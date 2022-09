Serie A TIM 2022 - 2023: calendario e come vedere le partite di Settembre 2022

Offerte in evidenza Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Intrattenimento Plus 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

L’Atalanta alla quinta giornata della Serie A TIM si trova sola in vetta dopo 58 anni, seguita da Napoli e Milan, che esce vincitore dal primo derby della stagione. L’Udinese è sorprendentemente quarta e supera la Roma, sconfitta in trasferta proprio dai friulani. Se non volete perdervi questa avvincente nuova stagione di campionato avete diverse possibilità sia in streaming sia sulla pay TV. Di seguito il calendario completo fino alla sedicesima giornata e tutte le offerte per il calcio di settembre.

Calendario Serie A TIM 2022-2023 dalla 6° alla 16° giornata

La Lega Serie A TIM ha ufficializzato il 30 agosto il calendario di anticipi e postici del campionato dalla 6° alla 16° giornata:

6° giornata 10 settembre – 12 settembre

Data e orario Partite Licenziatario sabato 10 settembre ore 15 NAPOLI-SPEZIA DAZN sabato 10 settembre ore 18 INTER-TORINO DAZN sabato 10 settembre ore 20:45 SAMPDORIA-MILAN DAZN/Sky domenica 11 settembre ore 12:30 ATALANTA-CREMONESE DAZN/Sky domenica 11 settembre ore 15:00 BOLOGNA-FIORENTINA DAZN domenica 11 settembre ore 15:00 LECCE-MONZA DAZN domenica 11 settembre ore 15:00 SASSUOLO-UDINESE DAZN domenica 11 settembre ore 18:00 LAZIO-VERONA DAZN domenica 11 settembre ore 20:45 JUVENTUS-SALERNITANA DAZN lunedì 12 settembre ore 20:45 EMPOLI-ROMA DAZN/Sky

7° giornata 16 settembre – 18 settembre

Data e orario Partite Licenziatario venerdì 16 settembre ore 20:45 SALERNITANA-LECCE DAZN/Sky sabato 17 settembre ore 15 BOLOGNA-EMPOLI DAZN sabato 17 settembre ore 18 SPEZIA-SAMPDORIA DAZN sabato 17 settembre ore 20:45 TORINO-SASSUOLO DAZN/Sky domenica 18 settembre ore 12:30 UDINESE-INTER DAZN/Sky domenica 18 settembre ore 15:00 CREMONESE-LAZIO DAZN domenica 18 settembre ore 15:00 FIORENTINA-VERONA DAZN domenica 18 settembre ore 15:00 MONZA-JUVENTUS DAZN domenica 18 settembre ore 18:00 ROMA-ATALANTA DAZN domenica 18 settembre ore 20:45 MILAN-NAPOLI DAZN

8° giornata 1 ottobre – 3 ottobre

Data e orario Partite Licenziatario sabato 1 ottobre 15:00 NAPOLI-TORINO DAZN sabato 1 ottobre 18:00 INTER-ROMA DAZN sabato 1 ottobre 20:45 EMPOLI-MILAN DAZN/Sky domenica 2 ottobre 12:30 LAZIO-SPEZIA DAZN/Sky domenica 2 ottobre 15:00 LECCE-CREMONESE DAZN domenica 2 ottobre 15:00 SAMPDORIA-MONZA DAZN domenica 2 ottobre 15:00 SASSUOLO-SALERNITANA DAZN domenica 2 ottobre 18:00 ATALANTA-FIORENTINA DAZN domenica 2 ottobre 20:45 JUVENTUS-BOLOGNA DAZN lunedì 3 ottobre 20:45 VERONA-UDINESE DAZN/Sky

9° giornata 8 ottobre – 10 ottobre

Data e orario Partite Licenziatario sabato 8 ottobre 15:00 SASSUOLO-INTER DAZN sabato 8 ottobre 18:00 MILAN-JUVENTUS DAZN sabato 8 ottobre 20:45 BOLOGNA-SAMPDORIA DAZN/Sky domenica 9 ottobre 12:30 TORINO-EMPOLI DAZN/Sky domenica 9 ottobre 15:00 MONZA-SPEZIA DAZN domenica 9 ottobre 15:00 SALERNITANA-VERONA DAZN domenica 9 ottobre 15:00 UDINESE-ATALANTA DAZN domenica 9 ottobre 18:00 CREMONESE-NAPOLI DAZN domenica 9 ottobre 20:45 ROMA-LECCE DAZN lunedì 10 ottobre 20:45 FIORENTINA-LAZIO DAZN/Sky

