Rete WindTre non funziona: le soluzioni di Giugno 2022

Se la rete WindTre non funziona si può sempre tornare a navigare come prima eseguendo alcune verifiche e piccole operazioni. Ecco la guida per mobile e fisso di SOStariffe.it

WindTre è tra i maggiori operatori sia quando si parla di rete fissa che di quella mobile. Come tutte le aziende del settore però può capitare che non riesca a garantire una velocità di connessione adeguata o adeguata copertura del segnale, anche se solo per brevi periodi. Altre volte invece la rete WindTre non funziona perché si è stati poco attenti a come gestire la propria offerta mobile o fisso o nel configurare correttamente il PC o smartphone per la navigazione Internet. Nella nostra guida di seguito potrete trovare le soluzioni più semplici e rapide per risolvere i problemi più comuni degli utenti.

Rete WindTre non funziona: le soluzioni per il mobile

Problemi Soluzioni Come verificare il credito residuo Dall’Area clienti o app WindTre Come restare senza credito Attivare Easy Pay o il servizio di autoricarica a soglia Connessioni dati non attiva Android Selezionare la voce Rete e Internet

Cliccare su Rete mobile

Se necessario (in caso di dispositivo dual SIM, per esempio) scegliere la SIM per la quale si vuole controllare la connessione

Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Connessione dati iOS Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Cellulare

Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Dati cellulare Assegna di segnale Verificare la copertura o provare ad attivare/disattivare la Modalità Aereo Configurare correttamente l’APN iPhone Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Cellulare

Selezionare la voce Rete dati cellulare

Nel campo APN inserire internet.it

Lasciare vuoti i campi “Nome utente” e “password”

Per salvare la modifica basta tornare indietro al menu precedente toccando la freccia Android Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Altre Impostazioni

Selezionare la voce Reti mobili

Cliccare su Profili e selezionare il tasto + (Aggiungi)

Nel campo “nome” si può inserire un testo a piacere

Nel campo APN inserire internet.it e lasciare vuoti gli altri campi

Per salvare la modifica toccare l’icona Opzioni (tre puntini verticali) e selezionare il profilo per renderlo definitivo

Molto spesso la rete WindTre non funziona non perché ci sia effettivamente un problema con l’operatore di telefonia mobile ma per qualche mancanza da parte dell’utente. E’ il caso ad esempio del blocco della navigazione Internet dovuta al fatto che non si dispone di sufficiente credito residuo per il rinnovo dell’offerta o non ci si è accorti di aver consumato tutti i Gigabyte inclusi nella propria offerta. Per verificare credito e consumi potete accedere all’Area Personale sul sito o utilizzare l’app WindTre, disponibile gratuitamente per iOS e Android.

Nel caso in cui abbiate esaurito il traffico dati potete continuare a navigare al costo di 90 cent al giorno per 1 GB, solo in caso di effettivo utilizzo. Se invece non avete credito potete acquistare con la massima semplicità una ricarica da sito o app pagando con carta di credito (Visa, Visa Electron, Mastercard, Cartasì, Moneta, Maestro, Aura, PostePay e American Express). Scegliere Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, permette di evitare di dover comprare ogni mese una ricarica manuale e consente anche di ottenere un piano mobile a condizioni migliori. L’alternativa è quella di attivare il servizio di autoricarica a soglia (limite di 3 euro per massimo due volte al mese) o a tempo

La rete WindTre non funziona anche quando non è attiva la connessione dati sul telefono. Verificare che sia così è molo semplice anche la procedura è leggermente differente a seconda se la si esegue su iPhone o Android. Anche l’assenza di copertura può costituire un problema. WindTre in 4G raggiunge il 99,7% della popolazione ma potrebbero esserci degli ostacoli fisici che bloccano il segnale. In questo caso si consiglia quindi:

Allontanarsi dalla fonte di eventuali interferenze

Evitare di stare vicini ad ostacoli naturali (montagne, colline, etc.) o artificiali (muri, palazzi, antenne, etc.)

Spostarsi in una zona differente, possibilmente all’aperto

WindTre invece ad oggi in 5G garantisce copertura al 95,7% della popolazione in modalità 5G FDD DSS e il 58,9% in modalità 5G TDD.

Se ancora non avete segnale potete forzare il telefono a ricercare la rete dell’operatore attivando la Modalità Aereo, aspettando qualche secondo per poi disattivarla nuovamente.

La rete WindTre non funziona anche quando l’APN non è correttamente impostato. Questo sistema di impostazioni permette al telefono di collegarsi a Internet e solitamente si configura in automatico non appena si inserisce alla SIM. A volte però la procedura si inceppa ed è necessario inserire i parametri manualmente. Aggiornare il proprio smartphone all’ultima versione del sistema operativo permette di configurare in automatico l’APN.

Quando la rete WindTre non funziona su fisso il primo apparato da controllare è il modem. A volte il problema sta semplicemente nel fatto che l’alimentatore non è correttamente inserito nella presa elettrica o il cavo del router è usurato e si deve cambiarlo. Se avete verificato che sia tutto ben collegato ma ancora non navigate dovreste controllare che il problema non risieda nel dispositivo utilizzato per connettersi a Internet. In questo caso si può:

Collegarsi al Wi-Fi con un altro dispositivo (smartphone, tablet, etc.)

Aggiornare il dispositivo all’ultima versione del sistema operativo

Aggiornare la scheda di rete del PC

Disattivare eventuali programmi di protezione (come gli antivirus) che possono creare conflitto con la connessione

Collegarsi al modem con un cavo Ethernet (possibilmente almeno CAT 5e)

E’ anche possibile che il PC sia stato infettato a un virus che ha modificato i server DNS utilizzati dal dispositivo stesso. Questa tecnologia permette di tradurre i domini dei siti in forma di lettere in un codice numerico comprensibile. Per ripristinare i DNS corretti basta seguire una semplice procedura.

