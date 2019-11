Qual è l’assicurazione casa online più conveniente

Per proteggere al massimo la propria abitazione ed il proprio nucleo familiare è molto importante valutare con attenzione l’assicurazione casa da attivare. Questo tipo di polizza, infatti, include un gran numero di coperture assicurative che richiedono un’attenta analisi delle proprie esigenze e, più in generale, dei costi per poter essere certi di aver attivato l’assicurazione più conveniente. Per minimizzare i tempi ed i costi di attivazione è possibile puntare su di un’ assicurazione casa online . Ecco qual è la più conveniente.

Per scegliere la migliore assicurazione casa online è opportuno valutare una lunga serie di fattori al fine di poter essere certi di aver individuato la polizza più in linea con le proprie esigenze. Le assicurazioni casa, infatti, includono diverse coperture assicurative che vanno a proteggere il contraente e la sua famiglia da una lunga serie di rischi. Di conseguenza, solo analizzando nei minimi dettagli le varie opzioni a propria disposizione sarà possibile individuare la migliore assicurazione casa online.

Per una panoramica completa sulle polizze attivabili direttamente online (risparmiando tempo e denaro) è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per assicurazioni casa che propone le soluzioni più convenienti per attivare delle importanti tutele assicurative per proteggere la propria abitazione e, più in generale, il proprio nucleo familiare. Dal comparatore è possibile calcolare preventivi gratuiti per poi procedere con l’attivazione online della polizza più in linea con quelle che sono le proprie esigenze.

Calcola preventivo per assicurare casa

Come scegliere l’assicurazione casa più conveniente

La principale caratteristiche delle polizze casa è rappresentata dalla loro particolare struttura. Una singola polizza, infatti, include una lunga serie di garanzie (spesso molto diverse da loro) che vanno a creare un pacchetto di tutele completo e, nella maggior parte dei casi, altamente personalizzabile dal contraente che ha, quindi, la possibilità di “costruire” la copertura assicurativa di cui ha bisogno.

Le garanzie incluse nella maggior parte delle assicurazioni casa vanno a proteggere il patrimonio familiare, sia garantendo il risarcimento di danni registrati dall’immobile che tutelando l’assicurato ed il suo nucleo familiare da diversi rischi correlati alla vita quotidiana. A fronte di una spesa tutto sommato contenuta, sarà possibile poter contare su di una copertura assicurativa completa ed in grado di minimizzare i rischi, incrementando al massimo il livello di protezione.

Per poter scegliere l’assicurazione casa più adatta alle proprie esigenze è, quindi, fondamentale analizzare, una ad una, tutte le coperture assicurative incluse all’interno della polizza proposta da una specifica compagnia. Quest’analisi è essenziale per poter essere certi di attivare un’assicurazione casa che vada, realmente, a soddisfare le proprie necessità e a minimizzare i rischi per il proprio patrimonio immobiliare e finanziario.

Ecco alcuni aspetti da considerare per individuare la migliore assicurazione casa:

coperture RC : la responsabilità civile è una delle principali coperture di una polizza casa e permette di ottenere un’importante tutela, per tutto il nucleo familiare, contro una lunga serie di rischi che caratterizzano la vita quotidiana. Le assicurazioni casa includono diverse tipologie di coperture RC tra cui troviamo, ad esempio, la RC Proprietario e la RC Inquilino. C’è poi da considerare la copertura RC Capofamiglia che, solitamente, offre una tutela assicurativa estesa a tutto il nucleo familiare (in particolare ai membri inclusi nello Stato di Famiglia) garantendo la copertura di richieste di risarcimento in arrivo da terzi;

