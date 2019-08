Serie A in diretta streaming: dove e come seguire il campionato 2019/2020

7 partite su 10 per ogni giornata e 16 big match su 20 del Campionato 2019/2020 di Serie A saranno trasmessi su NOW TV, il servizio in streaming di Sky. Ecco le offerte della piattaforma

Se state fremendo per l’astinenza da calcio manca poco alla prima giornata del Campionato di Serie A 2019/2020. Il 24 Agosto partirà la nuova stagione e nel frattempo le squadre stanno cambiando allenatori, comprando rinforzi o cercando di liberarsi di giocatori per poterli sostituire con linfa nuova.

Ancora qualche giorno di trattative, vere o presunte, di voci di corridoio insistenti su questa o quella vendita e poi ogni squadra dovrà attendere poi il 2 gennaio, data stabilita dal Consiglio federale per l’avvio del calciomercato invernale in Italia. Anche se il Campionato non è ancora neanche iniziato già sono partite le quotazioni sui prossimi campioni d’Italia e ovviamente ad essere favoriti sono i team più titolati come Juventus (data vincente ad 1.5), Inter e Napoli.

Se volete essere certi di non perdere nessuno dei big match e seguire le squadre nel loro viaggio verso il prossimo scudetto l’offerta è quella che fa per voi. NOW TV è il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky.

Per conoscere le migliori offerte proposte dalla NOW TV per seguire gli eventi sportivi usate il comparatore di SosTariffe.it e attivate in pochi minuti la promozione più adatta alle vostre esigenze.

Ecco come vedere le partite di calcio

Con NOW TV gli appassionati potranno seguire 16 big match su 20 della stagione, in dettaglio le sfide trasmesse saranno:

Juventus – Napoli sabato 31 agosto 2019

Inter – Juventus domenica 10 ottobre 2019

Roma – Napoli domenica 3 novembre 2019

Juventus – Milan domenica 10 novembre 2019

Milan – Napoli domenica 24 novembre 2019

Inter – Roma domenica 8 dicembre 2019

Napoli – Inter lunedì 6 gennaio 2020

Roma – Juventus domenica 12 gennaio 2020

Napoli – Juventus domenica 26 gennaio 2020

Inter – Milan domenica 2 febbraio 2020

Juventus – Inter domenica 3 marzo 2020

Napoli – Roma domenica 5 aprile 2020

Roma – Inter domenica 26 aprile 2020

Napoli – Milan domenica 19 aprile 2020

Inter – Napoli domenica 17 maggio 2020

Juventus – Roma domenica 24 maggio 2020

Per ogni giornata si potranno vedere 7 partite su 10. Si parte con la prima giornata: sabato 24 Agosto alle 18 (Parma-Juventus) e alle 20.45 (Fiorentina-Napoli) e 5 partite di domenica 25. Idem per quanto riguarda la seconda giornata.

L’offerta Sport di NOW TV

La piattaforma in streaming di Sky propone un’offerta flessibile.

NOW TV vi permette di seguire i vostri eventi preferiti ovunque siate grazie all’app scaricabile sui vostri dispositivi. NOW TV può essere vista su una moltitudine di apparecchi, è sufficiente avere una linea internet veloce che garantisca almeno una connessione che viaggi almeno a 3.5 Mbit/s.

La velocità di internet dovrà essere superiore (10 Mbit/s in download) se si decide di attivare l’opzione Super HD, è un sistema di codifica che aumenta la resa del colore e la qualità della trasmissione di apparecchi tv anche non di ultima generazione.

I Ticket di NOW TV

Le offerte di NOW TV, che si possono acquistare semplicemente registrandosi sul sito della piattaforma, sono diverse: Cinema, Serie TV, Intrattenimento o Sport.

L’offerta è composta da:

Ticket Cinema , con oltre 1000 titoli on demand, tanti titoli nuovi ogni settimana e l’accesso a 9 canali live Sky Cinema

, con oltre 1000 titoli on demand, tanti titoli nuovi ogni settimana e l’accesso a 9 canali live Sky Cinema Ticket Serie TV , nuovi episodi delle serie tv ogni settimana, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, le produzioni originali Sky e intere stagioni on demand

, nuovi episodi delle serie tv ogni settimana, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, le produzioni originali Sky e intere stagioni on demand Ticket Intrattenimento , con gli Show più amati e tanti documentari di natura, storia e arte

, con gli Show più amati e tanti documentari di natura, storia e arte Ed infine il Ticket Sport con gli eventi della Serie A (7 partite su 10 ogni giornata), tutta la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, la Premier League con 5 partite a turno, la Bundesliga con 3 partite a turno, la MotoGP, la Formula 1 e i principali tornei di Tennis

Da 7.99 € a 29.99 € le offerte Sport

Le offerte di NOW TV con cui sarà possibile acquistare solo i contenuti che interessano l’utente e permetteranno di attivare le offerte online in pochi minuti sono tre.

L’offerta Sport di NOW TV in dettaglio permette di scegliere tra Pass giornaliero, Pass settimanale o Ticket mensile, con il Super HD sempre incluso:

Il pass giornaliero costa 7,99 euro e ha una durata di 24 ore dall’attivazione

e ha una durata di 24 ore dall’attivazione Il pass settimanale costa 14,99 euro e i sette giorni partono sempre dall’attivazione

e i sette giorni partono sempre dall’attivazione Il Ticket mensile costa invece 29,99 euro/mese, si attiva al momento dell’acquisto e puoi disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione

Se si attiva l’offerta Sport oltre alla Serie A con 7 partite su 10 per ogni giornata, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League e anche tutte le gare di Formula 1 e MotoGP e il tennis internazionale con ATP Masters 1000 e Wimbledon.

I device per collegare NOW TV al televisore

NOW TV essendo una piattaforma di streaming necessita di un collegamento Internet per poter accedere ai contenuti. Se volete effettuare il login al vostro account tramite il televisore di casa dovrete avere una smart tv oppure acquistare un apposito device che renda possibile l’accesso ad internet: NOW TV Smart Stick.

La NOW TV Smart Stick è un device, che collegato al televisore (sempre tramite presa HDMI) rende smart la vecchia tv. Acquistando la NOW TV Smart Stick i clienti avranno 3 mesi di Cinema, Intrattenimento o Serie Tv o 1 mese di Sport in Super HD inclusi nel prezzo. Il costo del device è di 29.99€ al mese.

Come vedere NOW TV

Ecco la lista dei device che rispettano i parametri tecnici consigliati da NOW TV sono suddivisi tra televisori, pc, smartphone e tablet, console per videogiochi e altri dispositivi che connettono i vostri apparecchi di vecchia generazione ad internet:

Smart tv

Smart TV Samsung: modelli 2015, 2016,2017 e 2018

Smart TV LG: WebOs 1.4.0, WebOs 2.0, WebOs 3.0, WebOs 3.5, WebOs 4.0

Per gli altri modelli dovrete controllare sul sito se sono compatibili, trovate il codice modello del televisore nella sezione supporto o informazioni generali dal menu interattivo dell’apparecchio.

Device televisivi:

NOW TV Smart Stick – trasforma la tua TV in una Smart TV

NOW TV Box

Vodafone TV

Chromecast e Chromecast Ultra

Game Console:

​Xbox One e One S

PlayStation 4

Tablet:

Tablet con sistema operativo iOS 9.0 e successivi

Tablet con sistema operativo Android 4.4 e successivi certificati

Smartphone:

​iPhone con sistema operativo iOS 9.0 e successivi

Smartphone con sistema operativo Android 4.4 e successivi certificati

Seguire il calcio sul pc

I computer su cui la piattaforma funziona sono:

​PC con sistema operativo Windows 7, 8.1, 10

Mac con sistema operativo OSX 10.9 e successivi

Per vedere NOW TV su pc e Mac sarà necessario scaricare il NOW TV Player. Quando avrete sottoscritto il vostro abbonamento, entrate nel catalogo della piattaforma e selezionate un contenuto.

Si aprirà in automatico una finestra e inizierà il download dello strumento. Al termine di questa operazione vi verrà richiesto se aprire il file, sarà sufficiente cliccare su Esegui e poi avviare l’Installazione.

A questo punto non resterà che attendere la fine di questo processo e cliccare su Fine. Vi apparirà un’altra schermata in cui selezionare Ho installato NOW TV Player e la successiva opzione che avverte di aprire sempre i contenuti di questo link con l’applicazione.

Nel caso in cui si dovesse riscontrare qualche problema sia su Mac che su pc si dovrà procedere a disinstallare e reinstallare il Player. Ecco come fare:

Chiudi il player

Per gli utenti Mac si deve selezionare il Player nelle Applicazioni per trascinarlo nel cestino

Se si utilizza un pc Windows, il programma si trova nel Pannello di controllo, nella cartella Programmi e applicazioni. Trovate il NOW TV Player, selezionatelo e cliccate su Disinstalla

A questo punto in entrambi i casi si dovrà accedere al browser usato per il precedente download del player e cancellare i cookie dalla cronologia

Tornando adesso sul sito di NOW TV e provando a iniziare la visione di un qualsiasi contenuto dovrebbe riapparire il pop up per l’avvio del download del Player

Non dovrete quindi far altro che rieseguire la procedura di installazione

Assistenza NOW TV

Queste e altre informazioni utili le trovate sul sito della piattaforma alla voce Assistenza. In questa pagina sono riportati domande e risposte degli utenti e degli esperti. Oltre a questi form precompilati con le soluzioni ai reclami o alle richieste più frequenti degli abbonati.

Se si ha un problema a cui occorre una risposta più rapida o precisa si può chattare con un operatore sia tramite il canale sul sito che nelle chat dei social della piattaforma.

Nella pagina di supporto sono presenti diverse sottocategorie: FAQ, informazioni generali su NOW TV, acquisto e ordini, problemi tecnici, dispositivi e app, e gestione account e pagamenti. Se tra le risposte già presenti in queste pagine non troverete la soluzione al problema è prevista una sezione per la ricerca avanzata in cui è possibile approfondire il livello di specificità della domanda.

Se non risolverete neanche così la chat è il passo successivo ed è l’unico contatto diretto messo a disposizione, non ci sono infatti contatti telefonici per l’assistenza. La mail è comunque una buona alternativa soprattutto in caso le chat non siano disponibili per qualsiasi motivo. Il form necessita di poche informazioni e di pochi minuti, si deve rispondere ad alcune domande: se si cercano informazioni o si vuole segnalare un problema, la categoria di interesse della richiesta.