Richiesta carta di credito con esito immediato: le proposte di Settembre 2022

Ottenere un esito immediato alla richiesta di una carta di credito non è più così difficile come in passato. Soprattutto se si utilizzano i canali online delle banche per inviare la domanda di rilascio di una carta di credito. Con SOStarifffe.it, ecco quali sono le migliori offerte per avere una a Settembre 2022.

La verifica dei requisiti di reddito e di patrimonio del richiedente, necessaria per l’ottenimento della carta di credito, è sempre più veloce grazie alla tecnologia digitale. Soprattutto se il richiedente si rivolge alla banca dove ha già aperto un conto corrente oppure, aprendone uno, affianca a tale procedura anche la richiesta di emissione di una carta di credito. Se poi la banca è digitale e, quindi, il conto online, allora i tempi si accorciano ancora di più. Tanto che la richiesta di una carta di credito ha pressoché esito immediato.

Ma come trovare le migliori offerte delle banche per avere una carta di credito vantaggiosa? Il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it, consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it, sia per Android che per iOS, seleziona le soluzione più convenienti di Settembre 2022.

Le banche che offrono una carta di credito con esito immediato a Settembre 2022

NOME DELLA CARTA COSTO DELLA CARTA FIDO MENSILE 1 Cartaimpronta One di Webank gratuita fino a 7.800 euro al mese 2 Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum 12 euro l’anno fino a 1.500 euro 3 Carte di Banca Widiba Widiba Carta Classic: 20 euro l’anno Widiba Carta Gold: 50 euro l’anno Widiba Carta Classic: fino a 1.500 euro Widiba Carta Gold: fino a 3.000 euro

Grazie al comparatore di SOStariffe.it sono state individuate le tre banche che, abbinate ai loro conto correnti online, mettono a disposizione dei propri clienti anche delle carta di credito con esito immediato e con canoni di gestione annuali molto economici.

Cartaimpronta One di Webank

Ha il canone annuale gratuito, come il conto corrente online a cui si appoggia. Un convenienza che fa di Cartaimpronta One e dell’offerta di Webank, la banca 100% digitale del Gruppo BPM, una delle migliori proposte disponibili attualmente sul mercato. Tenendo conto anche del fatto che questa carta di credito dall’esito immediato ha un fido mensile che va da un minimo 500 euro a un massimo 7.800 euro. Mentre il prelievo massimo giornaliero consentito è di 300 euro da sportello ATM.

Economica e flessibile, Cartaimpronta One è una carta a saldo, che appartiene ai circuiti Visa/MasterCard, utilizzabile sia in Italia sia all’estero, dotata di tecnologia contactless per pagamenti senza PIN per importi sino a 25 euro. Altre sue funzionalità sono:

nessuna commissione sui pagamenti in area euro, in valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese;

sui pagamenti in area euro, in valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese; 3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN;

domiciliazione di utenze e pagamenti ricorrenti inclusa:

pagamenti per noleggi auto senza costi aggiuntivi;

auto senza costi aggiuntivi; ricarica cellulare gratuite.

Come detto, Cartaimpronta One è disponibile insieme al conto corrente online di Webank che, per chi lo aprirà entro il 30 Settembre 2022, è a canone zero per sempre.

Cointestabile e con operabilità con comandi vocali, questo prodotto bancario include anche una carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat), sia fisica che digitale con collegamenti ad Apple Pay, Garmin Pay, Google Pay e Fitbit Pay. L’offerta del conto Webank prevede anche:

bonifici ordinari in Italia e in tutta l’area SEPA;

pagamenti MAV e RAV;

pagamenti dei modelli di F23 e F24;

ricarica del cellulare;

nessuna commissione per i pedaggi autostradali con FastPay.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Webank:

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Solo 1 euro al mese di canone: in totale 12 euro l’anno. La competitività del costo è ciò che rende vantaggiosa Mediolanum Credit Card, oltre a un fido mensile di 1.500 euro. La carta di credito proposta da Banca Mediolanum è abbinata al conto corrente online SelfyConto. Appartenente ai circuiti Visa o MasterCard, è una carta personalizzabile, scegliendone il colore preferito e inserendovi una propria fotografia.

Mediolanum Credit Card si caratterizza anche per:

pagamenti attraverso Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;

rateizzazione dei pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

impostazione di un limite di acquisto e attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le spese;

per tenere sotto controllo le spese; selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

SelfyConto, invece, è sempre a canone zero per gli under 30, mentre per gli over 30 è a zero spese solo per il primo anno, poi è previsto un costo di 3,75 euro al mese. Ma, fino al 31 dicembre 2023, è possibile azzerarlo con la sottoscrizione di un prestito, o un mutuo, o una polizza assicurativa, oppure con un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Inoltre, questo conto cointestabile di Banca Mediolanum include anche:

carta di debito a canone gratuito;

accredito dello stipendio;

domiciliazione delle bollette;

bonifici online gratuiti;

prelievo bancomat da altra banca gratuito;

possibilità di trading online con 24 mercati nel mondo.

Per conoscere ulteriori dettagli su Banca Mediolanum:

Carte di Banca Widiba

Attivazione immediata, abbedito a saldo, circuito MasterCard o Visa e tecnologia contactless. E la lista delle qualità delle due carte di credito fornite da Banca Widiba potrebbe allungarsi. Perché la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi ha un’offerta vantaggiosa per i risparmiatori italiani con Widiba Carta Classic, la carta di credito in versione base con:

fido fino a 1.500 euro al mese;

al mese; 20 euro l’anno di canone.

