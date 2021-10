Rete Fissa Iliad: le novità di Ottobre 2021

Ormai è questione di poco tempo è anche in Italia arriveranno le offerte di rete fissa, a dimostrarlo sono le recenti dichiarazioni dei dirigenti Iliad e il fatto che nei corner e negli Store siano apparsi i primi espositori per gli Iliadbox. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti sulla rete Internet casa di Iliad e come puoi usare le SIM per poter avere la rete fissa a casa tua

Promozioni senza vincoli e con costi bassi che non cambiano nel tempo, Iliad ha trovato una formula che ha convinto i clienti mobile italiani e che sperano possa ripetersi anche per le nuove offerte rete fissa Iliad. Il gestore francese ha più volte annunciato che portare la sua fibra ottica in Italia rientra nei suoi piani di sviluppo per il futuro.

La pandemia ha modificato le strategie e le priorità degli operatori di rete fissa e mobile e anche per il provider francese la crisi Covid è stata una spinta importante per decidere di accelerare con i lavori per poter lanciare anche nel nostro Paese la fibra e le offerte casa. Se fino all’inizio del 2021 da parte del gestore però non c’erano azioni concrete, le novità sono arrivata prima con le dichiarazioni del CEO, poi con gli accordi con Open Fiber ed infine con le installazioni negli Store.

La novità più recente per quel che riguarda l’attivo della rete fissa Iliad sono le postazioni per le Iliadbox apparse nei principali punti vendita del gestore. Gli espositori ospiteranno i nuovi modem Wi-Fi 6, le Box Iliad sono dei router avanzati che permettono anche di accedere alla pay tv in Francia.

Iliad Casa, le caratteristiche della rete fissa

Non si hanno ancora notizie precise su quali saranno le caratteristiche tecniche che il gestore francese garantirà ai clienti casa, le uniche informazioni al momento si basano in realtà su ciò che l’operatore propone in Francia e su supposizioni legate agli accordi stretti in Italia.

Uno dei punti fondamentali è l’intesa tra Iliad e Open Fiber, quest’ultima è la società che si sta occupando di cablare il Paese. Le due aziende hanno firmato un accordo che consentirà ad Iliad di appoggiarsi alla rete XGS-PON di Open Fiber, quando sarà ultimata questa infrastruttura dovrebbe poter permettere di navigare ad una velocità massima teorica di 10 Gigabit/s.

La fibra ottica FTTH (Fiber to Home) è ancora disponibile solo in alcune zone d’Italia, per sapere se la tua abitazione è raggiunta da questa tecnologia o dalla FTTC (Fiber to Cabinet) ti conviene effettuare una verifica della copertura. Potrai eseguire il test anche scaricando l’App di SOStariffe.it.

Le migliori offerte Internet casa

Anche se non sono ancora disponibili i dettagli su costi e condizioni dei piani Iliad Casa, eccoti qualche consiglio su come trovare un’offerta in fibra adatta a te. Quando sei alla ricerca di un nuovo piano Internet casa devi innanzitutto conoscere quali sono le caratteristiche delle promozioni dei principali gestori e metterle a confronto.

Per aiutarti nella tua analisi puoi usare i servizi di raffronto automatici, ti fanno risparmiare tempo e avrai un quadro completo delle alternative tra le quali scegliere. Puoi provare con il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito e veloce che confronterà per te i pacchetti delle offerte in fibra.

Le promozioni Internet casa più convenienti al momento hanno tutte caratteristiche piuttosto simili, ti offrono:

Internet alla massima velocità (massimo 2.5 Gigabit/s)

modem di nuova generazione

minuti illimitati verso numeri nazionali

pay tv o promo mobile da abbinare a prezzi scontati alla tariffa principale

Per quanto riguarda i costi i piani partono da circa 20 euro al mese, ma queste sono offerte che includono solo il servizio Internet casa o per coloro che hanno diritto al bonus pc e Internet. I prezzi da catalogo invece si aggirano tra i 25 e i 30 euro al mese.

Per il momento comunque per poter avere Iliad come operatore di rete fissa puoi usare un modem Wi-Fi e inserire una SIM attivando una delle promozioni mobile del gestore. I piani tra i cui puoi scegliere sono economici, senza vincoli e quando arriveranno le offerte casa il provider magari ti proporrà uno sconto o una combinazione mobile e casa a prezzi vantaggiosi.

Giga 40

La prima offerta, quella più economica, che include anche Giga è la sua offerta 40 Giga. Il canone di questa promozione è 6,99 euro al mese e include per te:

chiamate e sms senza limiti verso fissi e mobili nazionali

telefonate e messaggi illimitati in roaming UE

40 Giga in 4G o 4G+

4 Giga in UE

1 Giga extra se termini i tuoi dati a 0,99 euro ogni 100 Mega

i servizi di segreteria visiva e telefonica, Mi richiami e Avviso di chiamata gratuiti

Per poter guardare e salvare i tuoi messaggi di segreteria visiva è anche disponibile un’app per i telefoni Android e Huawei. Per attivare ogni offerta Iliad devi pagare un costo di attivazione di 9,99 euro.