A volte la rete WindTre non funziona per il semplice fatto che il segnale in Wi-Fi non riesce a diffondersi in modo omogeneo in tutta la casa. Per evitare problemi ci sono alcuni fattori da considerare:

La velocità di navigazione diminuisce allontanandosi dal modem e dipende dalla quantità dei dispositivi connessi nello stesso momento e dalle prestazioni supportate da ognuno di essi

Altre reti Wi-Fi nelle vicinanze possono interferire o peggiorare la qualità delle prestazioni della rete

Partendo da questo ci sono alcune operazioni che si possono fare per migliorare la copertura:

Collegarsi alla rete Wi-Fi 5 GHz. Se si visualizza una sola rete è possibile duplicarla seguendo le istruzioni fornite con il modem

Porre il modem su un ripiano a un’altezza di circa un metro da terra

Non chiudere i modem o coprirlo con mobili, TV, oggetti di metallo ed acquari

Tenere il modem lontano da fonti di calore o freddo eccessivo

Tenere il modem lontano da muri spessi o finestre che possono attenuare il segnale

Se ancora avete problemi a collegarvi in alcune parti della casa o abitate in uno spazio molto ampio o suddiviso su più piani potete pensare di acquistare un ripetitore Wi-Fi. WindTre permette di acquistare il modello ZYXEL WAP6807 in tutti i suoi negozi. Il dispositivo è anche incluso nell’offerta Internet Casa chiamata Super Fibra Top Wi-Fi.

Chi preferisce un ripetitore di un altro produttore può sempre acquistarlo ma il consiglio è che rispetti le caratteristiche tecniche minime indicate dall’operatore:

dual band AC1750 (450 Mbps sui 2,4 GHz con 3 antenne + 1300 Mbps sui 5GHz con 3 antenne)

dual band AC2100 (300 Mbps sui 2,4 GHz con 2 antenne + 1733 Mbps sui 5GHz con 4 antenne)

Rete WindTre non funziona per un down

In casi rarissimi la rete WindTre non funziona su mobili o fisso perché c’è stato un guasto di una gravità tale da bloccare l’erogazione dei servizi di telecomunicazioni. In questo caso si parla di down o blackout e le cause possono essere molteplici, dalle forte precipitazioni a un problema tecnico fino a un attacco hacker. L’unica cosa da fare è attendere che l’operatore risolva il disservizio e tenere monitorata la situazione seguendo i canali social di WindTre, (in particolare Facebook e Twitter) sui cui solitamente vengono pubblicati aggiornamenti in tempo quasi reale sullo stato dei lavori di riparazione. E’ anche possibile contattare il servizio clienti per informare l’azienda che la rete WindTre non funziona o confrontare la propria esperienza con quella di altri utenti collegandosi al sito downdetector.it.

Bisogna comunque sottolineare che i down della rete di WindTre solamente si limitano ad alcune zone di una città o frazioni di provincia e che in linea di massima si risolvono nell’arco di qualche ora.

Rete WindTre non funziona: come chiedere assistenza

Se nonostante la nostra guida non siete riusciti a risolvere i vostri problemi di navigazione non resta che chiedere supporto al servizio di Assistenza Clienti di WindTre. Il modo più semplice per parlare con un operatore è quello di chiamare il numero gratuito 159. Nelle prime fasi si interagirà con WILL, l’assistente digitale che grazie all’apprendimento automatico è in grado di fornire risposte a tutti i dubbi degli utenti. Se però pensate di dover avere maggiori informazioni potete sempre chiedergli di poter parlare con un operatore umano. Il servizio è attivo tutti i giorni h24.

In alternativa potete consultare le guide e FAQ redatte dagli esperti dell’operatore nella sezione Supporto sul sito o accedendo all’Area Clienti WindTre o dell’app WindTre. Se il disservizio è particolarmente grave o prolungato nel tempo si può inviare una PEC al servizioclienti159@pec.windtre.it o scrivere a Wind Tre S.p.A. – CD MILANO RECAPITO BAGGIO – Casella Postale 159, 20152 Milano (MI).

Rete WindTre non funziona: le soluzioni per il fisso

Problemi Soluzioni Il modem non funziona Verificare se è correttamente collegato Il PC non si collega Controllare che il problema non sia nel dispositivo utilizzato Il PC è stato colpito da un virus che modifica i DNS Windows Cliccare su Start

Impostazioni

Rete Internet

Modifica opzioni scheda

Tasto destro del mouse per entrare in Proprietà

Selezionare “Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)” ed entrare in Proprietà

Cliccare su Ottieni indirizzo server DNS automaticamente e confermare con Ok Mac Cliccare sull’icona a forma di ruota di ingranaggio nel menu Dock

Accedere a Preferenze di sistema

Selezionare la connessione utilizzata nell’elenco di sinistra

Cliccare su Avanzate e selezionare la scheda DNS

Selezionare i DNS già in uso nell’elenco Server DNS e poi su (-) per rimuoverli Il consiglio è quello di lasciare la configurazione automatica ma si possono sempre inserire i parametri manualmente: DNS primario: 151.5.216.15

DNS secondario: 151.5.216.150 Il segnale è debole Posizionare correttamente il modem e utilizzare la banda 5 GHz Il segnale non copre tutta la casa Acquistare un Wi-Fi extender