Per clienti invece più esigenti e che avessero bisogno di un fido mensile maggiore c’è Widiba Carta Gold:

massimale di spesa ogni mese fino a 3.000 euro ;

; 50 euro l’anno di canone.

Queste due carte di credito hanno come conto corrente d’appoggio Widiba Start. Si tratta di un conto online che può essere aperto in 5 minuti con riconoscimento tramite SPID o webcam, che può essere gestito tramite Internet banking e mobile banking. Ma soprattutto la promozione di Banca Widiba prevede che, se l’apertura del conto avverrà entro il 21 Settembre 2022, i primi 12 mesi saranno a zero spese e con la possibilità di azzerare i costi a tempo indeterminato grazie a una serie di promozioni. Widiba Start, invece, sarà sempre con canone annuo gratuito per chi ha meno di 30 anni. L’offerta di Banca Widiba inclusa anche:

una carta debito fisica e virtuale con collegamento con Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay;

bonifico ordinario online;

PEC da 1 Giga fino a quando si è cliente della banca;

maxi prelievo fino a 1.550 euro al giorno presso gli sportelli ATM del Gruppo Montepaschi;

prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia.

Per un’ampia panoramica della proposta di Banca Widiba clicca il link:

American Express: le carte di credito più vantaggiose di Settembre 2022

NOME DELLOFFERTA AMERICAN EXPRESS REDDITO RICHIESTO ALTRI DETTAGLI 1 Carta Blu 11.000 euro di reddito richiesti limite di spesa di 5.000 euro

canone gratuito per attivazioni entro il 15 settembre 2 Carta Verde 11.000 euro di reddito richiesti nessun limite di spesa prefissato

canone gratuito il primo anno per attivazioni entro il 15 settembre 3 Carta Oro 25.000 euro di reddito richiesti canone gratuito il primo anno per attivazioni entro il 15 settembre

nessun limite di spesa prefissato

Nel mese di Settembre 2022, American Express propone nel suo panel di prodotti finanziari 3 carte di credito (fisiche e virtuali) vantaggiose per limite reddituale per richiederle, canone annuale con varie promozioni e fido mensile di spesa. Sono carte che si ottengono velocemente se si soddisfano questi tre requisiti:

essere maggiorenne ;

; essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

essere titolare di un conto corrente bancario o postale con un IBAN e appartenente al circuito SEPA.

Carta Blu

Con un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro per richiederla, Carta Blu di American Express ha una linea di credito personalizzata fino a 5.000 euro. Questa carta offre anche:

quota annuale gratuita per sempre , se la si attiva entro il 15 settembre 2022 e non si sia stato titolare di una Carta American Express negli ultimi 12 mesi;

, se la si attiva entro il 15 settembre 2022 e non si sia stato titolare di una Carta American Express negli ultimi 12 mesi; fino a 4 carte supplementari senza costi aggiuntivi;

flessibilità di pagamento tra la modalità a rate (o revolving) o a saldo;

cashback con riaccredito dell’0,5% degli acquisti.

Per maggiori dettagli dell’offerta di Carta Blu di American Express segui il link:

Carta Verde

Per richiederla occorre un reddito lordo minimo di 11.000 euro, anche Carta Verde di American Express è senza un limite di spesa prefissato. Tuttavia, occorre osservare che ogni pagamento effettuato con la carta sarà soggetto a procedura di autorizzazione basato sulla valutazione di vari fattori e quindi potrebbe anche essere negato. Inoltre Carta Verde ha le seguenti caratteristiche:

carta a saldo con l’addebito delle spese sul conto corrente di appoggio in un’unica soluzione alla metà del mese successivo;

il primo anno la quota annuale è gratuita se la si attiva entro il 15 Settembre 2022;

se la si attiva entro il 15 Settembre 2022; canone annuale di 75 euro dal secondo anno , ma il canone è azzerabile se nell’arco dei 12 mesi precedenti si sono fatti acquisti per almeno 3.600 euro pagandoli con la carta

dal secondo , ma il canone è azzerabile se nell’arco dei 12 mesi precedenti si sono fatti acquisti per almeno 3.600 euro pagandoli con la carta servizio SafeKey che si avvale della più recente tecnologia 3D Secure per proteggerti dalle frodi mentre acquisti online.

Per saperne di più di Carta Verde di American Express segui il link qui sotto:

Carta Oro

Sale a 25.000 euro il reddito annuale lordo minimo per richiedere Carta Oro American Express, la quale, come Carta Verde, non ha alcun limite di spesa prefissato: anche se ogni operazione anche per questa carta sarà soggetta a procedura di autorizzazione basata sulla valutazione di vari fattori senza soddisfare i quali il pagamento potrebbe essere negato.

Le sue caratteristiche principali sono:

il primo anno la quota annuale è gratuita , se la si attiva entro il 15 Settembre;

il primo anno la quota annuale è , se la si attiva entro il 15 Settembre; canone annuale di 165 euro dal secondo anno, con possibilità di azzeramento se nell’anno precedente si sono spesi almeno 12.000 euro pagando con la carta;

addebito dei pagamenti effettuati a saldo;

funzionalità SafeKey che si avvale della più recente tecnologia 3D Secure per proteggerti dalle frodi mentre acquisti online.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Carta Oro di American Express:

