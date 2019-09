Questa sera alle 21 allo stadio Rigamonti si gioca Brescia-Juventus , partita valida per la quinta giornata di Serie A . Il match potrebbe segnare l’esordio di Balotelli . Per i bianconeri non ci sarà invece Cristiano Ronaldo . La partita sarà trasmessa da DAZN in esclusiva. Ecco dove vederla

Si apre oggi la quinta giornata di Serie A con il primo turno infrasettimanale della stagione 2019-2020. Si inizia alle 19 con Hellas Verona-Udinese, seguita alle 21 da Brescia-Juventus. Le Rondinelle accolgono i bianconeri allo stadio Rigamonti forti di un avvio di campionato decisamente positivo. In campo potrebbe trovare per la prima volta spazio Mario Balotelli, che nelle scorse ore ha dichiarato di provare una particolare emozione nell’affrontare Cristiano Ronaldo. Curiosamente l’ex Nizza sicuramente non avrà l’occasione di trovarsi faccia a faccia con il portoghese, in quanto il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha deciso di non convocarlo per questa partita per una questione di turnover. Ronaldo soffrirebbe infatti di un lieve affaticamento muscolare.

Le altre partite della giornata sono:

Roma-Atalanta – 25/9/19 alle 19

– 25/9/19 alle 19 SPAL-Lecce – 25/9/19 alle 21

– 25/9/19 alle 21 Napoli-Cagliari – 25/9/19 alle 21

– 25/9/19 alle 21 Genoa-Bologn a – 25/9/19 alle 21

a – 25/9/19 alle 21 Fiorentina-Sampdoria – 25/9/19 alle 21

– 25/9/19 alle 21 Parma-Sassuolo – 25/9/19 alle 21

– 25/9/19 alle 21 Inter-Lazio – 25/9/19 alle 21

– 25/9/19 alle 21 Torino-Milan – 26/9/19 alle 21

Serie A su DAZN, come vedere la partita Brescia-Juventus

Sono moltissimi i tifosi bianconeri che attendono lo scontro con il Brescia e soprattutto una vittoria che gli permetterebbe di rimanere in scia all’Inter prima in classifica. Dove è possibile vedere Brescia-Juventus? Il match sarà trasmesso in televisione su DAZN, la piattaforma di streaming di proprietà di Perform. L’alternativa è DAZN1, il nuovo canale 209 di Sky disponibile in esclusiva per chi ha sottoscritto l’offerta Sky- DAZN.

L’offerta di DAZN

DAZN in pochissimo tipo è diventato il principale servizio di streaming legato allo sport per milioni di italiani. La sua offerta combinata con quella di Sky permette seguire tutti i match della Serie A. DAZN nello specifico trasmette 3 partite per turno di campionato in esclusiva e tutti gli highlights della giornata. In più ci sono approfondimenti e le analisi dei suoi commentatori.

DAZN comunque non è solo Serie A. La piattaforma di streaming infatti ha un palinsesto ricchissimo di eventi sportivi. La sua offerta infatti comprende non solo anche altri campionati e coppe per quanto riguarda il calcio ma anche i due canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. Il suo palinsesto oggi comprende:

Serie BKT – 9 partite su 10 in esclusiva assoluta

Liga

Ligue 1

Eredivise

MLS

Chinese Super League

JLeague

FA Cup

Carabao Cup

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

US Open

Roland Garros

Australian Open

La Vuelta

Giro d’Italia

Tour de France

Lega Basket

Eurolega

Sci alpino

Sci nordico

Superbike

Volley CEV

NFL

MLB

Indycar

Nascar

UFC

Boxe

Rugby

DAZN è disponibile sotto forma di app per smart TV, Apple TV, Android TV, smartphone e tablet Android, iPhone, iPad, PlayStation 4 e Xbox One. E’ possibile associare al proprio account fino a 6 dispositivi e guardare due programma in contemporanea su 2 schermi diversi. DAZN ha un costo di 9,99 euro al mese ma sottoscrivere oggi un abbonamento con il servizio di streaming è ancora più conveniente in quanto il primo mese di visione è gratis. La promozione scade il 6/10/19.

L’azienda sottolinea che durante il mese di prova non verrà applicato alcun addebito a carico dell’utente e che quest’ultimo ha piena libertà di disdirlo in ogni momento senza nessuna spesa aggiuntiva. Lo stesso vale anche per il periodo successivo alla conclusione del periodo di prova. La tariffazione dopo i primi 30 giorni ritorna poi quella canonica da 9,99 euro al mese.

Per sottoscrivere il proprio abbonamento a DAZN è sufficiente recarsi sul sito watch.dazn.com da mobile o PC e cliccare sul banner giallo con la scritta “Comincia il tuo mese gratis”. A quel punto la piattaforma vi richiederà di inserire nome, cognome, un indirizzo email valido e di scegliere una password. L’ultimo step prevede di scegliere la modalità di pagamento. Fatto questo si può iniziare fin da subito a vedere tutto lo sport che si vuole.

