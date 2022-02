Servizio Ready Vodafone: in quali offerte è presente a Febbraio 2022

Il servizio Ready Vodafone fino a poco tempo fa era associato alle offerte Internet casa dell’operatore e permetteva di ricevere assistenza e configurazione del modem da remoto al costo di 6 euro al mese per 48 mesi. L’opzione introdotta nel 2019 prevedeva anche 15 GB al giorno per navigare sulla Giga Network 4.5G in attesa dell’attivazione della linea fissa e il servizio Sempre connessi per continuare a navigare e chiamare in ogni circostanza. Il servizio Ready Vodafone non è più attivabile dal 13/12/20 ma l’operatore garantisce comunque il massimo supporto ai clienti tramite i tradizionali canali di assistenza, in primis il numero gratuito 190 attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00.

Le offerte Internet casa di Vodafone a febbraio

Il servizio Ready Vodafone non esiste più ma è oggi stato sostituito da una nuova opzione V-Max inclusa nelle offerte fibra ottica dell’operatore. Vodafone con la tecnologia FTTH (Fiber to the Home) disponibile in tutte le principali città italiane consente di raggiungere una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo. Con la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) si può arrivare fino a 100/200 Mbps a seconda della distanza dell’abitazone dalla cabina stradale. La copertura in fibra per Vodafone a breve verrà estesa anche a:

Altamura

Avezzano

Belluno

Biella

Chioggia

Ciampino

Civitanova Marche

Fiumicino

Martina Franca

Mazara del Vallo

Dove non arriva la fibra ottica è possibile accedere alle offerte FWA (Fixed Wireless Access) o ADSL fino a 20 Mbps. Per verificare la copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

1. Internet Unlimited

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso (solo online)

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese senza vincoli di durata invece di 29,90 euro al mese e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

Attiva Internet Unlimited »

La Vodafone Wi-Fi 6 Station è pensata per offrire una maggiore velocità e stabilità del segnale per ogni dispositivo collegato alla rete oltre ad ampliare la copertura a ogni angolo della casa riducendo le interferenze con i router dei vicini. Tutto questo è possibile grazie alle 8 antenne e alla tecnologia BSS Coloring integrate. E’ possibile connettere fino a 120 dispositivi contemporaneamente.

Il Wi-Fi optimizer consente di:

Ottimizzare la connessione nel tempo per tutti i dispositivi collegati

Garantire una tenuta e di lunga durata del segnale senza cadute

Erogare per tutti i dispositivi la migliore velocità in base ai consumi

Adattare automaticamente le prestazioni del router ai device connessi contemporaneamente

2. Internet Unlimited V-MAX

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso (solo online)

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

Wi-Fi garantito in tutta la casa

Vodafone Sempre Connessi: back up 4G per navigare e chiamare senza interruzioni

Digital Privacy & Security Family incluso

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

Entro 15 giorni dall’attivazione della linea si verrà contattati da Vodafone per verificare la qualità del Wi-Fi ed eventualmente ricevere il Super Wi-Fi Extender. Con la fibra V-MAX si può navigare fin da subito sulla rete mobile con la chiavetta Internet in dotazione.

Digital Privacy & Security Family invece offre:

Report se i propri dati personali (nome utente, password, numeri delle certe di credito) sono stati esposti a minacce

Blocco di siti malevoli e contraffatti

Riduce la diffusione di malware e virus e protegge tutta la famiglia da email di phishing

Parental Control per bloccare siti non adatti ai minori e impostare orari predefiniti per la navigazione

3. Internet Unlimited Netflix Edition

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso (solo online)

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

Netflix piano standard (visione HD su 2 dispositivi in contemporanea)

Vodafone TV inclusa su richiesta

L’offerta ha un costo di 34,90 euro al mese invece di 42,90 euro al mese e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

Attiva Internet Unlimited Netflix Edition »

4. Vodafone Family Plan

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso (solo online)

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

SIM con minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare anche in 5G

Annunci Google

L’offerta ha un costo di 39,90 euro al mese senza vincoli di durata invece di 39,90 euro al mese e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

Attiva Vodafone Family Plan »

5. Vodafone Family Plan V-MAX

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso (solo online)

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

SIM con minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare anche in 5G

Wi-Fi garantito in tutta la casa

Vodafone Sempre Connessi: back up 4G per navigare e chiamare senza interruzioni

Digital Privacy & Security Family incluso

L’offerta ha un costo di 39,90 euro al mese senza vincoli di durata e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

6. Vodafone Family Plan Netflix Edition

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso (solo online)

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

SIM con minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare anche in 5G

Netflix piano standard

Vodafone TV inclusa su richiesta

L’offerta ha un costo di 44,90 euro al mese senza vincoli di durata e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

Attiva Vodafone Family Plan Netflix Edition »

All’offerta è possibile aggiungere gratuitamente il Vodafone TV Box, che permette di accedere a una serie di contenuti, anche in 4K, da un unico dispositivo ed è compatibile con il digitale terrestre DVB T2. Gli stessi contenuti sono disponibili anche su smartphone e tablet iOS e Android tramite l’app Vodafone TV. Dal TV box è possibile anche utilizzare app popolari come appunto DAZN, Amazon Prime, Netflix, YouTube e molte altre.

La versione Pro del Vodafone TV Box include anche i comandi vocali per la gestione del terminale e la ricerca dei contenuti e l’area Kids. Il TV Box si può collegare alla TV tramite il cavo HDMI in dotazione o alla rete di Vodafone via Wi-Fi o cavo Ethernet.

Con l’app Vodafone TV, disponibile gratuitamente per iOS e Android, si può portare effettuare la visione anche in mobilità. E’ possibile associare allo stesso profilo fino a 4 dispositivi e guardare contenuti in contemporanea sul TV Box e un altro terminale.

Le altre offerte fibra ottica più Vodafone TV sono:

Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment: le serie TV e gli show di Sky , stagioni complete disponibili on demand, le produzioni Sky Original , come Diavoli e Gomorra , documentari di natura, scienza, storia e arte, e tutta la qualità dei canali Sky Atlantic, Nat Geo, Comedy Central, e Sky Uno, con X Factor e MasterChef Italia . Amazon Prime con Prime Video incluso per 12 mesi (poi 3,99 euro al mese). L’offerta ha un costo di 29,90 euro per il primo mese , poi 36,90 euro al mese.

le serie TV e gli show di , stagioni complete disponibili on demand, le produzioni , come e , documentari di natura, scienza, storia e arte, e tutta la qualità dei canali e con e . con incluso per 12 mesi (poi 3,99 euro al mese). L’offerta ha un costo di , poi 36,90 euro al mese. Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport : la Serie A TIM 2021/2024 con le 3 partite su 10 a turno e la Serie BKT 2021-24 c on tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e playout. La fase a eliminazione diretta della stagione 2020/2021 della UEFA Champions League e della UEFA Europa League , NBA , MotoGP , Formula 1 , tennis e molto altro tutto in Super HD. Amazon Prime con Prime Video incluso per 12 mesi (poi 3,99 euro al mese) . L’offerta ha un costo di 36,90 euro al mese (sconto 3 euro sulla rete fissa già incluso)

: la con le 3 partite su 10 a turno e la on tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e playout. La fase a eliminazione diretta della stagione 2020/2021 della e della , , , , e molto altro tutto in . L’offerta ha un costo di (sconto 3 euro sulla rete fissa già incluso) Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW Sport e Entertainment a 44,90 euro al mese (sconto 5 euro sulla rete fissa già incluso)

7. Vodafone Casa Wireless

Navigazione fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload per 200 GB, poi la velocità scende a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload (illimitato con Vodafone Casa Wireless+)

Chiamate a consumo (illimitate con Vodafone Casa Wireless+)

Modem incluso

Attivazione inclusa (6 euro al mese per 24 mesi)

IP privato dinamico incluso (su richiesta anche un IP pubblico dinamico)

Vodafone Casa Wireless ha un costo di 24,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi o di 27,90 euro al mese per la versione Plus. Con “Prova Vodafone 1 mese” è possibile disattivare gratuitamente la tariffa entro un mese dall’attivazione. In caso di recesso prima dei 24 mesi, l’utente è tenuto a versare un importo di 6 euro per ogni mese mancante al ventiquattresimo. È previsto un costo di 72 euro per la copertura del modulo indoor e di 96 euro per quello outdoor. L’importo può essere pagato in prima futura o suddiviso in rate rispettivamente di 3 e 4 euro al mese per 24 mesi. Il costo di disattivazione dell’offerta in caso di passaggio ad altro operatore o disattivazione della linea fissa è di 25 euro.

Attiva Vodafone Casa Wireless »

A seconda della copertura disponibile è prevista l’installazione di un apparato indoor od outdoor. Il primo è collegato direttamente alla Vodafone Power Station e trasmette il segnale in modalità Wi-Fi o Ethernet permettendo di collegare fino a 64 dispositivi. Non è previsto l’intervento di un tecnico ma è possibile ottenere assistenza per la verifica della corretta installazione, risolvere eventuali difficoltà e confermare la qualità della linea. L’apparato outdoor richiedere l’installazione da parte di un tecnico di Vodafone, e permette di collegare in modalità wireless o via cavo fino a 99 dispositivi.

Gli apparati verranno consegnati direttamente a casa senza costi aggiuntivi. Un tecnico dell’operatore provvederà a verificare che la linea funzioni in modo corretto. L’utente potrà seguire l’andamento della consegna dell’ordine grazie a un apposito tracking tool. In più, per 12 giorni è disponibile un numero dedicato per trovare risposta ad eventuali dubbi o perplessità riguardo l’attivazione del servizio. Vodafone offre inoltre assistenza multicanale tramite WhatsApp, nell’Area Fai da Te sul sito o utilizzando l’app MyVodafone.