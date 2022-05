Richiesta carta di credito con esito immediato: le proposte di Maggio 2022

Maggiori acquisti online, minori richieste di reddito per chi ha un conto corrente online: le carte di credito con esito immediato sono sempre più scelte dai consumatori. Con il comparatore di SOStariffe.it una bussola per orientarsi tra le soluzioni di Maggio 2022 .

Cresce la richiesta di carte di credito con esito immediato. Non solo perché aumentano gli acquisti online. Ma anche perché, con un conto corrente online, è più facile averne una. Fatta la richiesta tramite l’home banking, l’ottenimento della carta di credito è pressoché istantaneo, così come i requisiti reddituali richiesti dalle banche online sono minori.

Per chi è caccia di una carta di credito con esito immediato, con il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App SOStariffe.it per Android e iOS) è possibile trovare le migliori offerte di Maggio 2022.

Carta di credito: che cos’è e come averne una

MAPPA DEI REQUISITI PER UNA CARTA DI CREDITO Maggiore età (talvolta è fissato un limite massimo d’età tra i 70-75 anni) Residenza in Italia Conto corrente (anche online) Reddito, o accredito di stipendio o pensione (l’importo è variabile a secondo del tipo di carta di credito e se si abbia un conto corrente online oppure no) Documenti richiesti: carta d’identità, codice fiscale, busta paga, dichiarazione redditi se lavoratore autonomo, cedolino della pensione, permesso di soggiorno se il richiedente è straniero

La carta di credito è uno strumento di pagamento per chi è maggiorenne e di norma titolare o cointestatario di un conto corrente bancario o postale.

Con una carta di credito si possono effettuare acquisti nei negozi, online e prelevare contanti agli sportelli ATM (bancomat). Può essere utilizzata anche per i pagamenti ricorrenti, cioè gli addebiti periodici.

Le somme spese o prelevate sono anticipate dall’istituto emittente, per poi esserti addebitate, in genere con cadenza mensile (o più ampia), in un’unica soluzione o a rate sul conto corrente a essa abbinato, da qui la distinzione tra carte di credito a saldo o revolving (a rate, come se fosse un vero e proprio finanziamento con tanto di tassi di interesse). Ma è anche possibile un pagamento diretto.

Quelli citati nella tabella sopra sono i requisiti e i documenti principali per ottenere una carta di credito. Ricordiamo che essa può essere richiesta alla banca dove si ha il conto corrente, oppure online nell’apposita sezione dell’home banking. Tuttavia, prima del rilascio, in alcuni casi, è possibile che gli istituti di credito chiedano al futuro titolare della carta di credito delle garanzie aggiuntive. Per esempio:

mantenimento del conto corrente per alcuni mesi nella banca a cui è associata la carta;

obbligo di accreditare lo stipendio sul conto corrente abbinato;

coperture assicurative specifiche.

Carta di credito istantanea con i conti correnti online

BANCA CONTO CORRENTE CARTA DI CREDITO Banca Widiba Widiba Start Carta Classic fido 1.500 euro mese Carta Gold fido 3.000 euro mese IBL Banca ControCorrente Semplice, Particolare, Originale e Straordinario Carta Classic o Carta Prestige (fido in base necessità del titolare) Banca Mediolanum SelfyConto Carta con fido a parte da 1.500 euro mese

La via più rapida per ottenere una carta di credito è quella di avere un conto corrente online. Per chi è titolare di un conto con una banca online, l’esito per l’acquisizione di una carta di credito è istantaneo. Infatti, un conto corrente online non solo abbatte i costi fissi e le commissioni azzerando le spese bancarie di gestione, ma fa guadagnare anche tempo prezioso, con un accesso immediato alla maggior parte dei servizi, tra cui anche l’ottenimento di una carta di credito.

Tra i conti correnti online che offrono il servizio per beneficiare di una carta di credito istantaneo, ci sono:

Conto SelfyConto Mediolanum

Con SelfyConto, Banca Mediolanum concede il canone di tenuta conto gratuito per il primo anno per i nuovi clienti. Il pacchetto dei vantaggi prevede il servizio “SelfyCredit Instant”, cioè prestiti personali richiedibili via app in tempo reale. Inoltre:

canone zero sempre fino ai 30 anni, bonifico online gratuito come il prelievo bancomat da altra banca gratuito in zona euro;

trading online e una carta di credito facoltativa con un canone di 12 euro.

Aprendo SelfyConto, Banca Mediolanum dà una carta di credito non solo istantanea ma anche personalizzabile: si può scegliere colore preferito, il circuito di pagamento (Visa o MasterCard) e, volendo inserire una propria foto, con un canone annuo di 12 euro. Come funziona?

Si possono dilazionare i pagamenti degli acquisti superiori a 250 euro e fino a un massimo di 2.400 euro.

con lo Spending Control si può scegliere quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta, inserire un limite di acquisto e selezionare le aree geografiche dove vuoi abilitare i pagamenti;

È dotata di t ecnologia Contactless ;

; Si possono fare p agamenti online e con smartphone tramite Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e con il tuo smartwatch;

online e con smartphone tramite Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e con il tuo smartwatch; Servizio alert per il controllo delle tue spese e blocco temporaneo di 48H in caso di smarrimento tramite App;

per il controllo delle tue spese e di 48H in caso di smarrimento tramite App; ha un fido a partire da 1.500 euro;

si può richiederla durante l’apertura di SelfyConto, oppure in un secondo momento, 100% online;

Conto IBL Banca

Per avere una carta di credito istantanea è vantaggioso anche il conto online zero spese proposto da IBL Banca che mette a disposizione il ControCorrente Semplice. È un conto che offre:

canone annuo gratuito e interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi;

pagamenti contactless e carta di debito inclusa, bonifico online ordinario gratis, canone scontabile a 0 euro con 5.000 euro di giacenza o vincolo attivo;

possibilità di vincolare somme per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale;

Il conto online di IBL Banca propone al risparmiatore quattro pacchetti possibili con associabile una carta di credito istantanee (circuito Mastercard), sicura e facile da usare online in due versioni:

Classic

Prestige

Variano nella disponibilità del fido che per entrambe è concesso in base alle necessità del titolare. La versione Prestige offre una varietà di ampia di sconti e servizi.

Va sottolineato che IBL Banca mette a disposizione del risparmiatore quattro pacchetti possibili di conto corrente online:

Semplice (sempre gratuito, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 29,90 euro l’anno);

(sempre gratuito, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 29,90 euro l’anno); Particolare (gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 29,90 euro l’anno);

(gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 29,90 euro l’anno); Originale (gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 29,90 euro l’anno);

(gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 29,90 euro l’anno); Straordinario (gratuito i primi 6 mesi e poi 3 euro al mese, carta Classic 19,90 euro l’anno, carta Prestige 49.90 euro l’anno).

Conto e carte Widiba

Aprendo un conto corrente online Widiba, la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi, è possibile avere una carta di credito del circuito Mastercard/Visa con canone di gestione molto basso, per pagamenti online e in negozio e con servizio contactless. È possibile scegliere tra due proposte:

Widiba Carta Classic prevede:

un fido fino a 1.500 euro al mese;

un costo del canone annuo di 20 euro l’anno;

Widiba Carta Gold prevede:

un fido fino a 3.000 euro al mese;

un costo del canone pari a 50 euro l’anno;

Inoltre, entrambe le carte Widiba offrono:

il servizio di SMS alert gratuito;

servizio 3D Secure, che garantisce la sicurezza dei propri acquisti online;

assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

estratto conto online gratuito, cartaceo (1 euro);

nessun limite massimo di prelievo;

commissione per prelievo in Italia minimo 2 euro;

commissione per prelievo all’estero minimo 2 euro.

Sottoscrivendo un conto corrente online con Banca Widiba è anche possibile beneficiare di una carta di credito American Express con una serie di vantaggi.

