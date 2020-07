Servizio clienti Vodafone 24 ore su 24: come funziona

Vodafone è uno degli operatori di riferimento del mercato di telefonia mobile e di telefonia fissa in Italia. Il provider offre tantissime tariffe e servizi e può contare su milioni di clienti attivi. Per offrire un supporto completo e costante, Vodafone presenta un servizio clienti accessibile da diversi canali che permette agli utenti di poter richiedere assistenza 24 ore su 24. Ecco come funziona il servizio clienti Vodafone 24 ore su 24.

Ecco come funziona il servizio clienti Vodafone e quali sono i canali disponibili per gli utenti

Il servizio clienti Vodafone permette agli utenti che hanno attivato un’offerta con l’operatore di poter richiedere supporto ed assistenza in qualsiasi momento. L’operatore, infatti, mette a disposizione della sua clientela un servizio di supporto costante e sempre disponibile. In qualsiasi momento, infatti, sarà possibile entrare in contatto con l’operatore e richiedere tutto il supporto di cui si ha bisogno.

Buona parte delle funzioni del servizio clienti Vodafone sono attive 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In alcuni casi, come ad esempio quando si ha la necessità di entrare in contatto diretto con un consulente, bisognerà rispettare dei precisi orari oppure sarà possibile prenotare un ricontatto che avverrà il prima possibile.

I clienti Vodafone hanno la possibilità di entrare in contatto con l’operatore:

tramite il servizio d’assistenza telefonica che offre un supporto completo (24 ore su 24 e 7 giorni su 7), anche per chi chiama dall’estero, con la possibilità di parlare direttamente con un consulente

tramite il servizio di web chat disponibile dal sito Vodafone oppure tramite gli account social di Facebook e Twitter

Chi attiva una delle offerte Vodafone può, quindi, contare su svariate opzioni per richiedere assistenza e supporto al proprio operatore. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul servizio clienti Vodafone e quali sono i riferimenti per entrare in contatto diretto, in qualsiasi momento, con l’operatore:

Assistenza telefonica

Il metodo più diffuso e conosciuto per richiedere assistenza da parte del servizio clienti Vodafone è rappresentato dal supporto telefonico. Tutti i clienti dell’operatore, infatti, hanno la possibilità di contattare il servizio clienti chiamando il numero gratuito 190 da un qualsiasi numero Vodafone (di rete fissa o mobile).

Da notare, inoltre, che è possibile contattare l’assistenza Vodafone telefonicamente anche chiamando da un numero di un altro operatore (sia rete fissa che rete mobile). In questo caso, il numero dell’assistenza è il numero verde 800 100 195. La chiamata, anche in questo caso, sarà gratuita.

Chi è cliente Vodafone per la rete fissa ma non per la rete mobile, in caso di problemi con la linea telefonica di casa potrà contattare l’assistenza Vodafone chiamando dal proprio cellulare. Il servizio d’assistenza offerto dal 190 e dall’800 100 195 è identico. In base alle proprie necessità sarà possibile scegliere il numero da chiamare.

Da notare, inoltre, che, se ci si trova all’estero, è ugualmente possibile entrare in contatto con l’assistenza Vodafone via telefono. In questo caso, il numero da chiamate è il +39 349 2000190. Il costo della chiamata dipenderà dalle tariffe applicate dal proprio operatore.

L’assistenza telefonica fornita da Vodafone è attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In alcuni orari, in ogni caso, i servizi d’assistenza sono limitati. Ecco i dettagli:

l’assistenza completa, con la possibilità di parlare direttamente con un consulente specializzato, è attiva tutti i giorni dalle 8 alle 22

dalle 22 alle 8, invece, gli utenti Vodafone possono contattare il numero del servizio clienti per richiedere il blocco della SIM in caso di furto o smarrimento

L’assistenza telefonica di Vodafone è attiva anche con diversi altri numeri. Ad esempio, i clienti Vodafone TV possono contare su di un servizio dedicato chiamando al numero 0284594650. Il servizio in questione è attivo dalle 8 alle 23 e può essere utilizzato esclusivamente per assistenza legata alla Vodafone TV ed a tutti i prodotti collegati.

Da notare che Vodafone mette a disposizione degli utenti anche alcuni numeri utili, per gestire le proprie offerte e attivarne di nuove. Ecco i dettagli:

414: il numero dà informazioni sul traffico disponibile per le SIM ricaricabili e sul traffico effettuato e non ancora fatturato per le SIM in abbonamento permettendo anche di verificare i contatori

il numero dà informazioni sul traffico disponibile per le SIM ricaricabili e sul traffico effettuato e non ancora fatturato per le SIM in abbonamento permettendo anche di verificare i contatori 42070: il numero permette di attivare servizi e promozioni, cambiare piano e modificare i servizi attivi sulla propria SIM Vodafone

il numero permette di attivare servizi e promozioni, cambiare piano e modificare i servizi attivi sulla propria SIM Vodafone 40333: è il numero dedicato alle offerte speciali riservate da Vodafone al cliente

è il numero dedicato alle offerte speciali riservate da Vodafone al cliente 42010: è il numero del Servizio Ricariche

è il numero del Servizio Ricariche 42020: è il numero per il servizio della Segreteria Telefonica

Tutti questi numeri sono attivi 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 e consentono agli utenti di poter gestire, in completa autonomia, la propria SIM ed i vari servizi collegati.

