Richiesta carta di credito con esito immediato: le offerte di Dicembre 2021

L'emissione immediata delle carte dipende dal tuo profilo utente, puoi fare richiesta della carta di credito con esito immediato se sei un lavoratore dipendente. Per liberi professionisti e autonomi la procedura è un po' più lunga. Ecco quali sono le offerte migliori di Dicembre per attivare una carta di credito e quali sono le caratteristiche di questi prodotti

Ormai ti basta entrare nel tuo profilo dell’app della banca per poter inoltrare la richiesta di attivazione della carta di credito. Rispondi ad un breve questionario, attendi 3 giorni circa ed ottieni la carta richiesta. Questo se sei un dipendente, perché una delle poche domande che l’istituto ti chiede è quale lavoro fai. Se sei un libero professionista la procedura non va a buon fine e devi recarti in banca perché il tuo consulente provveda a stilare un dossier su di te. L’impiegato che segue il tuo conto controlla quali sono le tue entrate medie sul conto e invia manualmente la richiesta.

Ci sono anche carte di credito con esito immediato che ti consentono anche di inviare la tua richiesta online. In questo caso dovrai inserire prima le informazioni personali, poi dovrai fornire dei recapiti e quindi serviranno le tue informazioni bancarie. Il 4° step richiede di caricare online i tuoi documenti. La tua domanda quindi sarà completa e potrai inoltrarla. In ogni caso la tua richiesta verrà analizzata dall’emittente e otterrai la risposta entro pochi giorni.

Per poter ottenere una carta di credito devi essere maggiorenne e devi anche rispettare alcuni criteri legati al reddito, è anche necessario che tu abbia un conto corrente d’appoggio. Questa condizione dipende dal sistema di rimborso degli acquisti che effettui, le somme che spendi con questa tipologia di carte ti vengono addebitato solo il mese successivo e le anticipano la banca o l’emittente. Le nuove carte revolving ti offrono anche l’opportunità di ripagare i tuoi acquisti a rate.

Carte di credito con esito immediato, come ottenerle

La tua Area personale è il centro di gestione del tuo conto corrente e anche delle tue carte, ormai anche le carte di credito richieste ad un emittente possono essere monitorate via app. Questi strumenti ti offrono anche nuove funzionalità per aumentare la sicurezza delle tue spese e la convenienza.

Con le app oggi è possibile ottenere dei CVV dinamici generati al momento dell’acquisto e si può anche richiedere di modificare il plafond della tua carta. Il plafond è il limite di spesa mensile associato alla tua carta, i prodotti più comuni ti offrono 1.500 euro per i tuoi acquisti. La soglia però può anche essere personalizzata, ci sono poi carte con tetti molto diversi che dipendono dal tuo reddito.

Leggi i Fogli Informativi legati alla tua carta, in questo documento trovi tutte le indicazioni relative alle condizioni di pagamento e di spesa, oltre che quelli sui requisiti perché sia autorizzata l’emissione della carta.

Se non hai ancora individuato la migliore carta di credito per le tue esigenze puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento è gratuito e confronta per te le diverse promozioni proposte dalle banche creando una classifica degli strumenti più vantaggiosi.

Ecco quali sono le carte di credito più vantaggiose che puoi ottenere a Dicembre 2021 e le principali informazioni su costi e servizi offerti. Puoi anche personalizzare la tua prima ricerca delle carte di credito più convenienti cliccando sul link che segue.

Confronta le migliori carte di credito »

Le migliori carte di credito di Dicembre

Tra le carte che ti consentono di rimborsare i tuoi acquisti a credito queste sono alcune delle più convenienti che puoi richiedere questo mese:

Mastercard Gold ING

Widiba

Crédit Agricole

IBL Banca

Per capire quale tra queste può essere la tua nuova carta di credito devi considerare con attenzione le caratteristiche di ogni prodotto: canone, limiti di spesa, possibilità di rateizzazione, soglia e costo dei prelievi, condizioni di attivazione. Approfondiamo un po’ i diversi prodotti.

1. Mastercard Gold di ING

Per chi attiva conto corrente Arancio è possibile avere anche la carta Mastercard Gold a canone zero per 1 anno, questa carta di ING sarà gratuita per il primo anno (così come il conto). La promozione ti permetterà di mantenere la carta a zero spese se spendi almeno 500 euro al mese, mentre per il conto le condizioni per non pagare i costi legati alla Mastercard Gold sono:

accredito stipendio o pensione

o, entrate pari almeno a 1000 euro al mese

Ecco quali sono le caratteristiche principali di questo prodotto:

plafond da 1.500 euro al mese

limite massimo di prelievo 600 euro

estratto conto online gratuito

servizio Pago Flex per rateizzare i tuoi acquisti

commissione minima su prelievo 3 euro (o 4% della spesa)

nessuna spesa di gestione se spendi più di 500 euro

Puoi attivare la tua carta Mastercard Gold o richiedere maggiori informazioni cliccando sul link che segue.

Attiva la Mastecard Gold »

2. Carta Widiba Classic

I prodotti per chi attiva il conto corrente Widiba sono due, la carta Classic e la Gold. Le differenze tra i due prodotti sono minime, come vedremo. Iniziamo dalla Widiba Classic , questa carta ti costerà 20 euro come canone ma la sua attivazione è comunque legata all’apertura di un conto corrente con Banca Widiba. Il conto in questione può essere attivato gratuitamente entro il 9 Febbraio e sarà a zero spese per il primo anno. Se hai meno di 30 anni continuerai a non dover pagare le spese del canone fino al compimento del tuo 31esimo compleanno.

Annunci Google

Il plafond di questa carta è fissato a 1.500 euro al mese e la carta ti permette di prelevare contanti pagando una commissione di 2,50 euro su importi minimi o del 4% della somma che spendi. Come servizi per i nuovi clienti l’istituto di credito ti offre la firma digitale e la PEC gratis.

Il conto e quindi anche la carta può essere attivata con lo SPID tramite l’app o il sito. Con l’app puoi anche attivare il servizio My money che ti consente di organizzare le tue spese mensili per monitorare gli acquisti e non sforare il tuo budget. Tra le funzioni attivabili con l’app puoi usare anche la password vocale per autorizzare le tue operazioni online.

Scopri Widiba Carta Classic »

3.Widiba Carta Gold

La versione Gold della carta aumenta la tua possibilità di spesa, il plafond con questo prodotto arriva fino a 3.000 euro al mese. Questa carta può essere attivata dai maggiorenni che aprono il conto corrente Widiba, questa soluzione ti costerà però 50 euro l’anno come canone.

Le condizioni di spesa e per usare l’anticipo di contante sono le medesime che si applicano alla carta Classic. Con entrambi i prodotti potrai inoltre attivare le notifiche via SMS e sarà attivo il codice 3D Secure per completare le tue transazioni. Inoltre con l’attivazione di questa carta puoi avere il servizio di protezione antifrode, sarà un’ulteriore misura per proteggere i tuoi acquisti online e in presenza.

Clicca sul link che trovi di seguito per saperne di più e approfittare di Widiba Carta Gold.

Attiva Widiba Gold »

4. Carte Next di Crédit Agricole

Hai la possibilità di scegliere tra due carte se hai attivato il conto corrente Crédit Agricole. I due prodotti sono la carta Next o la Easy. La carta Easy in realtà è una carta di debito prepagata con IBAN, si tratta quindi di una soluzione che ti permetterà di effettuare le tue spese ma attingendo direttamente al saldo del conto corrente. La Easy costa 2 euro al mese.

La Next Classic è invece una carta di credito, questo prodotto richiede una spesa annua come costi di tenuta di circa 31 euro. Nella versione Prestige questa è una carta con plafond personalizzabile e con varie forme di polizze integrate. Puoi utilizzare la carta per gli acquisti online o per pagare le tue spese in Italia e all’estero.

Puoi attivare la tua Nexi Classic cliccando sul link che segue.

Attiva Next di Crédit Agricole »

5. Carta Classic IBL Banca

Infine la carta per i clienti che attivano uno dei conti correnti offerti dal IBL Banca, il prodotto base è la carta Classic (canone da 29,90 euro se hai attivo un conto Semplice, Particolare oppure Originale). La stessa carta ti costerà solo 19,90 euro l’anno se hai aperto un Contro Corrente Straordinario con IBL.

La carta Classic ha un tetto di spesa massima mensile di 3.000 euro, la soglia per i tuoi prelievi è fissata invece a 500 euro. Il rimborso delle somme spese con questa carta è impostato entro il 15 del mese, questo significa che quello che compri a Dicembre lo pagherai a Gennaio.

Con l’app collegata al conto e alla carta puoi usare la funzione Spending Control, ti aiuterà a monitorare la tua spesa mensile, a non superare i limiti che ti imponi per i tuoi acquisti e ti segnalerà quando stai per sforare il tuo budget.

Anche con IBL hai un’alternativa alla Classic che aumenta la tua possibilità di spesa e ti offre altri servizi extra, si tratta di Prestige la carta con plafond pari a 10 mila euro. Questo prodotto ti garantirà servizi e sconti, oltre all’iscrizione gratuita annuale a Lounge Key, il circuito di sale d’attesa VIP nei principali aeroporti del mondo.

Puoi scegliere di attivare una delle carte di credito di IBL Banca cliccando qui in basso.

Scopri le carte IBL Banca »