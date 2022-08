Quando si passerà al 5G: la copertura di fine Agosto 2022

In molti si chiedono quando si passerà al 5G definitivamente. Oggi già molte città sono collegate alle nuove reti ma copertura non è ancora omogenea

Il 5G già adesso ha portato un salto evolutivo importantissimo non solo nell’ambito della telefonia mobile ma anche in altri settori come quello dell’industria, dalla telemedicina al automotive, smart cities e domotica. Questa tecnologia, che definisce anche una nuovo standard per le comunicazioni, permette di arrivare a una velocità di navigazione teorica di 10 Gbps in download e un tempo di risposta della rete o latenza inferiore ai 10 ms. Tali caratteristiche permettono di fruire in mobilità di contenuti in 4-8K, realtà aumentata e virtuale e connettere più dispositivi contemporaneamente. Quando si passerà al 5G in via definitiva? Ampie aree di tutte le grandi città italiane da Nord a Sud sono oggi raggiunte dalle reti di ultima generazione e ogni giorno gli operatori lavorano per estendere ulteriormente la copertura.

Ancora per diverso tempo si potrà comunque continuare a navigare in 4G e 2G. I gestori italiani infatti hanno avviato solo all’inizio di questa estate la dismissione delle rispettive reti 3G per concentrarsi sulle tecnologie più performanti.

Quando si passerà al 5G? Offerte e copertura di fine agosto

Offerte 5G di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Young illimitati 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati primo mese gratuito, poi 29,99 euro

Gli operatori sono già piuttosto avanti per quanto riguarda la copertura in 5G del Paese. Tra questi spicca sicuramente TIM, che con la sua rete di ultima generazione oggi raggiunge alcune aree di Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Verona, Ivrea, Brescia, Monza, Salerno, Bolzano, Caserta, Rovigo, Padova, Bari, Nuoro, Avellino, Pisa, Trieste, Venezia, Catania, Belluno, Andria, Matera.

L’operatore consente poi di navigare in 5G anche in località turistiche come Sanremo, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino, Porto Empedocle, Rimini, Sirmione, Cesenatico, Orbetello e Bagnoregio.

Le altre località coperte da TIM sono: Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro, Villarosa, Conversano, Domodossola, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, Trontano, Castel Goffredo, Mussomeli, Atripalda, Pizzo, Vallo della Lucania, Calitri, Montano Lucino, San Gregorio Magno, Castel Morrone, Grandate, Antrodoco, Sanza, Boara Pisani, Capriglia Irpina, Auletta, Oriolo, Praiano, Laino Borgo, Sant’Agata di Esaro, Pallanzeno, Cannalonga, Anticoli Corrado, Ferruzzano, Beura-Cardezza, Castel di Tora, Codogno, Colle di Tora, Condofuri, Durazzano, Liberi, Manocalzati, Masera’ di Padova, Mercogliano, Nizza Monferrato, Orio al Serio, Osio Sotto, Pero, Rionero in Vulture, San Potito Ultra, Amatrice, Baselice, Bovolenta, Caggiano, Cittareale, Giano, Corleto Perticara, Domus de Maria, Vetusto, Laconi, Leonessa, Oschiri, Perdasdefogu, Pernumia, Pertosa, Ricigliano, San Bartolomeo in Galdo, Scano di Montiferro, Vietri di Potenza, Villesse, Due Carrare, Bitritto, Deliceto, Lioni, Brogliano, Castelvetere in Val Fortore, Castelvetrano, Galatone, Laurenzana, Margherita di Savoia, Paterno, Robbiate, San Quirino.

TIM è anche tra gli operatori che offre la maggiore possibilità di scelta in termini di offerte 5G. Tra le tante spiccano:

1. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB fino a 2 Gbps in download con navigazione prioritaria a 14,99 euro al mese. Il pacchetto comprende anche 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus.

Attiva TIM 5G Power Smart

2. TIM Young (solo under 25) con minuti e SMS illimitati, 50 GB e TIMMUSIC a 9,99 euro al mese. La tariffa si può poi personalizzare con:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young »

Per entrambe le offerte il primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che le acquistano online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Chi dispone di un’offerta 4G può acquistare la promo 5G On a 5 euro al mese. In più se siete già clienti di TIM per la rete fissa potete avere Giga illimitati per sé e i cellulari di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della linea fissa) grazie a TIM Unica. La promozione è gratuita e include anche TIMVISION con TV box e Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e 10 badge in regalo per vincere su TIM Party un volo a Las Vegas o Los Angeles con Party Collection. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

Offerte 5G di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Flash 150 illimitati 150 GB 9,99 euro

Iliad è stato tra gli ultimi ad adottare il 5G ma il primo a lanciare un’offerta per navigare sulle reti di ultima generazione a meno di 10 euro al mese.

Annunci Google

L’operatore oggi garantisce copertura fino a 855 Mbps in download a: Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Como, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Verona e Vicenza.

Le offerte di Iliad sono senza vincoli e costi nascosti. I clienti quindi possono disattivare il piano quando vogliono senza penali o costi ulteriori. L’operatore poi non applica rimodulazioni e quindi fissa per sempre il prezzo mensile e i servizi inclusi:

1. Flash 150 con minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero e 150 GB a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. La tariffa è disponibile fino al 15 settembre, salvo proroghe da parte dell’operatore

Attiva Flash 150 di Iliad »

Offerte 5G di Fastweb Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati

100 SMS 150 GB 7,95 euro Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati

100 SMS 150 GB 9,95 euro

Fastweb è piuttosto parca di dettagli in merito alla copertura in 5G ma ha messo ben in chiaro i suoi obiettivi futuri. L’operatore afferma di raggiungere le città di Milano, Bologna, Roma e Napoli con l’idea di estendere gradualmente la copertura fino a collegare il 90% della popolazione entro il 2025. La sua tariffa più economica è la seguente:

1. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB (fino al 31 agosto) a 7,95 euro al mese. SIM a 10 euro con attivazione e spedizione gratuita. Il piano include anche i corsi della Fastweb Digital Academy.

Attiva Fastweb Mobile »

Offerte 5G di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Family+ (solo già clienti fisso) illimitati illimitati 9,99 euro con Smart Pay RED Pro illimitati 50 GB 14,99 euro con Smart Pay RED Max illimitati 100 GB 19,99 euro con Smart Pay Infinito illimitati (1000 extra Ue + 1 GB in roaming e 200 minuti) illimitati fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay Infinito Black Edition illimitati (1000 extra Ue + 5 GB in roaming e 500 minuti) illimitati alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Vodafone è stato il primo operatore a lanciare un’offerta 5G in Italia nel giugno del 2019 e con la sua Giga Network 5G attualmente raggiunge alcune aree delle città di: Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Como, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Giuliano in Campania, Grosseto, L’Aquila, La Spezia, Latina, Livorno, Lecce, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Pistoia, Pozzuoli, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Torre del Greco, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Venezia. La copertura è del 90% a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari.

Le offerte 5G di Vodafone permettono di avere anche minuti, SMS e Gigabyte illimitati a partire da 24,99 euro al mese. Chi dispone di un’offerta 4G può acquistare la promo 5G Start a 5 euro al mese. Scegliendo Smart Pay come metodo di pagamento attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito e in questo modo evita di dover acquistare una ricarica manuale ad ogni rinnovo e ottiene accesso gratuito a Vodafone Club, il programma con Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sui prodotti e servizi di partner dell’operatore come Booking.com, YOOK, Amazon e Q8.

Confronta le offerte di Vodafone »

Offerte 5G di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Unlimited 5G con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità 29,99 euro Di Più Full 5G con Easy Pay (Summer edition) minuti illimitati (50 minuti verso l’estero)

200 SMS 150 GB alla massima velocità 14,99 euro Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS 50 GB alla massima velocità 12,99 euro

WindTre invece con la sua Top Quality Network con Priority Pass alla fine di agosto afferma di raggiungere il 95,9% della popolazione nella modalità 5G FDD DSS e il 61,6% in quella 5G TDD. Le due coperture sono in sovrapposizione. Per quanto riguarda invece le offerte, abbiamo proposte per avere anche minuti, SMS e Gigabyte illimitati con blocco dei servizi a sovrapprezzo e call center senza attese al 159 a partire da 12,99 euro al mese. A listino abbiamo anche offerte 5G per l’acquisto a rate di uno smartphone senza anticipo con assicurazione contro il furto inclusa.

Scegliendo Easy Pay come metodo di pagamento si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito e si ha il vantaggio di avere il doppio dei Gigabyte inclusi rispetto a chi preferisce l’addebito su credito residuo.

Confronta le offerte di WindTre »