Carte di credito istantanee con American Express

CARTE AMERICAN EXPRESS CARATTERISTICHE Carta PAYBACK American Express virtuale con esito immediato e fisica

con esito immediato e fisica carta a saldo

limite di spesa illimitato

canone annuale gratuito

carta supplementare inclusa nella quota gratuita

bonus di benvenuto: accumuli punti due volte presso i partner del Programma Payback e 75 euro di buoni sconto in punti Carta Verde American Express virtuale con esito immediato e fisica

con esito immediato e fisica carta a saldo

limite di spesa illimitato

quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 6,50 euro al mese

il primo anno. Dal secondo anno al mese bonus di benvenuto: iscrizione automatica e gratuita al Club Membership Rewards Carta Platino American Express virtuale con esito immediato e fisica

con esito immediato e fisica carta a saldo

limite di spesa illimitato

quota annuale di 60 euro al mese

al mese carte supplementari: 1 Carta Platino supplementare in metallo e fino a 4 Carte Oro supplementari incluse nella quota annuale

bonus di benvenuto: promo online 400 euro di sconto spendendo 4.000 euro nei primi 3 mesi Carta Oro American Express virtuale con esito immediato e fisica

con esito immediato e fisica carta a saldo

limite di spesa illimitato

quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 14 euro al mese

il primo anno. Dal secondo anno al mese bonus di benvenuto: Promo online – 200 euro di sconto sugli acquisti con carta spendendo 2.000 euro nei tuoi primi 3 mesi Carta Blu American Express solo virtuale con esito immediato

con esito immediato carta a opzione revolving

quota annuale gratuita

bonus di benvenuto: promo online con 2% di Cashback per i primi sei mesi più quota gratuita ogni anno

American Express, la società statunitense di servizi finanziari e di viaggio, offre ai suoi clienti una serie di carte di credito istantanee.

Si tratta di carte virtuali, spesso legate a carte di credito fisiche per un uso personale e associate allo strumento di pagamento di Apple Pay per iPhone e iWatch.

Sono carte con un plafond superiore ai 3.000 euro oppure illimitato, con canone annuale gratuito oppure a pagamento e possibilità di controllare il saldo con l’App Amex di American Express.

Il limite di spesa illimitato è subordinato alla valutazione da parte di American Express di una serie parametri. Per esempio:

il livello delle spese abituali del cliente;

l’importo della transazione da autorizzare;

il reddito e la disponibilità economica del titolare della carta;

la puntualità dei pagamenti effettuati dal cliente con tutti gli strumenti di pagamento offerti da American Express.

Per richiederle occorre soddisfare i seguenti requisiti:

essere maggiorenne;

essere iscritto al programma PAYBACK; essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA. L’IBAN non deve corrispondere ad una carta prepagata.

Carta PAYBACK American Express

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

carta virtuale associata a Apple Pay con esito immediato;

carta a saldo;

limite di spesa illimitato;

canone annuale gratuito ;

; carta supplementare inclusa nella quota gratuita;

bonus di benvenuto: accumuli punti due volte presso i partner del Programma Payback e 75 euro di buoni sconto in punti;

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Carta Verde American Express

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

carta virtuale associata a Apple Pay con esito immediato;

carta a saldo;

limite di spesa illimitato ;

; quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 6,50 euro al mese ;

il primo anno. Dal secondo anno ; bonus di benvenuto: iscrizione automatica e gratuita al Club Membership Rewards;

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Carta Oro American Express

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

carta virtuale associata a Apple Pay con esito immediato;

carta a saldo;

limite di spesa illimitato ;

; quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 14 euro al mese ;

il primo anno. Dal secondo anno ; bonus di benvenuto: Promo online – 200 euro di sconto sugli acquisti con carta spendendo 2.000 euro nei tuoi primi 3 mesi;

reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro (American Express potrà richiedere prova del reddito indicato).

Carta Platino American Express

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

carta virtuale associata a Apple Pay con esito immediato;

carta a saldo;

limite di spesa illimitato ;

; quota annuale di 60 euro al mese ;

; carte supplementari: 1 Carta Platino supplementare in metallo e fino a 4 Carte Oro supplementari incluse nella quota annuale;

bonus di benvenuto: promo online 400 euro di sconto spendendo 4.000 euro nei primi 3 mesi;

reddito annuale lordo di almeno 45.000 euro.

Carta Blu American Express

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

carta virtuale associata a Apple Pay con esito immediato,

carta a opzione revolving (a rate);

quota annuale gratuita ;

; linea di credito personalizzata: Blu American Express mette a disposizione una Linea di credito (“Fido”) fino a 5.000 euro da utilizzare per le spese di ogni giorno;

da utilizzare per le spese di ogni giorno; bonus di benvenuto: promo online con 2% di Cashback per i primi sei mesi più quota gratuita ogni anno;

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

