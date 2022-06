Samsung Galaxy S22 a rate: le offerte di TIM, Vodafone e WindTre di Giugno 2022

Samsung Galaxy S22 è il modello di punta del produttore coreano. Lo smartphone è disponibile anche nei formati Plus e Ultra in diversi tagli di memoria e colorazioni. Questo particolare dispositivo si distingue per un processore da 4 nm, definito da Samsung “il più intelligente di sempre”, e per un sistema a tripla fotocamera con funzioni avanzate per realizzare scatti e video perfetti in ogni situazioni e illuminazione. La migliore occasione per avere Samsung Galaxy S22 a un prezzo conveniente è acquistarlo a rate con le offerte smartphone incluso dei grandi operatori.

Samsung Galaxy S22 a rate con TIM

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Wonder Five illimitati 70 GB primo mese gratuit0, poi 7,99 euro TIM Young (solo under 25)

illimitati 25 GB in 5G e Giga illimitati per alcune app primo mese gratuito, poi 11,99 euro

TIM permette di acquistare Samsung Galaxy S22 a rate direttamente dal suo sito. TIM Wonder Six è una tariffa dedicata a chi richiede la portabilità da Iliad e offre minuti e SMS illimitati, 100 GB per navigare in 4G con primo mese gratuito se attivata online, poi 9,99 euro al mese. Se pensate di acquistare uno smartphone 5G potete attivare l’opzione 5G On al costo di 5 euro al mese.

TIM Wonder Five è invece riservata a chi arriva da Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. Per questi utenti sono disponibili minuti e SMS illimitati, 70 GB in 4G con primo mese gratuito se acquistata online, poi 7,99 euro al mese.

Le offerte 5G di TIM invece non prevedono il vincolo della portabilità e possono essere sottoscritte a prescindere dall’operatore di provenienza. TIM 5G Power Smart prevede minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare fino a 2 Gigabit al secondo con accesso prioritario alla rete, che garantisce prestazioni top anche in caso di più accessi contemporanei ed elevato traffico. Gli utenti sono protetti dalle principali minacce sul web e possono creare profili personalizzati di sicurezza grazie a TIM Safe Web Plus. Per salvare i vostri ricordi, foto, video e documenti, TIM ha invece pensato di offrire 100 GB di spazio di memoria nel cloud su Google One. Il primo mese è offerto dall’operatore, poi il piano si rinnova a 14,99 euro al mese.

Se avete meno di 25 anni potete scegliere TIM Young con minuti e SMS illimitati, 25 GB per navigare in 5G con primo mese è gratuito con attivazione online, poi 9,99 euro al mese. La tariffa comprende anche Giga illimitati per chat, social, musica e meeting (per 3 mesi) e l’ascolto anche offline e senza pubblicità di 50 milioni di brani su TIMMUSIC senza consumare il traffico dati incluso. E’ poi possibile aggiungere 25 GB (99 cent in più al mese), 3 mesi di Google One (1,99 euro), TIM Games per giocare su mobile (5 euro al mese) o TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch Cellular.

Per tutte le offerte citate l’attivazione è gratuita con acquisto online mentre la SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso o 10 euro con 1 cent di traffico incluso in negozio.

Grazie alla Promo Estate chi acquista Samsung Galaxy S22 a rate con finanziamento TIMFin (TAEG 0% salvo promozione) lo inizierà a pagare a settembre. La promozione è dedicata a chi è già cliente di TIM da almeno 6 mesi e il pagamento avviene solo con addebito su carta di credito (no prepagate o debito)

I modelli tra cui scegliere e relativi prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 41 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22 5G – 25 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22+ 5G – 34 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G + Watch4 Classic – 46 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 5G + Watch4 Classic – 30 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

La consegna è gratuita e avviene in media in 3-8 giorni lavorativi a partire dalla data di richiesta dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) nelle fasce orarie 8:30-12:30 e 14-18.

I clienti TIM per la rete fissa che acquistano uno smartphone possono richiedere l’addebito delle rate in bolletta se hanno attivato la domiciliazione su conto corrente. Essere clienti dell’operatore per la rete fissa e mobile permette poi di attivare gratuitamente TIM Unica e avere così ogni mese Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della rete fissa), TIMVISION con TIMVISION Box e Disney+ incluso per 3 mesi e una giocata extra ogni giorno per vincere una ebike E-WAY Atala. Il pagamento di tutte le linee avviene solo con domiciliazione grazie a TIM Ricarica Automatica.

Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del dispositivo inviandolo a TIM tramite raccomandata insieme a tutti gli accessori e nella confezione originale.

