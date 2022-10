Continuano le rimodulazioni per gli utenti di rete fissa Vodafone . L'operatore ha avviato una terza campagna di rincari per le offerte fibra e ADSL già attive con un aumento di 1,99 euro al mese per il canone mensile. Il rincaro entrerà in vigore a partire dal primo rinnovo successivo al 7 dicembre. Per i clienti interessati dalla rimodulazione è possibile cambiare operatore senza costi. Ecco come fare ed evitare l'aumento.

Rimodulazione Vodafone per il fisso a dicembre 2022: come evitare l'aumento

Vodafone si prepara a rimodulare ancora i suoi clienti di rete fissa. Dopo il rincaro entrato in vigore lo scorso 15 settembre e quello che diventerà effettivo dal 15 novembre, in queste ore l’operatore avvia una terza rimodulazione che riguarderà alcuni clienti di rete fissa che non erano stati coinvolti dai rincari precedenti. Dal primo rinnovo successivo al 7 dicembre, infatti, alcune offerte registreranno un aumento di 1,99 euro al mese per il canone mensile.

Come avviene in questi casi, la comunicazione inviata da Vodafone arriva in netto anticipo agli utenti (i dettagli sull’aumento sono riportati in bolletta) che hanno la possibilità di evitare il rincaro esercitando il diritto di recesso senza penali e costi di disattivazione. È possibile sia disattivare la linea che richiedere il cambio di operatore, passando ad un’offerta più conveniente.

Nuova rimodulazione Vodafone per i clienti di rete fissa: come evitare l’aumento di 1,99 euro al mese in bolletta

I clienti Vodafone interessati dalla rimodulazione riceveranno una comunicazione in bolletta in questi giorni (in molti casi, la comunicazione è già partita). L’aumento previsto per il canone mensile è di 1,99 euro al mese, senza ulteriori modifiche alle caratteristiche dell’offerta. Per tutti gli utenti coinvolti da questa modifica unilaterale, che entrerà in vigore dal primo rinnovo successivo al 7 dicembre, c’è la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza penali, specificando come causale “modifica delle condizioni contrattuali“.

Tale diritto può essere esercitato inviato una PEC a disdette@vodafone.pec.it oppure una raccomandata A/R a Clienti Vodafone, casella postale 190 10015 Ivrea, Torino. C’è anche la possibilità di recedere via telefono, chiamando al numero 190, oppure recandosi in un Negozio Vodafone. L’operatore, inoltre, mette a disposizione anche una pagina web dedicata all’operazione che consente di esercitare il diritto di recesso direttamente online.

Naturalmente, per evitare la rimodulazione, è possibile passare ad un altro operatore, andando ad attivare una delle migliori offerte Internet casa del momento. In questo modo, sarà possibile evitare completamente il rincaro ed anche tutti i costi di disattivazione del contratto (Vodafone di norma richiede un importo di 28 euro per quest’operazione). Nel paragrafo seguente vedremo quali sono le migliori tariffe da sfruttare.

Le offerte fibra per cambiare operatore ed evitare la rimodulazione Vodafone

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Illumia Wifi connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH 19,99 euro al mese per 12 mesi Sky WiFi connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC e linea telefonica fissa 24,90 euro al mese per 18 mesi Super Fibra di WINDTRE connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC e linea telefonica fissa 26,99 euro al mese oppure 22,99 euro al mese per già clienti WINDTRE di rete mobile Fastweb Casa connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC e linea telefonica fissa 25,95 euro al mese oppure 23,95 euro al mese abbinando una SIM Fastweb PosteCasa Ultraveloce connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC 26,90 euro al mese

Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa sarà possibile individuare facilmente l’offerta giusta da attivare per evitare la rimodulazione Vodafone, riducendo il costo dell’abbonamento per la connessione di casa e massimizzando le prestazioni grazie alla possibilità di sfruttare la fibra ottica.

La prima offerta che segnaliamo è Illumia Wifi. Si tratta di un abbonamento che garantisce una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega. Il costo richiesto è di 19,99 euro al mese per 12 mesi (26,99 euro al mese successivamente) con attivazione di 39,99 euro (azzerata per i clienti luce e gas di Illumia). L’offerta non ha vincoli di permanenza dopo il primo anno.

Scopri l’offerta Illumia Wifi »

Da segnalare anche la promozione Sky WiFi che include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure FTTC fino a 200 Mega. Il costo della promozione è di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova, senza vincoli, a 29,90 euro al mese. L’attivazione è di 29 euro una tantum. L’offerta è abbinabile alla promo Prova Sky Q che, senza costi extra, permette di provare tutta l’offerta Sky TV per 30 giorni.

Scopri l’offerta Sky WiFi »

Tra le offerte a prezzo fisso, invece, c’è Super Fibra di WINDTRE. La promozione include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega o FTTC fino a 200 Mega. Per i nuovi clienti c’è un anno di Amazon Prime gratis. Il costo è di 26,99 euro al mese, con attivazione di 19,99 euro, ma per i già clienti WINDTRE ci sono bonus aggiuntivi. Il canone viene scontato a 22,99 euro al mese e ci sono Giga illimitati senza costi extra.

Scopri l’offerta Super Fibra di WINDTRE »

C’è anche l’offerta Fastweb Casa Light da considerare. La promozione include una connessione illimitata tramite fibra FTTH o fibra mista FTTC e la linea telefonica con un costo di 25,95 euro al mese. Da notare, però, che aggiungendo una SIM Fastweb (anche con portabilità e scegliendo tra offerte a partire da 5,95 euro al mese) è possibile ottenere uno sconto di 2 euro sul canone mensile che si riduce a 23,95 euro al mese.

Scopri l’offerta Fastweb Casa Light »

A completare la Top 5 delle offerte fibra suggerite per evitare la rimodulazione Vodafone segnaliamo PosteCasa Ultraveloce. L’offerta include solo la connessione ad Internet e non prevede l’utilizzo della linea telefonica. Il costo è di 26,90 euro al mese con attivazione di 49 euro una tantum. Nel prezzo è inclusa una chiavetta USB con Giga illimitati per navigare anche fuori casa.

Scopri l’offerta PosteCasa Ultraveloce »