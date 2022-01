Richiesta carta di credito con esito immediato: le offerte di Gennaio 2022

Richiedere una carta di credito ed ottenere un esito immediato della propria richiesta è oramai un aspetto sempre più comune del mercato bancario. Per gli utenti c'è, infatti, la possibilità di sfruttare i canali digitali delle banche per inviare la richiesta di rilascio di una carta di credito. L'istituto, compatibilmente con i tempi tecnici e gli orari di lavoro, analizzerà la richiesta del cliente, accettandola o rifiutandola. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte di gennaio 2022 per ottenere una carta di credito.

Per richiedere una carta di credito è necessario rivolgersi direttamente alla banca o ad un istituto di credito che mette a disposizione dei suoi clienti questo tipo di strumento di pagamento. L’esito immediato in relazione alla richiesta di emissione di una carta di credito dipende da vari fattori. La banca, infatti, deve elaborare la richiesta, verificare l’identità del cliente ed il suo possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento della carta di credito.

Per la richiesta di una carta di credito con esito immediato è, quindi, opportuno fare una serie di considerazioni. Rivolgendosi alla banca con cui si ha un conto corrente oppure aprendo un conto corrente in contemporanea con la richiesta di emissione della carta di credito sarà possibile ottenere una netta accelerazione dei tempi che si tradurrà in un esito pressoché immediato della richiesta stessa.

Per poter velocizzare i tempi necessari per l’ottenimento della carta è opportuno affidarsi alla firma digitale, che consente di minimizzare i tempi per l’autenticazione, e scegliere la procedura online di richiesta. Un altro aspetto molto importante è rappresentato dal rispetto dei requisiti richiesti dalla propria banca. Conviene, quindi, impostare l’accredito di stipendio o pensione sul conto a cui abbinare la carta di credito (in modo da garantire entrate costanti) e raggiungere una giacenza media minima sufficientemente elevata.

In generale, quindi, ottenere una carta di credito con esito immediato non è certo difficile. Molte banche, infatti, hanno affinato le procedure per la valutazione delle richieste da parte degli utenti e sono in grado di approvare o rifiutare la richiesta di emissione di una carta in pochissimo tempo. Per gli utenti interessati ad una carta di credito, quindi, è opportuno valutare con attenzione le offerte disponibili e, preferibilmente, puntare su pacchetti conto corrente + carta di credito, generalmente più convenienti.

Vediamo i dettagli relativi alle migliori offerte:

Le migliori carte di credito da richiedere a gennaio 2022

Il mercato bancario presenta una vasta gamma di soluzioni per chi è in cerca di una nuova carta di credito. Per un quadro completo sulle opzioni disponibili è possibile utilizzare lo strumento di confronto carte di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l‘App di SOStariffe.it su Android ed iOS. Ecco quali sono le proposte più interessanti degli istituti bancari disponibili a gennaio 2022:

Carta di Credito Mastercard Gold di ING

Tra le migliori carte di credito disponibili in questo momento troviamo la Carta di Credito Mastercard Gold proposta da ING ai già clienti oppure ai nuovi clienti che richiedono l’apertura del Conto Corrente Arancio. Per i nuovi clienti, in particolare, c’è una promozione dedicata, valida fino al 31 marzo prossimo, di sicuro interesse. Scegliendo ING, infatti, è possibile aprire il Conto Corrente Arancio ed ottenere la Carta di Credito Mastercard Gold con canone azzerato per un anno sia per il conto corrente che per la carta di credito.

Il Conto Corrente Arancio è un conto online a zero spese che presenta un canone annuo di 2 euro che può essere facilmente azzerato (dopo il primo anno gratuito). Per azzerare il canone mensile del conto è sufficiente accreditare lo stipendio o la pensione o anche solo registrare entrate per almeno 1.000 euro al mese. Il conto corrente include la carta di debito Mastercard e la possibilità di eseguire bonifici SEPA e prelievi, in Italia ed in Europa, senza commissioni di alcun tipo.

Per quanto riguarda la Carta di Credito Mastercard Gold, invece, dopo il primo anno, è previsto un canone di 2 euro al mese. Per azzerare il canone mensile della carta di credito è sufficiente registrare fino a 500 euro di spesa oppure attivare un piano Pagoflex che permette di rateizzare le spese sostenute con carta di credito. Da notare, inoltre, che la carta di credito proposta da ING presenta ampi margini di personalizzazione, un plafond di 1.500 euro e il supporto alle transazioni tramite Apple Pay e Google Pay.

Per richiedere l’apertura del Conto Corrente Arancio di ING è possibile seguire la procedura online disponibile al link qui di sotto. Successivamente, sarà possibile richiedere anche la carta di credito grazie alla promozione in corso che, per tutti i nuovi clienti, consente di accedere alla carta di credito con canone azzerato per 12 mesi. Ecco il link per sfruttare la promozione:

Richiedi qui il Conto Corrente Arancio di ING »

Carta di Credito Classic di Widiba

Un’altra ottima soluzione per poter accedere ad una carta di credito conveniente e completa arriva da Widiba. La banda online del Gruppo MPS, infatti, mette a disposizione di nuovi e già clienti la Carta di Credito Classic. Si tratta di una carta di credito completa e conveniente che garantisce la possibilità di effettuare pagamenti in tutta semplicità. Tale carta presenta un canone trimestrale di 5 euro con la possibilità per il cliente di scegliere tra il circuito Mastercard e quello Visa.

La Carta di Credito Classic di Widiba presenta un plafond di 1.500 euro e supporta le transazioni tramite Google Pay ed Apple Pay. Da notare, inoltre, che la carta permette anche di prelevare contanti all’ATM con una commissione del 4% (importo minimo di 2,5 euro). Per accedere alla Carta di Credito Classic è possibile richiedere il conto corrente proposto da Widiba ai nuovi clienti.

Si tratta del Conto Widiba Start, una soluzione vantaggiosa e completa per chi è in cerca di un nuovo conto corrente (anche solo per abbinare una carta di credito). Tale conto presenta un canone azzerato per tutti i nuovi clienti che ne richiedono l’apertura entro il prossimo 9 febbraio. Successivamente, è previsto un canone trimestrale di 3 euro (quindi appena 1 euro al mese) che può essere facilmente azzerato.

Per tutti i clienti Under 30, ad esempio, il canone è sempre azzerato. Accreditato lo stipendio o la pensione, inoltre, si riceverà uno sconto di 1 euro sul canone di trimestrale. Per un patrimonio complessivo di almeno 25 mila euro si otterrà un altro sconto di 1 euro. Da notare che con un investimento di 10.000 euro in risparmio gestito è previsto uno sconto di 2 euro mentre con un investimento di 20.000 euro in risparmio amministrato lo sconto sarà di 1 euro. Gli sconti sono cumulabili fino all’azzeramento del canone.

A disposizione dei clienti che attivano il Conto Widiba Start troviamo la carta di debito, con possibilità di eseguire prelievi all’ATM senza commissioni per importi superiori a 100 euro e supporto a Google Pay e Apple Pay, i bonifici SEPA senza commissioni, l’accesso a linee libere o vincolate di risparmio, la casella PEC e la Firma digitale. Per richiedere il conto corrente Widiba e successivamente la Carta di Credito Classic è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online qui di seguito:

Richiedi qui il Conto Widiba Start »

Nexi Classic

Tra le migliori opzioni per richiedere una carta di credito con esito immediato segnaliamo anche Nexi Classic, la carta di credito richiedibile dai clienti Crédit Agricole e da chi richiede l’apertura di un nuovo conto corrente con l’istituto bancario. Questa carta di credito, normalmente disponibile con modalità di rimborso a saldo, consente di passare, in qualsiasi momento, al rimborso rateale grazie alla funzionalità Easy Shopping che permette di rateizzare uno o tutti gli acquisti effettuati con carta. La carta di credito presenta un costo di 30,99 euro all’anno.

La carta di credito Nexi Classic è disponibile per tutti i nuovi clienti che richiedono il conto corrente di Crédit Agricole. Si tratta di un conto online a canone zero che include la carta Mastercard Debit con canone gratuito e permette di eseguire, in modalità digitale, tutte le principali operazioni bancarie senza alcun costo aggiuntivo. Per i clienti che scelgono la promozione di Crédit Agricole, inoltre, ci sono alcuni bonus aggiuntivi.

Inserendo il codice promozionale EASYPLUS in fase di apertura, infatti, è possibile ottenere un Buono Regalo Amazon da 50 euro effettuando almeno 500 euro di spesa entro 60 giorni dall’apertura del conto con carta di debito. Se le spese supereranno i 1000 euro, invece, si riceveranno due Buoni Regalo Amazon per un totale di 100 euro da utilizzare per fare acquisti sul noto store.

Per accedere alla carta di credito Nexi Classic ed alla promozione di Crédit Agricole è necessario richiedere online l’apertura del nuovo conto corrente. Tale procedura è disponibile sfruttando il link qui di sotto. La promozione illustrata in precedenza terminerà il prossimo 17 febbraio 2022.

Richiedi qui il Conto Crédit Agricole »

