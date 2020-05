Sconti bollette luce e gas: tutte le migliori offerte di maggio 2020

Le tariffe luce e gas del mercato libero che si possono attivare nel mese di maggio 2020 sono davvero vantaggiose: il 2020 è stata segnato finora da un continuo ribasso dei prezzi per il quale scegliere di attivare una nuova fornitura è davvero una buona idea. Ecco quali sono le migliori offerte di maggio 2020 individuate con il comparatore di SOStariffe.it.

Le tariffe luce e gas del mercato libero dell’energia e del gas naturale sono state caratterizzate da un abbassamento dei prezzi, sia rispetto all’anno precedente, sia se comparate con le promozioni disponibili in Maggior Tutela. Questo periodo storico rappresenta il momento ideale per scegliere di cambiare fornitore e attivare una nuova offerta.

Per trovare quella giusta basta affidarsi allo strumento della comparazione: SOStariffe.it ha messo a punto un sistema per il confronto delle offerte luce e uno dedicato alle offerte gas. Utilizzarli è davvero molto semplice: si potranno inserire i dati relativi al proprio consumo di energia e gas, oppure cliccare su alcuni filtri che permettono di semplificare la ricerca.

Nel caso della luce, si dovrà indicare quanti sono i componenti del nucleo familiare e quali gli elettrodomestici per i quali si utilizza principalmente l’energia elettrica, scegliendo fra forno, lavatrice, frigorifero, climatizzatore, lavastoviglie, scaldabagno.

Per il gas, si potranno inserire il numero dei componenti del nucleo familiare, la grandezza della propria abitazione e quali sono i motivi per i quali si usa principalmente il gas, fra cottura, riscaldamento e acqua calda.

Le migliori tariffe luce e gas di maggio 2020

Abbiamo simulato alcun profili tipo per individuare le migliori offerte luce e gas del mercato libero da sottoscrivere a maggio 2020. Per quanto riguarda la luce, abbiamo ipotizzato una famiglia di 3 persone che utilizza l’energia elettrica per:

il forno;

la lavatrice;

il frigorifero.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno

Lavatrice

Frigorifero

Aria condizionata

Lavastoviglie

Scaldabagno Confronta

Per il gas, abbiamo ipotizzato una famiglia di 3 persone che vive in una casa di 100 metri quadri e che utilizzi il gas principalmente per:

la cottura;

il riscaldamento.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda

Cottura

Riscaldamento Confronta

Ecco di seguito quali sono stati i risultati della nostra comparazione.

Le migliori tariffe energia elettrica di maggio 2020

1. SceltaSicura Bioraria

Si tratta di una promozione proposta da Eni Gas e Luce la quale prevede una tariffa di tipo biorario, ovvero pari 0,026 euro al kWh per la fascia F1 e di 0,021 euro al kWh per le fasce F2 e F3.

La promozione ha un costo di 35,69 euro al mese e permette di risparmiare più di 75 euro rispetto ai prezzi della Maggior Tutela. Tra gli altri vantaggi inclusi ci sono:

uno sconto fino al 20% sulla Maggior Tutela, fino al 30 giugno 2020;

6 mesi a prezzo bloccato fino al 31 dicembre 2020;

sconti sui pacchetti Pay TV riservati sia ai nuovi sia ai vecchi clienti Sky.

Clicca sul box che trovi qui sotto per saperne di più sulla promozione.

Scopri SCELTASICURA Bioraria

2. E.ON Luce e gas insieme

Luce e gas insieme è una delle migliori proposte del mercato non solo per il prezzo della componente luce, ma per il fatto di essere una promozione Dual Fuel, ovvero una tariffa che prevede l’attivazione simultanea di una fornitura di luce e gas con lo stesso operatore.

La promozione ha un costo di 36,10 euro al mese e permette di risparmiare fino a 70 euro all’anno rispetto alla Maggior Tutela. Il prezzo della materia prima è bloccato per un periodo di 12 mesi.

L’energia:

è prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili;

è soggetta a uno sconto del 10%;

potrebbe subire ulteriori ribassi in caso di attivazione della bolletta smart e dell’addebito su conto corrente.

Clicca sul box che trovi qui sotto per saperne di più sulla promozione.

Scopri Luce e Gas insieme

3. Energia 3.0 Light Monoraria

Questa promozione, proposta dall’operatore Engie, si differenzia da quelle dei competitor per il fatto di avere un prezzo bloccato per un periodo di ben 24 mesi. La tariffa prevede la bolletta elettronica e il pagamento unificato, con una sola fattura, nel caso in cui si dovessero attivare al contempo luce e gas.

