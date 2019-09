Serie A su Sky Dazn, dove vedere Napoli – Brescia e Lecce – Roma

Dopo il turno infrasettimanale, torna in campo la Serie A con la sesta giornata di campionato. Come ogni settimana, il programma dei match è davvero ricco e le sfide da seguire, da sabato a lunedì, sono numerose. Ecco, quindi, come seguire la Serie A su Sky e DAZN e dove vedere in diretta le principali partite di questo turno come Napoli – Brescia e Lecce – Roma.

Torna in campo la Serie A. In questo week end, infatti, è in programma la sesta giornata di campionato con tanti match molto interessanti da seguire da sabato 28 settembre e sino al posticipo di lunedì 30 settembre. Come al solito, tutte le partite del campionato di Serie A saranno trasmesse in diretta, tramite Sky oppure tramite DAZN che, da questo week end, debutta con il canale DAZN1 disponibile per i clienti Sky sul satellite (il numero del canale è il 209).

Si parte sabato 28 settembre con tre partite

Il programma della sesta giornata del campionato di Serie A prende il via con tre match fissati per sabato 28 settembre. In campo scenderanno le prime della classifica (Inter e Juventus) che sfideranno due delle ultime in classifica con l’obiettivo di conquistare tre punti “facili” prima della seconda giornata di Champions League.

Alle ore 15.00 c’è Juventus SPAL. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky e vedrà impegnati i pluri-campionati d’Italia contro la SPAL che, con appena 3 punti, occupa l’ultimo posto in classifica e non può certo permettersi ulteriori passi falsi. Si tratta di una partita dal pronostico molto sbilanciato per i bianconeri ma la SPAL, sfruttando anche le assenze in casa juventina, potrebbe tentare il colpaccio.

Successivamente, c’è in programma un altro “testa coda”. L’Inter, prima in classifica con 5 vittorie su 5 partite ed appena un goal subito, va a Genova a sfidare la Sampdoria che, con appena 3 punti, occupa insieme alla SPAL l’ultimo posto della classifica di Serie A. Per la squadra di Conte c’è, quindi, l’occasione di chiudere il mese di settembre con la sesta vittoria consecutiva. Anche in questo caso, la partita sarà trasmessa da Sky.

Il sabato di Serie A si chiude, invece, con la sfida tra Sassuolo e Atalanta. Il match vede i bergamaschi, terzi in classifica, sfidare il Sassuolo con l’obiettivo di avvicinare le posizioni di testa. La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN, sia in streaming che sul satellitare tramite il canale DAZN 1. Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45.

Domenica 29 si parte con Napoli – Brescia

La giornata di domenica 29 settembre vede in calendario ben 6 match per il campionato di Serie A. Due partite saranno trasmesse da DAZN mentre i quattro restanti match saranno trasmessi da Sky. Da segnalare, inoltre, che in calendario c’è anche il Monday Night con il match che chiude la giornata di Serie A in programma il prossimo lunedì 30 settembre.

Si parte alle 12.30 con la sfida tra Napoli e Brescia. I partenopei devono riscattare la sconfitta di mercoledì con il Cagliari, arrivata dopo un dominio totale con un goal dei sardi sul finale di partita, mentre i lombardi arrivano a Napoli con l’obiettivo di confermare le buone prestazioni delle prime partite. La partita sarà trasmessa da DAZN e da DAZN1.

Alle 15.00 sono, invece, in programma ben tre partite di Serie A con Sky che trasmetterà due incontri e DAZN che potrà contare su un’altra partita. Per quanto riguarda Sky segnaliamo la sfida tra Lazio e Genoa, due squadre che, per motivi diversi, hanno bisogno di fare punti e muovere quanto prima la classifica. Sempre su Sky è in programma la sfida tra Udinese e Bologna con i friulani che non possono permettersi un altro passo falso in casa. Su DAZN, invece, ci sarà la sfida tra Lecce e Roma, un match che potrebbe garantire ad entrambe le squadre di fare un importante passo in avanti in classifica.

Alle 18, invece, sarà il turno di Cagliari – Verona, una sfida molto interessante con i sardi che hanno la possibilità concreta di ottenere altri punti per rafforzare la già ottima posizione in classifica. La partita sarà trasmessa da Sky. A completare la domenica di Serie c’è il posticipo tra Milan e Fiorentina, due delle squadre che hanno deluso di più in questa prima parte di campionato. La partita, anche in questo caso, sarà trasmessa in esclusiva da Sky con calcio d’inizio programmato alle 20.45.

A chiudere il sesto turno di Serie A ci sarà il “Monday Night” in programma lunedì 30 settembre quando alle 20.45 ci sarà la sfida tra Parma e Torino. L’incontro che sarà trasmesso da Sky potrebbe garantire ai granata la possibilità di ottenere punti preziosi per la classifica mentre gli emiliano potrebbero andare alla ricerca della seconda vittoria di fila.

