Quando si abbasseranno le bollette di luce e gas? Le previsioni di Settembre 2022

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.024,67 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.831,37 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

In attesa del pacchetto ufficiale di misure Ue per contenere la crisi energetica, i prezzi “impazziti” di energia elettrica e gas naturale continuano la loro corsa sull’ottovolante dei mercati. Le (nuove) recenti minacce del Cremlino di lasciare all’asciutto i rubinetti del gasdotto Nord Stream 1, la principale porta d’accesso in Europa del gas russo, hanno avuto pesanti ripercussioni sui prezzi del gas stesso, spingendolo (lunedì 5 Settembre 2022) fino a punte di 245 euro a Megawattora (+14,6%) al TTF di Amsterdam, il principale mercato di riferimento per lo scambio del gas in Europa. Ieri, sempre sulla piazza di Amsterdam, il prezzo del gas è sceso a 195,5 euro al megawattora.

In una simile altalena dei prezzi e nell’incertezza di un accordo sul tetto al prezzo del gas, le famiglie italiane sono alle prese con bollette record. Per questo motivo, ARERA, l’authority italiana dell’energia, ha introdotto una misura emergenziale: dal prossimo ottobre, il prezzo della materia prima gas per i clienti del mercato Tutelato sarà aggiornato su base mensile e non più trimestrale. Questa mossa consentirà ai 7,3 milioni di utenti domestici con un contratto di Tutela di ricevere bollette con un prezzo del gas allineato all’andamento del mercato energetico.

A “tendere la mano” ai clienti domestici, aiutandoli a difendersi dagli aumenti in bolletta, ci sono le offerte del Mercato Libero, accomunate da un costo unitario di energia elettrica e gas più basso rispetto a quello stabilito dal regime di Maggior Tutela.

Inoltre, un alleato in questo “tour” con meta il risparmio è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it (per sistemi operativi iOS e Android).

Clicca al link di seguito per avviare il confronto delle offerte messe a disposizione dal Mercato libero:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Le migliori offerte luce e gas di Settembre 2022 contro il caro bolletta

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,543 € / kWh

kWh 2,3714 €/Smc 83,25 € al mese

147,93 € al mese A2A Energia A2A Easy Luce

A2A Easy Gas 0,543 € / kWh

2,4714 €/Smc 85,70 € al mese

146,13 € al mese

La classifica delle “top” offerte di Settembre 2022 è stata stilata a partire da una simulazione effettuata su una “famiglia tipo” con un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano. Il riferimento ai prezzi dell’energia elettrica e del gas sono riferiti all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) e all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) del mese di Agosto.

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

Questa promozione della web company wekiwi (il brand digitale dell’energia) è un magnete del risparmio perché si affida ai prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas, così da massimizzare la convenienza in bolletta. Ecco l’architrave dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica; in base all’indice PSV (scontato di 0,10 €/Smc) per il gas;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica; in base all’indice PSV (scontato di 0,10 €/Smc) per il gas; sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22 (riconosciuto al termine del primo anno di fornitura);

in bolletta con il codice sconto SOSW22 (riconosciuto al termine del primo anno di fornitura); sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sullo shop wekiwi;

energia verde inclusa.

Annunci Google

Affidandosi a tale soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 83,25 euro al mese per la bolletta della luce e 147,93 euro al mese per quella del gas .

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni:

SCOPRI ENERGIA E GAS ALLA FONTE WEKIWI »

A2A Easy Luce e Gas

Anche A2A Energia, un punto di riferimento del mercato energetico italiano per milioni di clienti, scommette sui prezzi del mercato all’ingrosso sia per la fornitura di energia sia per quella del gas, così da garantire l’accesso ai prezzi più bassi possibili della materia prima (compatibilmente con la crisi energetica in corso).

Ecco la carta d’identità della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra per l’energia elettrica; in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra per il gas;

(Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica; (Punto di Scambio Virtuale) per il gas; opzione di scelta tra tariffazione monoraria e bioraria : con la prima, il costo dell’energia è indipendente dagli orari di utilizzo, mentre con la seconda l’energia costa meno nelle ore serali e nei weekend.

e : con la prima, il costo dell’energia è indipendente dagli orari di utilizzo, mentre con la seconda l’energia costa meno nelle ore serali e nei weekend. sconto del 50% sul contributo fisso mensile (pari a 12 euro), per il primo anno di fornitura;

sul contributo fisso mensile (pari a 12 euro), per il primo anno di fornitura; possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile per la luce di 85,70 euro e di 146,13 euro per il gas.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

SCOPRI A2A EASY LUCE E GAS »

Oltre al comparatore online, SOStariffe.it mette a disposizione un servizio di consulenza dedicato che offre un supporto agli utenti nella valutazione delle offerte del Mercato Libero. Il servizio, disponibile chiamando al numero 02 5005 222, è gratuito e senza alcun impegno da parte del cliente.