Per le aziende, invece, i numeri del servizio clienti sono:

42323, attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00 per chi chiama da un numero Vodafone

attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00 per chi chiama da un numero Vodafone +39 348 2002323 dall’estero, attivo dalle 8:00 alle 22:00 ora italiana, da qualsiasi numero e con un costo legato alla tariffa applicata dal proprio operatore

dall’estero, attivo dalle 8:00 alle 22:00 ora italiana, da qualsiasi numero e con un costo legato alla tariffa applicata dal proprio operatore 800 227 755, attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 22:00 per chi chiama da un numero di rete fissa o mobile di un altro operatore

Servizio clienti Vodafone tramite WhatsApp

Tra i vari strumenti che Vodafone mette a disposizione dei suoi clienti c’è anche l’assistenza tramite WhatsApp, popolarissima applicazione di messaggistica disponibile su tutti i principali smartphone in commercio. Per contattare Vodafone tramite WhatsApp è possibile inviare un messaggio al numero 3499190190.

Il servizio d’assistenza tramite WhatsApp è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. A rispondere alla richiesta d’assistenza dell’utente sarà TOBi, l’assistente digitale dell’operatore, con cui sarà possibile interagire per richiedere supporto. Nel caso in cui la richiesta dell’utente necessiti di un intervento da parte di un consulente, TOBi provvederà a gestire la richiesta.

Un consulente contatterà l’utente nel minor tempo possibile (all’interno della fascia oraria in cui il servizio clienti è attivo). Contattando Vodafone tramite WhatsApp dopo le 22, quindi, sarà necessario attendere il mattino seguente per poter parlare con un consulente dell’operatore.

Assistenza via chat

I clienti Vodafone possono richiedere assistenza e supporto anche via chat. Sfruttando una connessione ad Internet, infatti, sarà possibile entrare in contatto diretto con l’operatore e richiedere informazioni in merito alle proprie offerte, segnalare malfunzionamenti e verificare qualsiasi altro aspetto relativo alla tariffa attivata.

Le opzioni per entrare in contatto con Vodafone via chat sono tre:

tramite il sito ufficiale dell’operatore (vodafone.it) è possibile accedere al servizio di web chat attivo 24/7; tramite la web chat è possibile entrare in contatto con TOBi e richiedere informazioni sulle proprie offerte ed assistenza; in caso di necessità, TOBi provvederà a mettere in contatto il cliente con un consulente del servizio clienti che risponderà subito nel caso in cui il servizio clienti sia effettivamente attivo in quel determinato orario; in caso contrario, invece, il cliente verrà ricontattato il prima possibile

(vodafone.it) è possibile accedere al servizio di web chat attivo 24/7; tramite la web chat è possibile entrare in contatto con TOBi e richiedere informazioni sulle proprie offerte ed assistenza; in caso di necessità, TOBi provvederà a mettere in contatto il cliente con un consulente del servizio clienti che risponderà subito nel caso in cui il servizio clienti sia effettivamente attivo in quel determinato orario; in caso contrario, invece, il cliente verrà ricontattato il prima possibile tramite i canali di assistenza social; Vodafone è presente sui social tramite account verificati su Facebook (Vodafone it) e Twitter (@VodafoneIT); i consulenti dell’operatore rispondono alle richieste degli utenti dalle 8 alle 21; anche in questo caso è possibile entrare in contatto con TOBi in qualsiasi momento

L’assistenza via chat, per richiesta di informazioni in particolare, è attiva 24 ore su 24. I consulenti dell’operatore, invece, seguono orari ben precisi.

Assistenza “self service” tramite il Fai da Te del sito Vodafone

Per poter gestire le proprie offerte, sia di rete fissa che di rete mobile, è possibile utilizzare i servizi d’assistenza “self service” disponibili nell’area Fai da Te del sito Vodafone (all’indirizzo vodafone.it). Per creare un account è necessario cliccare sul tasto “Fai da Te” presente nella home page del sito e poi scegliere l’opzione Registrati. Seguendo la procedura di iscrizione, sarà possibile creare un account e collegarlo alla propria SIM o all’abbonamento di rete fissa.

Successivamente, dall’area Fai da Te, si avrà modo di verificare qualsiasi dettaglio della propria offerta attiva, attivare nuove servizi, consultare i propri dati e molto altro ancora. L’area Fai da Te rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli utenti Vodafone che hanno la possibilità di ottenere tutte le informazioni utili in merito alle proprie tariffe attive.

Naturalmente, l’area utente del sito Vodafone è sempre attiva. In qualsiasi momento, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sarà possibile accedere al Fai da te e verificare tutte le informazioni relative alle offerte già attive e a quelle attivabili. Ad un singolo account è possibile collegare anche più SIM e più linea di telefono fisso in modo da poter gestire, ancora più semplicemente, le proprie offerte.

Da notare, inoltre, che l’area Fai da te del sito di Vodafone è accessibile (con le stesse credenziali) anche dal proprio smartphone scaricando l’applicazione My Vodafone, disponibile gratuitamente per smartphone e tablet Android, tramite il Google Play Store, oppure su iPhone e iPad, tramite l’App Store.

Sia dall’area Fai da Te del sito Vodafone che dall’app My Vodafone sarà possibile accedere, in modo ancora più semplice e rapido, al servizio di web chat per richiedere supporto ed assistenza, in qualsiasi momento, al servizio clienti dell’operatore parlando prima con TOBi ed, eventualmente, con un consulente.

