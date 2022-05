Quali sono i migliori conti correnti online a Maggio 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Conti correnti online: nell’affollato mercato bancario, ce ne sono cinque che occupano altrettanti posti di vertice nella speciale “classifica” di Maggio 2022. Una graduatoria stilata grazie al comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, un tool digitale e gratuito (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) che mette a confronto le proposte con i maggiori benefici per chi desideri affidare i propri soldi a una banca.

Sono cinque conti correnti online che offrono un ventaglio di vantaggi ai risparmiatori. A cominciare dal più importante: la convenienza. Si tratta di conti a zero spese, oppure con costi fissi di gestione e commissioni molto bassi, che però offrono ai correntisti gli stessi servizi di un conto corrente tradizionale. Così come non deve spaventare il risparmiatore nemmeno il fatto che sono conti correnti 100% digitali caratterizzati da operabilità completa sia da PC (tramite il servizio di Internet banking), sia da smartphone (tramite il servizio di mobile banking con l’apposita App della banca stessa)

Ma prima di analizzare nel dettaglio i cinque conti correnti online “campioni” di Maggio 2022, vediamo quali sono in linea generale i vantaggi che presenta un conto 100% digitale.

La mappa dei vantaggi di un conto corrente online

CONTI CORRENTI ONLINE: QUALI VANTAGGI? COME SI OTTIENE IL RISPARMIO? Portafogli più leggero Nessun canone mensile di gestione

Assenza dell’imposta di bollo

Commissioni a costo zero su bonifici e prelievo di contanti Comodità dell’accesso online Accesso tramite Internet banking e Mobile banking

Servizio clienti disponibile per supporto a distanza Flessibilità oraria Stop a code agli sportelli

Non ci sono vincoli di orario legati all’apertura degli sportelli in filiale Sicurezza nelle transazioni I conti più moderni possono avvalersi dei sistemi di riconoscimento biometrico (come impronta digitale o volto) in dotazione nei modelli di smartphone di ultima

Perché aprire un conto corrente online apre le porte al risparmio? Perché esso è quasi sempre a zero spese, dato che la maggior parte dei costi applicati a un conto corrente tradizionale sono azzerati. In particolare, ciò che fa di un conto corrente online una scelta vantaggiosa è l’assenza del canone mensile di gestione (o la possibilità di azzerarlo), così come l’assenza dell’imposta di bollo. Anche le commissioni sono azzerate sia sui bonifici (a volte anche per quelli istantanei) sia sui prelievi di contante presso gli ATM di altre banche.

Attivare un conto corrente online, dunque, è la strada giusta se si vuole abbattere i costi per la gestione dei servizi bancari, senza rinunciare però alle operazioni di un conto corrente tradizionale. Non solo. I conti correnti online garantiscono anche un notevole risparmio di tempo, visto che i servizi bancari online sono a disposizione del cliente durante tutto l’arco della giornata. Questo significa niente più code in banca o corse con gli occhi puntati sull’orologio per arrivare allo sportello prima dell’orario di chiusura.

In particolare, i servizi virtuali garantiti da un conto corrente online sono i seguenti:

Internet banking , cioè l’accesso alla propria area clienti da PC;

, cioè l’accesso alla propria area clienti da PC; Mobile banking, con i quali il conto e le relative carte di pagamento associate potranno essere gestite direttamente dal proprio smartphone, scaricando l’app collegata al conto corrente.

Anche la sicurezza è un punto di forza dei conti correnti online, dato che garantiscono la massima sicurezza nelle transazioni grazie ai sistemi di riconoscimento biometrico (ad esempio l’impronta digitale o il volto) che sono in dotazione nei modelli di smartphone di ultima generazione. I conti correnti online hanno reso molto più comoda anche l’autenticazione a due fattori, ovvero quella che rende necessario un doppio accesso (ad esempio inserendo la propria password e poi un codice che arriva direttamente sul cellulare registrato) per disporre le varie operazioni.

Infine, pur in assenza del tradizionale rapporto diretto con la filiale, la maggior parte delle banche offre ai titolari di un conto corrente online un servizio clienti pronto a fornire supporto a distanza e a risolvere i principali problemi.

Conti correnti online: i “magnifici 5” di Maggio 2022

CONTI CORRENTI ONLINE: I PIU’ VANTAGGIOSI DI MAGGIO 2022 CARATTERISTICHE Conto BBVA canone gratuito per sempre,

bonifico ordinario e istantaneo gratuiti,

carta debito senza costi e con prelievi ATM gratuiti in area euro con importi pari o maggiori di 100 euro Conto MyGenius di UniCredit canone zero per sempre

bonifici online gratuiti

carte di debito gratuita e prelievi senza commissioni dagli ATM della banca Conto Widiba zero spese per i primi 12 mesi e poi possibilità di personalizzare il conto per azzerarne i costi fissi

PEC e firma digitale gratuiti

zero commissioni sui bonifici online Conto IBL Banca canone annuo gratuito se si opta per il ControCorrente Semplice, per le altre 3 formule di conto questa promozione vale solo per i primi 6 mesi

carta di debito gratuita e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay

possibilità di vincolare somme ottenendo interessi più alti Conto Crédit Agricole zero spese per apertura e gestione

carta di debito inclusa (Mastercard)

bonifico ordinario online e domiciliazione bancaria senza costi pagamenti online e mobile con Google Pay e Apple Pay

Tra i conti correnti più convenienti di Maggio 2022 abbiamo analizzato le soluzioni indicate di seguito:

Conto BBVA

Il conto corrente online più vantaggioso è di BBVA. La banca multinazionale spagnola propone un conto online a zero spese che ha le seguenti caratteristiche:

apertura con selfie in poco più di 5 minuti;

canone annuo e imposta di bollo gratis;

IBAN italiano;

carta di debito fisica e virtuale, che supporta pagamenti con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay;

prelievo presso gli ATM di qualsiasi banca dell’area SEPA sono sempre gratuiti per importi superiori o uguali a 100 euro, se inferiori a tale cifra si applica una commissione di 2 euro.

Il conto corrente online di BBVA offre anche i seguenti benefici a chi deciderà di aprirlo: dai bonifici anche istantanei fino a 1.000 euro al Gran Cashback 10% BBVA, fino a 50 euro di cashback sugli acquisti con carta per il primo mese. Inoltre, la possibilità di richiedere il pagamento degli acquisti rateizzato e l’anticipo dello stipendio.

Scopri il conto BBVA

Conto My Genius UniCredit

Un’offerta altrettanto conveniente è il conto My Genius di UniCredit. Si tratta di un conto a canone zero se lo si apre entro il 31 Maggio 2022. Aprirlo entro quella data comporta anche il vantaggio di avere bonifici SEPA e giroconti online gratis. Così come si otterrà una carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa) gratuita. È previsto invece il pagamento per il prelievo bancomat da altra banca (2 euro), il bonifico allo sportello (7.25 euro) e il prelievo allo sportello (3.50 euro). Ma non è permesso il trading online.

La gestione del conto avviene tramite Internet e via App, mentre per l’apertura online occorrono un documento di identità, una webcam o una fotocamera e sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail. Il conto corrente proposto da UniCredit è, inoltre, personalizzabile, con la possibilità di aggiungere vari moduli extra (a fronte di un costo mensile aggiuntivo) che integrano i servizi bancari o di investimento.

Scopri conto My Genius UniCredit

Conto Widiba

Banca Widiba, la banca 100% digitale del Gruppo MPS, propone il conto corrente online Widiba Start. Si tratta di un conto zero spese per i primi 12 mesi per i nuovi clienti, con inclusa una carta di debito inclusa e prelievi gratuiti da ATM da 100 euro in su. Al di sotto di questo importo invece si paga una commissione di 1 euro da ATM del gruppo MPS e 2 euro da ATM di altre banche.

Quali altri vantaggi offre il conto di Banca Widiba? Non solo un’apertura in 5 minuti con riconoscimento via SPID o webcam, ma anche una PEC e la firma digitale. Inoltre, il conto offre i seguenti benefici:

pagamenti con Google Pay e Apple Pay, bonifico online gratuito, bonifico istantaneo a 1,50 euro, trading online;

possibilità di richiedere la Carta di Credito Classic con plafond di 1.500 euro e canone trimestrale di 5 euro;

con plafond di 1.500 euro e canone trimestrale di 5 euro; servizio di portabilità WidiExpress per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online.

Trascorsi 12 mesi dall’apertura, è possibile beneficiare di una serie di sconti extra che consentono di azzerare il canone a tempo indeterminato. Ecco gli sconti disponibili:

3 euro in meno se non hai ancora 30 anni;

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

1 euro in meno se il tuo patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

2 euro in meno se hai 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio: fondi, sicav, polizze)

1 euro in meno se hai 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (Per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC)

Le riduzioni saranno calcolate e riconosciute l’ultimo giorno del trimestre.

Scopri conto Widiba

Conto IBL Banca

Risulta conveniente anche il conto online zero spese proposto da IBL Banca, che mette a disposizione con una soluzione base, il ControCorrente Semplice che è sempre gratuito. In pacchetto dei conti correnti online di IBL Banca prevede anche i seguenti altri tre conti:

Particolare (gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese);

(gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese); Originale (gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese);

(gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese); Straordinario (gratuito i primi 6 mesi e poi 3 euro al mese).

I conti di IBL Banca prevedono anche il pagamento di interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi e una carta di debito inclusa (con possibilità di pagamenti Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e anche Bancomat Pay e Plick), bonifico online ordinario gratis. Al risparmiatore offrono anche la possibilità di vincolare somme per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale. È possibile sfruttare un tasso di interesse lordo fino all’1,35%.

Per scoprire tutti i conti proposti da IBL Banca e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze è possibile seguire il link qui di seguito:

Scopri conto IBL banca

Conto Crédit Agricole

Conveniente è la proposta anche di Crédit Agricole. È un conto online a zero spese, che si apre con un videoselfie, con tanto di una carta debito (Mastercard) gratuita per prelevare nel mondo ed effettuare acquisti online senza costi aggiuntivi, con collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagare online e da mobile.

Inoltre, la soluzione offerta da Crédit Agricole prevede anche:

prelievi illimitati senza costi su Bancomat Crédit Agricole, i primi 24 gratuiti anche su Bancomat di altre banche, poi 2,10 euro di commissione;

prelievi illimitati senza costi su Bancomat Crédit Agricole, i primi 24 gratuiti anche su Bancomat di altre banche, poi 2,10 euro di commissione; domiciliazione bancaria gratuita.

Il conto è gestibile dall’App o dall’home banking di Crédit Agricole Italia, da cui si possono effettuare bonifici ordinari SEPA online gratuiti, pagamenti dalla rubrica e una carta e conti a portata di swipe. Invece per i bonifici istantanei è previsto una commissione di 0,05% dell’importo dell’operazione (commissione minima 0,90 euro). Per richiedere l’apertura del conto è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Scopri conto credit agricole