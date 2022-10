Quanto si può spendere di luce e gas a Ottobre 2022?

Gli aumenti di luce e gas continuano a pesare sulle tasche degli italiani. Ecco le offerte del Mercato libero più vantaggiose da sottoscrivere per abbattere le spese di luce e gas in bolletta a Ottobre 2022 .

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.552,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.453,74 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Continueremo a spendere tanto per luce e gas anche a ottobre 2022. Arera, l’Authority dell’energia, nel suo aggiornamento trimestrale del prezzo dell’energia elettrica, ha annunciato un aumento del 59% delle bollette luce per i 7,3 milioni di clienti in regime di Tutela nel periodo ottobre-dicembre 2022 rispetto ai tre mesi precedenti. E, sempre Arera, ha stimato un rialzo per le bollette del gas, il cui prezzo ufficiale per ottobre sarà però reso noto solo agli inizi di novembre.

Eppure c’è una possibilità per provare quantomeno a contenere la corsa dei rincari delle bollette di luce e gas. Per esempio, scegliendo le tariffe del Mercato libero in alternativa al mercato Tutelato. Una soluzione vantaggiosa (nel limite del possibile) per tentare di contenere gli incessanti aumenti di energia elettricità e metano.

Con il comparatore di SOStariffe.it, è possibile confrontare le offerte del Mercato libero attualmente disponibili e trovare non solo quelle più convenienti, ma anche quelle che si adattano al proprio fabbisogno, a partire dai dati reali di consumo del proprio nucleo familiare.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Energia elettrica: le offerte per spendere meno a Ottobre 2022

FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO OFFERTA 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,44062 €/kWh 114,37 euro al mese 2 Edison Energia World Luce Plus 0,42992 €/kWh 118,31 euro al mese 3 Pulsee Luce Relax Index 0,42992 €/kWh 121,56 euro al mese 4 Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Luce 0,42992 €/kWh 124,14 euro al mese

Di seguito analizziamo le soluzioni luce che il comparatore di SOStariffe.it ha restituito come le più convenienti a Ottobre 2022 per una “famiglia tipo” con 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) di consumo annuale.

Energia alla Fonte wekiwi

La web company wekiwi scala la classifica del risparmio in questo Ottobre che volge al termine grazie alla seguente promozione:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (in base all’indice PUN , che è l’acronimo di Prezzo Unico Nazionale) con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,0107 €/ kWh ;

(in base all’indice , che è l’acronimo di Prezzo Unico Nazionale) con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice SOSW22 ;

10% di sconto sull’acquisto di prodotti per l’illuminazione led , demotica e altri accessori elettronici sullo shop wekiwi;

con attivazione della domiciliazione bancaria, è previsto uno sconto in bolletta di 2 euro per ogni pagamento;

per ogni pagamento; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Clicca al link qui sotto per maggiori dettagli sulla soluzione luce wekiwi, che costerebbe alla “famiglia tipo” 114,37 euro al mese.

SCOPRI WEKIWI ENERGIA ALLA FONTE »

Edison World Luce Plus

Tra le carte vincenti di questa promozione di Edison Energia sono da annoverare:

prezzo all’ingrosso dell’energia (in base all’indice PUN ) senza alcun sovrapprezzo ;

dell’energia (in base all’indice ) ; contributo fisso mensile dimezzato : da 20 euro a 10 euro al mese;

: da 20 euro a al mese; servizi EDISONRisolve e CoCo inclusi : la prima è una piattaforma di servizi per ogni esigenza domestica. La seconda permette di monitorare i consumi dei propri elettrodomestici dall’ App My Edison grazie all’intelligenza artificiale;

: la prima è una piattaforma di servizi per ogni esigenza domestica. La seconda permette di monitorare i consumi dei propri elettrodomestici dall’ grazie all’intelligenza artificiale; promozione attivabile con opzione Dual Fuel , ovvero sottoscrivendo uno stesso contratto per luce e gas con Edison Energia;

, ovvero sottoscrivendo uno stesso contratto per luce e gas con Edison Energia; energia 100% green.

Clicca sul pulsante verde qui sotto per una panoramica sull’offerta luce Edison Energia, il cui costo mensile per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 118,31 euro:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Pulsee Luce Relax Index

Energy company 100% digital, Pulsee è in prima fila tra i magneti del risparmio a Ottobre 2022 con una promozione dai seguenti tratti distintivi:

prezzo dell’energia elettrica alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso senza costi aggiuntivi (indice di riferimento: PUN );

(indice di riferimento: ); sconto del 20% sul contributo fisso mensile (12 euro al mese anziché 15) per chi scelga Pulsee Luce Relax Index entro il 5 Novembre;

sul contributo fisso mensile (12 euro al mese anziché 15) per chi scelga Pulsee Luce Relax Index entro il 5 Novembre; fornitura accessibile ovunque grazie all’App Pulsee Energy;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

opzioni aggiuntive a pagamento: Cost Sharing (+ 1,50 euro rispetto all’offerta base) e Zero Carbon Footprint (+3 euro rispetto all’offerta standard). La prima permette di ricevere bollette il cui costo è già ripartito tra i coinquilini di un appartamento. La seconda azzera il proprio impatto ambientale annullando la propria Co2 prodotta;

La “famiglia tipo” intenzionata a sottoscrivere l’offerta Pulsee Luce dovrebbe prevedere un budget di spesa pari a 121,56 euro al mese. Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

EcoTua Index Casa Promo Luce

Prezzi all’ingrosso della materia prima anche per la multinazionale spagnola Iberdrola, la cui promozione ha la seguente “carta d’identità”:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN senza costi extra ;

; contributo fisso annuo pari a 78 euro ;

pari a ; gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

servizio Tuttofare Luce al prezzo aggiuntivo di 2,95 euro in più al mese: ;

al prezzo aggiuntivo di 2,95 euro in più al mese: ; energia 100% verde da fonti rinnovabili.

Maggiori informazioni sulla promozione luce (che costerebbe 124,67 euro alla “famiglia tipo”) sono disponibili al link qui sotto:

SCOPRI ECOTUA INDEX CASA PROMO LUCE »

Gas: le offerte per tagliare i costi in bolletta a Ottobre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO 1 Edison Energia Edison World Gas 2,4714 €/Smc 241,97 € al mese 2 wekiwi Gas alla Fonte 2,5214 €/Smc 244,69 € al mese 3 Pulsee Gas RELAX Index 2,4714 €/Smc 246,06 € al mese 4 Hera Comm Prezzo Netto Natura Casa Gas 2,5514 €/Smc 250,99 € al mese

Passiamo ora ai raggi X le promozioni gas del Mercato libero che il comparatore di SOStariffe.it considera le più vantaggiose in questa coda di Ottobre 2022 per il profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizza 1400 Smc di metano in dodici mesi.

Edison World Gas Plus

Edison Energia sale sul podio del risparmio anche per quanto riguarda la fornitura di gas grazie a un’offerta speculare rispetto alla proposta luce:

Ecco un elenco sintetico delle principali caratteristiche dell’offerta:

prezzo del gas all’ingrosso senza alcun sovrapprezzo (l’indice di riferimento è il PSV – Punto di Scambio Virtuale);

(l’indice di riferimento è il – Punto di Scambio Virtuale); contributo fisso mensile scontato del 50% : da 20 a 10 euro al mese;

: da 20 a 10 euro al mese; servizi EDISONRisolve gratuito e CoCo gratuiti;

e gratuiti; gestione 100% digitale della fornitura, a cui si aggiungono il servizio di bolletta online e quello di domiciliazione bancaria;

opzione Dual Fuel : Edison World Luce e Gas Plus in un unico contratto per semplificare la gestione amministrativa delle proprie forniture;

: Edison World Luce e Gas Plus in un unico contratto per semplificare la gestione amministrativa delle proprie forniture; energia verde inclusa.

La spesa mensile che la “famiglia tipo” dovrebbe sostenere per questa promozione è pari a 241,97 euro. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione:

Scopri Edison World Gas »

Gas alla fonte wekiwi

Con questa promozione gas, wekiwi (che fa parte del gruppo Tremagi) “tallona” l’offerta di Edison Energia grazie a:

prezzo indicizzato in base all ’ indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) con l’aggiunta di un contributo al consumo di 0,05 centesimi per ogni Smc ;

’ ; sconto di 30 euro in bolletta per i nuovi clienti con il codice sconto SOSW22 ;

in bolletta per i nuovi clienti con il codice sconto ; sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione led, domotica e accessori elettronici.

Una panoramica della promozione (che costerebbe 244,69 euro al mese per la “famiglia tipo”) è disponibile cliccando sul pulsante verde di seguito:

SCOPRI GAS ALLA FONTE WEKIWI »

Pulsee Gas RELAX Index

Anche per la sua offerta gas, Pulsee fa camminare a braccetto i vantaggi di un prezzo del gas alle condizioni del mercato all’ingrosso a una riduzione del contributo fisso mensile con attivazione della fornitura entro il 5 novembre 2022.

Ecco un’istantanea dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

in base al (Punto di Scambio Virtuale) ; contributo fisso mensile scontato del 20% (12 euro al mese anziché 15), previa attivazione offerta entro il 5 novembre 2022;

(12 euro al mese anziché 15), previa attivazione offerta entro il 5 novembre 2022; possibilità di sottoscrivere l’offerta in modalità Dual Fuel , che consiste nella scelta di Pulsee come unico fornitore di energia e metano. In questo caso il contributo fisso mensile per la fornitura gas sarebbe soggetto a uno sconto del 30% (anziché del 20%);

, che consiste nella scelta di Pulsee come unico fornitore di energia e metano. In questo caso il contributo fisso mensile per la fornitura gas sarebbe soggetto a uno (anziché del 20%); attivazione online veloce, anche dal proprio smartphone e gestione digitale della fornitura con l’App Pulsee Energy;

energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 246,06 euro al mese. È possibile conoscere ulteriori dettagli sulla promozione, cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »

Prezzo Netto Natura Casa Gas

Accesso al prezzo del gas del mercato all’ingrosso e bonus “soluzioni sostenibili” sono i punti di forza della promozione gas di Hera Comm, che fa parte del gruppo Hera (Holding Energia Risorse Ambiente), una multiutility italiana fondata nel 2022 con sede a Bologna.

Ecco una sintesi della proposta:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo pari a 0,08 €/Smc ;

in base al (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo pari a ; contributo mensile: 2 euro al mese (per un consumo annuo effettivo non superiore a 300 Smc) o 4 euro al mese (se superiore a 300 Smc);

20 euro di sconto sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera LED, Hera Thermo, Hera Caldaia Sicura; Hera No problem;

sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera LED, Hera Thermo, Hera Caldaia Sicura; Hera No problem; servizi Fast Check Up e Diario dei consumi inclusi;

e inclusi; gas verde da CO₂ compensata al 100%.

Sottoscrivere questa promozione comporterebbe una spesa mensile per la “famiglia tipo” pari a 250,99 euro al mese.

Clicca al link di seguito per saperne di più:

Scopri Prezzo Netto Natura Casa Gas »