Riepiloghiamo, quindi, il programma completo della Serie A di questo week end:

Juventus – SPAL sabato 28 settembre ore 15.00 su SKY

Sampdoria – Inter sabato 28 settembre 18.00 su SKY

Sassuolo – Atalanta sabato 28 settembre 20.45 su DAZN

Napoli – Brescia domenica 29 settembre 12.30 su DAZN

Lazio-Genoa domenica 29 settembre 15.00 su SKY

Lecce-Roma domenica 29 settembre 15.00 su DAZN

Udinese-Bologna domenica 29 settembre 15.00 su SKY

Cagliari-Verona domenica 29 settembre 18.00 su SKY

Milan-Fiorentina domenica 29 settembre 20.45 su SKY

Parma-Torino lunedì 30 settembre ore 20.45 – SKY

Come vedere tutte le partite di Serie A su Sky e DAZN

Per tutta la durata del campionato di Serie A, Sky trasmetterà in esclusiva 7 partite per ogni giornata mentre DAZN trasmetterà 3 partite in esclusiva. Per quanto riguarda Sky, per accedere alle partite del campionato di Serie A è necessario attivare il pacchetto Sky Calcio. Questo pacchetto è disponibile, per i nuovi clienti, con le offerte Sky Q tramite piattaforma satellitare, Sky Q via fibra ottica e con l’offerta Sky sul digitale terrestre.

Sia i già clienti che i nuovi clienti Sky hanno la possibilità di attivare un abbonamento a DAZN a condizioni agevolate e, da pochi giorni, di accedere, a fronte di un costo aggiuntivo rispetto al canone d’abbonamento, al canale DAZN1, disponibile sul 209, che trasmette una selezione dei migliori programmi DAZN comprese le tre partite di Serie A su cui la piattaforma ha l’esclusiva.

Tutti i clienti Sky hanno la possibilità di accedere ai contenuti inclusi nel proprio abbonamento anche tramite il servizio Sky Go che offre lo streaming dei vari programmi e, ad esempio, permette di seguire la diretta di una partita anche dal proprio smartphone se non si è a casa per guardare la partita dal decoder.

Scopri le migliori offerte Sky

I contenuti inclusi nei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport (quindi oltre alla Serie A anche tutti gli altri contenuti sportivi di Sky come la Champions League, l’Europa League, la Formula 1, la Moto GP e molto altro ancora) sono disponibili senza vincoli di alcun tipo tramite NOW TV, la piattaforma di streaming di Sky che permette di attivare ticket giornalieri, settimanali e mensili senza alcun obbligo di rinnovo e con la possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda i costi, NOW TV è disponibile in tre versioni:

ticket giornaliero: disponibile al costo di 7,99 Euro permette di accedere alla piattaforma per 24 ore;

ticket settimanale: disponibile al costo di 14,99 Euro permette di accedere alla piattaforma per una settimana;

ticket mensile: disponibile al costo di 29,99 Euro permette di accedere alla piattaforma per un mese intero;

Il ticket Sport di NOW TV presenta un’attivazione immediata. Si tratta, quindi, di un’occasione ottima per poter accedere rapidamente alla diretta streaming della partita che si desidera guardare. Una volta attivato il ticket, infatti, l’utente potrà immediatamente iniziare a guardare tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma in base alla tipologia di ticket attivato (NOW TV presenta, oltre al ticket Sport, anche i ticket Serie TV, Film e Intrattenimento). Ricordiamo, inoltre, che NOW TV è disponibile sia via web che tramite app dedicata per dispositivi mobili e smart TV.

Per attivare il ticket Sport di NOW TV, scegliendo tra una delle tre opzioni disponibili, è possibile cliccare sul box posizionato qui di sotto:

Attiva il ticket Sport di NOW TV

Per quanto riguarda DAZN, invece, la piattaforma di streaming dedicata allo sport è disponibile con un abbonamento di 9,99 Euro al mese con la possibilità di annullare il rinnovo mensile in qualsiasi momento. DAZN è accessibile via web, collegandosi tramite un qualsiasi browser, oppure tramite app dedicata disponibile per smartphone Android, iPhone, Fire TV Stick, console ed anche su Sky Q.

Oltre alle tre partite di Serie A in esclusiva, DAZN trasmette anche tutta la Serie B e un gran numero di campionati esteri, come ad esempio La Liga spagnola e la Ligue 1 francese. La piattaforma offre anche un gran numero di altri contenuti sportivi e permette di seguire anche i canali di Eurosport che incrementano, ancora di più, la programmazione a disposizione degli utenti aggiungendo tanti altri eventi da seguire in diretta.

I nuovi clienti possono attivare un abbonamento a DAZN in modo molto rapido. Una volta richiesta l’attivazione, infatti, sarà subito possibile accedere ai contenuti presenti sulla piattaforma sfruttando tutte le app per guardare DAZN anche in mobilità. La sottoscrizione a DAZN può essere interrotta in qualsiasi momento e senza alcun costo aggiuntivo. Per attivare il servizio basta cliccare sul box qui di sotto.

Attiva un nuovo abbonamento a DAZN