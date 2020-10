Saponette per Internet illimitato: modelli a confronto

Cerchi un'offerta con Internet illimitato per navigare su Internet anche fuori casa al giusto prezzo? Scopri le migliori tariffe per modem Wi-Fi portatili e confronta le caratteristiche di questi dispositivi

Non sempre è disponibile una connessione Wi-Fi libera e sicura quando si è fuori casa. Per superare il problema basta avere con sé un modem Wi-Fi portatile. Questi dispositivi, conosciuti anche come saponette per Internet per via della forma arrotondata, sono facilmente trasportabili anche in tasca e permettono di condividere la connessione in modalità Hotspot con altri terminali come PC, smartphone e tablet. Tutti i maggiori operatori di telefonia mobile permettono di acquistare i router portatili e alcuni li includono o consentono di ottenerli a prezzi più convenienti se si sottoscrivono apposite tariffe solo dati.

Saponette per Internet illimitato

WindTre è oggi l’unico operatore a prevede un’offerta con Internet illimitato. In realtà si tratta di una tariffa un po’ particolare in quanto il dispositivo incluso non è propriamente una saponetta per Internet ma un router portatile da collegare alla presa di corrente che può comunque essere trasportato ovunque e utilizzato fuori casa. Tim invece non prevede tariffe standard con traffico dati infinito ma la possibilità di navigare senza limiti è comunque offerta a chi ha attivato una delle sue promozioni per la connessione Internet di casa.

WindTre

1. WebCube. 4G+ di ZTE

Dimensioni: 100 x 100 x 80,42 mm

Peso: 140,2 g

Velocità LTE: Cat.6 (300 Mbps in download , 50 Mbps in upload)

Supporto Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac at 2.4 GHz&5GHz

Alimentato tramite presa di corrente

Possibilità di connettere fino a 20 dispositivi

Il modem WebCube. 4G+ è incluso nell’offerta WindTre chiamata Cube Large con Easy Pay, che offre 100 GB per navigare in Internet alla massima velocità a 12,99 euro al mese. Con il modem è previsto uno sconto di 4,16 euro per 24 mesi.

Lo stesso router è incluso anche nella tariffa Cube XL Unlimited che offre Giga illimitati a casa (in futuro anche in 5G) a 14,99 euro al mese. La copertura è garantita solo in alcuni Comuni. Per verificarla si può utilizzare l’apposito strumento gratuito disponibile su SOStariffe.it. Per tutte le offerte l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se la tariffa resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Le promozioni possono essere prenotate online e acquistate poi in negozio.

Con Internet Pack 200 GB è possibile ottenere il WebCube. 4G+ al prezzo di partenza di 109,99 euro o, in alternativa, altri due modelli di saponette per Internet:

2. WebPocket. 4G di Alcatel

Rete: velocità 4G LTE

Supporto Wi-Fi 802.11 b/g/n fino a 150 Mbps in download

Batteria Li-ion da 1800 mAh

Possibilità di connettere fino a 10 dispositivi

Il dispositivo ha un prezzo di 69,99 euro.

3. WebPocket. 4G+ di Alcatel

Rete: velocità 4G LTE fino a 300 Mbps in download

Batteria Li-ion da 2150 mAh

Possibilità di connettere fino a 15 dispositivi

Supporto Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 & 5 GHz

Il dispositivo ha un prezzo di 99,99 euro.

La tariffa prevede 200 GB per 2 mesi (100 GB ogni mese) a 30 euro ed è disponibile per chi passa a WindTre o attiva una nuova SIM. Dopo 2 mesi la promozione si rinnova con 100 GB a 14,99 euro al mese. Con il modem WebPocket 4G. è previsto uno sconto di 2,91 euro per 24 mesi mentre con WebPocket. 4G+ è previsto uno sconto di 3,74 euro per 24 mesi.

Una volta esaurito il traffico dati incluso nelle offerte, si applica la tariffa extrasoglia di 99 cent per 1 GB al giorno da utilizzare entro le 23.59. Successivamente la navigazione si blocca fino al giorno successivo.

