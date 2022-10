Qual è la compagnia elettrica meno cara a Ottobre 2022?

Ecco come attutire l’impatto delle bollette salate della luce puntando sui fornitori che propongono il costo unitario dell’energia elettrica più basso possibile, compatibilmente con lo scenario attuale. Grazie al comparatore di SOStariffe.it , la bussola per orientarsi tra i migliori brand dell’energia a Ottobre 2022 .

Destinazione: risparmio sulle bollette luce. Rotta migliore per raggiungerla: scelta dei fornitori che propongano il minor costo unitario possibile dell’energia elettrica (misurata in euro al kilowattora). Navigatore in uso: il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, che consente ai clienti domestici di confrontare le innumerevoli proposte del Mercato libero e scegliere quella più in linea con il proprio fabbisogno energico e stili di consumo.

È proprio grazie a un’analisi effettuata con il comparatore di SOStariffe.it che è stato possibile stilare una classifica delle energy company del Mercato libero meno care di Ottobre 2022. I top fornitori che conquistano le vette della convenienza sono i seguenti:

Edison Energia;

Pulsee;

Iberdrola;

Eni Plenitude.

Nel paragrafo che segue abbiamo passato sotto la lente d’ingrandimento le promozioni luce che tali fornitori propongono a Ottobre 2022, facendo una panoramica delle principali caratteristiche e stime di spesa di ciascuna offerta.

Cliccando al link qui sotto, invece, è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per iOS e Android) e avviare il confronto delle offerte attualmente disponibili, a partire dai propri dati di consumo:

Scopri le offerte luce che fanno spendere meno a Ottobre 2022

FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO OFFERTA 1 Edison Energia World Luce Plus 0,42992 €/kWh 118,31 euro al mese 2 Pulsee Luce Relax Index 0,42992 €/kWh 121,56 euro al mese 3 Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Luce 0,42992 €/kWh 124,14 euro al mese 4 Eni Plenitude Trend Casa Luce 0,45412 €/kWh 124,85 euro al mese

Le offerte elencate nella tabella qui sopra sono state identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le meno costose (e quindi le più appetibili) per una “famiglia tipo” che registri un consumo annuo in bolletta pari a 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Una caratteristica comune di tali promozioni è la tariffa a prezzo indicizzato (o variabile). Questo significa che, sottoscrivendo tali soluzioni, i clienti domestici pagheranno l’energia elettrica allo stesso prezzo del mercato all’ingrosso, che è “agganciato” all’indice PUN. Quest’ultimo, acronimo di Prezzo Unico Nazionale, è l’indice di riferimento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia.

Tale prezzo è aggiornato su base mensile con adeguamenti continui rispetto all’indice di riferimento. Di conseguenza, in caso di calo netto dei prezzi all’ingrosso, si registrerà anche un calo altrettanto netto del prezzo praticato al cliente, con un effetto diretto sulle bollette luce.

Edison World Luce Plus

Tra le soluzioni luce più interessanti di questa coda di Ottobre c’è quella proposta da Edison Energia, uno dei principali fornitori di energia e gas in Italia. Essa si laurea “campionessa” della convenienza perché raddoppia il risparmio: non solo propone l’accesso al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica senza applicarvi costi aggiuntivi, ma dimezza anche il contributo fisso mensile (legato ai costi di commercializzazione dell’energia), così da garantire un ulteriore sollievo in bolletta alle famiglie.

Ecco il quadro completo dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN senza costi extra ;

in base al PUN ; contributo fisso mensile scontato del 50% (da 20 euro a 10 euro al mese);

possibilità di scegliere l’attivazione di una tariffa monoraria o multioraria , in base ai propri stili di consumo;

, in base ai propri stili di consumo; servizi EDISONRisolve e CoCo inclusi : se il primo assicura un servizio 24/7 di consulenza telefonica e assistenza in caso di malfunzionamenti del proprio impianto, il secondo permette di avere un sistema di intelligenza artificiale incorporato nell’App My Edison per monitorare i consumi di ciascun elettrodomestico di casa;

e : se il primo assicura un servizio 24/7 di consulenza telefonica e assistenza in caso di malfunzionamenti del proprio impianto, il secondo permette di avere un sistema di intelligenza artificiale incorporato nell’App My Edison per monitorare i consumi di ciascun elettrodomestico di casa; attivazione della promozione in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas);

(sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas); energia 100% green.

