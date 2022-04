Quali sono i migliori conti correnti online di Aprile 2022?

I conti correnti onlin e garantiscono notevoli vantaggi agli utenti, garantendo una completa gestione digitale del proprio denaro e l'accesso, tramite Home Banking e Mobile Banking a tutte le funzionalità e i servizi bancari oltre che ai canali d'assistenza messi a disposizione dal proprio istituto. Questi conti presentano, generalmente, condizioni economiche molto vantaggiose per gli utenti e spesso sono completamente a zero spese. Ecco quali sono i migliori conti correnti online da attivare ad aprile 2022 e come fare a scegliere il più vantaggioso per le proprie esigenze.

Per scegliere i migliori conti correnti online del momento è necessario valutare diversi elementi, andando a considerare le modalità di gestione del conto oltre che le condizioni economiche e tutti i servizi inclusi senza costi aggiuntivi. Per un quadro completo sulle opzioni a disposizione dei risparmiatori è sempre possibile, ricordiamo, consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili.

In questo momento sono disponibili svarianti conti particolarmente interessanti e vantaggiosi che garantiscono una completa operatività online con condizioni economiche molto convenienti. Diversi conti correnti online, infatti, rientrano nella categoria dei conti a zero spese ovvero quei conti che non presentano costi di mantenimento (il canone è azzerato) e non applicano commissioni alle principali operazioni bancarie (il prelievo all’ATM e i bonifici sono gratis).

Vediamo quali sono i migliori conti correnti online del momento e come fare per attivare la proposta più in linea con le proprie necessità:

I migliori conti correnti online: la selezione di SOStariffe.it

Conto Corrente BBVA

Tra i migliori conti online troviamo l’ottimo Conto Corrente BBVA. Si tratta di un conto corrente proposto dalla divisione italiana di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, uno dei gruppi bancari più solidi e grandi su scala internazionale. Il conto è gestibile completamente online, tramite l’app e il sito della banca, e garantisce una lunga serie di vantaggi al cliente che può accedere ad un prodotto completo sotto tutti i punti di vista.

Il Conto Corrente BBVA è un conto con IBAN italiano a zero spese ed il canone mensile è sempre gratis. A disposizione del cliente c’è la Carta di Debito BBVA, disponibile sia in versione fisica che in versione digitale e completamente a zero spese (non ci sono costi di spedizione per la carta fisica). Per i nuovi clienti c’è il Gran Cashback 10% BBVA che garantisce un cashback del 10% (fino a 50 euro) su tutti gli acquisti effettuati per il primo mese.

Da notare che sugli acquisti effettuati con carta è possibile attivare il piano Pay & Plan che consente di rateizzare il pagamento dell’importo degli acquisti. Con la carta, inoltre, è possibile sfruttare il prelievo senza commissioni presso qualsiasi ATM in area Euro e per importi superiori ai 100 euro. La carta, per massimizzare la sicurezza, ha CVV dinamico, senza numeri stampanti, che potrà essere recuperato di volta in volta tramite l’app.

Con il Conto Corrente BBVA è possibile accedere a vari servizi aggiuntivi come, ad esempio, i bonifici senza commissioni (fino a 6 mila euro) e i bonifici istantanei senza commissioni (fino a 1.000 euro). Da notare che è possibile ricaricare il conto con una carta di debito o una prepagata di un’altra banca. Anche in questo caso, non sono previste commissioni per l’operazione.

Per richiedere l’apertura del Conto Corrente BBVA è possibile seguire la procedura disponibile al link qui di sotto:

Conto MyGenius di UniCredit

Una delle migliori opzioni per chi è in cerca di un conto corrente online è il Conto MyGenius di UniCredit. L’istituto, infatti, propone per tutti i nuovi clienti una promozione davvero imperdibile per il suo conto corrente. Fino al prossimo 31 maggio, i nuovi clienti che scelgono di aprire un Conto MyGenius, infatti, potranno contare sul canone azzerato e sulla possibilità di eseguire bonifici SEPA senza commissioni.

Il conto corrente include anche la Carta di Debito Internazionale MyOne, disponibile senza costi di emissione. La carta permette di effettuare acquisti senza commissioni. Anche il prelievo è gratuito se effettuato presso gli ATM di UniCredit. A disposizione dei clienti che optano per il conto corrente proposto da UniCredit c’è la possibilità di sfruttare una completa operatività online, tramite sito e app dell’istituto, grazie al servizio Banca Multicanale, incluso senza costi aggiuntivi.

A rendere ancora più interessante il conto di UniCredit ci sono le possibilità di personalizzazione. UniCredit, infatti, consente di arricchire il Conto MyGenius con vari Moduli opzionali che aggiungono servizi extra come la carta prepagata UniCredit Card Click, la Carta di Credito UniCredit Flexia e la possibilità di effettuare prelievi all’ATM senza commissioni presso qualsiasi banca. Questi moduli possono essere aggiuntivi anche in un secondo momento, dopo l’apertura del conto, in base alle proprie esigenze.

Per attivare il Conto MyGenius di UniCredit è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online, disponibile al link di seguito:

Conto Corrente Widiba

Il Conto Corrente Widiba è una delle soluzioni più interessanti per quanto riguarda il settore dei conti online. Si tratta di un conto corrente che garantisce una completa gestione online. Per tutti i nuovi clienti, il canone è azzerato per il primo anno (successivamente è previsto un canone trimestrale di 3 euro). Da notare, però, che è possibile, facilmente, azzerare il canone a tempo indeterminato.

Per tutti i clienti Under 30, ad esempio, il canone è sempre azzerato. Per chi imposta l’accredito di stipendio o pensione è previsto uno sconto di 1 euro. Lo stesso sconto è garantito in caso di patrimonio complessivo di almeno 20 mila euro e in caso di investimenti di 20 mila euro in risparmio amministrato. Con un investimento di 10 mila euro in risparmio gestito si ottiene uno sconto di 2 euro sul canone.

I clienti che scelgono il conto corrente proposto da Widiba hanno la possibilità di accedere a bonifici senza commissioni. Da notare che, a disposizione dei clienti, ci sono sia la PEC che la Firma Digitale gratis fino a quando il conto resterà attivo. È possibile, inoltre, accedere a linee libere e a linee vincolate di risparmio, per incrementare senza rischi il valore dei propri risparmi.

Al conto Widiba è abbinata una Carta di Debito senza costi. La carta è utilizzabile per fare acquisti, sia online che in negozio, senza commissioni. Il prelievo è gratuito per operazioni di importo superiore ai 100 euro presso qualsiasi banca in Italia. Da notare che il cliente può richiedere anche la Carta di Credito Classic di Widiba con canone trimestrale di 5 euro e con un plafond di 1.500 euro.

Per attivare il Conto Corrente Widiba è possibile seguire la procedura online di seguito. L’apertura del conto può avvenire anche tramite SPID, velocizzando al massimo la procedura di identificazione.

Conto Webank

Tra i migliori conti online da attivare in questo momento c’è il Conto Webank, soluzione proposta da Webank, banca online del Banco BPM. Il conto in questione presenta un canone di 2 euro al mese. A differenza dei conti proposti in precedenza, in questo non è possibile azzerare il canone mensile richiesto per il mantenimento del conto di Webank. Non si tratta, però, di un punto negativo.

Nel canone mensile sono, infatti, inclusi tutti i servizi bancari proposti dall’istituto che non applicherà operazioni ad altre operazioni. C’è la Carta di Debito internazionale con prelievi gratis in area euro ed è possibile effettuare bonifici senza commissioni. Da notare che si potrà effettuare anche il versamento di contati presso le aree self-service e le filiali del Gruppo Banco BPM. I clienti possono accedere a vari prodotti per prestiti personali, assicurazioni e investimenti.

Tra i vantaggi proposti da Webank c’è anche la possibilità di accedere gratis alla Carta di Credito. Ci sono anche linee vincolate fino a 18 mesi che garantiscono la possibilità di accedere a soluzioni di risparmio particolarmente convenienti. Con il Conto Webank è possibile sfruttare una completa operatività online, tramite app e sito della banca. Per maggiori dettagli e per richiedere l’apertura del conto è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