Giga 80

Puoi avere la Giga 80 del gestore a 7,99 euro, con questo piano sono compresi nel canone ogni mese:

chiamate e SMS verso numeri nazionali senza limiti

telefonate e messaggi illimitati in roaming UE

chiamate senza limiti anche verso 60 destinazioni straniere

80 Giga per navigare in 5G

5 Giga da usare in UE

segreteria visiva, telefonica, Mi richiami e Avviso di chiamata

Se ti stai chiedendo come puoi utilizzare queste offerte per il servizio casa è presto detto, i piani di Iliad consentono la condivisione dei Giga e se non fai un uso troppo intenso delle rete i Giga inclusi nelle promozioni riescono a coprire il tuo fabbisogno.

Flash 120 Giga

Per chi utilizza Internet per lavorare da casa e passa molte ore guardando contenuti in streaming potrebbero non essere sufficienti per te 80 Giga, L’offerta che potrebbe interessanti in questo casa è Giga 120 da 9,99 euro al mese. Questo piano comprende:

chiamate e SMS illimitati verso i numeri nazionali

traffico voce e messaggi illimitati in UE

120 Giga per navigare in 5G

6 Giga da usare in UE

minuti verso fissi e mobili in paesi extra UE (compresi Canada e Stati Uniti)

Segreteria telefonica

Mi richiami

Segreteria visiva

Avviso di chiamata (se hai il numero occupato)

Blocco numeri nascosti

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

attivazione 9,99 euro

La rete 5G

Se attivi quest’ultima promozione potrai avere 120 Giga ed è anche la soluzione di Iliad che ti consente di accedere alla sua linea 5G. La rete di nuova generazione al momento permette ai clienti raggiunti dal servizio di connettersi e scambiare dati a 855 Megabit/s in download e a 72 Megabit/s in upload.

Le città in cui è attivo questo nuovo servizio sono: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza. Ma il gestore entro il 2024 si è prefisso come obiettivo quello di estendere la rete di infrastrutture su tutto il territorio nazionale.

Promozioni smartphone incluso

Se attivi una promozione 5G e ti trovi in una delle città in cui il servizio è disponibile puoi utilizzare la rete solo se hai un dispositivo compatibile. Con Iliad hai la possibilità di sottoscrivere una promozione e di pagare il tuo nuovo smartphone a rate, purché tu proceda all’acquisto del cellulare dopo 3 mesi da che hai attivato la SIM.

Nel catalogo dell’operatore trovi dei piani per poter pagare il tuo telefono a rate, le soluzioni richiedono il pagamento di un anticipo e suddividono la spesa in 30 addebiti di pari importo. Ecco quali sono ad Ottobre i modelli di smartphone che puoi acquistare con Iliad.

iPhone 13 da 512 GB : 319 euro e 30 rate da 32 euro

: 319 euro e 30 rate da 32 euro iPhone 13 da 128 GB : 179 euro e 30 rate da 25 euro

: 179 euro e 30 rate da 25 euro iPhone 13 Pro : 279 euro, poi 30 rate da 30 euro

: 279 euro, poi 30 rate da 30 euro iPhone 13 Pro Max : 319 euro e 30 rate da 32 euro

: 319 euro e 30 rate da 32 euro iPhone 13 Mini : 169 euro e 30 rate da 22 euro

: 169 euro e 30 rate da 22 euro iPhone SE 2020 : anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro

: anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro iPhone 11 : anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro

: anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro iPhone 12 Mini: anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro

anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro iPhone 12: anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro

Iliad, Servizio clienti

Per poter sottoscrivere la tua promozione Iliad puoi recarti negli Store, nei centri commerciali o nei negozi in cui sono presenti i Corner o procedere online. Una volta creato il tuo profilo potrai gestire la tua offerta dal sito con le credenziali che ti fornirà Iliad.

Con Iliad puoi sapere come sta andando la tua richiesta di attivazione ed entro quando avverrà la consegna della SIM collegandoti al tuo account o chiamando il 177, il numero dell’Assistenza del gestore. Hai anche un altro contatto per poter verificare il tuo credito e i consumi, ti basterà inviare un SMS al 400. Per altre informazioni, per esempio su come configurare correttamente il tuo telefono con le SIM e i parametri Iliad puoi controllare nelle FAQ o scarica l’app di Iliad, ma è compatibile solo con Android e Huawei.