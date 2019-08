Serie A, le migliori offerte per vedere il calcio in streaming

NOW TV, il servizio in streaming di Sky, trasmetterà live 7 partite su 10 incontri per giornata del Campionato di Serie A, e 3 delle partite su DAZN. Ecco le offerte per non perdere neanche uno degli incontri grazie ai ticket di NOW TV

Ecco come non perdere nemmeno una partita del campionato di Serie A

L’odore dell’erba tagliata da poco, quella frenesia da domenica allo stadio, ancora poco e poi prenderà il via il Campionato di Serie A 2019/2020. Il calcio mercato chiuderà il 2 Settembre e la Lega Serie A ha già ufficializzato il calendario della prossima stagione.

Agli appassionati non resta che preparasi per tornare sugli spalti. Oppure c’è chi sistemerà la propria postazione sul divano per godersi le imprese dei propri beniamini e seguire la propria squadra del cuore durante la stagione 2019/2020 abbonandosi ad una delle pay tv che trasmetteranno gli incontri.

Ecco come e dove potrete vedere le partite più importanti della Serie A italiana, e non solo.

Gli incontri trasmessi su NOW TV e la TV in streaming TV di Sky

NOW TV trasmetterà il 70% delle sfide di campionato di ciascuna giornata. Per le prime due giornate su NOW TV saranno trasmessi gli anticipi del sabato, sia quelli delle 18 che delle 20.45.

La pay tv di cui NOW TV è una costola propone i propri pacchetti sportivi, ecco quali sono al momento:

Sky Sport , per vedere la Formula 1, la MotoGP, il basket NBA e il tennis internazionale e tutti i più importanti eventi sportivi della stagione

, per vedere la Formula 1, la MotoGP, il basket NBA e il tennis internazionale e tutti i più importanti eventi sportivi della stagione Sky Calcio, per seguire 266 partite del prossimo campionato maschile fino al 2021 e una partita per ciascun turno delle partite del torneo femminile. Disponibili anche in 4K HDR per chi sceglie Sky Q.

Gli abbonamenti della piattaforma satellitare hanno soluzioni miste in base al tipo di tecnologia usata per collegarsi e al mix delle offerte di Sky. Ad esempio c’è il piano Sky Q + Calcio a 29.90 €. Sky Q è una tariffa di Sky per chi ha un sistema satellitare e comprende Sky TV (quindi l’intrattenimento e gli show originali di Sky + le serie tv), Sky Calcio e le opzioni Sky HD e Sky Box Sets. Il pacchetto è in promozione per un anno ad un prezzo speciale, poi il costo salirà da 29.90 € al mese a 43.20 €.

Per gli utenti con una connessione in fibra ottica invece è attivabile un pacchetto da 34.90 € al mese in cui sono inclusi Sky Sport + Sky Calcio e con l’attivazione del servizio HD o la combinazione Sky Sport o Calcio con il Cinema e l’HD.

NOW TV come funziona

NOW TV è il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky con offerte flessibili e adatte a ogni esigenza.

Su NOW TV i contenuti sono suddivisi nei ticket Cinema, Serie TV, Intrattenimento e Sport.

L’offerta su NOW TV è composta da:

Ticket Cinema , con oltre 1000 titoli on demand, tanti titoli nuovi ogni settimana e l’accesso a 9 canali live Sky Cinema

, con oltre 1000 titoli on demand, tanti titoli nuovi ogni settimana e l’accesso a 9 canali live Sky Cinema Ticket Serie TV , nuovi episodi delle serie tv ogni settimana, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, le produzioni originali Sky e intere stagioni on demand

, nuovi episodi delle serie tv ogni settimana, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, le produzioni originali Sky e intere stagioni on demand Ticket Intrattenimento ,con gli Show più amati e tanti documentari di natura, storia e arte

,con gli Show più amati e tanti documentari di natura, storia e arte Ed infine il Ticket Sport con gli eventi della Serie A (7 partite su 10 ogni giornata), tutta la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, la Premier League con 5 partite a turno, la Bundesliga con 3 partite a turno, la MotoGP, la Formula 1 e i principali tornei di Tennis

NOW TV consente agli utenti l’acquisto di ticket e pass con altissimo livello di personalizzazione dell’offerta.

NOW TV e lo Sport

Se state cercando una piattaforma che vi garantisca flessibilità e vi assicuri di poter seguire le partite della Serie A, l’offerta Sport di NOW TV è ciò che fa al caso vostro.

Nell’offerta Sport di NOW TV sono incluse anche la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, 5 partite per ogni turno di Premier League inglese, 3 incontri della Bundesliga per ogni giornata della competizione. E, ancora, potrete vedere anche una partita di ciascun turno del campionato di Serie A femminile.

Per potere vedere in alta definizione lo Sport su NOW TV dovrete accertarvi che la vostra connessione supporti i requisiti specificati dall’operatore. Su NOW TV infatti le trasmissioni sono in Full HD a 1080p con 50fps e la velocità di connessione minima necessaria è di 2,5 Mbit/s.

Per sfruttare a pieno la qualità Full HD e avere senza interruzioni si consiglia una connessione che arrivi almeno a 10 Mbit/s. L’ADSL a 20 Mbit/s dovrebbe essere sufficiente, ma in alcuni casi le velocità minime garantite di queste connessioni sono inferiori (intorno ai 7 Mbit/s). Se verificando la vostra ADSL otterrete un risultato inferiore vi converrà considerare di cambiare tecnologia di accesso. Lo streaming di NOW TV infatti si adatta alla velocità della connessione domestica e potrebbe quindi non garantire una buona visione.

Per prevenire quindi i problemi di connessione sarà necessario assicurarsi che la linea ADSL o fibra sia veloce e supporti le velocità appena descritte. Se non avete idea di quali siano le prestazioni della vostra rete internet casa fate uno speed test. Inoltre è opportuno essere certi di possedere un apparecchio tv o portatile compatibile con i requisiti richiesti per una visione ottimale dei contenuti streaming e HD della piattaforma.

Come vedere NOW TV

Come è immaginabili ci sono anche dei requisiti legati ai dispositivi su cui sarà scaricata l’app per accedere ai contenuti di NOW TV. Infatti per poter vedere le trasmissioni sulla streaming tv è necessario accedere ad internet dal device e scaricare il Player. I parametri tecnici consigliati da NOW TV sono suddivisi tra televisori, pc, smartphone e tablet, console per videogiochi e altri dispositivi che connettono i vostri apparecchi di vecchia generazione ad internet:

Le Smart TV che sicuramente sono compatibili con l’app sono:

Smart TV Samsung: modelli 2015, 2016,2017 e 2018

Smart TV LG: WebOs 1.4.0, WebOs 2.0, WebOs 3.0, WebOs 3.5, WebOs 4.0

Per gli altri modelli dovrete controllare sul sito se sono compatibili, trovate il codice modello del televisore nella sezione supporto o informazioni generali dal menu interattivo dell’apparecchio.

Ci sono poi dei device televisivi che serviranno a connettere la vostra tv tradizionale alla rete internet:

NOW TV Smart Stick

NOW TV Box

Vodafone TV

Chromecast e Chromecast Ultra

In genere le console gaming sono a loro volta collegate ad internet, in particolare NOW TV può essere utilizzato con:

​Xbox One e One S

PlayStation 4

I tablet compatibili sono:

Tablet con sistema operativo iOS 9.0 e successivi

Tablet con sistema operativo Android 4.4 e successivi certificati

Per accedere al proprio account con il proprio cellulare dovrà essere:

​iPhone con sistema operativo iOS 9.0 e successivi

Smartphone con sistema operativo Android 4.4 e successivi certificati

Ed infine il computer dovrà essere:

​PC con sistema operativo Windows 7, 8.1, 10

Mac con sistema operativo OSX 10.9 e successivi

La stick per rendere smart il televisore

La NOW TV Smart stick non è altro che un sistema che attraverso l’inserimento di una chiavetta nella presa HDMI del proprio apparecchio televisivo mette in collegamento il televisore con la connessione domestica rendendo quindi Smart il vecchio televisore. Ha le dimensioni di una comune chiavetta ed è perciò possibile portarla sempre con sé e usarla per vedere NOW TV anche sul televisore della casa al mare o in viaggio.

Acquistando NOW TV Smart stick i clienti avranno in offerta 3 mesi di Cinema, Intrattenimento o Serie Tv in HD o 1 mese di Sport in Super HD inclusi. Il costo del device è di 29.99€ al mese.

Le migliori offerte per lo sport su NOW TV

NOW TV che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky con offerte flessibili e adatte a ogni esigenza: si possono attivare online in pochi minuti e possono essere attivate sia per 24 che per un mese.

Il pacchetto Sport in dettaglio permette di scegliere tra Pass giornaliero, Pass settimanale o Ticket mensile, con il Super HD sempre incluso:

Il pass giornaliero costa 7,99 euro e ha una durata di 24 ore dall’attivazione.

e ha una durata di 24 ore dall’attivazione. Il pass settimanale costa 14,99 euro e i sette giorni partono sempre dall’attivazione.

e i sette giorni partono sempre dall’attivazione. Il Ticket mensile costa invece 29,99 euro/mese, si attiva al momento dell’acquisto e puoi disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione.

Il Super HD è una codifica dell’HD che permetterà di aumentare la resa del colore e la qualità della visione sui propri apparecchi, senza necessità di cambiarli. Per utilizzare questo tipo di servizio dovrete avere una connessione che viaggi ad almeno 10 Mbit/s, come accennato.

Un breve riepilogo

NOW TV offre diverse soluzioni per seguire una singola giornata di Campionato di Serie A, oppure più giornate e tanti altri appuntamenti della stagione sportiva.

Su NOW TV saranno trasmessi gli eventi della Serie A (7 partite su 10 ogni giornata, e 16 dei 20 top match del prossimo campionato), tutta la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, la Premier League con 5 partite a turno, la Bundesliga con 3 partite a turno, la MotoGP, la Formula 1 e i principali tornei di Tennis.

NOW TV vi permetterà di selezionare di volta in volta se seguire le partite del sabato o della domenica con i suoi Pass Sport per 1 giorno, ad esempio, oltre al Pass valido per una settimana o il Ticket mensile.