10° giornata 15 ottobre – 17 ottobre

Data e orario Partite Licenziatario sabato 15 ottobre 15:00 EMPOLI-MONZA DAZN sabato 15 ottobre 18:00 TORINO-JUVENTUS DAZN sabato 15 ottobre 20:45 ATALANTA-SASSUOLO DAZN/Sky domenica 16 ottobre 12:30 INTER-SALERNITANA DAZN/Sky domenica 16 ottobre 15:00 LAZIO-UDINESE DAZN domenica 16 ottobre 15:00 SPEZIA-CREMONESE DAZN domenica 16 ottobre 18:00 NAPOLI-BOLOGNA DAZN domenica 16 ottobre 20:45 VERONA-MILAN DAZN lunedì 17 ottobre 18:30 SAMPDORIA-ROMA DAZN lunedì 17 ottobre 20:45 LECCE-FIORENTINA DAZN/Sky

11° giornata 21 ottobre – 24 ottobre

Data e orario Partite Licenziatario venerdì 21 ottobre 20:45 JUVENTUS-EMPOLI DAZN sabato 22 ottobre 15:00 SALERNITANA-SPEZIA, DAZN sabato 22 ottobre 18:00 MILAN-MONZA DAZN sabato 22 ottobre 20:45 FIORENTINA-INTER DAZN/Sky domenica 23 ottobre 12:30 UDINESE-TORINO DAZN/Sky domenica 23 ottobre 15:00 BOLOGNA-LECCE DAZN domenica 23 ottobre 18:00 ATALANTA-LAZIO DAZN domenica 23 ottobre 20:45 ROMA-NAPOLI DAZN lunedì 24 ottobre 18:30 CREMONESE-SAMPDORIA DAZN lunedì 24 ottobre 20:45 SASSUOLO-VERONA DAZN/Sky

12° giornata 29 ottobre – 31 ottobre

Data e orario Partite Licenziatario sabato 29 ottobre ore 15:00 NAPOLI-SASSUOLO DAZN sabato 29 ottobre ore 18:00 LECCE-JUVENTUS DAZN sabato 29 ottobre ore 20:45 INTER-SAMPDORIA DAZN/Sky domenica 30 ottobre ore 12:30 EMPOLI-ATALANTA DAZN/Sky domenica 30 ottobre ore 15:00 CREMONESE-UDINESE DAZN domenica 30 ottobre ore 15:00 SPEZIA-FIORENTINA DAZN domenica 30 ottobre ore 18:00 LAZIO-SALERNITANA DAZN domenica 30 ottobre ore 20:45 TORINO-MILAN DAZN lunedì 31 ottobre ore 18:30 VERONA-ROMA DAZN lunedì 31 ottobre ore 20:45 MONZA-BOLOGNA DAZN/Sky

13° giornata 4 novembre – 6 novembre

Data e orario Partite Licenziatario venerdì 4 novembre 20:45 UDINESE-LECCE DAZN/Sky sabato 5 novembre 15:00 EMPOLI-SASSUOLO DAZN sabato 5 novembre 15:00 SALERNITANA-CREMONESE DAZN sabato 5 novembre 18:00 ATALANTA-NAPOLI DAZN sabato 5 novembre 20:45 MILAN-SPEZIA DAZN/Sky domenica 6 novembre 12:30 BOLOGNA-TORINO DAZN/Sky domenica 6 novembre 15:00 MONZA-VERONA DAZN domenica 6 novembre 15:00 SAMPDORIA-FIORENTINA DAZN domenica 6 novembre 18:00 ROMA-LAZIO DAZN domenica 6 novembre 20:45 JUVENTUS-INTER DAZN

14° giornata 8 novembre – 10 novembre

Data e orario Partite Licenziatario martedì 8 novembre 18:30 NAPOLI-EMPOLI DAZN martedì 8 novembre 18:30 SPEZIA-UDINESE DAZN martedì 8 novembre 20:45 CREMONESE-MILAN DAZN mercoledì 9 novembre 18:30 LECCE-ATALANTA DAZN mercoledì 9 novembre 18:30 SASSUOLO-ROMA DAZN mercoledì 9 novembre 20:45 FIORENTINA-SALERNITANA DAZN mercoledì 9 novembre 20:45 INTER-BOLOGNA DAZN mercoledì 9 novembre 20:45 TORINO-SAMPDORIA DAZN/Sky giovedì 10 novembre 18:30 VERONA-JUVENTUS DAZN/Sky giovedì 10 novembre 20:45 LAZIO-MONZA DAZN/Sky