Tim

Tim permette di scegliere tra i seguenti modelli di saponette per Internet:

1. Modem Wi-Fi 4G Plus

Tecnologia:

4G Plus – DC-HSDPA – HSPA+ – HSDPA – HSUPA – EDGE/GPRS

Frequenze 4G Bands:

800/1800/2600 MHz

3G Bands: UMTS: 900/2100 MHz

EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900 Mhz

Connettività

Tecnologia 4G PLUS 300 Mbps in download

Tecnologia 4G PLUS 50 Mbps in uplink

Fino a 15 connessioni simultanee

Il modem Wi-Fi 4G Plus di Tim permette di collegare fino a 10 dispositivi contemporanemente ed è disponibile a 99,90 euro.

2. Modem Wi-Fi 4G LTE

Tecnologia

4G Plus – DC-HSDPA – HSPA+ – HSDPA – HSUPA – EDGE/GPRS

Frequenze

4G Bands: 800/1800/2600 MHz

3G Bands: UMTS: 900/2100 MHz

EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900 Mhz

Connettività

Tecnologia 4G PLUS 300 Mbps in download

Tecnologia 4G PLUS 50 Mbps in uplink

Fino a 15 connessioni simultanee

Il modem Wi-Fi 4G LTE è dotato di schermo LCD permette di collegare fino a 10 dispositivi contemporanemente. Il prezzo è di 79,90 euro.

Entrambi i router portatibili possono essere acquistati con uno sconto di 50 euro nei negozi Tim se si sottoscrive una delle seguenti tariffe:

Supergiga 20 – 20 GB per navigare senza limiti a 9,99 euro al mese

– 20 GB per navigare senza limiti a 9,99 euro al mese Supergiga 50 – 50 GB per navigare senza limiti a 13,99 euro al mese

– 50 GB per navigare senza limiti a 13,99 euro al mese Supergiga 100 – 100 GB per navigare senza limiti a 19,99 euro al mese. E’ possibile utilizzare le principali piattaforme di e-learning (Skype, Microsoft Teams, WeSchool, Amazon Chime, Zoom, Google Classroom Suite for Education, Cisco WebEx, GoToMeeting, Jrsi Meeting, Axios Collabora, Office 365 A1) senza consumare il traffico dati incluso nel piano

– 100 GB per navigare senza limiti a 19,99 euro al mese. E’ possibile utilizzare le principali piattaforme di (Skype, Microsoft Teams, WeSchool, Amazon Chime, Zoom, Google Classroom Suite for Education, Cisco WebEx, GoToMeeting, Jrsi Meeting, Axios Collabora, Office 365 A1) senza consumare il traffico dati incluso nel piano Internet 100GB – 100 GB per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload senza limiti di soglia per 6 mesi al costo di 49,99 euro. I successivi rinnovi hanno un costo di 49 euro ogni 6 mesi

– 100 GB per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload senza limiti di soglia per 6 mesi al costo di 49,99 euro. I successivi rinnovi hanno un costo di 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB – 200 GB per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload senza limiti di soglia per un anno al costo di 99,99 euro. I successivi rinnovi hanno un costo di 99 euro ogni 12 mesi

Per tutte le offerte il prezzo della SIM è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Una volta esaurito il traffico dati incluso nel piano viene applicata la tariffa extra soglia di 1,90 euro ogni 200 MB fino a un massimo di 1 GB.

Per avere Gigabyte illimitati è necessario essere clienti Tim anche per la linea fissa e attivare gratuitamente l’offerta Tim Unica. La promozione permette di avere traffico dati infinito sulle SIM mobile di tutta la famiglia (massimo 6 numeri) e non prevede alcun costo mensile. Il pagamento delle tariffe per smartphone e Internet casa avviene direttamente in bolletta.

Altre offerte per saponette Internet

Altri operatori come Vodafone prevedono offerte solo dati per saponette Internet, anche se non con traffico illimitato incluso. Gestori low cost come Kena Mobile e ho. Mobile, invece, non permettono di associare alle loro tariffe l’acquisto di un modem Wi-Fi portatile ma il prezzo e la quantità di Gigabyte inclusi nei piani sono comunque interessanti.

Vodafone

Mobile Wi-Fi

Dimensioni: 96.8 x 58.0 x 12.8 mm

Peso: circa 75 gr.

Batteria: 6 ore

Requisiti di sistema: Windows (10, 8.1, 8, 7, XP) e Mac (10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6)

Tipologia SIM: MicroSIM

Rete: UMTS, HSDPA, HSUPA, 4G

Wi-Fi: Sì

Con Mobile Wi-Fi di Vodafone è possibile navigare fino a 150 Mbps in dowload e 50 Mbps in upload e connettere fino a 10 dispositivi in contemporanea. La batteria ha una durata di 6 ore con utilizzo medio. La saponetta per Internet di Vodafone è inclusa a 1 euro al mese per 24 mesi nella tariffa Giga Speed Plus 50. Quest’ultima offre 50 GB a 11,99 euro al mese. Per i nuovi utenti l’attivazione è di 5 euro mentre per chi è già cliente Vodafone il costo è di 19 euro.

In alternativa, è possibile acquistare il modem portatile a 1 euro con Giga Speed Plus 100 (100 GB a 19,99 euro al mese) o a 64 euro con Giga Speed 20 (20 GB a 9,99 euro al mese) e Giga Speed 50 (50 GB a 13,99 euro al mese). Per tutte queste tariffe l’attivazione è di 5 euro per le nuove utente e di 19 euro se associate a SIM già attive.

Una volta esaurito il traffico dati incluso nelle tariffe è possibile continuare a navigare fino a 1 GB a 6 euro giorno. Superata anche questa soglia, viene appplicata la tariffa di 2 euro per 100 MB fino a un massimo di 1 GB al giorno.

ho. Mobile

ho. Mobile non consente di ottenere direttamente una saponetta per Internet ma include uno sconto di entità variabile per acquistare un modello top di gamma su Amazon.it grazie alla tariffa ho. Solo Giga:

100 GB per navigare in 4G Basic fino a 30 Mbps in download e upload a 12,99 euro al mese

200 GB per navigare in 4G Basic fino a 60 Mbps in download e upload a 19,99 euro al mese

Per entrambe le tariffe il costo per attivazione e acquisto della SIM è di 9,99 euro. E’ necessario acquistare una prima ricarica da cui sarà scalato il rinnovo delle offerte.

1. Huawei B311-221

Dimensioni: 6 x 18 x 21 cm

Peso: 602 grammi

Schermo da 8″

RAM da 3 GB

Possibilità di connettere fino a 32 dispositivi

Connessione Ethernet

Questo modello si adatta all’utilizzo domestico (monolocale o bilocale) ed è disponibile con uno sconto di 10 euro su Amazon.it.

2. Huawei B535-232

Dimensioni: 21.9 x 3.6 x 13.8 cm

Tipo wireless: 802.11n, 802.11b, 802.11g, 802.11ac

Una porta USB 2.0

4 porte Ethernet Gigabit

Batterie non incluse

Peso: 660 g

Possibilità di connettere fino a 64 dispositivi

Questo modello è ideale per ambienti molto ampi ed è disponibile con uno sconto di 15 euro su Amazon.it.

Kena Mobile

Kena Mobile non offre la possibilità di acquistare una saponetta per Internet ma dispone di un’offerta solo dati interessante chiamata Kena Internet 11,99:

10 minuti per le chiamate senza scatto alla risposta

10 SMS

100 GB per navigare in 4G Basic a scatti anticipati di 1 KB fino a 30 Mbps in download e upload

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese mentre l’attivazione è di 9,99 euro. L’acquisto e consegna della SIM sono invece gratuite.

