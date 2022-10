Quale banca scegliere a Ottobre 2022?

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Per scegliere il conto corrente più vantaggioso e, quindi, la miglior banca, non occorre fare attenzione solo al canone annuale di tenuta del conto stesso. Piuttosto è necessario guardare anche ad altre voci di spesa. Qualche esempio? Il canone annuo per la carta di debito, le commissioni applicate su bonifici, prelievi bancomat, accredito di stipendio o pensione, domiciliazione delle utenze, solo per citare le principali operazioni.

Tenute presenti tutte queste spese, allora sarà possibile “premiare” la miglior offerta disponibile sul mercato bancario. Un aiuto per stilare questa classifica arriva dal comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, disponibile anche l’app di SOStariffe it (in versione Android e iOS), che ha messo a confronto le proposte più convenienti di ottobre 2022.

Conti correnti online, conti a zero spese

VANTAGGI E CARATTERISTICHE SPIEGAZIONI Zero spese Canone annuo gratuito per sempre o il primo anno o con età inferiore a 30 anni. Possibilità di azzerarlo il secondo anno con promozioni che variano da banca a banca Commissioni gratuite Per esempio su domiciliazione delle bollette, bonifici ordinari, accredito di stipendio o pensione Documenti richiesti Carta d’identità, o patente di guida, oppure passaporto, o in alcuni lo SPID Requisiti tecnici Webcam o una fotocamera, cellulare con numero italiano, indirizzo e-mail Sicurezza Garantita con password, codice d’accesso che arriva sul cellulare registrato. Per alcuni conti, possibilità di riconoscimento biometrico: voce, impronta digitale e volto

Il conto corrente online offre anzitutto dei vantaggi economici per il taglio dei costi di gestione e delle commissioni. Ma permette anche di guadagnare tempo poiché non è più necessario andare in una filiale né per aprire il conto stesso né per eseguire le operazioni.

Grazie ai servizi di Internet banking e mobile banking, per mezzo di un Pc o di uno smartphone, l’operatività quotidiana sul conto è svolta in totale autonomia: tutte le operazioni possono essere eseguite quando si vuole 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche durante i festivi.

Al di là di questi vantaggi, rimane il fatto che le banche offrono comunque ai titolari di un conto corrente online la possibilità, in caso di bisogno, di rivolgersi al servizio clienti, con tanto di assistenza e supporto a distanza tramite Internet o telefono per risolvere i principali problemi.

I conti correnti online sono 100% paperless. Tradotto: niente più documenti cartacei inviati per posta dalla banca a casa. Di conseguenza, niente più documenti da conservare e archiviare. Tutti i documenti sono salvato direttamente in formato elettronico nei “cassetti” digitali del conto medesimo, con il risultato di una maggior facilità di consultazione e conservazione.

Banche e conti correnti: le migliori offerte di ottobre 2022

CONTO CORRENTE E BANCA CANONE ANNUO ALTRE CARATTERISTICHE 1 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre codice IBAN italiano

carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario e istantaneo senza commissioni

accredito anticipato dello stipendio

pagamento a rate delle proprie spese 2 Widiba Start di Banca Widiba canone annuale gratuito per il primo anno se lo si apre entro il 2 novembre, poi canone di 3 euro al mese con possibilità di azzerarlo carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario gratuito

PEC da 1 Giga e firma digitale incluse 3 ControCorrente Semplice di IBL Banca canone annuo gratuito per questa versione, per le altre 3 solo i primi 6 mesi, poi canone molto basso carta di debito inclusa

interessi lordi del 2% fino al 31/06/2023 per aperture entro il 31/12/2022 (dopo fino allo 0,30% in base alla giacenza media)

imposto di bollo a carico della banca fino al 31/12/2023 (per aperture entro il 31/12/2022)

1 bonifico ordinario gratuito al mese, per i successivi, invece, la commissione è di 0,40 euro

Qui di seguito, ecco quali sono in dettaglio i vantaggi di ciascuna delle 3 offerte selezionate dal tool online e gratuito di SOStariffe.it che ha individuato i 3 conti correnti online in cima alla graduatoria della convenienza a ottobre 2022.

Conto BBVA

Nel rapporto qualità/prezzo il conto corrente online proposto da BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) vince con facilità la sfida contro la concorrenza. La banca multinazionale spagnola offre ai nuovi clienti un conto a zero spese. Oltre al canone annuo è gratuito per sempre, le più importanti caratteristiche di questo conto, con codice IBAN italiano, sono:

carta di debito (fisica e digitale) inclusa, con collegamento con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online;

(fisica e digitale) inclusa, con collegamento con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online; prelievi gratis in area euro per importi pari o maggiori di 100 euro;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) senza commissioni;

addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti gratuito;

domiciliazione delle bollette gratuita;

anticipo dell’accredito dello stipendio;

possibilità di rateizzare le spese dei propri acquisti;

salvadanaio digitale gratuito dedicato alla gestione dei propri risparmi;

opportunità di eseguire acquisti in valuta straniera senza nessuna commissione;

possibilità di ricaricare il conto gratuitamente.

Inoltre, fino al 31 ottobre, BBVA offre anche una serie di promozioni per un totale di 230 euro complessivi:

Gran Cashback 20% di BBVA, fino a 100 euro il primo mese ;

fino a 100 euro il primo mese ; Cashback 1% di BBVA : fino a 30 euro per i successivi 12 mesi;

: fino a 30 euro per i successivi 12 mesi; “Passaparola”: bonus di 20 euro per chi porta un amico o un familiare in BBVA. Si possono invitare fino a 5 persone per un massimo di 100 euro.

Per conoscere nei dettagli l’offerta del conto di BBVA segue il link qui sotto:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Con canone gratuito per il primo anno se si apre il conto entro il 2 novembre e con la possibilità di azzerare il canone di 3 euro che scatta dal secondo anno con una serie di promozioni, il conto corrente Widiba Start di Banca Widiba, che può essere aperto in 5 minuti con SPID o webcam. La banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi che ai nuovi clienti offre i seguenti servizi:

carta di debito senza costi, sia fisica che virtuale, con possibilità di collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online, sicuri e veloci;

senza costi, sia fisica che virtuale, con possibilità di collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online, sicuri e veloci; prelievo gratuito senza commissioni in area euro per importi pari o superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi (2 euro da ATM di altre banche);

bonifici ordinari senza commissioni;

casella PEC da 1 Giga e firma digitale gratis;

deposito titoli gratuito.

Dopo il primo anno a zero spese, dal secondo anno, invece, è previsto un canone di tenuta del conto di 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarne i costi, in questo modo:

3 euro in meno se si hanno meno di 30 anni di età;

in meno se si hanno meno di 30 anni di età; 1 euro in meno con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno con l’accredito di stipendio e pensione; 1 euro di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito come per esempio fondi, Sicav, polizze;

di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito come per esempio fondi, Sicav, polizze; 1 euro di riduzione con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato: obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC.

Per conoscere ulteriori dettagli della proposta di Banca Widiba:

ControCorrente Semplice di IBL Banca

“ControCorrente Semplice” di IBL Banca è uno dei conti correnti più vantaggiosi di ottobre 2022, avendo un canone gratuito per sempre (con giacenza media mensile superiore a 5 mila euro o con vincoli attivi). Inoltre, offre interessi lordi del 2% fino al 30 giugno 2023 (dopo fino allo 0,30% in base alla giacenza media) e l’imposta di bollo è a carico della banca per tutto il 2023 se lo si apre entro il 31 Dicembre 2022.

Aprendo “ControCorrente Semplice” si hanno anche:

carta di debito dotata di tecnologia contactless;

dotata di tecnologia contactless; un bonifico ordinario gratuito al mese, per i successivi 0,40 euro;

al mese, per i successivi 0,40 euro; pagamenti RAV/MAV senza costi online o presso ATM evoluti

servizio Bancomat Pay;

ricarica telefonica online;

addebito sul conto di pedaggi autostradali (Telepass) e altri servizi di mobilità.

Oltre alla versione base del conto ControCorrente, IBL Banca offre anche conti correnti online che propongono un numero più ampio di servizi e agevolazioni, con sei mesi di canone gratuito qualora si scegliesse di aprirne entro il 31 Dicembre 2022. Ecco in dettagli quali sono:

ControCorrente Particolare (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese con gli sconti);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese con gli sconti); ControCorrente Originale (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese con gli sconti);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese con gli sconti); ControCorrente Straordinario (canone gratuito i primi 6 mesi e poi un costo di 3 euro al mese con gli sconti).

Questi costi di tenuta del conto corrente si riferiscono al canone mensile scontato che è applicato in caso di:

vincolo attivo;

giacenza media superiore a 5 mila euro ;

; accredito di stipendio o pensione da almeno 800 euro mensili (per l’azzeramento del canone del conto Semplice non è richiesto questo requisito);

(per l’azzeramento del canone del conto Semplice non è richiesto questo requisito); per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca (per l’azzeramento del canone dei conti Semplice e Particolare non è richiesto questo requisito).

Per saperne di più dell’offerta di IBL Banca, segui il link sottostante:

