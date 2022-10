Quanto costa Wind casa? Le offerte di Ottobre 2022 di WindTre

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 27,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Fibra e mobile sono le due strade percorribili dagli utenti per avere Internet a casa a prezzi vantaggiosi con Wind. Con la fibra e con il mobile, oltre a navigare, è possibile anche beneficiare del servizio voce, con chiamate illimitate o a consumo, a seconda dell’offerta che si attiva. Gli esperti di SOStariffe.it, comunque, raccomandano sempre di verificare la copertura di rete nel Comune in cui si vive, prima di procedere con la sottoscrizione di un contratto.

Ma quali sono le offerte più convenienti di ottobre 2022 messa a disposizione dall’operatore WindTre? Per rispondere a questa domanda c’è il comparatore per Internet casa di SOStariffe.it. Il tool gratuito e digitale (consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it, sia nella versione per Android che nella versione per iOS) ha selezionato le soluzioni più economiche attualmente disponibili.

Super Fibra di WindTre: offerta vantaggiosa di Ottobre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTI DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Super Fibra Unlimited (per i già clienti mobile) 22,99 euro al mese per i già clienti mobile, con attivazione gratuita navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH

modem di ultima generazione (Wi-Fi 6) incluso

chiamate a consumo

12 mesi di Amazon Prime incluso Super Fibra Unlimited (per i non clienti mobile) 26,99 euro al mese per i nuovi clienti, con attivazione al costo di 19,99 euro navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download con fibra FTTH

modem di ultima generazione (Wi-Fi 6) incluso

chiamate da fisso illimitate verso fissi e mobile nazionali

12 mesi di Amazon Prime incluso

WindTre propone l’offerta Super Fibra Unlimited per navigare da casa con le migliori performance. Quest’offerta è scontata per i già clienti che pagheranno 22,99 euro al mese (anziché 26,99 euro al mese). Oltre a essere una soluzione vantaggiosa per accedere alla Rete, solo con Super Fibra le SIM attivate avranno Giga illimitati gratis ogni mese. Ricordiamo che è possibile attivare fino a 3 SIM, scegliendo tra le offerte mobili più adatte alle proprie esigenze.

La promozione Super Fibra Unlimited di WindTre si caratterizza per:

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH;

su rete FTTH; modem di ultima generazione (Wi-Fi 6) incluso con assistenza KASKO;

chiamate a consumo;

12 mesi di Amazon Prime incluso (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime).

Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta Super Fibra di WindTre per i già clienti mobile cliccando sul bottone qui sotto:

Scopri Super Fibra per già clienti WindTre»

L’offerta Super Fibra Unlimited è disponibile anche per i nuovi clienti. Con incluse le chiamate da telefono fisso illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili Nazionali, è previsto un costo di 26,99 euro al mese.

Per i non clienti mobile è previsto un costo di attivazione pari a 19,99 euro, mentre per avere Super Internet Casa in FWA (la tecnologia mista per chi non è collegabile per motivi tecnici o naturali con la fibra FTTH) è previsto invece un costo di attivazione e installazione di 69,99 euro.

Per quanto riguarda la velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

con Super Fibra (in FTTH): fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload;

e 200 Mbps in upload; con Super Internet Casa (in FWA): fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Va sottolineato che in caso di recesso anticipato, anche attraverso un passaggio verso un altro operatore, è previsto il pagamento di un importo pari a una mensilità di canone del servizio e in aggiunta le rate a scadere del modem, secondo la modalità prescelta dal cliente.

Per chi è un nuovo cliente WindTre può saperne di più su quest’offerta andando al link di seguito:

Scopri Super Fibra per tutti gli altri clienti »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte Wind mobile: le offerte migliori di Ottobre 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 1 Di Più Lite 5G 12,99 euro al mese

chiamate illimitate

200 SMS

50 Giga di Internet 2 Di più Full 5G 14,99 euro al mese

chiamate illimitate

200 SMS;

100 Giga di Internet

Per coloro che sono a caccia della convenienza, ci sono soluzioni economiche anche oltre la fibra ottica. Come detto sopra, con Super Fibra di WindTre è possibile attivare gratuitamente Giga illimitati ogni mese per 3 SIM mobile. Ecco quali sono le offerte più vantaggiose di ottobre 2022 di telefonia mobile dell’operatore WindTre. Proposte che sono state selezionate grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Di Più Lite 5G

Per il suo rapporto qualità/prezzo, l’offerta Di Più Lite 5G per telefonia mobile di WindTre è una delle più convenienti presenti a ottobre 2022. Si tratta di una soluzione ricaribabile dal costo di 12,99 euro al mese. Il vincolo contrattuale è di 24 mesi. Per quanto concerne l’attivazione, essa è gratuita, mentre la SIM ha un costo di 10 euro.

La proposta Di Più Lite 5G di WindTre prevede anche:

chiamate illimitate ;

; 200 SMS;

50 Giga di Internet.

Per saperne di più dell’offerta Di Più Lite 5G di WindTre, clicca sul link sottostante:

scopri DI PIU’ LITE 5G »

Di Più Lite 5G

Altrettanto vantaggiosa è l’offerta Di Più Full 5G sempre dell’operatore WindTre. La promozione in esame riguarda una soluzione ricaribabile dal costo di 14,99 euro al mese. Anche in questo caso, come nel precedente, il vincolo contrattuale è di 24 mesi. Non sono previsti costi iniziali, considerato che l’attivazione è gratuita, così come la SIM è a zero spese.

L’offerta Di Più Full 5G di WindTre ha inoltre le seguenti caratteristiche:

chiamate illimitate;

200 SMS;

100 Giga di Internet.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta Di Più Full 5G di WindTre, clicca sul link qui sotto:

scopri DI PIU’ FULL 5G »