Quanto costa aprire un conto corrente? Le offerte attivabili a Giugno 2021

Nella scelta di un nuovo conto corrente è opportuno fare diverse valutazioni, in particolare per quanto riguarda i costi da affrontare per il mantenimento e le commissioni previste per le principali operazioni da eseguire. Si tratta di un'analisi molto importante in quanto i costi del conto possono diventare anche molto elevati in alcuni casi. Vediamo, quindi, quanto costa aprire un conto corrente considerando le principali offerte disponibili nel corso del mese di giugno 2021.

Quanto costa aprire un conto corrente? Si tratta di una domanda da porsi quando si è alla ricerca di un nuovo conto per depositare i propri risparmi ed abbinare i vari strumenti di pagamento. Le opzioni a disposizione degli utenti sono svariate ed è necessario prendersi tutto il tempo necessario per fare le valutazioni corrette ed attivare un conto corrente che sia in linea con le proprie esigenze e che possa garantire tutti i servizi necessari ad un prezzo contenuto o, addirittura, azzerato.

Gli elementi principali da valutare per capire quanto costa aprire un conto corrente sono diversi. Tra gli aspetti più importanti troviamo:

il canone mensile richiesto dalla banca per il mantenimento

la presenza di carte di pagamento abbinate al conto e disponibili senza costi

le commissioni legate all’utilizzo delle carte e alle principali operazioni eseguibili con il conto (bonifici, giroconti etc.)

i servizi aggiuntivi inclusi come la possibilità per il cliente di attivare prodotti assicurativi, previdenziali e di investimento a condizioni agevolate

le promozioni del momento che possono fare la differenza nella scelta del conto da aprire

Per un quadro completo in merito alle opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per smartphone e tablet Android ed iOS. Qui di seguito, invece, vediamo quali sono le migliori offerte di giugno per aprire un nuovo conto corrente.

Le migliori offerte di giugno 2021 per un nuovo conto corrente

Una delle migliori opzioni da valutare per chi è in cerca di un nuovo conto corrente è SelfyConto di Banca Mediolaunm. Si tratta di un conto corrente completo che può essere gestito in completa autonomia grazie agli strumenti digitali, a partire dall’app per dispositivi mobili, messi a disposizione dall’istituto.

Quanto costa aprire il conto corrente di Banca Mediolanum? Grazie alla promozione attuale, il conto non presenta costi iniziali. Per tutti i nuovi clienti, infatti, il canone del conto corrente per il primo anno è azzerato. Da notare che per i più giovani la promozioni è estesa. SelfyConto, infatti, prevede un conto a canone zero fino al compimento dei 30 anni.

Per tutti i nuovi clienti che attivano il SelfyConto di Banca Mediolanum, inoltre, c’è la possibilità di ottenere un buono regalo Amazon da 100 euro. Per ottenere tale buone è sufficiente richiedere l’apertura del conto tramite procedura online e:

impostare l’accredito dello stipendio o della pensione

oppure richiedere la Mediolanum Credit Card

Per chi sceglie Selfy Conto di Banca Mediolanum ci sarà a disposizione una carta di debito gratuita con la possibilità di eseguire pagamenti, sia online che in negozio, e prelievi in area euro da qualsiasi ATM senza commissioni di alcun tipo. La carta supporta Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay e Garmin Pay per semplificare al massimo i pagamenti.

Da notare, inoltre, che scegliendo SelfyConto è possibile accedere a diversi prodotti e servizi aggiuntivi, a partire dal trading online e fino ad arrivare a soluzioni agevolate per l’accesso al credito. Per richiedere l’apertura del conto corrente è sufficiente seguire la procedura online disponibile sul portale della banca, raggiungibile cliccando sul link qui di sotto.

Richiedi SelfyConto di Banca Mediolanum »

Un altro ottimo conto corrente su cui puntare a giugno 2021 è il Conto N26. Si tratta di un conto corrente pensato per chi ha bisogno di un conto completo e senza spese. La versione Standard del conto corrente proposto da N26, infatti, è a canone zero per tutti ed a tempo indeterminato e consente di accedere senza costi a tutti i principali servizi.

Al conto è abbinata una carta di debito virtuale Mastercard con la possibilità di effettuare pagamenti online ed anche in negozio, grazie al supporto a Google Pay e Apple Pay. Il cliente può richiedere anche la carta di debito fisica al costo di 10 euro una tantum. La carta potrà essere utilizzata per eseguire tre prelievi in euro al mese senza commissioni.

Il conto corrente proposto da N26 è attivabile direttamente online. La versione Standard, come detto, è completamente gratuita. In alternativa è possibile puntare su altre soluzioni (Smart, Yoy, Metal) disponibili a partire da 4,90 euro al mese che aggiungono servizi aggiuntivi (come i prelievi senza limiti in Europa oppure in tutto il mondo in base al conto scelto) e alcune coperture assicurative.

Per attivare il conto N26 è possibile seguire la procedura online di sottoscrizione, disponibile al link qui di sotto.

Richiedi Conto N26 »

Tra i migliori conti disponibili in questo momento troviamo MyGenius di UniCredit. Si tratta di un conto corrente che offre ampi margini di personalizzazione al cliente. A disposizione di chi richiede l’apertura di un conto, infatti, c’è un conto “base” già molto completo che può essere ulteriormente arricchito con diversi moduli opzionali.

Il conto MyGenius di UniCredit include una carta di debito internazionale e la possibilità di sfruttare il servizio Banca Multicanale per accedere al conto e gestire i vari servizi anche tramite smartphone o home banking. Per tutti i nuovi clienti che attivano il conto di UniCredit entro il 30 giugno 2021, inoltre, il canone di tenuta mensile è azzerato e c’è la possibilità di eseguire bonifici SEPA e giroconti in uscita tramite procedura online e senza alcun costo.

Da notare che chi sceglie il conto MyGenius di UniCredit potrà beneficiare di una promozione aggiuntiva. Effettuato almeno 500 euro di spesa con le carte emesse dalla banca entro il 31 agosto 2021, i nuovi clienti UniCredit riceveranno un Buono Regalo Amazon.it da 50 euro. A disposizione dei clienti che scelgono il conto corrente di UniCredit, inoltre, ci sono varie opzioni di personalizzare.

Il conto può essere arricchito con i Moduli Transazionali:

Silver: comprende il costo di emissione di una carta prepagata UniCreditCard Click ed il rilascio del modulo assegni con carnet da 10; il costo è di 9 euro al mese fino al 30 giugno 2021 e di 11 euro al mese dal 1° luglio 2021

comprende il costo di emissione di una carta prepagata UniCreditCard Click ed il rilascio del modulo assegni con carnet da 10; il costo è di 9 euro al mese fino al 30 giugno 2021 e di 11 euro al mese dal 1° luglio 2021 Gold: include tutti i bonus del Silver ed aggiunge la quota annua della Carta di Credito UniCreditCard Flexia; il costo è di 12 euro al mese fino al 30 giugno 2021 e di 16 euro al mese dal 1° luglio 2021

include tutti i bonus del Silver ed aggiunge la quota annua della Carta di Credito UniCreditCard Flexia; il costo è di 12 euro al mese fino al 30 giugno 2021 e di 16 euro al mese dal 1° luglio 2021 Platinum: include tutti i bonus del Gold ed aggiunge una seconda ed una terza carta di debito internazionale oltre ad una seconda carta UniCreditCard Flexia, il modulo assegni e la possibilità di effettuare il prelievo di contante presso ATM di altre banche in Italia ed all’estero senza commissioni; il costo è di 22 euro al mese fino al 30 giugno 2021 e di 24 euro al mese dal 1° luglio 2021

A disposizione dei clienti ci sono anche due Moduli Investimento per personalizzare ulteriormente il conto:

Gold: il modulo garantisce uno sconto del 50% sulle spese di custodia e amministrazione deposito titoli ed uno sconto del 20% sulle commissioni legate alla raccolta ordini e negoziazioni titoli impartiti in Banca Multicanale via Internet; il canone del modulo Gold è di 5 euro al mese

il modulo garantisce uno sconto del 50% sulle spese di custodia e amministrazione deposito titoli ed uno sconto del 20% sulle commissioni legate alla raccolta ordini e negoziazioni titoli impartiti in Banca Multicanale via Internet; il canone del modulo Gold è di 5 euro al mese Platinum: il modulo garantisce uno sconto del 50% sulle spese di custodia e amministrazione deposito titoli ed uno sconto del 20% sulle commissioni legate alla raccolta ordini e negoziazioni titoli impartiti in Banca Multicanale via Internet; c’è anche la possibilità di accedere al servizio Money Trading; il canone è di 7 euro euro al mese

Sul canone dei moduli aggiuntivi è possibile beneficiare di alcuni sconti:

sui Moduli Transazionali: sconto di 2 euro in caso di stipendio, pensione o bonifico ingresso con accredito minimo di 750 euro; sconto di 2 euro per i clienti Under 30

sconto di 2 euro in caso di stipendio, pensione o bonifico ingresso con accredito minimo di 750 euro; sconto di 2 euro per i clienti Under 30 su tutti i Moduli: sconto del 50% sul canone in caso di patrimonio compreso tra 75 mila e 150 mila euro; sconto del 100% in caso di patrimonio superiore a 150 mila euro

Per richiedere online il conto MyGenius ed i relativi Moduli è possibile affidarsi alla procedura online disponibile sul sito UniCredit:

Richiedi Conto MyGenius di UniCredit »

Tra i migliori conti da attivare a giugno troviamo il Conto Widiba Start. Si tratta di un conto corrente a zero spese per i primi 12 mesi per tutti i nuovi clienti. Al termine del periodo promozionale, il conto presenterà un canone trimestrale di 3 euro. A disposizione dei clienti, però, ci sono alcuni sconti:

3 euro in meno per i clienti con meno di 30 anni

1 euro in meno con l’accredito di stipendio o pensione

1 euro in meno in caso di patrimonio superiore a 25 mila euro

2 euro in meno in caso di investimento da 10 mila euro in risparmio gestito

1 euro in meno in caso di investimento da 20 mila euro in risparmio amministrato

Il Conto Widiba Start include:

una carta di debito con possibilità di effettuare pagamenti senza commissioni e prelievo all’ATM gratuito in Italia per importo superiore a 100 euro

bonifici SEPA gratuiti

PEC e Firma Digitale inclusi gratuitamente

possibilità di accesso a linea libere e vincolate di risparmio

possibilità di richiedere la carta di credito con canone trimestrale di 5 euro

Il conto corrente proposto da Widiba può essere richiesto direttamente online:

Richiedi Conto Widiba Start »