Roma - Napoli Sky o DAZN? Dove guardare il posticipo domenica 21 marzo

La 28° giornata del campionato di Serie A sta per iniziare . Tra i match in programma c'è anche il discusso ed atteso posticipo Roma - Napoli , un match importantissimo per la conquista della quarta posizione in classifica e la relativa qualificazione in Champions League. Ecco dove guardare il posticipo e le altre partite della giornata di Serie A in TV ed in streaming tramite Sky e DAZN .

Tra le partite più importanti della 28° giornata del campionato di Serie A c’è il posticipo Roma – Napoli, un match importantissimo per la qualificazione in Champions League. In calendario, però, ci sono svariate partite davvero interessanti che andranno a costituire un week end di gare quanto mai intenso, da seguire integralmente in TV.

Come per ogni giornata di campionato, i match della Serie A saranno trasmessi in diretta TV e streaming tramite Sky e DAZN. Ecco, quindi, dove guardare il posticipo Roma – Napoli e le altre partite di Serie A della 28° giornata di campionato, sia in TV che in streaming, grazie alle varie proposte di Sky e DAZN.

Roma – Napoli: dove guardare la partita in diretta streaming e TV

Il “big match” della 28° giornata di campionato è Roma – Napoli. La partita, dopo le diverse polemiche legate al mancato rinvio, è fissata per domenica 21 marzo alle 20.45. Si tratta, infatti, del posticipo della 28° giornata, l’ultima partita di un calendario pieno di appuntamenti.

Per guardare la sfida tra Roma e Napoli sarà necessario affidarsi a Sky. La partita sarà, infatti, trasmessa in diretta TV da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202). Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, gli abbonati Sky potranno affidarsi a Sky Go mentre chi non ha un abbonamento Sky potrà attivare il Pass Sport di NOW, la piattaforma di streaming di Sky che non prevede abbonamenti vincolanti.

Il match tra Roma e Napoli è fondamentale per la classifica. Le due squadre si giocano un posto nella Champions League del prossimo anno. La qualificazione è fondamentale, soprattutto considerando i ritorni economici collegati. Roma e Napoli sono attualmente a 50 punti, a soli 2 punti dalla quarta posizione occupata dall’Atalanta (il Napoli ha una gara in meno).

Una sconfitta potrebbe pregiudicare la corsa al quarto posto ed alla qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Una vittoria, invece, terrebbe vive le speranze di conquistare un piazzamento nelle prime quattro. Il campionato è ancora lungo ma, a questo punto, ogni punto è prezioso.

Ricordiamo, inoltre, che la Roma deve “vendicare” la sconfitta per 4 a 0 dell’andata contro il Napoli in quello che poi sarebbe diventato lo Stadio Diego Armando Maradona.

Dove guardare le partite della 28° giornata di Serie A

Il calendario della 28° giornata di Serie A è quanto mai ricco di match molto interessanti. La giornata si aprirà venerdì 19 marzo, alle 20.45, con la sfida tra Parma e Genoa. Il match è fondamentale per il Parma, penultimo in classifica ed a quattro punti di distanza dalla zona salvezza. Con una vittoria, invece, il Genoa potrebbe rafforzare la sua posizione, allontanandosi dalle ultime posizioni. Il match sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Serie A (202) e in streaming su SkyGo e NOW (con il Pass Sport).

Sabato 20 marzo, invece, sono in programma tre sfide. Alle 15.00 ci sarà la gara tra Crotone e Bologna con i calabresi che hanno un disperato bisogno di una vittoria. Il match sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Serie A (202) e in streaming su SkyGo e NOW (con il Pass Sport). Alle 18.00, invece, è in programma la sfida tra Spezia e Cagliari, un altro match molto importante in chiave salvezza. Anche in questo caso, la partita sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport Serie A (202) e in streaming su SkyGo e NOW (con il Pass Sport).

Il sabato della Serie A doveva chiudersi con la gara tra l‘Inter e il Sassuolo. Il match è stato rinviato a causa dei casi di COVID-19 tra i giocatori della squadra nerazzurra. La sfida, in futuro, avrà un’importanza vitale in quanto l’Inter ha bisogno di punti per assicurarsi lo Scudetto (per ora ha vantaggio di ben 9 punti sul Milano). Il Sassuolo è comunque un avversario ostico che potrebbe cercare una vittoria di prestigio a San Siro. Il match, quando verrà recuperato, sarà trasmesso da DAZN, in streaming tramite l’app e sul canale DAZN1 (209) per gli abbonati Sky.