15° giornata 11 novembre – 13 novembre

Data e orario Partite Licenziatario venerdì 11 novembre 20:45 EMPOLI-CREMONESE DAZN/Sky sabato 12 novembre 15:00 NAPOLI-UDINESE DAZN sabato 12 novembre 18:00 SAMPDORIA-LECCE DAZN sabato 12 novembre 20:45 BOLOGNA-SASSUOLO DAZN/Sky domenica 13 novembre 12:30 ATALANTA-INTER DAZN/Sky domenica 13 novembre 15:00 VERONA-SPEZIA DAZN domenica 13 novembre 15:00 MONZA-SALERNITANA DAZN domenica 13 novembre 15:00 ROMA-TORINO DAZN domenica 13 novembre 18:00 MILAN-FIORENTINA DAZN domenica 13 novembre 20:45 JUVENTUS-LAZIO DAZN

16° giornata 4 gennaio 2023

Data e orario Partite Licenziatario mercoledì 4 gennaio 2023 12:30 SALERNITANA-MILAN DAZN/Sky mercoledì 4 gennaio 2023 12:30 SASSUOLO-SAMPDORI DAZN mercoledì 4 gennaio 2023 14:30 SPEZIA-ATALANTA DAZN mercoledì 4 gennaio 2023 14:30 TORINO-VERONA DAZN mercoledì 4 gennaio 2023 16:30 LECCE-LAZIO DAZN mercoledì 4 gennaio 2023 16:30 ROMA-BOLOGNA DAZN/Sky mercoledì 4 gennaio 2023 18:30 CREMONESE-JUVENTUS DAZN mercoledì 4 gennaio 2023 18:30 FIORENTINA-MONZA DAZN/Sky mercoledì 4 gennaio 2023 20:45 INTER-NAPOLI DAZN mercoledì 4 gennaio 2023 20:45 UDINESE-EMPOLI DAZN

Serie A TIM 2022-2023: dove vedere la partite di settembre

Offerte Cosa puoi vedere Dispositivi registrabili Costo mensile DAZN Standard Serie A, Serie B, Europa League, migliori partite della Conference League, calcio internazionale e altri sport fino a 2 dispositivi con visione contemporanea su due di essi connessi alla stessa rete 29,99 euro DAZN Plus Serie A, Serie B, Europa League, migliori partite della Conference League, calcio internazionale e altri sport fino a 6 dispositivi con visione contemporanea su due di essi anche in luoghi diversi 39,99 euro

DAZN è la piattaforma di streaming che ha acquistato i diritti della Serie A TIM fino alla stagione 2023-2024. Il servizio quindi trasmette tutte e dieci le partite del massimo campionato in esclusiva, di cui tre in co-esclusiva con Sky. Su DAZN è anche possibile seguire tutta la Serie BTK, Europa League, Conference League e altri sport (sci, tennis, ciclismo, box, baseball, football americano, etc.) anche sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. Oggi è possibile scegliere tra le offerte:

DAZN Standard a 29,99 euro al mese con la possibilità di registrare fino a due dispositivi e visione contemporanea su due di essi connessi alla stessa rete. E’ quindi possibile seguire le partite su TV e smartphone solo se a persone che appartengono allo stesso nucleo domestico

a con la possibilità di registrare fino a due dispositivi e visione contemporanea su due di essi connessi alla stessa rete. E’ quindi possibile seguire le partite su TV e smartphone solo se a persone che appartengono allo stesso nucleo domestico DAZN Plus a 39,99 euro al mese con la possibilità di registrare fino a sei dispositivi e visione contemporanea su due di essi anche se si trovano in luoghi differenti

L’abbonamento non prevede vincoli di durata né costo di attivazione. E’ possibile disdire in ogni momento senza il pagamento di penali o spese ulteriori.

Scopri le offerte di DAZN

Serie A TIM su TIMVISION

Offerte Contenuti inclusi Costo mensile TIMVISION Calcio e Sport DAZN (visione su due dispositivi in contemporanea anche in luoghi diversi fino al 31/10/22)

TIMVISION con TIMVISION Box

Infinity+

Eurosport Player per 12 mesi

6 mesi di Amazon Prime 24,99 euro per 6 mesi, poi 29,99 euro TIMVISION Gold DAZN (visione su due dispositivi in contemporanea anche in luoghi diversi fino al 31/10/22)

TIMVISION con TIMVISION Box

Infinity+

Eurosport Player per 12 mesi

6 mesi di Amazon Prime

Disney+

Netflix piano standard 40,99 euro per 6 mesi, poi 45,99 euro

DAZN è anche incluso in alcune delle offerte TIMVISION di TIM. La promozione dedicata all’intrattenimento può essere associata a una offerta di telefonia mobile o di rete fissa. Chi non vuole cambiare operatore può sempre acquistare una SIM che verrà utilizzata soltanto per l’addebito del costo dell’offerta di TIM. Le due tariffe con DAZN incluso sono:

TIMVISION Calcio e Sport che include anche tutti i film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali di TIMVISION insieme a Discovery+, Eurosport Player per 12 mesi e una selezione dei migliori programmi di Mediaset. E’ inoltre possibile seguire tutte le 104 partite della Champions League oltre film e serie TV anche in 4K su Infinity. Nel pacchetto è compreso poi un abbonamento ad Amazon Prime per 6 mesi. Il prezzo è di 24,99 euro al mese per 6 mesi , poi 29,99 euro

che include anche tutti i film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali di TIMVISION insieme a Discovery+, Eurosport Player per 12 mesi e una selezione dei migliori programmi di Mediaset. E’ inoltre possibile seguire tutte le 104 partite della Champions League oltre film e serie TV anche in 4K su Infinity. Nel pacchetto è compreso poi un abbonamento ad Amazon Prime per 6 mesi. Il prezzo è di , poi 29,99 euro TIMVISION Gold oltre ai contenuti previsti dalla prima promozione include anche Disney+ e un piano standard di Netflix (visione in HD in contemporanea su due dispositivi). Il prezzo è di 40,99 euro al mese per 6 mesi, poi 45,99 euro

Entrambe le promozioni di TIMVISION includono il TIMVISION Box per guardare i contenuti sulla TV e altri dispositivi mobili, accedere a tutte le app più popolari di Google Play grazie al sistema operativo Android TV, cercare i propri programmi preferiti con i comandi vocali, trasmettere video e musica sullo schermo più ampio grazie alla Chromecast integrata. Il decoder è anche compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVB-T2. E’ previsto un costo di attivazione di 19,99 euro una tantum, scontato a 9,99 euro per chi ha già il TV box.



Se non avete ancora attivato un’offerta fibra ottica di TIM potete avere una connessione fino a 1 Gbps in download su rete FTTH (Fiber to the Home) con chiamate a consumo e attivazione inclusi a 24,90 euro al mese. Allo stesso prezzo per chi è già cliente della telefonia mobile di TIM con un’offerta da almeno 9,99 euro al mese si possono avere chiamate illimitate da fisso con attivazione online, modem TIM Hub+ e Giga illimitati sul cellulare con TIM Unica.

Scopri tutte le offerte TIM Fibra con TIMVISION incluso

Serie A TIM su Sky

Offerte pay TV Contenuti inclusi Costo Sky TV + Sky Calcio Sky TV con film, serie TV, show di successo e Sky Originals

Sky Calcio con 3 partite di Serie A per giornata, Serie BTK e il meglio di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga 19,90 euro per 18 mesi Prova Sky Q Sky TV

Sky Calcio

Sky Sport

Sky Cinema

Sky Kids

Netflix 9,99 euro per 30 giorni

Sky ha ottenuto la possibilità di trasmettere tre partite della Serie A TIM in co-esclusiva con DAZN. Si parla dell’incontro del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45. La pay TV attualmente prevede un solo pacchetto per avere la Serie A TIM insieme al meglio della sua programmazione:

Sky TV + Sky Calcio con 3 partite su 10 di Serie A TIM di giornata, Serie BTK fino alla stagione 2023-2024, tutte le 380 partite di Serie BTK compresi playoff e playout, le migliori partite di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga, Sky Sport 24. Il pacchetto Sky TV invece comprende la visione in HD di film, serie TV italiane e internazionali (anche in contemporanea con gli USA) e Sky Originals, programmi per tutta la famiglia, documentari e Peacock. Nell’abbonamento ce c’è anche l’app Sky Go Plus per la visione su mobile. L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi con Sky Smart, rinnovabile scaduto il periodo promozionale.

Il decoder Sky Q permette non solo di vedere tutti i contenuti della pay TV ma anche di accedere a tante app popolari come Netflix, Prime Video, RaiPlay e Discovery+. Con i comandi vocali si può trovare e gestire i programmi (fermarli, farli ripartire anche se in diretta, registrarne fino a quattro nello stesso momento, etc.) solo con l’uso dell voce. Con Sky Ultra HD è poi possibile godere di una qualità video 4K HDR.

Con l’offerta Prova Sky Q è possibile avere ad appena 9,99 euro la visione per 30 giorni di Sky TV, Netflix, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids. La promozione non prevede rinnovo automatico.

Attiva l'offerta Prova Sky Q

I clienti Sky Q che hanno attivo anche un abbonamento a DAZN possono seguire tutte le 10 partite di Serie A TIM per giornata direttamente dall’app utilizzando il decoder. Si può accedere alla sezione “App” o utilizzare il comando vocale “Apri DAZN. I clienti Sky Q e MySky possono anche aggiungere al proprio abbonamento il canale Zona DAZN al 214 dalla sezione “Zona DAZN su Sky” nell’area “Il mio Account” al costo di 5 euro in più al mese.