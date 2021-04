Ricarica Iliad da 10 euro: le modalità per effettuarla

Ricarica Iliad 10 euro : come acquistarla online, tutti gli altri tagli disponibili e dove trovare i punti vendita in cui poterla comprare anche in contanti

Ogni utente di telefonia mobile sa bene quanto sia importante disporre di credito sufficiente ad utilizzare il proprio piano. Se il denaro associato alla SIM è inferiore alla somma necessaria a coprire l’addebbito mensile per chiamate, SMS, MMS e navigazione Internet si applica una tariffazione meno conveniente e nella maggior parte dei casi a consumo. Questo vale per Iliad così come per qualsiasi altro gestore. Dato che la offerte dell’operatore low cost francese hanno un costo massimo di 9,99 euro al mese la maggior parte dei suoi clienti è interessata a come effetturare una ricarica Iliad 10 euro.

L’azienda d’Oltralpe permette di aumentare il credito residuo sia online sia acquistando una ricarica presso diversi punti vendita.

Ricarica Iliad 10 euro: le modalità per effettuarla

L’operatore offre diverse modalità per effettuare una ricarica Iliad 10 euro e in tutti gli altri tagli. Quello più immediato è collegarsi al sito del provider low cost e cliccare sulla voce Ricarica che si trova nel menu I tuoi servizi posizionato nella parte bassa della schermata. La procedura prevede di inserire il proprio numero di telefono o quello di un altro cliente Iliad e selezionare l’importo (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 euro). La ricarica manuale viene confermata sul credito residuo, entro 24 ore dalla richiesta.

Per il pagamento è possibile scegliere tra carte di credito dei circuiti Visa o Mastercard. Chi desidera addebitare il costo mensile su PayPal può farlo selezionando il circuito Mastercard. Chi invece preferisce la carta PostePay Standard o PostePay Evolution deve selezionare rispettivamente i circuiti Visa e Mastercard.

Una volta indicato il nome del titolare della carte di pagamento, insieme alla data di scadenza e il codice segreto di tre cifre riportato sul retro della stessa (CVV), basterà cliccare su Ricarica il tuo numero per ricevere il credito desiderato. Nel caso in cui abbiate selezionato un importo sbagliato, si ha sempre l’opportunità di annullare l’addebito cliccando sul tasto Annulla.

Le carte di credito, debito o prepagate con opzione 3D Secure attiva invieranno in automatico un codice numero tramite SMS al telefono dell’utente. Per confermare il pagamento, il titolare della carta deve digitare nella schermata di avviso che comparirà sul computer o smartphone il codice appena ricevuto e attendere la conferma dell’avvenuta operazione da parte del proprio istituto di credito.

In alternativa, si può accedere all’Area Personale sul sito dell’operatore da mobile e desktop. Per farlo bisogna inserire le credenziali (nome utente e password) ricevute tramite email al momento della registrazione per l’acquisto della propria offerta. Per effettuare la ricarica Iliad da 10 euro il procedimento è sostanzialmente identico a quello descritto in precedenza.

La ricarica Iliad 10 euro può essere anche acquistata personalmente in modalità self service presso una delle oltre 1.300 Simbox disponibili in tutta Italia. I distributori di SIM, che non prevedono scambio di denaro contante né documenti, sono presenti nei 18 Iliad Store, allestiti nei centri storici di tutte le principali città italiane, o negli oltre 600 Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali. Per poter pagare in contanti bisogna invece rivolgersi ai centri Sisal, Lottomatica o Snaipay, ovvero bar, tabaccherie ed edicole che appartengono al circuito Iliad Point.

Per trovare il punto vendita più vicino in cui acquistare una ricarica Iliad 10 euro potete utilizzare la sezione Iliad Store su sito dell’operatore. Basta inserire la città o CAP per scoprire indirizzo, orario e il percorso più breve per raggiungerlo visualizzandolo comodamente sulla mappa. L’operatore permette di distinguere tra Iliad Store, Corner, Point ed Express, ovvero i supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica che espongono le SIM insieme alle gift card e ricariche.

