Saponette per Internet illimitato: modelli di Aprile 2022 a confronto

Saponette per Internet : scopri come navigare anche fuori casa o in vacanza su smartphone, tablet e PC con il tuo modem portatile

Le saponette per Internet sono uno strumento molto utile quando si ha la necessità di connettersi a Internet ma si è fuori casa o senza la possibilità di collegarsi a una rete Wi-Fi. Questi dispositivi sono così chiamati per il loro design arrotondato e hanno il vantaggio di essere facilmente trasportabili date le dimensioni ridotte. In sostanza si tratta di un modem Wi-Fi portatile che permette di colelgare anche più dispositivi contemporaneamente. Per navigare però serve acquistare una SIM con associata un’offerta Internet mobile.

Saponette per Internet con Vodafone

Vodafone propone un solo modello di saponetta per Internet ma ad alte prestazioni:

Mobile Wi-Fi

Dimensioni: 96.8 x 58.0 x 12.8 mm

Peso: circa 75 gr

Navigazione fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload

Fino a 10 dispositivi (smartphone, PC, tablet…) connessi

Batteria a lunga durata per 6 ore di connettività

Utilizzo istantaneo, basta accenderlo per iniziare a navigare

Le saponette per Internet possono essere associate alle seguenti tariffe:

1. Giga Speed Plus 50 – 50 GB a 11,99 euro al mese. Attivazione di 5 euro per i clienti e di 19 euro per una SIM già attiva. Modem Wi-Fi incluso a 1 euro al mese per 24 mesi

2. Giga Speed Plus 100 – 100 GB a 19,99 euro al mese. Attivazione di 5 euro per i clienti e di 19 euro per una SIM già attiva. Modem Wi-Fi incluso a 1 euro

3. Giga Speed 20 – 20 GB a 9,99 euro al mese. Attivazione di 10 euro per i clienti e di 19 euro per una SIM già attiva. Modem Wi-Fi incluso a 64 euro

4. Giga Speed 50 – 50 GB a 13,99 euro al mese. Attivazione di 10 euro per i clienti e di 19 euro per una SIM già attiva. Modem Wi-Fi incluso a 64 euro

Esaurito il traffico dati con Internet Passport+ si può di avere 1 GB a 6 euro al giorno solo in caso di utilizzo, in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, Canada e USA. Superata tale soglia si hanno 100 MB a 1 euro al giorno fino a un massimo di 1 GB, poi 3 euro ogni 25, 50, 100 o 200 MB o 1 GB al giorno a seconda del Paese.

Le saponette per Internet sono consegnate gratuitamente nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio nazionale. E’ possibile tracciare il proprio ordine attraverso un apposito servizio di tracking utilizzando il numero di pratica associato al dispositivo che viene comunicato da Vodafone via SMS o email. L’utente ha diritto a richiedere il recesso gratuito dall’acquisto entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine e in questo caso è obbligato a restituire il dispositivo e tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Per avere Internet illimitato con Vodafone si deve necessariamente attivare una delle offerte 5G della famiglia Infinito, che prevedono velocità di navigazione crescente in base al prezzo mensile.

Saponette per Internet con TIM

TIM dispone di un listino molto ricco di saponette per Internet con cui navigare anche alla massima velocità in 5G. Le sue offerte solo dati non prevedono in effetti la possibilità di collegarsi alla rete di ultima generazione ma per ovviare al problema si può acquistare l’apposita opzione al costo di 5 euro al mese.

TIM Modem Wi-Fi 4G Plus New

Navigazione fino a 450 Mbps in download e 100 Mbps in upload in 4G+

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2.4/5 Ghz)

Fino a 20 connessioni simultanee

TIM Modem Wi-Fi 5G

Display 2,4” touch + led colorato per le principali notifiche

Navigazione fino a 2 Gbps in download e 70 Mbps in upload in 5G (retrocompatibile con il 4G)

Connettività multipla

Processore Qualcomm SDx55

Connettività Dual Band WiFi 6 Mimo 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Plug Rj45

Usb 3.1 type C, Attacco Ethernet

Dimensioni: 119 x 72 x 21,75 mm

Peso: 210 gr

Batteria da 5300 mah

Modem Wi-Fi 4G LTE

Schermo LED a colori

Navigazione fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in 4G+

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2.4/5 Ghz)

Fino a 10 connessioni simultanee

Le saponette per Internet possono essere associate alle seguenti offerte:

1. Supergiga 20: 20 GB e Google One 100 GB Try&Buy incluso per 3 mesi a 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita se la sottoscrive online, altrimenti 5 euro

2. Supergiga 100: 100 GB, Giga illimitati per le piattaforme di e-learning e Google One 100 GB Try&Buy incluso per 3 mesi a 19,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita se la sottoscrive online, altrimenti 5 euro

3. Supergiga 50: 50 GB e Google One 100 GB Try&Buy incluso per 3 mesi a 13,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita se la sottoscrive online, altrimenti 5 euro

4. Internet 100GB: 100 GB per 6 mesi senza vincoli di soglia a 49,99 euro, poi l’offerta si rinnova a 49 euro ogni 6 mesi

5. Internet 200GB: 200 GB per 1 anno senza vincoli di soglia a 99,99 euro, poi l’offerta si rinnova a 99 euro ogni 12 mesi

6. Internet Card 100GB: 100 GB per 3 mesi senza vincoli di soglia a 19,99 euro, poi l’offerta si rinnova con 20 GB a 9,99 euro al mese

Google One offre 100 GB di spazio d’archiviazione per foto, video e documenti Google Drive, Gmail e Google Foto salvate nella qualità originale. Sul telefono è sempre disponibile un backup e il piano può essere condiviso con altre 5 persone. E’ possibile richiedere assistenza (al momento solo in inglese) via chat, email o telefono senza costi aggiuntivi. Per gli abbonati Google One sono poi disponibili vantaggi extra come i crediti di Google Play e l’estensione dei periodi di prova di servizi come YouTube Premium e Stadia.

