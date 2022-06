Quali sono le migliori offerte Sky Internet di giugno 2022?

Sky è un operatore che ha ottenuto una diffusione sempre maggiore non solo per le offerte legate all’intrattenimento, ma anche per la sua proposta di promozioni Internet cas a. Qual è il costo da sostenere ogni mese? E quali sono i vantaggi rispetto alle offerte di altri operatori? Scopriamolo in questa analisi di tipo comparativo.

Sky Wifi è la promozione Internet casa che si può sottoscrivere con l’operatore Sky. Quali sono i costi da sostenere ogni mese? Quali i vantaggi rispetto alle offerte di altri operatori di telefonia fissa?

Nelle prossime righe analizzeremo nel dettaglio le migliori offerte Sky Internet di giugno al fine di individuare quali siano i punti di forza dell’operatore e i vantaggi che possono derivare dalla sottoscrizione di un’offerta combinata.

Offerte Sky WiFi: costi e recensioni

OFFERTA COSA INCLUDE COSTO MENSILE Sky WiFi linea telefonica

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Giga 24,90 euro al mese per 18 mesi

attivazione gratuita SkyWiFi + Prova Sky Q linea telefonica

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Giga

tutta l’offerta TV di Sky senza vincoli di rinnovo 24,90 euro al mese per 18 mesi

attivazione di 9 euro

La promozione Internet casa di Sky, che può essere attivata direttamente online in pochi clic, permette di avere accesso a un’offerta con fibra ottica di tipo FTTH, con la quale sarà possibile raggiungere la velocità di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload. In caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avviene tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload.

Si ricorda questo che tali valori:

si riferiscono alle velocità nominali e non a quelle reali;

non possono essere davvero raggiunti in tutta Italia.

Per questo motivo, prima di sottoscrivere una promozione con Sky si consiglia sempre da un lato di leggere le recensioni online scritte dagli utenti che hanno già scelto Sky come fornitore Internet casa, dall’altro di effettuare una verifica della propria copertura di rete.

Farlo è davvero molto semplice: sarà infatti sufficiente utilizzare il tool di SOStariffe.it, inserendo:

il proprio indirizzo di residenza;

un indirizzo email.

La promozione Internet casa di Sky comprende, oltre a Internet senza limiti:

lo Sky Wifi Hub intelligente;

le chiamate a consumo;

il costo di attivazione pari a zero euro, invece di 49 euro una tantum, ma solo per le sottoscrizioni che avvengono online.

L’offerta è attivabile direttamente online. Da notare che è possibile anche scegliere l’offerta SkyWiFi + Prova Sky Q. La promozione abbina Sky WiFi al pacchetto Prova Sky che permette di provare per 30 giorni tutta l’offerta TV di Sky comprendente:

Sky TV;

Netflix;

Sky Cinema;

Sky Sport;

Sky Calcio;

Sky Kids.

Il costo è sempre di 24,90 euro al mese per 18 mesi. La spesa iniziale è di 9 euro per l’attivazione di Prova Sky Q mentre l’attivazione di Sky WiFi è gratuita. Al termine del periodo di prova di 30 giorni, inoltre, l’utente non sarà vincolato a rinnovare l’abbonamento TV. Per maggiori dettagli è possibile verificare la copertura e richiedere l’attivazione dell’offerta dal sito Sky:

Verifica la copertura ed attiva Sky WiFi »

Le offerte TV d Sky: c’è la prova senza vincoli di tutti i pacchetti a 9 euro

LE OFFERTE SKY TV COSTO MENSILE Prova Sky Q 9 euro per 30 giorni Sky Calcio 19,90 euro per 18 mesi Intrattenimento Plus 19,90 euro per 18 mesi Sky TV + Sky Cinema 24,90 euro per 18 mesi

Alle offerte Internet casa di Sky, si possono aggiungere tutte le proposte legate all’intrattenimento. Il vantaggio principale è rappresentato dall’esistenza di Prova Sky Q, il quale permette di prova gratuitamente, per 30 giorni, il meglio dell’intrattenimento di Sky.

Nella pratica, basterà connettere Sky Q, che si riceverà gratuitamente a casa propria e vedere fin da subito la programmazione di:

Sky TV;

Netflix;

Sky Cinema;

Sky Sport;

Sky Calcio;

Sky Kids.

Al termine del periodo di prova, si potrà scegliere quale servizio attivare, oppure di restituire liberamente Sky Q.

Scopri Prova Sky Q»

I grandi appassionati di sport e di calcio potranno abbinare alla promozione Sky Wifi il pacchetto Sky TV + Sky Calcio. Questa offerta ha un costo pari a 19,90 euro al mese, per un periodo di 18 mesi, al termine dei quali avrà un costo di 30 euro.

Come per tutte le offerte di Sky, si potrà scegliere se sottoscrivere la promozione:

via Internet: si riceverà il decoder Sky Q direttamente a casa e ci si potrà connettere collegandolo alla rete domestica; via satellite: in questo caso la connessione non sarà automatica, ma si dovrà attendere che un tecnico Sky si rechi presso la propria abitazione per procedere con l’installazione del dispositivo.

A proposito della promozione Sky Calcio di Sky è bene fare una precisazione: per i prossimi due anni le partite della serie A saranno trasmesse in esclusiva su DAZN, mentre su Sky ce ne saranno soltanto 3 a settimana. Tuttavia, alla luce dei recenti accadimenti che hanno riguardato gli accordi tra TIM e DAZN, relativi al mancato rispetto del principio di libera concorrenza, potrebbero esserci delle novità in arrivo, in merito alla possibilità di una nuova partnership con Sky e cambiamenti per la visione dei prossimi campionati di serie A.

Scopri Sky Calcio »

Quella che viene chiamata Intrattenimento Plus non è altro che una promozione nella quale si possono trovare Sky e Netflix insieme, al costo di 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi, invece di 30 euro al mese.

Al suo interno saranno presenti i seguenti contenuti:

Sky TV , con le imperdibili produzioni Sky Original, le serie TV italiane e internazionali, gli show spettacolari per tutta la famiglia, un mondo di documentari da scoprire e le news dall’Italia e dal mondo;

un abbonamento standard a Netflix, il quale include serie TV, film, documentari e programmi per bambini, mantenendo il tuo account o creandone uno nuovo; si potrà comunque scegliere in qualsiasi momento di passare a Netflix Premium.

Le offerte combinate sono molto interessanti in termini pratici ed economici: si potranno infatti attivare due servizi differenti con un’unica sottoscrizione e, in cambio, si otterranno anche degli sconti rispetto a quanto si pagherebbe nel caso di singola sottoscrizione.

Scopri Intrattenimento Plus»

Da valutare anche l’offerta Sky TV + Sky Cinema. Quest’offerta un costo scontato di 24,90 euro al mese, per 18 mesi, invece di 29 euro al mese e prevede in regalo un E-scooter V25 VIVO.

Per ottenere l’E-scooter in premio si dovrà:

scegliere l’offerta Sky TV + Sky Cinema e/o Sky Sport ;

finalizzare il proprio acquisto: entro 60 giorni dall’attivazione dell’abbonamento Sky si riceverà una mail di conferma del diritto a ricevere il premio. Dalla ricezione di questa mail, si avranno a propria disposizione 7 giorni di tempo per cambiare eventualmente inviato entro 180 giorni dall’attivazione del contratto Sky.

Nel caso in si fosse interessati a questa promozione con contenuti legati al mondo del grande cinema, è possibile cliccare fin da subito sul link qui sotto.

Scopri Sky TV + Sky Cinema»

