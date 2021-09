Serie A su DAZN: la seconda giornata è un successo di pubblico

La seconda giornata di campionato di Serie A è stata un successo, in termini di dati d'ascolto e qualità del servizio, per DAZN . La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport ha registrato una nuova crescita del numero di utenti collegati rispetto alla prima giornata con un servizio che non ha evidenziato particolari criticità, confermando così i miglioramenti annunciati nelle scorse settimane. Ecco i risultati di DAZN della seconda giornata e quali offerte scegliere in vista della terza giornata di Serie A.

Continua il trend positivo per DAZN per quanto riguarda la trasmissione delle partite di Serie A. Da quest’anno, la piattaforma trasmette in esclusiva 7 partite per ogni turno di campionato e 3 partite in co-esclusiva (con Sky). I dati ascolto diffusi in queste ore confermano la crescita degli utenti DAZN che seguono la Serie A. La seconda giornata, infatti, ha raccolto 4,7 milioni di spettatori. Si tratta di un’importante crescita rispetto alla prima giornata, andata in scena la settimana scorsa, che aveva raccolto 4,3 milioni di spettatori.

Da notare, inoltre, che il miglioramento registrato da DAZN nella seconda giornata di campionato riguarda anche la qualità del servizio di streaming, finito al centro delle polemiche la scorsa settimana. Grazie al potenziamento dell’infrastruttura, infatti, DAZN ha offerto la trasmissione delle partite senza particolari criticità rilevate dagli utenti. Di settimana in settimana, il miglioramento dovrebbe essere costante, a tutto vantaggio degli utenti.

Segnaliamo, inoltre, che ad arricchire l’offerta proposta da DAZN è arrivato anche DAZN Channel, il canale del digitale terrestre della piattaforma di streaming, disponibile solo per gli abbonati e solo effettuando l’accesso tramite il DAZN TV Box oppure il TIMVISION Box. Ricordiamo che il passaggio dallo streaming al digitale terrestre è automatico ed avviene via app (entrambi i decoder che supportano DAZN Channel hanno l’app del servizio pre-installata) in base alla presenza di eventuali problemi di connessione.

Il nuovo test per DAZN è programmato tra poco meno di due settimane. Dopo la prima pausa stagionale, infatti, toccherà alla terza giornata del campionato di Serie A dirci quali saranno i risultati della piattaforma di streaming, sia per quanto riguarda gli ascolti che per la qualità del servizio.

Come seguire tutta la Serie A con DAZN

DAZN trasmetterà tutte le partite del campionato di Serie A appena iniziato. In vista della terza giornata, in programma a partire dal prossimo 11 settembre, chi non ha ancora attivato un abbonamento può mettersi in regola in pochi minuti attivando una nuova offerta. DAZN è disponibile con un costo di 29,99 euro al mese. Da notare, inoltre, che l‘abbonamento a DAZN non ha vincoli e costi iniziali. La sottoscrizione può essere interrotta in qualsiasi momento, senza penali.

Ricordiamo che, per gli appassionati di calcio, la programmazione di DAZN è molto ricca. La piattaforma trasmette anche tutta la Serie B, la Liga spagnola, l’Europa Leagule, la Conference League e diverse altre competizioni internazionali. Tramite DAZN è possibile accedere anche ad altri eventi sportivi, come la Moto GP, ed ai canali Eurosport. Per attivare online l’abbonamento a DAZN è possibile seguire questo link:

DAZN è incluso anche nell’offerta TIMVISION Calcio e Sport. Il pacchetto proposto da TIM include:

tutti i contenuti di TIMVISION

abbonamento a DAZN

12 mesi di Infinity che trasmetterà le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming

che trasmetterà le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming TIMVISION Box (per accedere al canale del digitale terrestre di DAZN in caso di problemi con lo streaming)

(per accedere al canale del digitale terrestre di DAZN in caso di problemi con lo streaming) possibilità di aggiungere Disney+ (+5 euro) e/o Netflix Standard (+10 euro).

TIMVISION Calcio e Sport presenta un costo periodico di 29,99 euro al mese per il primo anno (poi 34,99 euro al mese) con attivazione di 19,99 euro una tantum. Per scegliere e attivare l’offerta TIMVISION più adatta alle proprie esigenze è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