Per avere Internet illimitato con TIM si deve sottoscrivere una delle sue offerte Internet mobile ed essere contestualmente suo cliente per la rete fissa. A tali condizioni infatti è possibile attivare gratuitamente TIM Unica e avere così ogni mese Gigabyte illimitati per i telefoni di tutta la famiglia e le saponette per Internet (massimo 6 linee) oltre a 3 mesi di Disney+ (poi 9,99 euro al mese), TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete dell’operatore inclusi e il doppio delle possibilità di vincere un viaggio a Gardaland per tutta la famiglia con TIM Party. Il pagamento delle offerte mobili e fissa avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

Con tutte le offerte è possibile acquistare nei negozi TIM un modem 4G a partire da 29,90 euro. Gli stessi modelli si possono comprare anche online al seguente prezzo:

TIM Modem Wi-Fi 4G Plus New a 99,90 euro

a 99,90 euro TIM Modem Wi-Fi 5G a 699,90 euro o 22 euro al mese per 30 rate se si ha attivato da almeno 12 mesi un’offerta Internet casa di TIM con domiciliazione

a 699,90 euro o 22 euro al mese per 30 rate se si ha attivato da almeno 12 mesi un’offerta Internet casa di TIM con domiciliazione Modem Wi-Fi 4G LTE a 49,90 euro

TIM permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

La consegna è gratuita ed è possibile monitorare lo stato del proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking dalle sezioni MyTIM Fisso o MyTIM Mobile. Le saponette per Internet vengono consegnate dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna avviene in 3-8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Saponette per Internet con WindTre

WindTre permette di scegliere tra tanti modelli di saponette per Internet. Alcuni sono dispositivi più simili a quelli proposti dai suoi concorrenti mentre altri sono più simili a modem portatili che permettono di navigare a una velocità superiore e funzionano non a batteria ma con il collegamento alla rete elettrica.

WebPocket. 4G+ di Alcatel

velocità fino a 300 Mbps in 4G LTE

Batteria: Li-ion da 2150 mAh

Fino a 15 dispositivi (smartphone, PC, tablet…) connessi

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 & 5 GHz

WebPocket. 4G+ di ZTE

velocità fino a 150 Mbps in 4G LTE

Batteria: Li-ion da 2150 mAh

Fino a 15 dispositivi (smartphone, PC, tablet…) connessi

Wi-Fi 802.11 b/g/n

WebPocket. 4G di ZTE

velocità fino a 150 Mbps in 4G LTE

Batteria: Li-ion da 2000 mAh

Fino a 10 dispositivi (smartphone, PC, tablet…) connessi

Wi-Fi 802.11 b/g/n at 2,4 GHz

WebCube. 4G+ di ZTE

velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in 4G+

Fino a 20 dispositivi (smartphone, PC, tablet…) connessi

Dimensioni: 100 x 100 x 80,42 mm

Peso: 140,2 gr

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac at 2.4 GHz&5GHz

WebCubePro. 4G+ di Alcatel

Dimensioni (forma cilindrica): 145mm (altezza) 100mm (diametro inferiore) 89,3mm (diametro superiore)

Peso: 325 gr

Wi-Fi standard 802.11 a/b/g/n/ac, Dual band, WiFi MIMO 2×2, 2.4 & 5 GHz

Massimo 32 utenti connessi

2 GB di RAM

2 GB di memoria interna non espandibile

Processore Qualcomm MDM9240-1

porta LAN

Sistema operativo proprietario

Alimentazione da presa di corrente

Internet Key IK40V di Alcatel

LTE CAT 4 (DL 150 Mbps, UL 50 Mbps)

OS compatibili: Windows 7/8/8.1/10 (32&64 bit), Mac OS X 10.6~10.10 (32&64 bit)

Tutte le saponette per Internet sono incluse nelle seguenti tariffe (ad eccezione di WebCube. 4G+ incluso solo in Cube Full):

1. Cube Full con Easy Pay: 150 GB per navigare sulla Top Quality Network a 12,99 euro al mese per 24 mesi. L’attivazione dell’offerta è di 49 euro, pagabili in rate di 1,80 euro euro al mese per 24 mesi, mentre per il dispositivo è di 4,99 euro. La SIM costa 10 euro.

2. Cube Lite con Easy Pay: 70 GB per navigare sulla Top Quality Network a 9,99 euro al mese per 24 mesi. L’attivazione dell’offerta è di 49 euro, pagabili in rate di 1,80 euro al mese per 24 mesi, mentre per il dispositivo è di 4,99 euro. La SIM costa 10 euro.

WindTre è attualmente l’unico operatore a consentire di avere Internet illimitato ma navigando attraverso il modem Super Internet Wi-Fi, differente per dimensioni e caratteristiche tecniche alle saponette per Internet ma sostanzialmente identico nelle funzioni:

3. Super Internet Casa

Navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

modem Super Internet Wi-Fi incluso

L’offerta è disponibile solo in alcuni Comuni per chi è cliente di WindTre per la telefonia mobile e si può attivare in negozio al prezzo di 19,99 euro al mese. L’attivazione di 49 euro una tantum si può pagare in un’unica soluzione o con rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi e una quota iniziale di 6,99 euro. Nel secondo caso viene riconosciuto uno sconto sul costo mensile del piano. Per la SIM servono 10 euro.