Passiamo ora alle gare in programma domenica 21 marzo. In calendario ci sono 5 match. Si parte alle 12.30 con Verona-Atalanta. La sfida sarà trasmessa da DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN. La gara è molto importante per l’Atalanta che deve difendere il quarto posto in classifica da Roma e Napoli. Per il Verona è l’occasione giusta per portare a casa una vittoria di prestigio.

Sono tre, invece, i match in programma alle 15.00. In calendario c’è Udinese – Lazio che sarà trasmessa da DAZN, tramite l’app e DAZN1. Le altre due partite del pomeriggio sono Sampdoria – Torino e Juventus – Benevento. Entrambi i match saranno disponibili su Sky, in diretta TV (su Sky Sport HD 253 e Sky Sport Serie A 202 rispettivamente) e in streaming su Sky Go e NOW.

Entrambe le sfide sono molto interessanti. Il Torino sfida la Sampdoria per allontanarsi dalla zona retrocessione, distante ad oggi appena 1 punto (i granata però hanno una gara in meno). La Juventus ospita il Benevento con l’obiettivo di portare a casa i tre punti e continuare la rincorsa scudetto (l’Inter è distante 10 punti ma la Juventus ha una gara in meno).

Alle 18.00, invece, c’è la sfida tra Fiorentina e Milan. Si tratta di un match importantissimo per i rossoneri che, dopo gli ultimi risultati negativi, non possono permettersi ulteriori passi falsi per la lotta Scudetto. La Fiorentina ha bisogno di punti per mettersi a sicuro nella zona tranquilla della classifica. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Serie A (202) e in streaming su SkyGo e NOW.

La giornata di Serie A si completerà alle 20.45 con la già descritta sfida tra Roma e Napoli.

Come guardare le partite di Serie A in streaming e senza abbonamento

Tutte le partite del campionato di Serie A possono essere seguite in diretta streaming, senza la necessità di attivare un abbonamento vincolante. Sia DAZN che il Pass Sport di NOW, infatti, permettono di accedere alle partite senza essere costretti a sottoscrivere un abbonamento di lunga durata (necessario per accedere alle offerte Sky ad esempio). Per seguire in diretta TV il posticipo tra Roma e Napoli e le altre partite disponibili su DAZN, ad esempio, è possibile attivare la sottoscrizione mensile alla piattaforma. Tale sottoscrizione prevede la possibilità di disattivare il rinnovo automatico, senza alcun costo, in qualsiasi momento.

DAZN è disponibile ad un costo di 9,99 euro al mese. L’attivazione al servizio può avvenire direttamente online, cliccando sul link qui di sotto e raggiungendo il sito ufficiale DAZN. Gli utenti possono accedere alla piattaforma di streaming sfruttando le varie app di DAZN disponibili su dispositivi mobili Android ed iOS, Smart TV e console. L’abbonamento a DAZN non include solo le 3 partite di Serie A disponibili per ogni giornata di campionato. A disposizione degli utenti ci sono svariati contenuti aggiuntivi.

Sulla piattaforma, infatti, è possibile seguire diverse competizioni di calcio, come la Serie B, la Liga spagnola, la Ligue 1 francese e la FA Cup inglese. A disposizione degli utenti ci sono anche diversi altri eventi sportivi, come la Moto GP e la UFC, i canali Eurosport, i tornei di tennis, il basket italiano ed europeo e molto altro. Con DAZN è possibile connettere al proprio account fino a 6 dispositivi e accedere alla piattaforma, in contemporanea, da due dispositivi.

Per maggiori dettagli sul servizio e per attivare l’abbonamento mensile è possibile cliccare sul link qui di sotto.

Per quanto riguarda NOW, invece, le opzioni a disposizione degli utenti sono due. Il servizio di streaming di Sky mette a disposizione il Pass Sport giornaliero ed il Pass Sport mensile. Il primo è pensato per chi è interessato a seguire un singolo evento mentre il secondo permette di accedere a tutto il catalogo sportivo presente nella programmazione Sky. Anche in questo caso, oltre alla Serie A, è possibile seguire il calcio estero e tanti altri sport, dalla Formula 1 alla NBA.

Il Pass Sport giornaliero ha un costo di 14,99 euro una tantum mentre il Pass Sport mensile presenta un costo di 29,99 euro. In entrambi i casi non ci sono vincoli. Il pass mensile, inoltre, prevede la possibilità di interrompere in qualsiasi momento il rinnovo, senza penali o costi aggiuntivi di alcun tipo. In questo modo, l’utente può decidere se e quando accedere al servizio di NOW ed a tutti i contenuti sportivi messi a disposizione degli utenti. Da segnalare che il Pass Sport di NOW non prevede accessi simultanei alla piattaforma. L’applicazione di NOW è disponibile su tutte le principali piattaforme.