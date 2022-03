Quali sono le offerte Sky Internet Casa attivabili a marzo 2022?

Scopri le offerte Sky Internet Casa per navigare in fibra ottica fino a 1 Giagabit al secondo e guardare film, serie TV, sport, documentari, cartoni animati e produzioni originali

Le offerte Sky Internet Casa permettono di associare alla navigazione alla massima velocità anche il meglio dell’intrattenimento televisivo disponibile sulla pay TV. Con la fibra “forte come Ibra” di Sky si può quindi godere in alta definizione di film (comprese prime visioni), serie TV di successo, documentari, contenuti per bambini e produzioni originali non solo sul televisore tramite l’apposito decoder ma anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Non solo, l’azienda permette di avere tutto in un’unico pacchetto da provarla per 30 giorni a meno di 10 euro al mese. Scaduto il periodo promozionale l’offerta si disattiva in automatico ma si può sempre rinnovarla al prezzo di listino.

Offerte Sky Internet Casa di marzo 2022

La tipologia di connessione prevista dalle offerte Sky Internet Casa si differenza in base alla copertura. Le sue offerte fibra ottica con collegamento in FTTH (Fiber to the Home) consentono di navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download in oltre 2.600 città. La Fibra100% è oggi disponibile a Roma, Milano, Napoli, Torino, Verona, Palermo, Genoa, Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Bresso, Cagliari, Catania, Cinisello Balsamo, Firenze, Messina, Modugno, Monza, Padova, Pavia, Perugia, Pescara, Selargius, Sesto San Giovanni, Sondrio, Varese e Venezia. In alternativa si può attivare un’offerta per la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet). Con Super Internet si può navigare fino a 200 Mbps. In questo caso le prestazioni dipendono dalla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Vi ricordiamo che le offerte Sky Internet Casa sono disponibili solo per chi ha già attivato una linea fissa (fibra o ADSL). Per verificare la copertura disponibile al proprio indirizzo si può utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

1. Sky WiFi + Prova Sky Q

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

Prova Sky Q fino al 31/3/22

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese. L’attivazione è di 29 euro invece di 49 euro. Il costo per il cambio di operatore è di 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.

Prova Sky Q al costo di 9,99 euro permette di avere per 30 giorni senza rinnovo automatico:

Sky TV con film, serie TV, programmi, documentari e news

Netflix piano standard (visione HD su 2 dispositivi in contemporanea)

Sky Cinema con film per tutta la famiglia e Sky Original

Sky Sport con Champions League, Europa League, F1, MotoGP e fino a 5 partite di Premier League

Sky Kids con contenuti per i bambini

Sky Calcio con 3 partite di Serie A per turno, Serie BKT e le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1

IL decoder Sky Q non prevede l’installazione della parabola ed è compatibile con lo standard digitale terrestre DVB T2 HEVC. Il dispositivo consente di controllare il televisore con i comandi vocali e registrare fino a 3 programmi in contemporanea. Nel pacchetto sono compresi anche una memoria da 1 TB, tutti i canali del digitale terrestre, modalità on demand e la possibilità di accedere ad app come Netflix, DAZN, Disney+, Mediaset Play, YouTube e Spotify direttamente dall’hub dedicato. La consegna è gratuita invece di 49 euro.

Il modem Sky WiFi Hub si adatta ai comportamenti dell’utente e all’ambiente per garantire sempre la massima velocità di navigazione e stabilità del segnale wireless. Il router è dotato di 8 antenne integrate ed è Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz) per minimizzare le interferenze e raggiungere ogni angolo della casa. Al modem è possibile connettere fino a 100 dispositivi contemporaneamente.

My Team è un servizio di assistenza che mette a disposizione dell’utente un gruppo di esperti pronto a fornirgli supporto per tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e commerciali. Per accedere al servizio basta chiamare il numero gratuito 170.

L’app Sky WiFi, disponibile per iOS e Android, consente di:

Personalizzare il nome della rete

Cambiare la password

Attivare/disattivare la navigazione protetta

Creare profili personali per ogni membro della famiglia con impostazioni specifiche

Conoscere il tempo trascorso su Internet per ciascun profilo e Parental Control

Mettere in pausa il Wi-Fi

L’app Sky Go permette di accedere anche da mobile (smartphone e tablet) ai contenuti di Sky in streaming e on demand.

2. Sky WiFi

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese. L’attivazione è di 29 euro invece di 49 euro (gratuita per i clienti Sky da più di 6 anni). Il costo per il cambio di operatore è di 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.

All’offerta è possibile aggiungere:

Pacchetto Voce Unlimited con chiamate illimitate verso fissi e mobili a zero euro per 18 mesi, poi 5 euro al mese

con chiamate illimitate verso fissi e mobili a zero euro per 18 mesi, poi 5 euro al mese Pacchetto Voce Estero con chiamate illimitati verso fissi e mobili nei Paesi Zona 1 a 5 euro al mese

con chiamate illimitati verso fissi e mobili nei Paesi Zona 1 a 5 euro al mese Sky Wi-Fi Ultra: 2 Sky WiFi pod a zero euro per 18 mesi per garantire la copertura in ogni angolo della casa anche per abitazioni grandi o su più piani

2. Sky WiFi + Sky TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Sky TV incluso

Attivazione gratuita invece di 49 euro

Sky Q senza parabola incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

L’offerta ha un costo di 39,80 euro al mese per 18 mesi invece 54,90 euro al mese. L’attivazione di Sky Q via Internet a 9 euro invece di 148 euro. Il costo per il cambio di operatore è d 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.

Sky TV offre accesso a serie TV molto popolari come Hotel Portofino e L’indice della paura oltre a Sky Originals come Professore Wolfe, Landscapers – Un crimine quasi perfetto, Christian o A discovery of witches. Il pacchetto comprende anche documentari sul mondo animale, sport, storia e scienza (McMillions, Feminicide, Museo di storia naturale – Un mondo di meraviglie) insieme show di successo come Italia’s Got Talent, Pechino Express – La rotta dei sultani, Cucine da incubo, Masterchef Italia e le news 24 ore su 24 di Sky TG 24, Sky News, CNBC, BBC e CNN.

Sky Cinema permette di vedere oltre 200 prime visioni l’anno come Dune, Fast & Furious 9, Space Jam – New Legends, oltre a il meglio del cinema italiano e internazionale (Marylin ha gli occhi verdi, The Father, Supernova, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, Tre Piani e Freaks Out) e 20 film Sky Original (Eiffel, C’era una truffa a Hollywood, Cops 2, I delitti del Bar Lume, Lasciarsi un giorno a Roma, E noi come str**zi rimanemmo a guardare).

4. Sky WiFi + Sky Cinema + Sky TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

Sky TV

Sky Cinema

L’offerta ha un costo di 49,80 euro al mese per 18 mesi invece di 68,90 euro al mese. L’attivazione di Sky Q via Internet a 9 euro invece di 148 euro. Il costo per il cambio di operatore è di 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.

5. Sky WiFi + Netflix + Sky TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

Intrattenimento Plus

L’offerta ha un costo di 44,80 euro al mese per 18 mesi invece di 59,90 euro al mese. L’attivazione di Sky Q via Internet a 9 euro invece di 148 euro. Il costo per il cambio di operatore è di 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.