Attivando questa promozione, la “famiglia tipo” spenderebbe 118,31 euro al mese per le bollette luce.

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni:

Pulsee Luce RELAX Index

Anche Pulsee (la energy company con anima digital del Gruppo Axpo Italia) scommette su uno sconto sul contributo fisso mensile (pari al 20%) per aiutare i propri clienti a tenere a bada le spese in bolletta.

prezzo indicizzato in base al PUN senza costi aggiuntivi ;

; sconto sul contributo fisso mensile: da 12 euro al mese anziché 15 euro al mese per coloro che attivino l’offerta entro il 5 Novembre 2022 ;

; comodità nella gestione della fornitura grazie all’App Pulsee Energy, che permette controllo dei consumi, storico delle bollette e stato dei pagamenti;

possibilità di personalizzazione dell’offerta con l’opzione “ Cost Sharing ” per la suddivisione delle bollette tra coinquilini (+ 1,50 euro al mese rispetto al pacchetto standard) e l’opzione “Zero Carbon Footprint” per azzerare l’impatto ambientale del proprio stile di vita (a 3 euro in più al mese);

” per la suddivisione delle bollette tra coinquilini (+ 1,50 euro al mese rispetto al pacchetto standard) e l’opzione “Zero Carbon Footprint” per azzerare l’impatto ambientale del proprio stile di vita (a 3 euro in più al mese); energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili;

La “famiglia tipo” che volesse attivare questa promozione spenderebbe 121,56 euro al mese per illuminare la propria casa.

Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

EcoTua Index Casa Promo Luce

Iberdrola, multinazionale spagnola dell’energia, propone invece l’accesso scontato del 50% a Smart Assistant, un servizio “intelligente” che aiuta a tenere monitorati i consumi degli elettrodomestici di casa, in modo da migliorarne l’efficienza e risparmiare sulla bolletta. Lo sconto vale per i primi tre mesi dalla sottoscrizione del contratto di fornitura.

Ecco l’offerta ai raggi X:

prezzo indicizzato in base al PUN senza alcun sovrapprezzo ;

; contributo fisso annuo pari a 78 euro;

possibilità di arricchire l’offerta con i servizi Tuttofare Luce e Tuttofare Plus Luce . Nel primo caso, a 2,95 euro al mese in più saranno inclusi assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per emergenze all’impianto elettrico e visita annuale senza costi per la chiamata e 3 ore di lavoro di un elettricista incluse. Con l’attivazione di Tuttofare Plus, ai servizi già citati si potranno avere (al costo di 7,95 euro in più al mese) un check-up elettrico ogni 2 anni e una polizza omaggio per la riparazione di guasti al sistema elettrico o agli elettrodomestici di casa.

e . Nel primo caso, a 2,95 euro al mese in più saranno inclusi all’impianto elettrico e visita annuale senza costi per la chiamata e 3 ore di lavoro di un elettricista incluse. Con l’attivazione di Tuttofare Plus, ai servizi già citati si potranno avere (al costo di 7,95 euro in più al mese) un ogni 2 anni e una per la riparazione di guasti al sistema elettrico o agli elettrodomestici di casa. 100% energia elettrica verde.

Attivando l’offerta luce di Iberdrola, le bollette avrebbero un impatto economico sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 124,14 euro (esclusi i servizi Tuttofare).

Maggiori informazioni sono disponibili al link qui sotto:

Trend Casa Luce

Anche Eni Plenitude (ex Eni Luce e Gas) assicura l’accesso al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, a cui però va aggiunto un piccolo contributo al consumo, pari a 0,0242 €/kWh. Fino al 28 Ottobre, inoltre, i nuovi clienti che attivino la fornitura luce con Eni Plenitude, potranno beneficiare dei Promo Flash Days, con uno sconto di 20 euro in bolletta che sarà dilazionato in bolletta nell’arco di 12 mesi.

prezzo indicizzato in base al PUN con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,0242 €/kWh ;

; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

fino a 24 euro di sconto con addebito della bolletta sul proprio conto corrente (1 euro al mese per 2 anni);

con addebito della bolletta sul proprio conto corrente (1 euro al mese per 2 anni); gestione online della fornitura con l’App Eni Plenitude;

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili coperta da Garanzia d’Origine.

Adottando questa soluzione luce, la “famiglia tipo” riceverebbe bollette della luce dal costo di 124,85 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per saperne di più:

