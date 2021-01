Samsung Galaxy S21 è ufficiale, ecco le offerte di TIM, Vodafone e WINDTRE

Samsung ha svelato in queste ore i suoi nuovi top di gamma che compongono la serie Samsung Galaxy S21. In arrivo sul mercato italiano ci sono tre smartphone, Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra , che vanno a rinnovare l'offerta della casa coreana per il settore smartphone. I nuovi Samsung Galaxy S21 sono ordinabili da subito. Ecco i prezzi e le offerte di TIM, Vodafone e WINDTRE per l'acquisto a rate dei nuovi Samsung Galaxy S21.

Debuttano ufficialmente i nuovi top di gamma Samsung Galaxy S21. La nuova famiglia di smartphone della casa coreana è costituita da tre varianti. Oltre al modello “base” Galaxy S21 troviamo anche il Galaxy S21+ e il vero flagship di casa Samsung, il nuovo Galaxy S21 Ultra, che racchiude il meglio della gamma di smartphone dell’azienda. I nuovi Samsung Galaxy S21 sono ordinabili già da oggi con consegne previste a partire dal prossimo 22 gennaio 2021.

Vediamo, di seguito, quali sono le specifiche tecniche e i prezzi dei nuovi Samsung Galaxy S21 e come fare se si preferisce puntare sull’acquisto a rate con gli operatori di telefonia TIM, Vodafone e WINDTRE, scegliendo una delle tante offerte telefono incluso disponibili.

Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra: le specifiche tecniche

I nuovi Galaxy S21 possono contare su un comparto tecnico aggiornato rispetto ai loro predecessori Galaxy S20. La tabella qui di seguito va a riassumere, brevemente, le specifiche tecniche dei nuovi top di gamma di casa Samsung.

Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Display AMOLED da 6.2 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel e refresh rate adattivo (48-120 Hz) Display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel e refresh rate adattivo (48-120 Hz) Display AMOLED da 6.8 pollici con risoluzione 1440 x 3200 pixel e refresh rate adattivo (48-120 Hz) SoC Exynos 2100 SoC Exynos 2100 SoC Exynos 2100 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage; la memoria interna non è espandibile 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage; la memoria interna non è espandibile 12/16 GB di RAM e 128/256 GB di storage; la memoria interna non è espandibile Batteria da 4.000 mAh; ricarica rapida da 25 W e supporto alla ricarica wireless da 15 W Batteria da 4.800 mAh; ricarica rapida da 25 W e supporto alla ricarica wireless da 15 W Batteria da 5.000 mAh; ricarica rapida da 25 W e supporto alla ricarica wireless da 15 W Fotocamere posteriore: 12 Megapixel + 64 Megapixel (teleobiettivo) + 12 Megapixel (grandangolo); Fotocamera anteriore: 10 Megapixel Fotocamere posteriore: 12 Megapixel + 64 Megapixel (teleobiettivo) + 12 Megapixel (grandangolo); Fotocamera anteriore: 10 Megapixel Fotocamere posteriore: 108 Megapixel + 10 Megapixel (teleobiettivo periscopio) + 10 Megapixel (teleobiettivo) + 12 Megapixel (grandangolo); Fotocamera anteriore: 40 Megapixel 151.7 x 71.2 x 7.9 mm; 169 grammi 161.5 x 75.6 x 7.8 mm; 200 grammi 165.1 x 75.6 x 8.9 mm; 227 grammi Sistema operativo Android 11 con One UI 3.1 Sistema operativo Android 11 con One UI 3.1 Sistema operativo Android 11 con One UI 3.1

I prezzi di tutte le varianti

I nuovi Samsung Galaxy S21 arrivano sul mercato italiano con prezzi a partire da 879 euro. Le versioni disponibili sono, in totale, ben otto. Ecco tutte le varianti e i relativi prezzi per il mercato italiano:

Galaxy S21 – 8/128GB a 879 euro

– 8/128GB a Galaxy S21 – 8/256GB a 929 euro

8/256GB a Galaxy S21 Plus – 8/128GB a 1079 euro

– 8/128GB a Galaxy S21 Plus – 8/256GB a 1129 euro

8/256GB a Galaxy S21 Ultra – 12/128GB a 1279 euro

– 12/128GB a Galaxy S21 Ultra – 12/256GB a 1329 euro

– 12/256GB a Galaxy S21 Ultra – 16/512GB a 1459 euro

Chi acquisterà uno dei nuovi S21 al lancio potrà sfruttare una promozione di sicuro interesse. Sino al 28 gennaio, infatti, acquistando un nuovo Galaxy S21 (anche a rate) si riceveranno alcuni accessori extra senza costi aggiuntivi. Ecco i dettagli:

con Galaxy S21/S21+ : inclusi nel prezzo ci sono Galaxy Buds Live e Smart Tag

: inclusi nel prezzo ci sono con Galaxy S21 Ultra: inclusi nel prezzo ci sono Galaxy Buds Pro e Smart Tag

Per maggiori dettagli sulla promozione per il lancio dei nuovi S21, è consigliabile dare un’occhiata al sito ufficiale di Samsung.

Le offerte di TIM, Vodafone e WINDTRE per l’acquisto a rate

A poche ore dalla presentazione ufficiale, i nuovi Samsung Galaxy S21 sono già pronti a entrare nei listini degli operatori di telefonia mobile. Gli utenti interessati ai nuovi top di gamma della casa coreana potranno puntare sull’acquisto a rate in abbinamento alla propria offerta mobile. I nuovi Galaxy S21 sono proposti a rate con TIM, Vodafone e WINDTRE.

Per quanto riguarda le offerte TIM per i nuovi Galaxy S21, i prezzi sono i seguenti:

Galaxy S21 – 8/128GB: 20 euro al mese per 30 mesi senza anticipo (su carta di credito) o 15 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 149 euro (su conto corrente); rata finale di 200 euro

– 8/128GB: 20 euro al mese per 30 mesi senza anticipo (su carta di credito) o 15 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 149 euro (su conto corrente); rata finale di 200 euro Galaxy S21 – 8/256GB: 20 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo(su carta di credito) o 17euro al mese per 30 mesi con anticipo di 139 euro (su conto corrente); rata finale di 230 euro

8/256GB: 20 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo(su carta di credito) o 17euro al mese per 30 mesi con anticipo di 139 euro (su conto corrente); rata finale di 230 euro Galaxy S21 Plus – 8/128GB: 25 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo (su carta di credito) o 19 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 179 euro (su conto corrente); rata finale di 255 euro

– 8/128GB: 25 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo (su carta di credito) o 19 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 179 euro (su conto corrente); rata finale di 255 euro Galaxy S21 Plus – 8/256GB: 25 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo (su carta di credito) o 20 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 199 euro (su conto corrente); rata finale di 280 euro

8/256GB: 25 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo (su carta di credito) o 20 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 199 euro (su conto corrente); rata finale di 280 euro Galaxy S21 Ultra – 12/128GB: 32 euro al mese per 30 mesi senza anticipo (su carta di credito) o 25 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 199 euro (su conto corrente); rata finale di 320 euro

– 12/128GB: 32 euro al mese per 30 mesi senza anticipo (su carta di credito) o 25 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 199 euro (su conto corrente); rata finale di 320 euro Galaxy S21 Ultra – 12/256GB: 30 euro al mese per 30 mesi con 99 euro di anticipo (su carta di credito) o 25 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 199 euro (su conto corrente); rata finale di 330 euro

Per completare l’acquisto di uno dei nuovi Samsung Galaxy S21 con TIM è necessario recarsi in un negozio dell’operatore.

Per quanto riguarda le offerte Vodafone per l’acquisto a rate, i costi dipendono dal tipo di offerta attiva. Per i clienti che hanno attivato un’offerta Infinito, i prezzi disponibili sono i seguenti:

Galaxy S21 : anticipo di 49,99 euro e 24 rate mensili da 25,99 euro

: anticipo di 49,99 euro e 24 rate mensili da 25,99 euro Galaxy S21+ : anticipo di 69,99 euro e 24 rate mensili da 30,99 euro

: anticipo di 69,99 euro e 24 rate mensili da 30,99 euro Galaxy S21 Ultra: anticipo di 99,99 euro e 24 rate mensili da 39,99 euro

I prezzi delle offerte Vodafone si riferiscono alle versioni “base” di S21, S21+ e S21 Ultra, ovvero quelle dotate di 128 GB di storage interno. I nuovi clienti che passano a Vodafone possono puntare sulle offerte a rate per i nuovi S21 anche tramite il sito web dell’operatore. I già clienti Vodafone, invece, per verificare i prezzi (che dipendono dalla tipologia di tariffa attiva) devono recarsi in un negozio Vodafone.

Per quanto riguarda WINDTRE, invece, per il momento l’operatore non ha ancora diffuso il listino di offerte relative all’acquisto a rate dei nuovi Galaxy S21. In ogni caso, i nuovi top di gamma della casa coreana sono in arrivo nei negozi del provider. Tutti i clienti con un’offerta ricaricabile potranno recarsi in uno dei punti vendita dell’operatore per valutare le soluzioni migliori per l’acquisto.