Samsung Galaxy S22 a rate con Vodafone

Offerte Minuti e SMS Giga Costo mensile Special 100 Digital Edition illimitati 100 GB 5 euro per un mese, poi 9,99 euro per 24 mesi Special 50 Digital Edition illimitati 100 GB con Smart Pay (altrimenti 50 GB) 5 euro per un mese, poi 7,99 euro Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming extra Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming extra Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro)

Per acquistare Samsung Galaxy S22 a rate con Vodafone è possibile scegliere tra due categorie di offerte Le tariffe Special possono essere attivate solo online da chi richiede la portabilità del numero da Iliad e altri operatori virtuali:

Special 100 Digital Edition con minuti e SMS illimitati, 100 GB in 4G a 5 euro al mese per il primo mese e poi 9,99 euro al mese con prezzo bloccato per 24 mesi con Smart Pay , ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carata di credito. Nel pacchetto è compreso anche Vodafone Club per avere Gigabyte aggiuntivi, navigazione in 5G oltre a sconti e promozioni sugli acquisti online sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore come YOOX, Q8, Booking.com e altri

con minuti e SMS illimitati, 100 GB in 4G a e poi 9,99 euro al mese con prezzo bloccato per 24 mesi con , ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carata di credito. Nel pacchetto è compreso anche per avere Gigabyte aggiuntivi, navigazione in 5G oltre a sconti e promozioni sugli acquisti online sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore come YOOX, Q8, Booking.com e altri Special 50 Digital Edition con minuti e SMS illimitati, 100 GB in 4G a 5 euro al mese per il primo mese e poi 7,99 euro al mese con Smart Pay

Per entrambe le tariffe l’attivazione è di 1 cent.

Le offerte Infinito invece permettono di avere minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G da 10 Mbps fino alla massima velocità garantita dalla Giga Network 5G al prezzo di partenza di 24,99 euro al mese con Smart Pay. Il piano inoltre include TOP Service (assistenza dedicata h24 via telefono o chat) e anche Vodafone Club+, che aggiunge alla promozione base 6 mesi di Infinity+ con tutta la Champions League e sconti su alcuni modelli di telefono selezionati nei Vodafone Store. Il costo di attivazione è di 6,99 euro o 22,50 euro per i già clienti che cambiano piano.

I modelli tra cui scegliere e relativi prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy S22 5G – a partire da 16,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22+ 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – a partire da 31,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Vodafone consegna i telefoni gratuitamente in tutta Italia solo nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). E’ possibile esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine restituendo lo smartphone completo degli accessori originali. Il codice IMEI sulla confezione deve corrispondere a quello su telefono.

Samsung Galaxy S22 a rate con WindTre

WindTre propone offerte smartphone incluso che consentono anche di usufruire gratuitamente di servizi ad hoc per la protezione del telefono. Quest’ultime rientrano nella famiglia Smart Pack e possono essere attivate online ma il ritiro del dispositivo avviene solo in negozio. Per tutte le tariffe è previsto un costo di attivazione di 4,99 euro.

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay Minuti illimitati 200 SMS illimitati anche in 5G 29,99 euro Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition Minuti illimitati 200 SMS 200 GB anche in 5G 14,99 euro

WindTre è l’unico dei tre operatori ad avere previsto un’offerta dedicata per acquistare Samsung Galaxy S22 a rate. Questa rientra nella famiglia di tariffe chiamate Smart Pack e include anche la protezione furto con Europ Assistance. La seconda tariffa include invece il servizio Reload Plus, che consente di cambiare telefono con un modello più recente a partire dal 13esimo mese dall’attivazione. Il nuovo cellulare si ritira in negozio consegnando quello vecchio. Se invece il vostro smartphone è danneggiato si può sostituirlo con lo stesso modello o uno simile fino a 5 volte l’anno nell’arco di 30 mesi. Per ogni sostituzione è previsto un corrispettivo di 170 euro. Reload Plus chiede un vincolo di durata di 24 mesi.

Per entrambe le offerte l’attivazione di 49,99 euro può essere rateizzata in 24 rate da 2,80 euro al mese con acquisto online o 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. La SIM invece costa 10 euro. A questi costi si aggiunge un ulteriore addebito di attivazione di 4,99 euro per la rateizzazione dello smartphone. Il telefono si prenota online ma il ritiro avviene solo in negozio.

I modelli e relativi prezzi con Smart Pack Reload Plus 5G sono i seguenti:

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 20 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 16 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 128 GB a 26 euro al mese con vincolo di 30 mesi

I modelli e relativi prezzi con Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition sono i seguenti

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 25 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 256 GB a 29 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 19,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra a 28,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi