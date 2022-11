Quale gestore energia elettrica più conveniente di Novembre 2022?

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.446,22 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.208,82 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

I brand dell’energia del Mercato libero che a novembre 2022 propongono offerte luce a prezzo indicizzato (o variabile) sono quelli su cui il comparatore di SOStariffe.it sta accendendo i riflettori in queste ultime settimane. Perché?

Perché questa tipologia di tariffe consente l’accesso al prezzo dell’energia elettrica in vigore nel mercato all’ingrosso e subisce aggiornamenti mensili. In questo momento in cui si sta registrando una flessione del costo unitario dell’elettricità, le offerte a prezzo indicizzato consentono di trarre il massimo vantaggio da tale contrazione di prezzo, permettendo così ai clienti domestici di ricevere bollette mensili allineate all’andamento del mercato e, quindi, con spese in discesa.

Oggi il prezzo dell’energia elettrica che il mercato all’ingrosso propone e a cui diverse offerte luce del Mercato libero si allineano è 0,2115 euro al kilowattora (valore di ottobre 2022, l’ultimo attualmente a disposizione), ben al di sotto del prezzo in vigore nel quarto trimestre 2022 (1° ottobre – 31 dicembre 2022) nel mercato Tutelato, che si attesta a 0,53451 €/kWh.

Ecco perché, come suggeriscono gli esperti di SOStariffe.it, scegliere le offerte luce a prezzo indicizzato del Mercato libero è una mossa per contabilizzare il risparmio in bolletta. Il comparatore di SOStariffe.it aiuta i titolari di utenze domestiche a scegliere la soluzione luce a prezzo variabile più in linea con le proprie possibilità di spesa, stili di consumo e distribuzione oraria di utilizzo degli elettrodomestici.

I fornitori di energia elettrica più vantaggiosi a Novembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,2225 €/kWh 93,64 euro 2 Octopus Energy Octopus Flex 0,2215 €/kWh 99,08 euro 3 Illumia Luce Flex Web 0,2215 €/kWh 100,61 euro 4 Pulsee Luce Relax Index 0,2115 €/kWh 101,07 euro 5 Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Luce 0,2115 €/kWh 102,81 euro

La classifica dei top fornitori di energia elettrica a novembre 2022 è stata stilata setacciando le offerte disponibili nel comparatore di SOStariffe.it. In particolare, abbiamo confrontato le soluzioni proposte dai brand dell’energia del Mercato libero a partire dai dati di consumo reale di una “famiglia tipo” con 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) utilizzati in un anno.

Energia alla Fonte wekiwi

Oltre all’accesso al prezzo dell’energia elettrica praticato dal mercato all’ingrosso (più un piccolo contributo al consumo), wekiwi assicura un bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta ai nuovi clienti che attivino la promozione. Altre caratteristiche dell’offerta includono:

tariffa indicizzata in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo pari a 0,011 €/kWh ;

in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo pari a ; contributo fisso mensile pari a 60 euro per costi di commercializzazione: la rata mensile si attesta a 5 euro;

sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, tra cui gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, tra cui gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led; sistema di fatturazione della “ carica mensile ”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità;

”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Sottoscrivere questa promozione costerebbe alla “famiglia tipo” 93,64 euro al mese. Clicca sul pulsante verde per ulteriori dettagli:

Octopus Flex

Octopus Energy, brand dell’energia nato nel 2015 nel Regno Unito e oggi con all’attivo oltre 3 milioni di clienti sparsi tra Regno Unito, Germania, Spagna, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Giappone, propone un’offerta che si allinea alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, con l’aggiunta di un piccolo contributo al consumo.

Ecco l’identikit della promozione:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso e agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso annuale pari a 80,40 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

possibilità di scelta tra opzione monoraria e multioraria : quest’ultima sfrutta il prezzo più basso dell’energia nelle ore serali e nei weekend;

e : quest’ultima sfrutta il prezzo più basso dell’energia nelle ore serali e nei weekend; assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;

Per la “famiglia tipo” che volesse attivare la fornitura di energia con Octopus Energy, la spesa mensile in bolletta sarebbe pari a 99,08 euro.

Clicca al link di seguito per saperne di più:

Illumia Luce Flex Web

Con Luce Flex Web, il family business Illumia propone una promozione che si caratterizza per:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso e agganciato al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione: la spesa complessiva annua ammonta a 120 euro ;

; domiciliazione bancaria come metodo di pagamento esclusivo;

possibilità di ricevere un kit di 10 lampadine a Led Illumia (disponibili nella versione a luce calda o luce naturale) e 2 confezioni di pile ultra power Illumia a 2 euro al mese (per 24 mesi). La somma comprende già l’Iva;

Illumia (disponibili nella versione a luce calda o luce naturale) e 2 confezioni di pile ultra power Illumia a (per 24 mesi). La somma comprende già l’Iva; energia verde proveniente da fonti rinnovabili senza alcun costo aggiuntivo.

La spesa stimata in bolletta per la “famiglia tipo” si attesta sui 100,61 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per maggiori informazioni:

Pulsee Luce Relax Index

Pulsee, la energy company italiana 100% digital e paperless, propone un’offerta luce che assicura ai propri clienti le seguenti condizioni contrattuali:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) ; contributo fisso mensile pari a 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese), con attivazione dell’offerta entro il 5 dicembre 2022 . (Il totale è 144 euro all’anno);

. (Il totale è 144 euro all’anno); possibilità di personalizzare l’offerta con l’opzione Cost Sharing (a 1,50 euro in più al mese): si potranno ricevere bollette dagli importi già suddivisi tra i coinquilini di un appartamento;

(a 1,50 euro in più al mese): si potranno ricevere bollette dagli importi già suddivisi tra i coinquilini di un appartamento; energia proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

Attivando questa soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 101,07 euro al mese. Per saperne di più, segui il link di seguito:

EcoTua Index Casa Promo Luce

Caratteristiche di questa offerta luce messa a punto da Iberdrola, multinazionale spagnola con sede a Bilbao e leader nel settore energetico europeo, sono:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

(Prezzo Unico Nazionale) ; corrispettivo annuo fisso pari a 147 euro comprensivo dei costi di commercializzazione;

sconto del 50% sul servizio Smart Assistant (per i primi tre mesi dall’attivazione del contratto): si tratta di un servizio per il monitoraggio dei consumi sugli elettrodomestici di casa;

sul servizio Smart Assistant (per i primi tre mesi dall’attivazione del contratto): si tratta di un servizio per il monitoraggio dei consumi sugli elettrodomestici di casa; gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

possibilità di arricchire l’offerta con i servizi aggiuntivi Tuttofare Luce (+2,95 euro al mese) e Tuttofare Plus Luce (+7,95 euro al mese)

(+2,95 euro al mese) e (+7,95 euro al mese) pagamento con bollettino postale e RID.

Con questa promozione, le bollette della luce avrebbero un impatto economico sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 102,81 euro. Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

