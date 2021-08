Tra pochi giorni prenderà il via ufficiale il campionato di Serie A con la partenza della stagione 2021-2022 che segna una vera e propria rivoluzione per il modo in cui guarderemo le partite in TV. Da quest'anno, infatti, la trasmissione di tutte le partite è affidata a DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport a cui è possibile accedere anche tramite TIMVISION. Da notare, però, che Sky continuerà a trasmettere 3 partite per ogni giornata di campionato. Ecco come seguire la Serie A in TV dalla stagione 2021-2022.

Serie A in TV: costi e offerte in vista dell'inizio del campionato 2021-2022

Il campionato di Serie A prenderà il via sabato 21 agosto 2021 con la prima giornata. Da quest’anno, come noto già da alcuni mesi, cambia il modo in cui i tifosi potranno seguire la Serie A in TV. Sarà DAZN a trasmettere tutte le partite del campionato mentre Sky continuerà a trasmettere 3 partite per ogni giornata. A disposizione dei tifosi e degli appassionati di calcio ci sono, quindi, diverse offerte e soluzioni su cui puntare per seguire il calcio in TV.

In particolare, le partite di Serie A saranno trasmesse secondo questo schema:

DAZN trasmetterà tutte e 10 le partite di ogni giornata di campionato; per accedere a DAZN sarà possibile anche attivare un abbonamento TIMVISION

Sky trasmetterà 3 partite di ogni giornata di campionato e sarà necessario attivare il pacchetto Sky Calcio (gratuito fino a fine settembre) per seguire le partite di Serie A

Questo è il calendario della 1° giornata di Serie A:

sabato 21 agosto, ore 18.30: Inter-Genoa (DAZN)

sabato 21 agosto, ore 18.30: Verona-Sassuolo (DAZN)

sabato 21 agosto, ore 20.45: Empoli-Lazio (DAZN e Sky)

sabato 21 agosto, ore 20.45: Torino-Atalanta (DAZN)

domenica 22 agosto, ore 18.30: Bologna-Salernitana (DAZN e Sky)

domenica 22 agosto, ore 18.30 Udinese-Juventus (DAZN)

domenica 22 agosto, ore 20.45: Napoli-Venezia (DAZN)

domenica 22 agosto, ore 20.45: Roma-Fiorentina (DAZN)

lunedì 23 agosto, ore 18.30: Cagliari-Spezia (DAZN)

lunedì 23 agosto, ore 20.45: Sampdoria-Milan (DAZN e Sky)

Ecco le offerte per seguire la Serie A in TV:

DAZN: tutta la serie A a 29,99 euro al mese

Dalla stagione 2021-2022, DAZN è disponibile con un costo di 29,99 euro al mese. L’abbonamento proposto dalla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport è senza vincoli. In qualsiasi momento, infatti, l’utente può disattivare il rinnovo mensile e interrompere l’abbonamento senza alcuna penale o costo aggiuntivo. Da notare, inoltre, che l’accesso a DAZN può avvenire da 2 dispositivi in contemporanea (anche per seguire lo stesso evento).

DAZN è disponibile via browser web, collegandosi al sito ufficiale, oppure tramite una delle app DAZN disponibili su smartphone e tablet Android, iPhone, iPad, vari modelli di Smart TV, console da gioco Xbox e Playstation, Fire TV Stick e altri dispositivi. Oltre alle partite di Serie A, su DAZN sarà possibile seguire l’Europa League, la Conference League, la Liga spagnola, la FA Cup e la Carabao Cup inglesi e altri sport come la Moto GP e la UFC. Da notare che DAZN consente di accedere anche ai canali Eurosport.

Per attivare un abbonamento a DAZN è possibile accedere al sito ufficiale dal link qui di sotto:

Attiva la nuova offerta DAZN »

DAZN e TIMVISION insieme a 29,99 euro al mese per 12 mesi

L’abbonamento a DAZN è incluso anche in TIMVISION Calcio e Sport, la nuova offerta proposta da TIM per seguire lo sport in streaming tramite la sua piattaforma. TIMVISION Calcio e Sport include:

accesso completo a DAZN

accesso completo a tutti i contenuti on demand di TIMVISION

12 mesi di Infinity+ (per seguire in diretta streaming le partite di Champions League)

(per seguire in diretta streaming le partite di Champions League) TIMVISION Box da collegare al TV di casa

TIMVISION Calcio e Sport presenta un costo di 29,99 euro al mese per 12 mesi (poi 34,99 euro al mese) con un contributo di attivazione di 19,99 euro (più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel canone mensile).

Annunci Google

Da notare che TIMVISION Calcio e Sport è attivabile anche in abbinamento a TIM Super Fibra, abbonamento per la connessione Internet casa attualmente disponibile in promozione con un costo di appena 19,90 euro al mese. L’offerta include:

la linea telefonica con chiamate a consumo

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega (tramite FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega in caso di indisponibilità della FTTH)

Giga illimitati gratis per i già clienti TIM di rete mobile con la promozione TIM Unica (è possibile abbinare ad una linea telefonica fino a 6 SIM TIM)

TIM Super Fibra presenta un costo di 19,90 euro al mese per 6 mesi e di 24,90 euro al mese successivamente. L’attivazione è gratuita. L’utente può aggiungere il modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi), l’opzione per le chiamate gratis (+5 euro al mese) e il già citato servizio di TIMVISION disponibile con varie opzioni tra cui TIMVISION Calcio e Sport che permette di accedere a DAZN.

Attiva TIM Super Fibra con DAZN incluso »

Le offerte Sky per calcio e sport

Per seguire il calcio in TV è possibile affidarsi anche alle offerte Sky. In particolare, la prima opzione da considerare è l’offerta Sky Calcio che include:

Sky TV

Sky Calcio con 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato, tutta la Serie B, almeno 5 partite per turno della Premier League, una selezione dei migliori incontri settimanali della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese

Sky HD

Sky Go Plus

L’offerta ha un costo di 14,90 euro al mese fino al 30 settembre. Successivamente, l’abbonamento costerà 19,90 euro al mese per 18 mesi.

Scopri qui l’offerta Sky Calcio »

Da valutare, inoltre, c’è anche l’offerta Sky TV + Calcio + Sport. Tale offerta include:

Sky TV

Sky Calcio con 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato, tutta la Serie B, almeno 5 partite per turno della Premier League, una selezione dei migliori incontri settimanali della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese

Sky Sport con la Champions League, l’Europa League, la Conference League e tutti gli altri sport inclusi nell’offerta Sky (Formula 1, Moto GP, NBA, tornei di tennis etc.)

Sky HD

Sky Go Plus

La proposta di Sky presenta un costo di 35,90 euro al mese per 18 mesi (30,90 euro al mese fino al 30 settembre).

Scopri qui l’offerta Sky Sport »

Da notare, infine, che Sky propone la promozione Prova Sky Q. Tale promozione presenta un costo di 9 euro e consente di “provare” tutto il pacchetto di contenuti Sky per un periodo di 30 giorni. Solo al termine del periodo promozionale, l’utente sarà libero di scegliere se e quale abbonamento attivare con Sky. Si tratta, quindi, di un’occasione particolarmente vantaggiosa per seguire tutto il calcio in TV per 30 giorni e valutare, anche dando un’occhiata agli altri pacchetti, l’offerta giusta da attivare.

Prova Sky a 9 euro per 30 giorni»