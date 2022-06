Richiesta carta di credito con esito immediato: le proposte di Giugno 2022

La richiesta di carte di credito con esito immediato è in continua crescita perché sono in costante aumento gli acquisti online. Ecco com’è possibile trovare le proposte più vantaggiose di Giugno 2022 grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PAYBACK American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le carte di credito con esito immediato sono sempre più scelte dai consumatori sia perché sono in aumento gli acquisti online, sia perché diminuiscono i requisiti di reddito per ottenere una carta. Soprattutto se si è titolare di un conto corrente online a cui abbinare la carta di credito.

Ma come individuare le proposte più vantaggiose per Giugno 2022? Il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it (un servizio online e gratuito disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, per Android e iOS) offre un aiuto per orientarsi sul mercato.

La carta di credito è utile per gli acquisti online

I VANTAGGI DI PAGARE CON LA CARTA DI CREDITO L’importo speso è addebito sul conto corrente d’appoggio di solito alla metà del mese successivo al pagamento effettuato Possibilità di effettuare pagamenti senza contante Tutela e rimborso in caso di dimostrabili operazioni fraudolente Effettuare pagamenti anche all’estero senza dover prelevare dei contanti da ATM pagamento delle commissioni

La carta di credito, che è sempre collegata a un conto corrente bancario o postale, è uno strumento di pagamento elettronico. Si differenzia da una carta di debito (non solo perché provvista di un codice identificativo di 16 cifre, oltre a nome e cognome del titolare e codice di controllo di 3 cifre sul retro) in quanto l’importo speso è addebitato sul conto d’appoggio in un secondo momento, di solito la metà del mese successivo al pagamento. Per cui è possibile spendere del denaro anche se al momento del pagamento non si ha tale somma disponibile sul proprio conto.

Altre caratteristiche di una carta di credito sono:

possibilità di acquisti online o in un negozio fisico tramite POS;

online o in un negozio fisico tramite POS; due tipologie di carte di credito tra cui scegliere: a saldo o a rate , a seconda che l’addebito avvenga in un’unica soluzione o suddiviso in rate per le quali si paga un tasso di interesse;

, a seconda che l’addebito avvenga in un’unica soluzione o suddiviso in rate per le quali si paga un tasso di interesse; la presenza di un fido (plafond): un limite di spesa giornaliero e mensile (in media 3.000 euro) calcolato tanto sugli acquisti quanto sui prelievi da ATM.

Quando si decide di attivare una carta di credito è opportuno tenere presenti anche le seguenti condizioni:

la presenza di un canone annuo da pagare (non per tutte le carte però: bisogna verificare con il proprio istituto);

(non per tutte le carte però: bisogna verificare con il proprio istituto); il rischio di incorrere in operazioni fraudolente, come per esempio la clonazione della carta stessa;

se la carta di credito non è dotata della funzione bancomat integrata, il prelievo di contante da uno sportello ATM prevede il pagamento di una commissione;

la verifica che sul proprio conto ci sia una somma sufficiente a coprire l’addebito mensile sulle spese effettuate. In caso contrario, si pagano degli interessi e si è segnalati come cattivo pagatore.

I conti correnti online con carte di credito istantanee di Giugno 2022

BANCA CONTO CORRENTE CARTA DI CREDITO Conto e carte Widiba conto online

zero spese per il primo anno, possibilità di azzerare i costi a tempo indeterminato

per il primo anno, possibilità di azzerare i costi a tempo indeterminato carta debito inclusa Widiba Carta Classic: fido di 1.500 euro al mese, canone di 20 euro l’anno

al mese, canone di 20 euro l’anno Widiba Carta Gold: fido di 3.000 euro al mese, canone di 50 euro l’anno Conto e carte IBL Banca conto online base (ControCorrente Semplice, canone gratuito per sempre)

per sempre) interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi

possibilità di vincolare delle somme di denaro Classic (una carta con i servizi base) fido in base alle necessità del cliente, costo 29,90 all’anno

(una carta con i servizi base) fido in base alle necessità del cliente, costo 29,90 all’anno Prestige (una carta con una maggiore varietà di servizi e sconti) fido in base alle necessità del cliente, costo 69,90 all’anno Conto e carta SelfyConto Mediolanum conto online con il canone gratuito per il primo anno, poi 3,75 euro al mese

per il primo anno, poi 3,75 euro al mese zero spese sempre fino ai 30 anni

servizio “SelfyCredit Instant” per prestiti personali

prestiti personali trading online costo di 12 euro l’anno

fido di 1.500 euro al mese Conto e carta Crédit Agricole conto online a zero spese

carta debito (Mastercard) domiciliazione bancaria e bonifici ordinari gratuiti

(Mastercard) domiciliazione bancaria e bonifici ordinari gratuiti collegamento a Google Pay e Apple Pay fido personalizzabile

35 euro di canone all’anno

I conti correnti online offrono la possibilità di attivare una carta di credito in tempi molto veloci per poter effettuare i propri acquisti. Vediamo qui di seguito, le proposte più vantaggiose di Giugno 2022, grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Conto e carte Widiba

La banca 100% online Widiba del Gruppo Montepaschi non solo permette di aprire un conto e gestirlo tramite Internet banking e mobile banking, con zero spese per i primi 12 mesi e con la possibilità di azzerare i costi a tempo indeterminato, oltre a

carta debito inclusa;

bonifico online gratuito;

pagamenti con Google Pay e Apple Pay.

Ma Widiba offre anche una carta di credito del circuito Mastercard/Visa con attivazione immediata con canone di gestione molto basso, per pagamenti online e in negozio e con servizio contactless. Due le soluzioni di carte proposte da questa banca 100% digitale:

Widiba Carta Classic:

un fido fino a 1.500 euro al mese;

al mese; un costo del canone di 20 euro l’anno.

Widiba Carta Gold:

un fido fino a 3.000 euro al mese;

al mese; un costo del canone di 50 euro l’anno.

Entrambe le carte Widiba offrono il servizio di SMS alert gratuito e servizio 3D Secure, assistenza clienti 24 ore su 24 (7 giorni su 7), commissioni per prelievo in Italia e all’estero di minimo 2 euro, estratto conto online gratuito (cartaceo 1 euro).

Inoltre aprendo un conto corrente online con banca Widiba c’è la possibilità di avere anche una carta di credito del circuito American Express, sfruttando una serie di benefici sui costi di gestione.

Scopri conto Widiba »

Conto e carte IBL Banca

IBL Banca mette a disposizione dei risparmiatori un conto online base (ControCorrente Semplice) a zero spese per sempre, mentre gli altri tre pacchetti disponibili sono gratuiti solo i primi 6 mesi, poi si paga un canone molto vantaggioso. Queste, in sintesi, le sue caratteristiche principali:

canone annuo gratuito e interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi;

possibilità di vincolare somme per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale;

per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale; pagamenti contactless e carta di debito inclusa, bonifico online ordinario gratis, canone scontabile a 0 euro con 5.000 euro di giacenza o vincolo attivo.

Approfittando di queste offerte, IBL Banca permette anche di ottenere una carta di credito con esito immediato (circuito Mastercard), sicura e facile da usare online in due versioni, entrambe con un fido stabilito in base alle necessità del cliente. Le due carte di IBL Banca sono:

Classic (una carta con i servizi base)

(una carta con i servizi base) Prestige (una carta con una maggiore varietà di servizi e sconti)

Sulla base dei quattro conti correnti online che IBL Banca mette a disposizione del risparmiatore, le due carte di credito con esito immediato offerte hanno i seguenti costi:

Semplice (sempre gratuito, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno);

(sempre gratuito, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno); Particolare (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno); Originale (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno); Straordinario (canone gratuito i primi 6 mesi e poi un costo di 3 euro al mese, carta Classic 19,90 euro l’anno, carta Prestige 49.90 euro l’anno).

Scopri conto IBL banca »

Conto e carta SelfyConto Mediolanum

Banca Mediolanum propone il conto SelfyConto. Si tratta di un conto con il canone gratuito per il primo anno per i nuovi clienti, poi un costo di 3,75 euro al mese. Altri benefici sono:

canone zero sempre fino ai 30 anni ;

; bonifico online gratuito come il prelievo bancomat da altra banca gratuito in zona euro;

il servizio “SelfyCredit Instant”, cioè prestiti personali richiedibili via app in tempo reale;

prestiti personali richiedibili via app in tempo reale; trading online;

carta di credito facoltativa Mediolanum CreditCard con un canone di 12 euro l’anno e plafond di 1500 euro

Si tratta di una carta con esito immediato (il circuito di pagamento Visa o MasterCard) molto conveniente: di fatto costo 1 euro al mese). Questa carta con tecnologia contactless, che si ottiene o subito quando si apre SelfyConto o richiederla in seguito, è anche personalizzabile:

si può scegliere colore preferito;

si può inserire una propria foto.

Altre particolarità sono:

pagamenti online e con smartphone tramite Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e con lo smartwatch;

online e con smartphone tramite e con lo smartwatch; fido fino a 1.500 euro al mese;

dilazionamento dei pagamenti degli acquisti superiori a 250 euro e fino a un massimo di 2.400 euro;

servizio di Spending Control scegliendo quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta, oltre che inserire un limite di acquisto e selezionare le aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

scegliendo quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta, oltre che inserire un limite di acquisto e selezionare le aree geografiche dove abilitare i pagamenti; servizio alert per il controllo delle tue spese e blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Scopri Selfyconto Mediolanum »

Conto e carta Crédit Agricole

Anche Crédit Agricole offre una carta di credito che nella sua versione virtuale si attiva subito e abbinata al conto online a zero spese, che si apre con un videoselfie.

Per quanto riguarda il conto, con esso è inclusa di una carta debito (Mastercard) gratuita per prelevare nel mondo ed effettuare acquisti online senza costi aggiuntivi, con collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagare online e da mobile.

Annunci Google

Questo conto online di Crédit Agricole prevede anche:

prelievi illimitati senza costi su Bancomat Crédit Agricole, i primi 24 gratuiti anche su Bancomat di altre banche, poi 2,10 euro di commissione;

senza costi su Bancomat Crédit Agricole, i primi 24 gratuiti anche su Bancomat di altre banche, poi 2,10 euro di commissione; domiciliazione bancaria gratuita;

gratuita; gestione tramite App o home banking:

bonifici ordinari SEPA online gratuiti, bonifici istantanei con commissione di 0,05% dell’importo dell’operazione (commissione minima 0,90 euro).

La carta di credito che si ottiene con questo conto è una carta Nexi Classic (circuito Visa/Mastercard), con un costo annuale di 35 euro e un fido personalizzabile.

Questa carta offre la possibilità di effettuare pagamenti in presenza o online, in Italia e all’estero. L’addebito è il giorno 15 del mese successivo e si può optare per un pagamento a saldo oppure a rate. Tanto che con la funzionalità Easy Shopping è il titolare della carta a scegliere se rateizzare un solo acquisto o più spese insieme.

Dotata di Spending Controllo, per tenere sotto controllo i movimenti, include anche il servizio di Alert SMS e la protezione 3D Secure per tutelare gli acquisti online.

Scopri conto credit agricole »

American Express: un ventaglio di carte virtuali e istantanee

NOME DELLA CARTA DI CREDITO DETTAGLI DELL’OFFERTA Carta PAYBACK American Express virtuale con esito immediato e fisica

con esito immediato e fisica carta a saldo

senza limiti di spesa prefissati

canone sempre gratuito

carta supplementare inclusa nella quota gratuita Carta Verde American Express virtuale con esito immediato e fisica

con esito immediato e fisica carta a saldo

tetto di spesa non prefissato

gratuita per il primo anno, canone mensile di 6,50 euro dal secondo anno di attivazione Carta Oro American Express virtuale con esito immediato e fisica

con esito immediato e fisica carta a saldo

nessun limite di spesa prefissato

canone annuale gratis al primo anno, 14 euro al mese dal secondo anno Carta Platino American Express virtuale con esito immediato e fisica

con esito immediato e fisica carta a saldo

plafond non prefissato

canone di 60 euro mensile

carte supplementari: 1 Carta Platino supplementare in metallo e fino a 4 Carte Oro supplementari incluse nella quota annuale Carta Blu American Express carta cashback (1% sugli acquisti ogni anno) con esito immediato

(1% sugli acquisti ogni anno) con esito immediato carta a rate o a saldo

linea di credito personalizzata fino a 5.000 euro

canone annuale gratuito, 35 euro dal secondo anno

American Express offre delle carte di credito istantanee e virtuali per uso personale, o solo digitali o associate a carte fisiche, con le seguenti caratteristiche principali:

fido di 3.000 euro o illimitato ;

; possibilità di controllare il saldo con l’ App Amex di American Express;

di American Express; collegamento con Apple Pay per pagamenti con iPhone e iWatch.

Per richiedere una delle carte istantanee di American Express, occorre

essere maggiorenne;

possedere un conto corrente bancario o postale con un IBAN e appartenente al circuito SEPA;

con un IBAN e appartenente al circuito SEPA; essere iscritto al programma PAYBACK; essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano.

A proposito del fido, va rilevato che American Express concede un massimale di spesa non prefissato, ma previa soddisfazione di alcuni paramenti dettati da American Express:

reddito e disponibilità economica del titolare della carta;

e disponibilità economica del titolare della carta; importo della transazione da autorizzare;

livello delle spese abituali del cliente;

del cliente; puntualità dei pagamenti effettuati dal cliente con le carte American Express.

Vediamo nel dettaglio quali sono le carte di credito istantanee proposte da American Express.

Carta PAYBACK American Express

Carta PAYBACK American Express è una carta virtuale associata a Apple Pay con esito immediato. Si tratta di una carta a saldo, con queste ulteriori caratteristiche:

canone annuale gratuito;

canone annuale limite di spesa non prefissato;

limite di spesa non prefissato; carta supplementare inclusa nella quota gratuita;

carta supplementare inclusa nella quota gratuita; reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Come bonus di benvenuto offre la seguente promozione: accumuli punti due volte presso i partner del Programma Payback e 75 euro di buoni sconto in punti;

Scopri Carta PAYBACK American Express »

Carta Verde American Express

Carta Verde American Express è una carta virtuale associata a Apple Pay con esito immediato ma anche fisica. con un saldo mensile e con queste altre particolarità:

quota annuale gratuita il primo anno, dal secondo anno 6,50 euro al mese;

il primo anno, dal secondo anno limite di spesa non prefissato;

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Come bonus di benvenuto offre la seguente promozione: iscrizione automatica e gratuita al Club Membership Rewards;

Scopri Carta Verde American Express »

Carta Oro American Express

Carta Oro American Express è una carta virtuale associata a Apple Pay con esito immediato, disponibile anche in versione fisica e con queste altre caratteristiche:

nessun limite di spesa prefissato;

nessun limite di spesa prefissato; carta a saldo;

quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 14 euro al mese ;

quota annuale il primo anno. Dal secondo anno ; reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro (American Express potrà richiedere prova del reddito indicato).

Come bonus di benvenuto offre la seguente promozione: Promo online – 200 euro di sconto sugli acquisti con carta spendendo 2.000 euro nei tuoi primi 3 mesi.

Scopri Carta Oro American Express »

Carta Platino American Express

Carta Platino American Express è una carta virtuale associata a Apple Pay con esito immediato e fisica. È una carta a saldo, con queste caratteristiche aggiuntive:

plafond di spesa non prefissato;

plafond di spesa non prefissato; reddito annuale lordo di almeno 45.000 euro;

annuale lordo di almeno quota annuale di 60 euro al mese ;

quota annuale di ; possibilità di carte supplementari: 1 Carta Platino supplementare in metallo e fino a 4 Carte Oro supplementari incluse nella quota annuale.

Come bonus di benvenuto offre la seguente promozione: promo online 400 euro di sconto spendendo 4.000 euro nei primi 3 mesi;

Scopri Carta Platino American Express »

Carta Blu American Express

Carta Blu American Express è una carta cashback con riaccredito dell’1% degli acquisti ogni anno e con esito immediato. È associata a Apple Pay, con flessibilità di pagamento a rate (o revolving) o a saldo, ed è dotata di queste ulteriori caratteristiche:

quota annuale, 35 euro dal secondo anno;

quota annuale, 35 euro dal secondo anno; reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro;

annuale lordo di almeno linea di credito personalizzata: Blu American Express mette a disposizione una Linea di credito (“Fido”) fino a 5.000 euro da utilizzare per le spese di ogni giorno.

Come bonus di benvenuto offre la seguente promozione: promo online con 2% di Cashback per i primi sei mesi più quota gratuita ogni anno.

Scopri Carta Blu American Express »

« notizia precedente Le 3 migliori assicurazioni auto di Giugno 2022