Quali sono i migliori conti correnti online a luglio 2020

I privati in questo periodo stanno valutando delle soluzioni di conto corrente che permettano di risparmiare il più possibile sui costi fissi. Che si tratti del conto corrente o delle bollette di luce e gas, le famiglie e i single nel post lockdown vogliono trovare prodotti che riducano le spese e che all’occorrenza permettano di operare da remoto.

I conti correnti online possiedono entrambe queste caratteristiche: possono essere gestiti in autonomia tramite gli account sulle piattaforme o scaricando le app e hanno dei costi inferiori rispetto a quelli dei comuni conti.

Per aprire un conto digital occorre un documento valido, il codice fiscale e una web cam, la procedura avviene online e per verificare l’identità dei correntisti si da una videochiamata. Le norme antiriciclaggio impongono poi delle operazioni per il riconoscimenti degli intestatari dei conti.

Le procedure per il riconoscimento dell’identità

Per accertarsi che il conto sia effettivamente della persona che lo ha aperto con le procedure online viene quindi richiesto di effettuare un bonifico, anche solo di 1 euro, da un altro conto intestato al correntista. La causale di questa operazione dovrà essere un codice che verrà fornito dalla banca al momento dell’apertura del nuovo conto corrente.

In alternativa, l’istituto potrà richiedere che il cliente si presenti fisicamente allo sportello per dimostrate di essere il titolare effettivo del conto. Oppure, viene accettata come operazione di riconoscimento anche il caricare un RID su un conto tradizionale.

Dopo aver completato una di queste verifiche la banca fornirà al cliente le credenziali di accesso per operare con i servizi di home banking. Per assicurare la massima sicurezza delle procedure online saranno poi forniti codici OTP, identificazione con password vocali o impronte digitale.

I conti online convengono?

Anche se i conti online hanno visto aumentare i costi del 30% nell’ultimo anno, secondo uno studio condotto da SosTariffe.it, questi prodotti restando comunque più convenienti. Gli utenti che li scelgono per la loro economicità devono stare attenti alle condizioni proposte e alle commissioni applicate ai servizi per essere certi di non annullare il vantaggio offerto dalle soluzioni online.

Ad esempio, per i clienti dei conti online le operazioni fatte agli sportelli bancari sono più costose. Conviene fare bonifici digitali invece di recarsi in banca, richiedere delle carte di credito comporta spesso dei costi di canone extra.

I migliori conti correnti online

Per conoscere quali siano i migliori conti correnti si può utilizzare il comparatore di SosTariffe.it, questo strumento analizzerà le offerte delle diverse banche e vi restituirà i risultati più convenienti e in linea con le vostre esigenze.

Si potrà personalizzare la ricerca individuando le caratteristiche preferite che il conto dovrà avere:

carte di credito incluse

conti per under 30enni

conti online

familiari

senza imposta di bollo

Selezionando l’opzione conti online ecco quali sono i risultati per i conti correnti più vantaggiosi a Luglio 2020:

Unicredit My Genius

WeBank

Conto Corrente N26

Tinaba

Hype

Crédit Agricole conto Online

1. My Genius Unicredit

Il primo conto che descriviamo è My Genius, il prodotto è proposto da Unicredit e per i clienti che aprano questa tipologia di conto, entro il 30 Settembre 2020, viene offerte un bonus di 150 euro.

Le condizioni per accedere a questa promozione di benvenuto sono:

accreditare lo stipendio o la pensione entro Dicembre 2020

fare un versamento e mantenere almeno 500 euro sul conto fino al 31 Dicembre

Ai nuovi correntisti che rispetteranno una di queste due clausole nel Gennaio 2021 sarà accreditato il bonus sul conto.

Per i clienti che decidano di aprire il conto online My Genius sarà possibile avere il conto base a zero spese con le funzioni di Banca Multicanale per gestire i propri risparmi da più device. Sarà anche possibile farsi accreditare lo stipendio o chiedere la domiciliazione delle utenze gratis.

Nel canone My Genius sono inclusi, senza costi, il servizio di prelievo senza carta di Unicredit e la consegna di una carta di credito internazionale senza canone. Con il conto base saranno applicate le seguenti commissioni:

nessun costo prelievi presso ATM Unicredit

2 euro per i prelievi presso ATM altre banche

bonifici SEPA gratis verso conti italiani

bonifici SEPA da e verso paesi UE 7,25 euro

bonifici verso altri paesi stranieri 18,50 euro

Il conto My Genius potrà essere aperto da clienti che non abbiano già un conto presso le filiali Unicredit o con Buddybank. Questo prodotto è un conto modulare, questo significa che Unicredit permette di integrare il piano con i piani modulare Silver, Gold e Platinum. Questi conti d’appoggio hanno dei canoni compresi tra i 9 e i 22 euro al mese e offrono dei pacchetti di operazioni e certe extra. Attivando questi pacchetti si potranno avere bonifici gratuiti o agevolazioni sul prelievo di contante all’estero.

Si potranno azzerare o ottenere degli sconti sui canoni dei moduli My Genius grazie ad un sistema di bonus creato da Unicredit, i clienti con meno di 30 anni otterranno 2 euro, per chi accredita la pensione o lo stipendio il buono mensile sarà di 3 euro. E così via.

2. WeBank

La seconda soluzione segnalata dal comparatore è il conto WeBank, la banca online di BPM. L’istituto si offre di pagare per i nuovi clienti l’imposta di bollo, la tassa sul possesso del conto corrente. Questa imposta per le persone fisiche è pari a 34,20 euro l’anno.

Il conto WeBank permette di operare una serie di azioni senza commissioni:

prelievi gratis in UE e in Italia

carnet da 10 assegni

opzione trasloco conto corrente

Per i nuovi utenti è anche compresa nel canone base la consegna di una carta di credito contactless a canone zero.

Il conto WeBank è un prodotto che permette ai clienti di operare online tramite l’app e il servizio di internet banking è offerto a canone zero, in fase di apertura si dovrà indicare se si vuole ricevere il token come sistema di rilascio dei codici di sicurezza (gratuito) o la card (15 euro). I clienti riceveranno l’estratto conto dei proprio movimenti e il riepilogo della situazione economica gratuitamente online, potranno anche attivare il servizio di notifiche via sms.

Le commissioni associate a questo conto sono:

prelievi gratis da ATM sia della propria banca che da altri istituti

bonifici online gratis

bonifici allo sportello 3 euro

bonifico all’estero 15 euro

ricarica della carta prepagata 3 euro in contanti, 1 euro online

Per i clienti WeBank è anche prevista la possibilità di chiedere un prestito fino a 30 mila euro a condizioni agevolate, di ottenere un’estensione del fido bancario. Si potranno anche ottenere polizze con condizioni vantaggiose.

Con questo prodotto sarà possibile gestire i vostri risparmi tramite l’app e potrete anche operare azioni di trading con l’app, è possibile anche ottenere il supporto di consulenti esperti.

3. Conto corrente N26

Una delle banche online che offre un conto interamente gestibile online e con condizioni molto vantaggiose è N26. L’istituto tedesco ha introdotto per i suoi clienti delle soluzioni di organizzazione e monitoraggio del credito innovative.

Il conto è collegato all’app di N26, dovrete scaricarla per poter aprire il conto e associarlo al vostro smartphone. La soluzione di questa banca è un conto a canone zero con:

carta di debito

internet banking gratis

bonifici SEPA gratuiti online

bonifici istantanei con altri utenti N26

domiciliazione utenze

prelievi gratuiti illimitati nell’area euro

Si potrà utilizzare l’app anche per effettuare bonifici in valute straniere, con Transfer Wise sarà possibile fare le operazioni con commissioni inferiori rispetto a quelle della banche tradizionali e al tasso di cambio reale.

Una delle funzioni aggiuntive di N26 sono gli Spaces, questa opzione permette ai clienti di accreditare in degli spazi creati appositamente sul conto delle somme per dei progetti di spesa.

4. Tinaba

Banca Profilo ha un conto online a canone zero, Tinaba. Questo istituto si offre di pagare l’imposta di bollo al posto dei clienti per il primo anno di contratto. Le operazioni online effettuate saranno senza commissioni, anche il servizio di home banking è gratuito così come quello per gestire il conto dallo smartphone

Ai nuovi clienti la banca offre un bonus da 10 euro e una carta prepagata Mastercard gratis. Le condizioni per le operazioni associate al conto sono:

prelievi allo sportello 2 euro

prelievi altre banche 2 euro

per operazioni all’estero 2 euro

bonifici online gratis

bonifici istantanei gratis

servizio di firma digitale

Le operazioni effettuate con la carta Tinaba non saranno soggette a commissioni.

5. Hype

Il prodotto offerto da Hype non è un conto in senso tradizionale, si tratta di una carta prepagata con IBAN. A Luglio 2020 chi richieda questo prodotto avrà diritto ad un buono di 10 euro. Le condizioni della carta sono piuttosto convenienti:

cashback del 10% sulle spese effettuate

bonifico online gratis

prelievo presso sportelli gratis, anche da altre banche

accredito pensione o stipendio

2,50 euro per ricariche se fatte in contanti

ricariche con altre carte HYPE costo 0,90 euro

Ai pagamenti e ai prelievi fatti all’estero sarà applicata una commissione del 3%. Il costo del servizio per il pagamento dei bollettini delle utenze o delle tasse con HYPE sarà compreso tra 1 euro e 2,15 euro.

6. Conto Crédit Agricole Online

L’ultimo conto presente nella classifica è il Crédit Agricole Online, questa soluzione, come le altre analizzate, è un conto a canone zero. La banca francese ha lanciato una serie di promozioni per invogliare nuovi clienti ad aprire un conto con loro.

Per chi sottoscriverà il contratto con Crédit Agricole sarà incluso un bonus di benvenuto di 100 euro e si potrà poi ottenere un secondo voucher dello stesso valore da spendere su Amazon.

Il bonus da 100 euro sarà riservato ai clienti che, oltre al conto, apriranno anche due polizze con l’istituto. Per chi attiverà una carta American Express Verde sarà anche possibile avere uno sconto di 50 euro sui canoni delle piattaforme di streaming (Netflix, Disney, NOW TV e Chili)

Gli utenti con il conto avranno una carta di debito a canone zero e potranno prelevare e fare bonifici online senza costi. Il conto permetterà di operare gratis:

il servizio Nowbanking

bonfici SEPA online

attivazioni delle domiciliazioni bancarie

invio degli estratti conto e delle sintesi online

gratis primi 24 prelievi presso ATM altre banche

Le commissioni applicate alle altre operazioni saranno:

2 euro per i bonifici SEPA allo sportello verso la stessa banca

2,50 euro per bonifici SEPA allo sportello verso altre banche

bonifico istantaneo 0,05% dell’importo

0,85 euro per farsi inviare la copia cartacea dei documenti bancari

Se si vorrà avere anche una carta di credito si potrà richiedere la Nexi Classic, questo prodotto ha però un canone di quasi 31 euro l’anno.