Sky-DAZN

DAZN è disponibile anche in combinazione con diverse offerte di Sky. Il servizio e tutti gli eventi sportivi da lui trasmessi sono inclusi per chi dispone di un abbonamento Sky Q, My Sky via fibra ottica o digitale terrestre. Quest’ultimo comprende anche uno dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport. Si tratta dell’unica offerta che permette di vedere tutti i match di Serie A con un solo abbonamento.

Sky-DAZN è inoltre disponibile in forma gratuita per chi è cliente Sky da più di 3 anni. L’app della piattaforma di streaming è accessibile dalla sezione app della homepage di Sky Q. In alternativa, il 20 settembre ha debuttato il nuovo canale DAZN1 sul 209 per chi ha un abbonamento Sky Q, My Sky HD o Sky HD e ha scelto la carta di credito o l’abbonamento su conto corrente SSD come modalità di pagamento.

Fastweb Casa + DAZN

DAZN è disponibile anche in offerta combinata con Fastweb Casa, la proposta di rete fissa per ADSL e fibra ottica del provider italiano. Con il servizio di streaming è possibile seguire tutti gli eventi sportivi sopracitati mentre grazie alla tecnologia di Fastweb si può navigare su Internet ad una velocità fino a 1 Gigabit al secondo con FTTH (Fiber to the Home). Questo tipo di connessione prevede che la fibra ottica copra tutto il tragitto che va dalla stazione di base di trasmissione fino al modem del cliente. Fastweb comunque dispone di un’offerta ADSL fino a 20 Megabit o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Megabit.

Il pacchetto Fastweb Casa + DAZN include il costo di attivazione e la fornitura del modem di ultima generazione FASTGate, che garantisce un segnale in grado di raggiungere ogni angolo della casa e che non si disperde nemmeno se la rete risulta particolarmente congestionata a causa di un numero elevato di dispositivi ad essa connessi. L’utente può inoltre accedere gratuitamente a WOW Fi, la piattaforma per navigare su Internet anche fuori casa a costo zero grazie ad oltre 1 milione di hospot sparsi per tutto il Paese, e di effettuare telefonate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia.

A Fastweb Casa + DAZN è possibile aggiungere le chiamate internazionali illimitate, acquistare prodotti smart home per la sicurezza della casa o un abbonamento a WOW Space, il servizio che offre storage illimitato nel cloud sui server di Fastweb.

Fastweb Casa + DAZN è oggi disponibile in promozione a 30,95 euro al mese grazie all’opzione “Back to School”. L’offerta è attivabile solo online e scade il 24/9/19.

Se siete interessati a Fastweb Casa + DAZN o Sky-DAZN, SosTariffe.it è il comparatore online gratuito più efficace sul mercato per confrontare le offerte Internet casa o di intrattenimento televisivo. Tramite il nostro portale potete ottenere tutti i dettagli sulle promozioni di fibra ottica, ADSL, streaming o TV e trovare la soluzione che fa al caso vostro sia in termini di servizi offerti che di costi. I nostri esperti del risparmio sono a vostra disposizione per offrirvi consigli personalizzati per ridurre davvero le spese per la connessione Internet o vedere i propri programmi TV preferiti. Il servizio è gratuito e senza impegno.

Per quanto riguarda la rete fissa, suk sito di SosTariffe.it potete trovare una serie di strumenti utili per gestire la vostra offerta. Oltre allo speed test, è anche possibile accedere a tutte le informazioni, la modulistica e una guida dettagliata per il passaggio ad altro operatore o per verificare la copertura disponibile nel proprio Comune o abitazione.

Requisiti minimi per l’offerta di DAZN

DAZN è una piattaforma di streaming e per questo disporre di una connessione Internet stabile e veloce e sicuramente un fattore fondamentale per godere di una visione perfetta in termini di qualità video e di stabilità della trasmissione. La fibra ottica, che offre una velocità di navigazione fino a 1 Gigabit, è certamente la soluzione migliore disponibile sul mercato.

Per verificare le performance della vostra rete domestica vi consigliamo l’utilizzo dello speed test di SosTariffe.it. Si tratta di uno strumento semplice e intuitivo per monitorare la velocità reale della connessione in download o upload. I risultati vengono inviati comodamente via e-mail. Al fine di effettuare una verifica efficace e di ottenere un panorama veritiero delle performance della rete, è opportuno effettuare lo speed test in diversi orari del giorno.

DAZN in ogni caso seleziona in automatico per l’utente la migliore qualità video a seconda del dispositivo scelto sia da mobile sia fisso. Il servizio comunque ha stilato una tabella con i requisiti minimi per una visione perfetta in base alla connessione disponibile: