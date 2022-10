Quale gestore gas più conveniente a Ottobre 2022?

La scelta del gestore gas è una mossa cruciale per cercare di arginare l’impatto dei rialzi in bolletta . Grazie al comparatore di SOStariffe.it ecco la fotografia dei brand del Mercato Libero che aiutano a centrare il risparmio a Ottobre 2022 . Con un focus sui comportamenti virtuosi da adottare ogni giorno per dare un taglio anche ai consumi.

Le offerte gas più convenienti e le buone prassi per ottimizzare il consumo di metano: ecco le due leve su cui far affidamento per minimizzare il più possibile l’impatto delle stangate in bolletta in arrivo con la stagione fredda. Proprio per aiutare i clienti domestici a sfruttare nel miglior modo queste due leve, gli esperti di SOStariffe.it hanno stilato una classifica dei gestori gas più economici a Ottobre 2022, così come hanno redatto un vademecum con alcuni “trucchi” anti-consumo per tenere a bada il contatore di casa.

Il podio dei top gestori di Ottobre 2022 è il risultato del confronto delle offerte gas del Mercato libero effettuato tramite il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento, digitale e gratuito, è un valido alleato nella scelta delle promozioni più convenienti e “cucite” sul proprio fabbisogno.

Al link di seguito è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS.

Quale gestore gas è più economico a Ottobre 2022?

GESTORE GAS NOME OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Edison Energia World Luce Gas Plus 1,941062 €/Smc 241,97 euro 2 Pulsee Gas Relax Index 1,941062 €/Smc 246,06 euro 3 Hera Comm Prezzo Netto Natura Casa Gas 2,021062 €/Smc 250,99 euro 4 Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Gas 1,941062 €/Smc 254,93 euro

Confrontando le offerte del Mercato libero con il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo selezionato i gestori di gas che accompagnano clienti domestici lungo la strada della convenienza a Ottobre 2022. In particolare, il focus è sulle proposte più vantaggiose per una “famiglia tipo” che consumi 1.400 Smc di metano all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano. Le promozioni che seguono sono, dunque, le più “appetibili” per un nucleo familiare di tre componenti che utilizzi il gas per cuocere cibi, riscaldare casa e avere l’acqua calda.

Edison World Gas Plus

Accesso al prezzo all’ingrosso del gas naturale, sconto del 50% sul contributo fisso mensile e servizi digitali per monitorare i propri consumi fanno della soluzione metano di Edison Energia una delle più vantaggiose a Ottobre 2022. Eccone le caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile dimezzato (da 20 euro a 10 euro);

(da 20 euro a 10 euro); servizi EDISONRisolve e CoCo gratuiti : il primo è un servizio di prenotazione e assistenza telefonica per la gestione delle incombenze domestiche, mentre il secondo è una piattaforma, basata sull’intelligenza artificiale, che legge le abitudini di consumo e invia ai clienti avvisi personalizzati per tagliare eventuali sprechi;

: il primo è un servizio di prenotazione e assistenza telefonica per la gestione delle incombenze domestiche, mentre il secondo è una piattaforma, basata sull’intelligenza artificiale, che legge le abitudini di consumo e invia ai clienti avvisi personalizzati per tagliare eventuali sprechi; gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria.

Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione, che costerebbe alla “famiglia tipo” 241,97 euro al mese:

Pulsee Gas Relax Index

Pulsee (marchio di Axpo Italia) affianca ai vantaggi del prezzo all’ingrosso della materia prima gas i benefici derivanti da sconti extra per i nuovi clienti, come la riduzione del 20% per il contributo fisso mensile.

Di seguito, i pilastri dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

in base al (Punto di Scambio Virtuale) ; contributo fisso mensile che ammonta a 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese), se l’offerta è attivata entro il 5 Novembre 2022;

fornitura a portata di click con l’App Pulsee Energy;

possibilità di personalizzare l’offerta con l’opzione “ Zero Carbon Footprint ” (a 3 euro in più al mese) per azzerare l’impatto ambientale legato al proprio stile di vita;

” (a 3 euro in più al mese) per azzerare l’impatto ambientale legato al proprio stile di vita; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Cliccando sul pulsante verde qui sotto è possibile conoscere ulteriori dettagli sulla promozione (il cui costo per la “famiglia tipo” sarebbe di 246,06 euro al mese):

Prezzo Netto Natura Casa Gas

Hera Comm, che fa parte del gruppo Hera (Holding Energia Risorse Ambiente), una multiutility italiana fondata nel 2022 con sede a Bologna, propone la seguente offerta:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo pari a 0,08 €/Smc ;

in base al (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo pari a ; contributo mensile di 2 euro al mese, ovvero 24 euro all’anno (per un consumo annuo effettivo non superiore a 300 Smc) o di 4 euro al mese, ovvero 48 euro all’anno (per un consumo annuo effettivo superiore a 300 Smc);

bonus Natura pari a 30 euro (erogato in 6 quote) per i nuovi clienti gas;

pari a 30 euro (erogato in 6 quote) per i nuovi clienti gas; bonus soluzioni sostenibili: sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera LED, Hera Thermo, Hera Caldaia Sicura; Hera No problem;

sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera LED, Hera Thermo, Hera Caldaia Sicura; Hera No problem; gestione 100% digitale della fornitura gas con i Servizi online del sito internet e l’App Hera2G. In aggiunta servizi Hera Fast Check Up e Diario dei consumi inclusi;

e inclusi; gas verde da CO₂ compensata al 100%.

Clicca al link di seguito per saperne di più sulla promozione, dal costo mensile di 250,99 euro per la “famiglia tipo”:

EcoTua Index Casa Promo Gas

Caratteristiche di questa offerta messa a punto da Iberdrola (multinazionale spagnola con sede a Bilbao e presente in 14 Paesi) sono:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

in base al (Punto di Scambio Virtuale) ; corrispettivo fisso pari a 210 euro all’anno;

gestione online della fornitura con App Iberdrola;

possibilità di attivare il servizio Tuttofare Gas spendendo 2,95 euro al mese in più: assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per emergenze al proprio impianto di casa.

Clicca sul pulsante verde di seguito per avere un quadro completo della soluzione gas Iberdrola, il cui costo mensile per la “famiglia tipo” si attesterebbe sui 254,93 euro:

I migliori consigli per risparmiare sui consumi gas di Ottobre 2022

Le offerte gas più convenienti del Mercato libero sono una soluzione a disposizione dei consumatori per abbattere le spese in bolletta. Affiancando a queste promozioni competitive, alcuni comportamenti virtuosi per consumare “meno e meglio” il metano, è possibile conquistare ulteriori margini di risparmio nelle fatture del gas. Come? Lo spiegano gli esperti di SOStariffe.it, che hanno messo a punto un vademecum di “trucchi” anti-consumo per aiutare i clienti domestici a tenere a bada le bollette.

Occhio alla temperatura dei termosifoni : quest’ultima non deve superare i 20°C. Un solo grado in più fa aumentare i consumi dell’8% e lievitare i costi. Rimanere entro la soglia dei 20°C si traduce, invece, in 80 Smc di gas non consumati in un anno;

: quest’ultima non deve superare i 20°C. Un solo grado in più fa aumentare i consumi dell’8% e lievitare i costi. Rimanere entro la soglia dei 20°C si traduce, invece, in 80 Smc di gas non consumati in un anno; Benvenuto termostato smart : scegliere un termostato che permetta il controllo da remoto della caldaia evita sprechi e riduce consumi inutili. Un esempio? 100 ore di utilizzo non necessario del riscaldamento significa 70 Smc di gas risparmiati all’anno, con 134 euro di minori uscite per un budget familiare;

: scegliere un termostato che permetta il controllo da remoto della caldaia evita sprechi e riduce consumi inutili. Un esempio? 100 ore di utilizzo non necessario del riscaldamento significa 70 Smc di gas risparmiati all’anno, con 134 euro di minori uscite per un budget familiare; Addio vecchia caldaia : è una scelta che sembra dispendiosa nel breve periodo, ma è un’alleata del risparmio se si considera un orizzonte temporale più ampio: una caldaia più efficiente (anche solo del 10%) consente di risparmiare circa 100 Smc in un anno. In pochi anni è possibile ammortizzare l’investimento iniziale;

: è una scelta che sembra dispendiosa nel breve periodo, ma è un’alleata del risparmio se si considera un orizzonte temporale più ampio: una caldaia più efficiente (anche solo del 10%) consente di risparmiare circa 100 Smc in un anno. In pochi anni è possibile ammortizzare l’investimento iniziale; Stop a spifferi e dispersioni termiche: con investimenti significativi, come il cappotto termico o le nuove finestre, si tagliano i consumi fino al 20%. Limitandosi a piccoli accorgimenti, il risparmio sui consumi di gas si attesta al 10%.