A distanza di poco più di una settimana dalla partenza della stagione 2022/2023 del campionato di Serie A arriva l' accordo ufficiale tra Sky e DAZN che consentirà agli appassionati di calcio di poter seguire in modo ancora più semplice le partite. Per effetto dell'accordo, l' app di DAZN arriva su Sky Q e si registrerà il debutto del n uovo canale ZONA DAZN su Sky . Ecco tutti i dettagli:

Serie A in TV: c'è l'accordo tra Sky e DAZN, ecco cosa cambia per la stagione 2022/2023

Sky e DAZN annunciano un nuovo accordo ufficiale che arriva a distanza di poche ore dall’annuncio della fine dell’esclusiva di distribuzione di TIM per i contenuti DAZN. Per effetto di tale accordo, infatti, l‘applicazione di DAZN farà il suo ritorno tra le app disponibili sul decoder Sky Q a disposizione dei clienti Sky.

Contemporaneamente è previsto il lancio del nuovo canale ZONA DAZN, accessibile all’interno della programmazione Sky (sul canale 214 del telecomando Sky) che permetterà agli utenti Sky di poter seguire le partite su DAZN in modo ancora più comodo, senza dover utilizzare l’applicazione della piattaforma di streaming.

Gli annunci diventeranno effettivi a partire dal prossimo 8 agosto. Ecco i dettagli:

DAZN torna su Sky: l’applicazione arriva su Sky Q e debutta il nuovo canale ZONA DAZN

Il nuovo accordo tra DAZN e Sky si articola in due novità:

l’ app DAZN sarà nuovamente disponibile all’interno del decoder Sky Q permettendo agli utenti Sky di poter accedere a tutti i contenuti dell’applicazione, sia in diretta che on demand, in modo ancora più semplice, sfruttando la connessione di casa

sarà nuovamente disponibile di poter accedere a tutti i contenuti dell’applicazione, sia in diretta che on demand, in modo ancora più semplice, sfruttando la connessione di casa debutta il canale ZONA DAZN che sarà disponibile al canale 214 del telecomando Sky; questo canale trasmetterà le 7 partite esclusive della Serie A di DAZN oltre ad una selezione di altri contenuti

Il nuovo accordo diventerà effettivo a partire dal prossimo 8 di agosto. Ci sono, però, alcuni elementi da evidenziare in merito a questa nuova partnership:

per accedere all’app DAZN da Sky Q servirà avere un regolare abbonamento a DAZN ed effettuare il login con il proprio account in modo da accedere, via streaming, ai contenuti della piattaforma

servirà avere un regolare ed effettuare il login con il proprio account in modo da accedere, via streaming, ai contenuti della piattaforma per poter accedere al canale ZONA DAZN , invece, i clienti Sky dovranno avere anche un abbonamento DAZN e dovranno attivare un’apposita opzione dalla Account del sito DAZN che prevede un costo aggiuntivo di 5 euro al mese

, invece, e dovranno attivare un’apposita opzione dalla Account del sito DAZN che prevede un costo aggiuntivo di 5 euro al mese ZONA DAZN non sarà fruibile tramite l’app Sky Go

il canale ZONA DAZN non è considerato come un “dispositivo” ai fini dell’accesso alla piattaforma

Per tutti i dettagli sul nuovo accordo e per le procedure effettive da seguire per l’attivazione dell’offerta opzione per ZONA DAZN sarà necessario attendere i prossimi giorni.

Il nuovo accordo segna un importante partnership per il futuro della Serie A in TV. In merito alla questione si registra il commento di Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, che sottolinea: “Oltre alle 3 partite di Serie A per ogni turno trasmesse sui canali Sky, l’app DAZN sarà disponibile su Sky Q, a conferma della nostra strategia di aggregazione delle migliori app in streaming, tutte in unico posto, per un’esperienza di visione semplice e coinvolgente. E chi lo vorrà, potrà anche aggiungere l’opzione dei canali lineari via satellite o digitale terrestre”.

Anche Stefano Azzi, CEO DAZN Italia, ha commentato l’accordo dichiarando: “All’interno del piano di sviluppo a lungo termine che stiamo implementando si inserisce quindi anche l’accordo commerciale con SKY che annunciamo oggi. Si tratta di una delle collaborazioni importanti siglate in vista della stagione sportiva 2022/2023 con l’obiettivo di offrire contenuti sportivi live e on demand ad un numero sempre crescente di tifosi ed aumentare così la visibilità delle competizioni che trasmettiamo”.

Quanto costa vedere la Serie A con DAZN e Sky?

Il nuovo accordo annunciato oggi modifica le modalità di accesso alle partite di Serie A per la stagione 2022 – 2023. Per seguire tutte le partite di Serie A sarà ancora necessario attivare un abbonamento a DAZN. La sottoscrizione al servizio presenta un costo di 29,99 euro al mese oppure di 39,99 euro al mese per la versione Plus (che include l’accesso da due dispositivi in contemporanea anche utilizzando una connessione diversa).

Per attivare una nuova offerta DAZN è possibile collegarsi al sito ufficiale, linkato qui di sotto. L’accesso ai contenuti del servizio è immediato:

