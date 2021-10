Quanto costa aprire un conto corrente a ottobre 2021?

Quanto costa aprire un conto corrente? Si tratta di una domanda che chi non ne ha mai avuto uno si sarà sicuramente posto. La prima cosa da sapere è che i conti correnti non prevedono costi di apertura.

Quello che, invece, fa la differenza nel costo da sostenere è relativa:

al canone di gestione mensile del conto, che in alcuni casi potrebbe essere particolarmente elevato;

ai costi delle commissioni su alcune operazioni bancarie, come per esempio i bonifici e i prelievi allo sportello presso gli ATM di altre banche;

all’imposta di bollo, prevista nel caso di giacenza media superiore ai 5.000 euro.

Qualora si fosse alla ricerca di una soluzione con la quale risparmiare su tali costi, è bene sapere che si potrà cambiare conto attraverso una procedura che prende il nome di portabilità. In questa ipotesi, si consiglia di procedere con l’attivazione di un conto corrente online, strumento che potrà essere gestito direttamente da casa, grazie alla presenza dei servizi di Internet e mobile banking.

Il conto corrente online funziona alla stregua di un classico conto corrente, ma permette di risparmiare proprio:

sul costo del canone mensile;

sulle commissioni previste sulle singole operazioni;

in alcuni casi, anche sull’imposta di bollo.

La sottoscrizione di un conto corrente online permetterà anche di poter beneficiare di:

servizi di diverso tipo, come la possibilità di fare trading online senza dover ricorrere a delle piattaforme esterne;

diverse carte di pagamento associate, tra le quali rientrano non solo le carte ricaricabili, ma anche delle carte di credito con canone a basso costo.

Risparmiare sul costo del conto corrente: le offerte più convenienti di ottobre 2021

Per trovare il conto corrente online con il quale si può risparmiare di più nel mese di ottobre 2021, abbiamo utilizzato il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it e analizzato i migliori conti correnti standard disponibili in questo momento.

Tra le migliori offerte individuate, ci sono quelle proposte da:

N26;

Widiba;

Crédit Agricole.

ING;

DOTS;

Unicredit.

Vediamo di seguito in cosa consistono, nel dettaglio, le offerte proposte da ogni singola banca.

Conto corrente online N26

N26 è una banca digitale tedesca con la quale sarà possibile aprire un conto corrente online con IBAN italiano anche con un semplice selfie, che si caratterizza per i seguente vantaggi:

canone annuo gratuito;

imposta di bollo gratuita;

carta di debito gratuita;

pagamenti con carta in valuta estera gratuiti.

Ci saranno poi una serie di servizi attivi inclusi, quali per esempio i bonifici istantanei tra gli utenti N26, il cambio del PIN e la gestione dei massimali dei pagamenti, la possibilità di mettere in pausa la carta tramite app, le notifiche sui movimenti in tempo reale.

Conto corrente online Widiba

Widiba è una banca online che permette di aprire un conto corrente online con canone gratuito per i primi 12 mesi, anche tramite SPID, con il quale si avranno a propria disposizione:

i pagamenti con Google Pay;

il trading online;

i bonifici online gratuiti.

I prelievi e i bonifici allo sportello sono invece a pagamento e costano 3 euro. Si potranno inoltre richiedere le seguenti carte di pagamento:

una carta prepagata con canone pari a 10 euro;

una carta di credito (Widiba Classic) con canone a 20 euro e plafond da 1.500 euro;

una carta di credito (Widiba Gold) con canone a 50 euro e plafond da 3.000 euro.

Conto corrente online di Crédit Agricole

Crédit Agricole è una banca rinomata non solo in Italia, nota per la sua grande robustezza e affidabilità. Tra le soluzioni disponibili nel mese di ottobre 2021, troviamo un conto corrente online con canone di gestione pari a zero euro.

Tra le caratteristiche di questo conto corrente, si annoverano:

l’imposta di bollo gratuita;

il gestore dedicato;

una carta di debito con canone gratuito, la quale potrà essere richiesta online;

i prelievi allo sportello gratuiti, senza commissioni aggiuntive;

i bonifici online gratuiti.

Sarà anche possibile richiedere il rilascio di una carta di credito, con canone pari a 40,99 euro.

Conto corrente Arancio di ING

Il conto corrente a zero spese proposto da ING – ovvero il conto corrente Arancio – si caratterizza per la gratuità non solo del canone mensile, ma anche dei prelievi e dei bonifici nel caso in cui si decidesse di accreditare lo stipendio.

Tra i vantaggi messi a disposizione da ING, ci sono:

il trading online;

i prelievi gratuiti presso gli ATM di altre banche;

i bonifici SEPA fino a 50.000 euro gratuiti sia online sia al telefono;

il costo del singolo assegno gratuito;

la commissione sul carburante gratuita;

la possibilità di richiedere una carta di credito, con canone pari a 24 euro.

Conto corrente DOTS

DOTS offre un conto corrente con canone e imposta di bollo gratuita: all’apertura si potrà ricevere una gift card del valore di 20 euro.

Tra i benefici associati a questo conto corrente rientrano:

i bonifici online gratuiti;

i bonifici online allo sportello gratuiti;

il prelievo presso gli ATM di altre banche gratuito.

DOTS mette a disposizione una carta digitale che permette di pagare direttamente dallo smartphone, ma si avrà anche la possibilità di poter richiedere la carta fisica. Per avere maggiori informazioni su questo conto corrente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

Conto corrente Unicredit

Unicredit è una banca nota per la sua stabilità: oltre al conto corrente tradizionali, chi sceglie questo istituto di credito avrà la possibilità di scegliere un conto corrente online, chiamato My Genius.

Si tratta di un conto corrente con canone annuo gratuito per tutti i nuovi clienti che apriranno il conto online, senza moduli attivi, entro il 27 marzo 2022.

In questo caso si avrà diritto anche:

alla gratuità dei bonifici online;

all’emissione gratuita della carta di debito My One.

