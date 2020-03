Quali sono i migliori conti correnti online a marzo 2020

Sono sempre più numerosi gli utenti che preferiscono optare per un conto corrente online in sostituzione di un conto corrente tradizionale. I vantaggi legati alla scelta di un conto corrente gestibile interamente online sono numerosi, a partire dall’eliminazione di diversi costi aggiuntivi che caratterizzano i conti “tradizionali”. Le opzioni a disposizione dei risparmiatori in cerca di un nuovo conto corrente online sono numerose. Ecco, quindi, quali sono i migliori conti correnti online di marzo 2020 e come fare ad attivare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Nella scelta del conto corrente più adatto alle proprie esigenze è opportuno valutare diversi fattori. Tra gli elementi più importanti che devono influenzare la scelta del conto da attivare troviamo i costi di gestione, sia per il mantenimento del conto che per le varie opzioni, e la possibilità di operare online, sfruttando al massimo i servizi di home banking e mobile banking che oramai quasi tutte le banche mettono a disposizione, in modo più o meno completo, alla propria clientela.

I conti correnti online rappresentano una soluzione ottimale per tutti i risparmiatori che cercano un conto in grado di garantire un costo basso (o nullo) per la gestione e le operazioni da eseguire e la possibilità di gestione completa online, senza la necessità di recarsi in filiale per eseguire alcuna operazione. Optare per un conto online può, quindi, risultare una soluzione davvero vantaggiosa e conveniente.

Di seguito vedremo quali sono alcuni dei migliori conti correnti online da attivare nel corso del mese di marzo andando ad analizzare le opzioni più vantaggiose per diverse tipologie di clienti che il settore dei conti online mette a disposizione. Per una panoramica completa sui migliori conti disponibili a marzo è anche possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it, accessibile cliccando sul box qui di sotto.

Ecco, invece, quali sono i migliori conti correnti online di marzo 2020 e come fare ad attivare il conto corrente più adatto a quelle che sono le proprie esigenze.

Conto illimity

Tra i migliori conti correnti online di marzo 2020 una delle migliori opzioni è rappresentata da Conto illimity, il conto corrente di illimity Bank, una delle realtà più giovani ed interessanti del settore bancario italiano che propone una soluzione gestibile completamente online e con una lunga serie di vantaggi riservati ai nuovi clienti.

Per prima cosa, è importante sottolineare che Conto illimity è un conto corrente attivabile direttamente, con una procedura semplificata che dura pochi minuti, che presenta un canone annuo azzerato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Successivamente, i clienti che scelgono illimity potranno continuare a sfruttare l’azzeramento del canone semplicemente rispettando due di queste tre condizioni:

avere almeno 750 Euro di entrata mensile

avere almeno due domiciliazioni sul conto corrente attive

registrare almeno 300 Euro di transazioni mensili con le carte di pagamento collegate al conto corrente

Si tratta, quindi, di condizioni facilmente raggiungibili da parte della maggioranza di clienti. Da notare che il conto corrente, in caso di mancato rispetto di almeno due delle tre condizioni sopraindicate presenterà un canone mensile di 8,5 Euro andando a conservare tutte le caratteristiche messe a disposizione della clientela.

Il Conto illimity include nel canone una carta di debito internazionale, utilizzabile anche per fare acquisti online, con possibilità di effettuare prelievi senza commissioni per importo pari o superiore a 100 Euro. Il cliente può, inoltre, richiedere una carta di credito a canone zero e con massimale di 1.500 Euro (commissione per anticipo contante pari al 4%, importo minimo di 0,52€ per operazioni area EU e di 5,16€ per operazioni area Extra EU). E’ possibile attivare una Prepagata (costo attivazione e successivi rinnovi pari a 15 Euro) per acquisti online e prelievo di contante (2 Euro di commissione sia in UE che extra UE a prescindere dall’importo prelevato)

Per le sue carte di pagamento, illimity Bank include diversi servizi a partire dal supporto a Google Pay e Apple Pay per effettuare transazioni tramite smartphone, anche senza avere con sé la carta di pagamento. Tramite l’applicazione di illimity per dispositivi mobili è, inoltre, possibile impostare massimali di spesa, l’area geografica e i canali di utilizzo avendo così il pieno controllo online di tutti gli strumenti di pagamento abbinati al Conto illimity.

Al conto corrente è possibile affiancare il Conto Deposito, anche in questo caso gestibile completamente online, che offre diverse opzioni tra cui scegliere per far fruttare i propri risparmi in tutta sicurezza. Il Conto Deposito di illimity Bank prevede la possibilità di effettuare depositi sino a 60 mesi e di scegliere se applicare o meno un vincolo al deposito stesso. Il tasso lordo per un deposito con vincolo di 48 o 60 mesi è pari al 2%.

Il Conto illimity è attivabile direttamente online seguendo una procedura di facile completamento. Basta, infatti, cliccare sul box qui d sotto per accedere al sito illimity. Per avviare l’iter di apertura del conto corrente basterà scegliere l’opzione “Apri il conto”. Per il completamento della procedura d’apertura sarà necessario avere a propria disposizione il proprio documento di identità, un indirizzo e-mail valido ed a cui è possibile accedere oltre a una webcam per effettuare il riconoscimento.

Conto N26

Per chi è in cerca di un conto corrente online che sia semplice da utilizzare e, soprattutto, privo di costi aggiuntivi, una delle opzioni più interessanti per questo mese di marzo 2020 è il Conto N26. Si tratta di uno dei conti di riferimento del settore dei conti online offrendo all’utente la possibilità di gestire tutte le principali funzioni direttamente dall’applicazione ufficiale, disponibile per smartphone Android e iPhone.

Il Conto N26 è un conto corrente a canone zero a cui viene abbinata una carta di pagamento Mastercard da utilizzare per fare acquisti, anche online, e per prelevare contanti. Il prelievo di contanti con la carta è gratuito se effettuato in area Euro, a prescindere dall’importo prelevato (è prevista una commissione pari all’1,7% sui prelievi in valuta estera). Da notare che è presente anche il supporto a Google Pay e Apple Pay per eseguire pagamenti tramite smartphone e senza avere con sé la carta.

Conto N26 è, quini, una delle soluzioni più interessanti per chi è in cerca di un conto corrente in grado di soddisfare tutte le esigenze basilari sia per quanto riguarda la gestione del denaro che i vari strumenti di pagamento. A disposizione di chi sceglie il Conto N26 c’è anche un servizio clienti online accessibile dalle 7:00 alle 23:00 via chat dall’app ufficiale.

Per chi ha maggiori esigenze, N26 propone anche altre due soluzioni (N26 You e N26 Metal) disponibili a fronte del pagamento di un canone mensile. Ecco le opzioni proposte agli utenti da N26:

N26 You: prelievi gratis in tutte le valute, possibilità di associare al conto un carta extra, pacchetti assicurativi esclusivi (medica, volo e bagagli, veicoli in sharing, sci e sport invernali) e sconti da sfruttare con i partner di N26; il conto N26 You presenta un costo mensile pari a 9,99 Euro

prelievi gratis in tutte le valute, possibilità di associare al conto un carta extra, pacchetti assicurativi esclusivi (medica, volo e bagagli, veicoli in sharing, sci e sport invernali) e sconti da sfruttare con i partner di N26; il conto N26 You presenta un costo mensile pari a 9,99 Euro N26 Metal: include tutti i vantaggi di N26 You aggiungendo assicurazioni aggiuntive per noleggio auto, furto e danni smartphone; il conto N26 Metal presenta un costo mensile pari a 16,99 Euro

L’attivazione di Conto N26 è disponibile tramite una semplice procedura online, accessibile cliccando sul box qui di sotto. Una volta effettuato l’accesso al sito ufficiale della banca online, basterà cliccare sull’opzione Apri il Conto. La procedura di apertura del conto è molto semplice e può essere completata, in media, in appena 8 minuti. Per completare l’attivazione del conto è necessario avere a disposizione un indirizzo e-mail, il proprio documento di identità e i propri dati anagrafici.

Conto Widiba

Tra le migliori opzioni del mese di marzo 2020 per chi è in cerca di un conto corrente online troviamo anche il Conto Widiba, una soluzione molto versatile che può rappresentare un’ottima scelta per un conto completo, gestibile direttamente online. Rispettando determinate condizioni, inoltre, il Conto Widiba non ha costi di gestione risultando così un’opzione ancora più conveniente.

Andiamo con ordine partendo dai costi di mantenimento del conto corrente. Il Conto Widiba presenta un canone annuo azzerato per il primo anno per tutti i nuovi clienti che attivano a marzo il conto. Successivamente, a partire dal secondo anno, il conto corrente avrà un canone trimestrale di 5 Euro (complessivamente, il costo di gestione sarà di 20 Euro annui) che potrà essere azzerato.

Per l’azzeramento del conto corrente Widibia è necessario rispettare una di queste condizioni:

il canone è azzerato a tempo indeterminato se il cliente effettua l’accredito dello stipendio o della pensione

il canone è azzerato sino a quando la giacenza media sul conto è superiore ai 5 mila Euro

Abbinata al conto corrente c’è una carta di debito con canone annuo gratuito. La carta può essere utilizzata per fare acquisti, anche online, e per prelevare denaro contante. Il prelievo è senza commissioni se l’operazione viene effettuata presso in qualsiasi ATM in area Euro e l’importo prelevato è superiore a 100 Euro. In caso contrario, è previsto l’addebito di una commissione di 1 Euro per operazione.

Al conto corrente Widiba è possibile abbinare anche una Carta di Credito. Il cliente potrà scegliere tra la carta Classic e la carta Gold più esclusiva. La Classic prevede canone trimestrale di 5 Euro e un plafond di 1500 Euro oltre ad una commissione del 4% dell’importo con un minimo di 2,50 Euro per l’anticipo di contante sia in area Euro che in area extra Euro. E’, inoltre, possibile abbinare al conto anche una Carta Prepagata Maxi con canone annuo di 10 Euro e prelievo gratuito da ATM del gruppo MPS.

Per attivare con semplicità il Conto Widiba c’è il servizio WiDi Express. Si tratta di un servizio speciale che consente di aprire il conto in pochi minuti, naturalmente direttamente online, e di avviare il trasloco del precedente conto corrente, con tutti i servizi collegati. L’intera operazione di trasloco si completerà in circa 12 giorni lavorativi e il progresso potrà essere seguito direttamente online.

Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi clienti che scelgono il Conto Widiba c’è una promozione di benvenuto molto interessante. Dopo l’apertura, infatti, i nuovi clienti Widiba hanno la possibilità di sfruttare un tasso lordo annuo pari a 1.5% per i vincoli a 6 mesi. E’ possibile attivare la nuova vincolata con tasso promozionale entro il prossimo 11 aprile 2020. Grazie a questa promozione sarà, quindi, possibile ottenere un ottimo guadagno dai propri risparmi a fronte di un vincolo di durata molto breve.

Per richiedere l’apertura del Conto Widiba è sufficiente eseguire una semplice procedura online, accessibile dal sito Widiba cliccando sul box qui di sotto. Per richiedere l’apertura del conto basta poi scegliere l’opzione Apri il Conto seguendo la semplice procedura passo passo messa a punto dalla banca.

Conto Hype

Il Conto Hype ha tutte le carte in regola per essere la soluzione ideale per chi cerca un conto corrente online senza costi. La versione Start del conto corrente, infatti, è completamente gratuita ed include una carta Masteracard con IBAN e la possibilità di ricaricare in un anno sino a 2500 Euro. Sia i bonifici che i prelievi (in area Euro) sono completamente gratis ed è presente il supporto alle transazioni tramite Apple Pay e Google Pay.

C’è poi la versione Plus che ha un costo di appena 1 Euro al mese e supporta la ricarica annuale sino a 50 mila Euro aggiungendo anche la possibilità di accreditare lo stipendio e di accedere ai servizi di home banking anche tramite PC e non solo tramite l’app dedicata per smartphone Android e iPhone.

Da notare anche la presenza della versione Premium che costa 9,99 Euro al mese ed aggiunge un’assicurazione viaggi sempre disponibile per il cliente, una World Elite MasterCard ed un’assistenza prioritaria rispetto ai clienti che non hanno aderito al piano Premium.

Il Conto Hype può essere attivato direttamente online. Basta cliccare sul box qui di sotto per accedere al sito Hype e avviare la procedura di richiesta cliccando sull’opzione Registrati. Nel giro di pochi minuti sarà possibile completare la sottoscrizione e attivare il Conto Hype più in linea con le proprie esigenze.