Ricarica Iliad 10 euro: addebito automatico

Per evitare il fastidio della ricarica manuale e non doversi più preoccupare di restare senza credito sufficiente al rinnovo del piano alla fine del mese, si può attivare l’addebito automatico. Per farlo basta inserire i propri dati di pagamento nella sezione I miei dati personali dall’Area Personale e cliccando poi su Modifica il mio metodo di pagamento.

E’ possibile scegliere di addebitare il costo del piano su carta di pagamento (Mastercard o Visa) o su conto corrente SEPA. Per il rinnovo automatico non sono invece accettati libretti postali e conti deposito. Nel caso in cui la procedura non sia andata a buon fine, il costo mensile dell’offerta verrà addebitato sul credito della SIM.

Iliad: le offerte di telefonia mobile di aprile

Iliad ha predisposto un listino di offerte per tutti i gusti e dal prezzo basso rispetto alla media del settore. L’operatore non prevede vincoli di durata e ciò consente ai suoi clienti di recedere dal piano in ogni momento senza costi di disattivazione della linea. Non solo, l’azienda ha eliminato i costi nascosti, garantendo l’utilizzo gratuito di tutti i servizi di base che altri gestori propongono solo a pagamento, e non prevede né rimodulazioni né limiti alla velocità di navigazione.

1. Giga 100

Minuti e SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (6 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Con il 5G di Iliad è possibile navigare fino a 855 Mbps in download. L’operatore con questa tecnologia oggi raggiunge i Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Iliad sta ampliando i dispositivi in grado di connettersi alla sua rete 5G. I modelli attualmente compatibili sono:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro

: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro Motorola : Edge, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G

: Edge, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G Nokia 8.3 5G

2. Giga 50

Minuti e SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

3. Giga 40

Minuti e SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 6,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

4. Voce

Minuti e SMS illimitati

40 MB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (40 MB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 4,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Per tutte le offerte, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB.

A tutte le offerte di Iliad è poi possibile associare l’acquisto a rate o in un’unica soluzione dei principali modelli di iPhone. Il telefono verrà consegnato a domicilio entro 5 giorni dalla ricezione dell’ordine. Le offerte Iliad smartphone incluso nella modalità di pagamento a rate prevedono però un vincolo di 30 mesi e sono riservate a chi è cliente da almeno 3 mesi e addebita gli importi da versare su carta di pagamento (credito o debito). Ecco i modelli tra cui scegliere:

Modello In un’unica soluzione Rate Anticipo iPhone 11 da 64 GB 699 euro 18 euro al mese 159 euro iPhone 11 Pro Max da 64 GB 1.189 euro 32 euro al mese 229 euro iPhone XR da 64 GB 559 euro 16 euro al mese 119 euro iPhone SE 2020 da 64 GB 489 euro 13 euro al mese 99 euro iPhone 12 da 64 GB 919 euro 24 euro al mese 199 euro iPhone 12 da 128 GB 979 euro 25 euro al mese 229 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 1.179 euro 30 euro al mese 279 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 1.279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 819 euro 21 euro al mese 189 euro iPhone 12 Mini da 128 GB 879 euro 22 euro al mese 219 euro

Le chiamate incluse nelle offerte sono gratuite verso i Paesi dell’Unione Europea e altre destinazioni extra Ue:

Azzorre Canada (anche mobili) Guadalupa Islanda Mayotte Riunione Alaska (anche mobili) Cina Guernsey Israele Norvegia Romania Sudafrica Corea del sud Guyana Jersey Nuova Zelanda Regno Unito Germania Croazia Hawaii (anche mobili) Lettonia Paesi Bassi San Marino Andorra Danimarca Hong kong Lituania Perù Slovenia Australia Spagna Ungheria Liechtenstein Polonia Svezia Austria Estonia Isola di Man Lussemburgo Portogallo Svizzera Belgio Finlandia Arcipelago delle Canarie Madera Puerto Rico Taiwan Brasile Gibraltar India Malta Slovacchia USA (anche mobili) Bulgaria Grecia Irlanda Martinica Repubblica Ceca