: la responsabilità civile è una delle principali coperture di una polizza casa e permette di ottenere un’importante tutela, per tutto il nucleo familiare, contro una lunga serie di rischi che caratterizzano la vita quotidiana. Le assicurazioni casa includono diverse tipologie di coperture RC tra cui troviamo, ad esempio, la RC Proprietario e la RC Inquilino. C’è poi da considerare la copertura RC Capofamiglia che, solitamente, offre una tutela assicurativa estesa a tutto il nucleo familiare (in particolare ai membri inclusi nello Stato di Famiglia) garantendo la copertura di richieste di risarcimento in arrivo da terzi; coperture a protezione del patrimonio : le polizze casa non possono rinunciare a specifiche tutele assicurative in grado di proteggere il patrimonio finanziario ed immobiliare del contraente. Tra queste tipologie di polizze troviamo, ad esempio, la copertura contro i furti, che garantisce un risarcimento legato ai danni subiti in caso di furto, oppure la copertura contro i danni causati da fenomeni naturali, che offre al contraente un risarcimento dei danni registrati a seguito di fenomeni come alluvioni, inondazioni e terremoti;

: le polizze casa non possono rinunciare a specifiche tutele assicurative in grado di proteggere il patrimonio finanziario ed immobiliare del contraente. Tra queste tipologie di polizze troviamo, ad esempio, la copertura contro i furti, che garantisce un risarcimento legato ai danni subiti in caso di furto, oppure la copertura contro i danni causati da fenomeni naturali, che offre al contraente un risarcimento dei danni registrati a seguito di fenomeni come alluvioni, inondazioni e terremoti; coperture aggiuntive: oltre alle garanzie RC ed alle varie coperture che proteggono i danni materiali registrati dall’immobile e dagli oggetti in esso contenuti, per poter giudicare la qualità di una polizza casa è necessario analizzare le varie coperture aggiuntive che le compagnie includono nel pacchetto assicurativo. In molte polizze casa, ad esempio, c’è la Tutela Legale, che garantisce un risarcimento per le eventuali spese legali che i membri inclusi nello Stato di Famiglia rischiano di dover sostenere, oppure la copertura “Assistenza in casa” che garantisce la possibilità di poter contare su di un servizio di pronto intervento (con spese coperte dalla compagnia) in caso di rotture o guasti a elementi essenziali della casa come l’impianto idraulico, l’impianto elettrico o la serratura della porta d’ingresso. Ci sono poi le tutele assicurative per gli animali domestici che garantiscono il risarcimento delle spese veterinarie ed anche la tutela RC per il proprietario dell’animale;

La struttura delle assicurazioni casa è, quindi, davvero molto articolata e per poter individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze è fondamentale analizzare, nel dettaglio, tutte le tutele assicurative incluse. Un’analisi superficiale può non bastare in quanto ogni singola garanzia inclusa va controllata per poter verificare che sia in realmente in linea con quelle che sono le proprie esigenze.

Affidarsi alla comparazione online, ed alla successiva attivazione, delle polizze casa semplifica, di molto, la vita al contraente. Sfruttando i sistemi di comparazione disponibili online, infatti, è possibile velocizzare l’intera procedura di analisi di ogni singola polizza assicurativa in modo da poter individuare, facilmente, l’assicurazione casa più adatta per sé.

Nella scelta della migliore assicurazione casa online è, inoltre, molto importante valutare le condizioni contrattuali previste dalla polizza che si sta analizzando. Per avere un quadro completo sulla qualità di una polizza casa, infatti, è necessario valutare, con attenzione, i massimali di tutte le garanzie incluse ed anche la franchigia, elementi che limitano la copertura assicurativa garantita dalla polizza stessa.

In generale, il massimale è l’importo massimo che la compagnia assicurativa erogherà come risarcimento danni. Un massimale troppo basso implica un rischio maggiore per il contraente mentre un massimale molto alto comporterà un incremento del premio assicurativo. La franchigia, invece, è l’importo minimo del risarcimento erogato dalla compagnia. Se l’importo da risarcire è inferiore alla franchigia, la compagnia non sarà tenuta all’erogazione di alcun risarcimento.

L’analisi di massimali e franchigia è un aspetto fondamentale per la valutazione completa della qualità di una polizza casa online. Un massimale troppo basso o una franchigia troppo alta rischiano, infatti, di annullare o ridurre drasticamente i vantaggi di una copertura assicurativa. Per questo motivo, verificare con attenzione questi aspetti è un elemento centrale della scelta dell’assicurazione casa.

Assicurazione casa Genertel

Uno dei principali esempi di assicurazione casa online arriva da Genertel, compagnia di riferimento del settore assicurativo italiano. La polizza casa Genertel è una delle più complete e convenienti grazie alla presenza di un pacchetto di garanzie in grado di soddisfare, al massimo, le esigenze degli assicurati.

L’assicurazione casa Genertel include coperture a protezione del patrimonio (finanziario e immobiliare), a protezione dei beni ed a protezione della persona (il contraente ed i membri inclusi nello Stato di Famiglia). La polizza casa offerta dalla compagnia è, inoltre, personalizzabile con il contraente che ha la possibilità di:

aggiungere alcune garanzie accessorie al pacchetto “base” dell’assicurazione casa;

al pacchetto “base” dell’assicurazione casa; modulare le singole garanzie andando, ad esempio, ad aumentare il massimale;

Come per qualsiasi altra polizza casa, anche per l’assicurazione Genertel è necessario analizzare, punto per punto, tutte le tutele assicurative incluse. Ecco i dettagli:

RC Proprietà: copre i danni causati a terzi dalla propria abitazione (come la caduta di un infisso o di una tegola, un incendio generatosi all’interno dell’appartamento etc) e presenta un massimale modulabile sulla base delle esigenze del contraente;

copre i danni causati a terzi dalla propria abitazione (come la caduta di un infisso o di una tegola, un incendio generatosi all’interno dell’appartamento etc) e presenta un massimale modulabile sulla base delle esigenze del contraente; RC Conduzione e Famiglia : questa garanzia copre i danni a terzi causati in casa e nel tempo libero sia da elementi dell’abitazione (ad esempio la lavatrice che, per un malfunzionamento, allaga l’appartamento di sotto) che dai membri inclusi nello Stato di Famiglia; anche in questo caso, il massimale è modulabile;

: questa garanzia copre i danni a terzi causati in casa e nel tempo libero sia da elementi dell’abitazione (ad esempio la lavatrice che, per un malfunzionamento, allaga l’appartamento di sotto) che dai membri inclusi nello Stato di Famiglia; anche in questo caso, il massimale è modulabile; Danni al Contenuto: questa garanzia offre al contraente della polizza un risarcimento dei danni registrati da oggetti (mobili, elettrodomestici, effetti personali) presenti nella propria abitazione a seguito di incendio, esplosione, fughe di gas e diversi altri eventi;

questa garanzia offre al contraente della polizza un risarcimento dei danni registrati da oggetti (mobili, elettrodomestici, effetti personali) presenti nella propria abitazione a seguito di incendio, esplosione, fughe di gas e diversi altri eventi; Danni Catastrofali : questa garanzia permette di ottenere un risarcimento dei danni registrati dalla propria casa a seguito di alluvioni, inondazioni e terremoti; per questa copertura è disponibile una detrazione fiscale al 19% dell’importo speso che va a ridurre i costi effettivi di questa particolare garanzia;

: questa garanzia permette di ottenere un risarcimento dei danni registrati dalla propria casa a seguito di alluvioni, inondazioni e terremoti; per questa copertura è disponibile una detrazione fiscale al 19% dell’importo speso che va a ridurre i costi effettivi di questa particolare garanzia; Assistenza all’Abitazione : grazie a questa copertura sarà possibile richiedere un intervento d’urgenza (coperto sino ad una spesa massima di 300 Euro) di un tecnico professionista (un fabbro, un elettricista o un idraulico) per risolvere rapidamente un problema in casa; il servizio d’assistenza è attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno;

: grazie a questa copertura sarà possibile richiedere un intervento d’urgenza (coperto sino ad una spesa massima di 300 Euro) di un tecnico professionista (un fabbro, un elettricista o un idraulico) per risolvere rapidamente un problema in casa; il servizio d’assistenza è attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno; Assistenza Legale : con questa garanzia, la polizza include il rimborso delle spese legali per tutti i familiari inclusi nello Stato di Famiglia sino ad un massimo di 10.000 Euro;

: con questa garanzia, la polizza include il rimborso delle spese legali per tutti i familiari inclusi nello Stato di Famiglia sino ad un massimo di 10.000 Euro; Assistenza Cyber Risk: fornisce assistenza tecnica per i propri dispositivi, il recupero dati da hard disk o smartphone e la sicurezza dei dati sensibili online in caso di utilizzo fraudolento;

fornisce assistenza tecnica per i propri dispositivi, il recupero dati da hard disk o smartphone e la sicurezza dei dati sensibili online in caso di utilizzo fraudolento; Danni al Fabbricato: garantisce un risarcimento in caso di incendio, scoppio, eventi atmosferici o infiltrazioni d’acqua e diverse altre tipologie di eventi (eventi sociopolitici, fulmine etc.)

Da notare, inoltre, che l’assicurazione casa Genertel è anche altamente personalizzabile grazie alla possibilità per il contraente di aggiungere diverse tutele aggiuntive, andando così ad arricchire la polizza “base”. L’aggiunta di una garanzia extra comporterà un incremento del premio assicurativo ma, nello stesso tempo, permetterà di completare il pacchetto di tutele incluse nell’assicurazione casa. L’utente deve, quindi, valutare, caso per caso, se e quali coperture aggiungere alla polizza base.

Ecco come personalizzare l’assicurazione:

Infortuni Domestici: questa garanzia copre le spese mediche derivanti da infortuni con frattura ossea o lussazione, in casa o fuori casa, per tutti i membri dello Stato di Famiglia; il massimale, per una famiglia di 2 componenti, è di 500 Euro e può essere portata a 1000 Euro in base alle esigenze del cliente;

questa garanzia copre le spese mediche derivanti da infortuni con frattura ossea o lussazione, in casa o fuori casa, per tutti i membri dello Stato di Famiglia; il massimale, per una famiglia di 2 componenti, è di 500 Euro e può essere portata a 1000 Euro in base alle esigenze del cliente; Protezione 4 Zampe : risarcimento delle spese per il veterinario in caso di infortunio (anche senza intervento chirurgico) del proprio animale domestico con massimale di 1.000 Euro per animale;

: risarcimento delle spese per il veterinario in caso di infortunio (anche senza intervento chirurgico) del proprio animale domestico con massimale di 1.000 Euro per animale; Tutela Aggressioni: grazie a questa garanzia si avrà a disposizione un risarcimento delle spese mediche per infortunio e delle spese di supporto in caso di aggressione fisica (bullismo, liti condominiali, nel traffico, allo stadio, etc.) o online;

grazie a questa garanzia si avrà a disposizione un risarcimento delle spese mediche per infortunio e delle spese di supporto in caso di aggressione fisica (bullismo, liti condominiali, nel traffico, allo stadio, etc.) o online; RC Ruote Elettriche: questa copertura garantisce la copertura dei danni causati a terzi (sia danni fisici ad altre persone che danni alle cose di altri) quando si è alla guida di un veicolo elettrico (bici elettriche, monopattini elettrici, segway, hoverboard); è previsto un massimale di 500.000 Euro, eventualmente modulabile dal cliente;

questa copertura garantisce la copertura dei danni causati a terzi (sia danni fisici ad altre persone che danni alle cose di altri) quando si è alla guida di un veicolo elettrico (bici elettriche, monopattini elettrici, segway, hoverboard); è previsto un massimale di 500.000 Euro, eventualmente modulabile dal cliente; Responsabilità Civile Cane: questa garanzia include la copertura dei danni causati a terzi dal proprio cane; la copertura si estende, oltre che ai danni causati alle persone, anche ai danni causati ad oggetti o ad altri animali di proprietà di terzi; è previsto un massimale di 500.000 Euro, eventualmente modulabile dal cliente;

Le coperture aggiuntive vanno ad integrare la tutela assicurativa garantita dalla polizza casa Genertel permettendo al contraente di attivare un’assicurazione in grado di soddisfare, in modo completo, le proprie esigenze. Un’analisi dei costi di ogni singola copertura sarà poi necessaria per poter valutare, con precisione, i vantaggi connessi alla sua attivazione.

L’assicurazione casa Genertel presenta, inoltre, alcune caratteristiche aggiuntive che ne rendono l’attivazione online ancora più vantaggiosa: