un apposito QR Code, che solitamente si riceve via email o stampato su cartoncino con acquisto in negozio.

Le caratteristiche dell’eSIM le rendono una soluzione molto più ecologica ed efficiente. Dato che vengono salvate sul cellulare non si possono perdere, danneggiare, smagnetizzare o deteriorare come le loro alternative fisiche. In più praticamente azzerano i tempi di attivazione e ovviamente i costi per la spedizione e l’imballaggio dato che non sono richiesti.

Le offerte Iliad di febbraio 2023 e come acquistare e attivare l’eSIM

Offerte Iliad di febbraio Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro 2 Giga 100 illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 3 Giga 150 illimitati 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro 4 Dati 300 illimitati 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Al momento non è quindi possibile attivare una eSIM Iliad ma basandoci sulle strategie degli altri operatori e la storia del marchio francese possiamo ipotizzare come avverrà il lancio di questa tecnologia. E’ molto probabile che le schede digitali si potranno acquistare direttamente online o tramite Simbox, presenti in tutti gli Iliad Store e Corner, e che non avranno un costo superiore rispetto a quelle fisiche. Very Mobile e Spusu hanno adottato questa politica mentre altri come Vodafone, TIM e WindTre prevedono un costo per acquistarne una o cambiare SIM tradizionale.

Per scaricarle sarà sufficiente inquadrare con la fotocamera dello smartphone un QR Code, che con ogni probabilità verrà inviato da Iliad via email o che comparirà a schermo con acquisto su Simbox. Per l’attivazione si dovrà comunque procedere alla videoidentificazione, ovvero la procedura che permette all’operatore di confermare l’identità dell’intestatario della SIM. Si tratta di realizzare un video selfie in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. In media servono meno di 3 minuti.

A livello di offerte a cui abbinare una eSIM non ci dovrebbero essere particolari ostacoli. I clienti potranno scegliere tra tutte le tariffe dell’operatore low cost senza vincoli né costi nascosti. Ciò significa che si può recedere dal piano quando si vuole senza penale ed usufruire dei servizi di base più richiesti come Segreteria telefonica, funzione Hotspot per condividere la connessione con un altro terminale, etc. Iliad inoltre non applica rimodulazioni e quindi il prezzo mensile e la composizione delle offerte resterà fisso per sempre.

Le migliori tariffe oggi disponibili di Iliad sono:

1. Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue potete utilizzare tutti i minuti e Megabyte inclusi nel piano

2. Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue potete navigare fino a 8 GB in roaming

3. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue potete navigare fino a 10 GB in roaming. Chi è già cliente di Iliad e vuole passare a questa offerta può farlo gratuitamente con richiesta dall’Area Personale

I clienti con Giga 150 e pagamento automatico su carta di credito o debito ricevono anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Sulla rete fissa dell’operatore potrete navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sula rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) e avere inclusi chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito. Il prezzo di Iliad per chi ha una SIM da 9,99 euro al mese con pagamento automatico è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Per l’installazione servono 39,99 euro. All’offerta si possono aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per ampliare il segnale in ogni angolo della casa a 1,99 euro al mese ciascuno e la protezione di McAfee per tutti i dispositivi a 2,99 euro al mese.

4. Dati 300 con chiamate a 28 cent, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue potete navigare fino a 13 GB in roaming

Per confrontare le offerte di Iliad con quelle degli altri operatori mobile potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento permette infatti di trovare la promozione realmente più conveniente in quanto il confronto si basa sui consumi medi dell’utente.

Chi è cliente di Iliad da almeno 3 mesi e ha attivato il pagamento automatico può anche acquistare un telefono in un’unica soluzione o a rate. Le offerte smartphone incluso dell’operatore prevedono un vincolo di permanenza minima di 30 mesi e il pagamento di un anticipo, la cui entità dipende dal modello scelto e dal taglio di memoria. In particolare con Iliad è possibile avere a rate tutti i più recenti modelli di iPhone, a partire da iPhone 13 passando per iPhone SE fino a iPhone 14, Plus, Pro e Max. La consegna è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi.

E’ possibile richiedere il telefono dall’apposita sezione nell’Area Personale. E’ possibile corrispondere tutte le rate in un’unica soluzione in qualsiasi momento senza penali. Con recesso anticipato o passaggio ad altro operatore prima dei 30 mesi si dovranno corrispondere le rate residue più quella finale. Entro 14 giorni dal ritiro del dispositivo si può esercitare il diritto di ripensamento e restituirlo all’operatore senza costi aggiuntivi.