Il costo mensile è di 36,28 euro: in questo modo è possibile risparmiare fino a 68 euro rispetto al prezzo della Maggior Tutela. Un’altra caratteristica della promozione è poi Porta gli amici in Engie: per ogni persona portata in Engie si potrà ricevere uno sconto in bolletta di 30 euro, fino a un massimo di 300 euro.

Clicca sul box che trovi qui sotto per saperne di più sulla promozione.

Scopri 3.0 Light Monoraria

4. Luce Super Web

Illumia propone una tariffa di tipo monorario con un prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi. La promozione ha un costo mensile di 36,41 euro e permette un risparmio rispetto alla Maggior Tutela di circa 67 euro l’anno.

Tra i vantaggi inclusi nella promozione, per la quale è previsto un costo della materia prima di 0,06 euro per kWh, ci sono 100 kWh in omaggio, che saranno scalati dai costi delle bollette.

Clicca sul box che trovi qui sotto per saperne di più sulla promozione.

Scopri Luce Super Web

5. Next Energy Luce

Un’altra promozione luce del mercato libero dell’energia è Next Energy Luce, dell’operatore Sorgenia, disponibile al costo di 38,17 euro al mese, con un risparmio annuale di 45 euro.

La promozione prevede:

la bolletta elettronica;

l’area clienti online e app;

un buono Amazon del valore di 80 euro se attivata assieme alla fornitura di gas in modalità Dual Fuel.

Clicca sul box che trovi qui sotto per saperne di più sulla promozione.

Scopri Next Energy Luce

Le migliori tariffe gas di maggio 2020

1. E.ON ValoreMercato gas

Come sarà possibile notare, la convenienza delle offerte gas rispetto alla tariffa della Maggior Tutela è davvero elevata. La promozione proposta da E.ON ha un costo mensile di 61,74 euro e garantisce un risparmio annuale di ben 158,13 euro.

Nel piano mensile, sono inclusi:

la bolletta smart;

il gas al prezzo di mercato;

zero costi per l’attivazione.

Clicca sul box che trovi qui sotto per saperne di più sulla promozione.

Scopri E.ON Valoremercato Gas

2. Prezzo netto special gas

La promozione proposta dall’operatore HERAcomm ha un costo mensile di 65,59 euro al mese e garantisce un risparmio annuale di 112,03 euro. Al suo interno sono previste alcune soluzioni attraverso le quali è possibile ridurre i consumi.

La tariffa può essere applicata sia in modalità singola sia in modalità Dual Fuel. Nel primo caso si riceveranno 30 euro di sconto sul gas, nel secondo caso sarebbe previsto uno sconto totale di 60 euro sulle tariffe luce e gas.

Clicca sul box che trovi qui sotto per saperne di più sulla promozione

Scopri Prezzo Netto gas

3. Gas 3.0 Spring

Gas 3.0 Spring rappresenta in questo momento una delle migliori soluzioni di Enel. Ha un costo mensile di 67,61 euro al mese e permette di risparmiare circa 87 euro all’anno.

Tra le particolarità dell’offerta ci sono:

il servizio di notifiche via SMS;

uno sconto del 30% sul prezzo del gas per i primi 12 mesi.

Clicca sul box che trovi qui sotto per saperne di più sulla promozione.

Scopri Gas 30 Spring

4. Energia 3.0 Light

Si tratta del corrispettivo gas della promozione che abbiamo analizzato nelle righe precedenti per la componente luce, per la quale il prezzo è bloccato per un periodo di 24 mesi.

Il piano mensile prevede:

la bolletta elettronica e il pagamento unificato, con una sola fattura, nel caso in cui si dovessero attivare al contempo luce e gas;

l’opzione Porta un amico in Engie, con la quale è possibile ricevere fino a un massimo di 300 euro di sconto in bolletta.

La promozione ha un costo mensile di circa 68 euro e permette di risparmiare 76 euro all’anno rispetto alla Maggior Tutela.

Clicca sul box che trovi qui sotto per saperne di più sulla promozione.

Scopri Energia 3.0 Light

5. Next Energy Gas

L’ultima tariffa al miglior prezzo della componente gas è Next Energy Gas di Sorgenia, la quale ha un costo mensile di circa 69 euro e garantisce un risparmio di 59 euro al mese rispetto alla Maggior Tutela.

La promozione prevede:

la bolletta elettronica;

l’area clienti online e app;

un buono Amazon del valore di 80 euro se attivata assieme alla fornitura di gas in modalità Dual Fuel.

Clicca sul box che trovi qui sotto per saperne di più sulla promozione.

Scopri Next Energy Gas