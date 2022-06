Quali sono i migliori conti correnti online a Giugno 2022

I conti correnti online migliori di Giugno 2022 sono tre. E sono stati trovati grazie al comparatore di SOStariffe.it . Sono le soluzioni più vantaggiose per i risparmiatori poiché sono a zero spese pur offrendo l’operatività quotidiana di un conto tradizionale.

I conti correnti online di Giugno 2022 che offrono ai risparmiatori i maggiori vantaggi sono tre. Si tratta di conti che sono premiabili come i migliori fra quelli attualmente disponibili sul mercato bancario in quanto propongono le operazioni standard di un conto tradizionale, ma con zero spese sia per i costi di tenuta del conto sia per le commissioni.

È stato possibile individuarli grazie al comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di Sostariffe.it, fruibile con Android e iOS).

Conti correnti online: una scelta che piace

ECONOMICI E PRATICI SPIEGAZIONE Vantaggi economici zero spese per l’apertura

canone gratuito di tenuta conto o con costi fissi di gestione molto bassi rispetto a un conto tradizionale

commissioni sulle principali operazioni senza costi Praticità quotidiana apertura e operabilità sul conto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (inclusi i festivi)

facilità, velocità e sicurezza di utilizzo

niente più viaggi in filiale e code agli sportelli

I conti correnti online piacciano sempre più ai risparmiatori italiani. Il canale digitale è utilizzato tanto per le operazioni di apertura del conto senza più rivolgersi a una filiale quanto per le normali operazioni di pagamento, prelievo e accredito.

I vantaggi di avere un conto corrente online sono tanti e tali che le banche stanno progressivamente riducendo il numero delle proprie filiali su tutto il territorio nazionale.

Dopotutto aprire un conto corrente online è semplice e richiede poco tempo. Servono:

carta d’identità, o patente di guida, oppure passaporto, o in alcuni casi SPID;

webcam o una fotocamera, cellulare con numero italiano, indirizzo e-mail.

Conti correnti online: i migliori di Giugno 2022

NOME DEL CONTO CARATTERISTICHE Conto BBVA zero spese per sempre

per sempre bonifici ordinari e istantanei senza commissioni

carta di debito gratuita con collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay

prelievi bancomat senza costi se pari o superiori ai 100 euro

Cashback del 10% su 50 euro il primo mese, poi Cashback dell’1% fino a un massimo mensile di 250 euro nei successivi 12 mesi Conto My Genius UniCredit canone di mantenimento del conto gratuito

moduli aggiuntivi per avere più servizi di transazione e sconti sulle spese per il deposito titoli

carta di debito

bonifici online senza costi

prelievo dagli ATM di Unicredit gratuito Conto Widiba per il primo anno conto a zero spese, poi 3 euro al mese ma con promozioni per abbassarne i costi

PEC e Firma Digitale gratuite

gratuite carta di debito inclusa

bonifici ordinari online senza costi

Ci sono 3 conti correnti online che sono i migliori di Giugno 2022 per i vantaggi che offrono ai risparmiatori. Li ha selezionati il comparatore di SOStariffe.it che ha messo a confronto le proposte del mercato bancario, stilando una speciale classifica di convenienza.

Conto BBVA

Il rapporto costi-servizi premia come miglior conto corrente online di Giugno 2022 quello di BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria).

Anche perché, per attirare sempre nuovi correntisti, il gruppo bancario multinazionale spagnolo offre ai nuovi clienti rimborsi e bonus per un totale di 180 euro in un anno. Ecco come:

Cashback 10% BBVA, ottenendo fino a 50 euro il primo mese direttamente sul proprio conto;

Cashback 1% BBVA, recuperando fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

Passaparola, ottenendo fino a 100 euro invitando amici e familiari ad aprire un conto in BBVA.

Oltre a queste promozioni, il conto corrente online della banca spagnola offre i seguenti vantaggi sia in termini di costi che di servizi:

canone gratuito per sempre;

per sempre; IBAN italiano;

una carta di debito (fisica e digitale);

(fisica e digitale); collegamento con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online;

prelievi gratis in area euro per importi pari o maggiori di 100 euro;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) senza commissioni;

accredito di stipendio, o pensione;

addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti;

domiciliazione delle bollette.

Per conoscere meglio la proposta BBVA clicca di seguito:

Conto My Genius UniCredit

Al secondo posto della speciale graduatoria di SOStariffe.it c’è il conto online My Genius. Si tratta di un conto proposto da banca UniCredit che prevede, per chi lo aprisse tramite Internet entro il prossimo giovedì 30 giugno, un canone gratuito a tempo indeterminato, con un risparmio di 4 euro al mese sul canone di tenuta di un conto UniCredit.

Va ricordato che il conto My Genius non solo può essere aperto direttamente online, ma che può anche essere cointestato, sempre con un’operazione online. Il conto corrente online di UniCredit offre ai risparmiatori anche i seguenti servizi:

una carta di debito senza costo di emissione (con un risparmio di 3,50 euro);

senza costo di emissione (con un risparmio di 3,50 euro); prelievo senza commissioni agli ATM UniCredit;

bonifici ordinari online senza commissioni.

Inoltre, UniCredit consente ai titolari di conto My Genius la possibilità di personalizzare il conto stesso, grazie a 3 moduli extra (Silver, Gold, Platinum) che hanno un costo mensile crescente in base alla serie di transazioni che si desidera aggiungere all’offerta base. Due invece sono i moduli di investimento aggiuntivi (Gold e Platinum) per beneficiare di una serie di sconti sulle spese per il deposito titoli.

Se non si è già titolare di un conto corrente UniCredit/Buddybank, e/o Genius Card, del servizio di Banca Multicanale, e/o altre carte del gruppo UniCredit è possibile aprire online il conto My Genius in pochi passaggi anche identificandosi con un selfie. C’è da notare che l’apertura online prevede la contestuale sottoscrizione del servizio di Banca Multicanale e della carta di debito internazionale.

Così come c’è da osservare che l’operatività del servizio di Banca via Internet per i movimenti in uscita è limitata a 1.500 euro mensile se si è aperto il conto identificandosi con un selfie o con bonifico SEPA da banche online e si potrà eliminare il limite depositando lo specimen di firma in filiale.

Se invece ci si è identificati con bonifico SEPA da Banca fisica il limite è lo standard di prodotto.

Per conoscere meglio la proposta di UniCredit clicca di seguito:

Conto Widiba

Tra i migliori conti correnti online di Giugno 2022 c’è il conto Widiba Start proposto da Banca Widiba, sia perché offre ai risparmiatori un canone gratuito di tenuta conto per i primi 12 mesi, sia perché la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi propone una serie di promozioni per risparmiare sui 3 euro al mese di costi fissi di gestione del conto applicati a partire dal secondo anno.

Detto che se si ha un’età inferiore ai 30 anni, il conto Widiba Star rimane sempre a zero spese, qualora non si soddisfacesse tale requisito è possibile risparmiare

1 euro grazie all’accredito di stipendio e pensione;

grazie all’accredito di stipendio e pensione; 1 euro avendo un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

avendo un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro con 10.000 euro di investimenti in risparmio gestito in fondi, polizze assicurative e Sicav (Società d’investimento a capitale variabile);

con 10.000 euro di investimenti in risparmio gestito in fondi, polizze assicurative e Sicav (Società d’investimento a capitale variabile); 1 euro con 20.000 euro di investimenti in risparmio amministrato: azioni, obbligazioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC.

Oltre a PEC e Firma Digitale gratuiti e al servizio di portabilità WidiExpress per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online e senza costi aggiunti, con l’apertura online del conto Widiba Start la banca offre ai nuovi clienti anche:

una carta di debito inclusa, sia fisica che virtuale, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online facili e sicuri;

inclusa, sia fisica che virtuale, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online facili e sicuri; prelievo gratuito senza commissioni in area euro per importi pari o superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi;

bonifici ordinari online gratuiti;

una carta prepagata facoltativa a 10 euro;

la carta di credito Classic con fido di 1.500 euro al mese con canone annuo di 20 euro, oppure la carta di credito Gold, massimale di spesa mensile di 3.000 euro con un canone annuale di 50 euro.

Per conoscere meglio la proposta di Banca Widiba clicca di seguito:

