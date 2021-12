Quali sono le offerte Sky Internet Casa di Dicembre 2021

Ci sono diverse offerte Sky Internet Casa che puoi attivare a Dicembre, il gestore di rete fissa e pay tv differenzia le sue promozioni per chi è già cliente e per i nuovi utenti. Nel catalogo di questo operatore ci sono anche molte combinazioni dei servizi in fibra ottica e della tv a pagamento di Sky. Ecco quali sono i costi e le caratteristiche di tutte le promozioni Sky WiFi.

Conosci Sky per i suoi servizi tv? Hai seguito Games of Throne o sei appassionato di basket e hai guardato le partite di NBA sui canali Sky Cinema o Sky Sport. Dal 2020 la piattaforma pay tv ha lanciato anche le sue offerte Sky Internet Casa e nel suo catalogo WiFi trovi promozioni in fibra o miste (rete fissa e gli abbonamenti tv).

In questa guida potrai capire quale tra le offerte WiFi di Sky è adatta a te o alla tua famiglia e quali sono le condizioni che ti propone il gestore se sei un cliente ex novo o se hai già attivo un pacchetto pay tv. Il gestore offre a tutti i clienti, sia vecchi che nuovi, 18 mesi di offerta ad un prezzo scontato.

Offerte Sky Internet Casa, quali sono le promo di Dicembre

Le tecnologie di connessione che offre Sky WiFi potrai scegliere tra la FTTH a 1 Gigabit/s in download e la FFTC con una velocità massima da 200 Megabit/s. Dovrai effettuare una verifica della copertura del servizio nella tua zona, la fibra più performante non è infatti disponibile in tutte le città italiane. Iniziamo ad analizzare quali sono le soluzioni proposte per i nuovi clienti dell’operatore.

Sky WiFi

La promozione base Sky WiFi è un piano da 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi il canone dovrebbe aumentare fino a 29,90 euro al mese. Nel pacchetto che propone il gestore sono inclusi:

chiamate a consumo (0,19 euro come scatto alla risposta verso i fissi; 0,19 euro di scatto alla risposta e 0,19 euro al minuto per le chiamate verso i mobili)

internet senza limiti in FTTH o FTTC

router Sky Wifi Hub gratuito

L’attivazione di questa offerta ti costerà solo 29 euro questo mese, anziché 49 euro.

Sky WiFi e TV

Le altre due opzioni per i nuovi clienti sono delle soluzioni combinate che associano l’offerta in fibra e tv di Sky WiFi. La prima è la promozione che ti permetterà di attivare la tariffa base appena descritta e il piano Sky Tv.

1. Sky WiFi + Sky TV

Il pacchetto più conveniente per guardare le serie tv e gli show di Sky e per avere il WiFi in FTTH o FTTC del gestore ti costerà 39,80 euro al mese per 18 mesi (poi il canone salirà a 54,90 euro). Con questa versione dell’offerta avrai:

navigazione illimitata

telefonate a consumo verso fissi e mobili (tariffe applicate verso fissi scatto alla risposta a 0,19 euro; chiamate verso mobili 0,19 euro come scatto alla risposta e 0,19 euro al minuto)

Modem Sky WiFi Hub incluso

piano Sky TV incluso

Attivazione gratuita se scegli di attivare Sky WiFi, se invece richiedi i servizi Sky Q l’attivazione sarà in promozione a 9 euro (anziché 148 euro)

Sky Go Plus per vedere i tuoi programmi anche da pc e smartphone

visione Sky HD

Sky Q è il decoder che puoi installare senza la parabola e che ti consentirà di utilizzare la connessione di casa per poter guardare i tuoi programmi pay tv. Il dispositivo inoltre ti permetterà di utilizzare il comando vocale, i servizi di registrazione e 1TB di memoria.

Le offerte di Sky WiFi sono senza vincoli, se disattivi la promozione per passare ad un altro operatore verrà applicato un costo di 11,53 euro mentre se disattivi la linea il costo sarà di 29,90 euro.

2. Sky WiFi + Intrattenimento Plus

Puoi avere il pacchetto che combina i servizi Sky WiFi, Sky TV e Netflix, il costo di questa soluzione è 44,80 euro al mese per 18 mesi poi il canone arriverà a 59,90 euro al mese. Sottoscrivendo questa offerta potrai avere:

connessione illimitata

chiamate a consumo verso fissi e mobili

Modem Sky Wifi Hub incluso

Sky TV incluso

Netflix (piano Standard 2 account per vedere in contemporanea)

Attivazione gratuita, anziché 49 euro

Sky Q senza parabola incluso

App Sky WiFi inclusa

Con le promozioni Sky WiFi è anche incluso il servizio My Team che ti consentirà di avere a disposizione una serie di esperti per supportarti.

3. Sky WiFi + TV + Sport

Se sei appassionato o appassionato di sport (moto, Gran Premio, tennis o basket) puoi seguire gli eventi trasmessi da Sky e avere la connessione in fibra scegliendo questo pacchetto misto. Il canone per poter seguire gli incontri sportivi, gli show e le produzioni Sky Original e per avere la rete fino a 1 Giga (o a 200 Mega) di Sky WiFi ti costerà 55,80 euro al mese per il primo anno e mezzo, poi il canone arriverà a 74,90 euro.

Le offerte per chi è già abbonato a Sky

Le migliori promozioni questo mese sono riservate però ai già clienti Sky TV, sono tre pacchetti – dal base a quello più completo – proposti ad un prezzo scontato.

Sky WiFi

Sky WiFi Plus

Sky WiFi Ultra

1. Sky WiFi

La prima promozione include:

connessione illimitata fino a 1 Giga in download e 300 Mega in upload

chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 0,19 euro

telefonate verso mobili nazionali a 0,19 euro di scatto alla risposta e 0,19 euro al minuto

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team assistenza inclusa

Costo di attivazione pari a 29 euro.

2. Sky WiFi Plus

Hai anche la possibilità di attivare un pacchetto Plus che ti offrirà:

connessione illimitata alla velocità massima fino a 1 Giga in download e 300 Mega in upload o fino a 300 Mega in download

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team inclusa

traffico voce illimitato sia verso fissi che verso mobili nazionali

3. Sky WiFi Ultra Plus

L’ultimo piano è lo Sky WiFi Ultra Plus che oltre alla navigazione illimitata e alle chiamate gratuite verso tutti inlcude:

2 Sky WiFi Pods per ottimizzare la tua connessione

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

Tutte e tre le promozioni sono offerte con un canone di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi di sottoscrizione, i canoni poi passeranno a:

Sky WiFi – 29,90 euro

Sky WiFi Plus – 34,90 euro

Sky WiFi Ultra Plus – 37,90 euro

I primi due piano richiedono un costo di attivazione di 29 euro, l’Ultra Plus invece prevede un contributo pari a 79 euro.

Per richiedere l’offerta è possibile seguire la procedura online qui di seguito:

I servizi e i dispositivi di Sky

Il modem incluso in tutte le promozioni del gestore è un dispositivo intelligente, ti consentirà di connettere fino a 100 dispositivi e il router ottimizza la trasmissione del segnale in modo da raggiungere ogni angolo di casa. Questo device è un modem Dual Band e ha 8 antenne integrate.

In appartamenti molto grandi la connessione può essere problematica, puoi usare i Pods per amplificare la linea. Sono degli extender che riusciranno ad ottimizzare la rete anche in punti in cui il collegamento non arrivava. L’importante è che i Pods siano posizionati in punti in cui il segnale non è troppo debole, altrimenti non riuscirebbero a potenziarlo nel modo giusto. Attenzione perché un eccessivo numero di Pods può creare problemi e interferenze di linea.

Attivando le offerte Sky WiFi dovrai scaricare l’app (è disponibile sia per dispositivi iOS che Android). Dovrai effettuare il login e potrai usare l’applicazione per gestire il tuo modem anche a distanza, avrai la possibilità di impostare e configurare dei profili di navigazione personalizzati in base ai diversi utenti che usano la connessione.

In tutte le offerte Sky WiFi poi è incluso My Team, è un servizio di assistenza dedicato che ti garantirà l’intervento di esperti tecnici o di addetti amministratiti per risolvere i tuoi problemi con connessioni e promozioni. Puoi richiedere l’assistenza chiamando il 170.

Sky WiFi conviene?

A questo punto ti stai chiedendo se le tariffe proposte da Sky WiFi siano una buona alternativa per la tua connessione Internet Casa, per scoprirlo puoi confrontare i costi e le condizioni con quelli delle altre offerte in fibra. Per poter conoscere le diverse promozioni disponibili a Dicembre puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, questo strumento raffronterà i diversi piani e ti mostrerà quali sono quelli con i costi più bassi e con le migliori combinazioni di servizi.

Puoi personalizzare la tua analisi inserendo il tuo indirizzo, in questo modo potrai sapere se nella tua zona è già disponibile il servizio FTTH o se puoi attivare la FTTC. Selezionando i diversi filtri puoi anche individuare i migliori piani che includono un’offerta pay tv o le offerte combinate fibra e mobile.

Il servizio è gratuito e non ti impegna all’acquisto, puoi fare la tua prima ricerca cliccando sul link qui in basso.

