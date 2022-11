Qual è il miglior conto deposito di Novembre 2022?

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Per i conti deposito le banche mettono sul piatto anche tassi di interesse superiori al 3%, con punte anche del 3,75%, come vedremo qui di seguito. Risultato? Sta tornando in auge questa forma di investimento. Un prodotto bancario proposto dagli istituti di credito che, prendendo in custodia il denaro dei risparmiatori con vincoli temporali che oscillano solitamente da un minimo di 6 mesi a un massimo di 5 anni, lo restituiscono al termine del periodo di vincolo con la reddita maturata grazie all’interesse concesso.

È vero che è possibile anche linee di deposito senza vincolo, quindi con la somma investita libera di essere ritirata in qualsiasi momento, ma in questo caso i tassi di rendimento erogati dalle banche sono molto più bassi.

Come orientarsi sul mercato bancario per trovare le migliori offerte di novembre 2022? Il comparatore di conti deposito di SOStariffe.it (disponibile anche con l’App di SOStariffe.it, in versione Android e iOS9) ha selezionato le proposte più vantaggiose.

Tassi e vincoli: i conti deposito migliori di novembre 2022

NOME DELL’OFFERTA VINCOLO MASSIMO E TASSO DI INTERESSE 1 Conto Key (non svincolabile) di Banca Progetto 3,75%

60 mesi 2 Conto Key (svincolabile) di Banca Progetto 3,25%

60 mesi 3 Cherry Vincolato di Cherry Bank 3,20%

60 mesi 4 X Risparmio di Banca AideXa 3%

36 mesi 5 Rendimax Vincolo Posticipato di Banca Ifis 3%

60 mesi 6 Rendimax Vincolo Anticipato di Banca Ifis 2,60%

60 mesi 7 Twist di Banca Valsabbina 2,50%

60 mesi

Con o senza vincolo, con linea vincolata della durata minima di 3 mesi e massima di 5 anni, ecco quali sono i conti deposito più remunerativi individuati dal comparatore di SOStariffe.it.

Conto Key di Banca Progetto

Vantaggioso, efficace, sicuro. Con questi tre aggettivi si presenta Conto Key di Banca Progetto, un conto corrente gratuito che offre la possibilità di investire la propria liquidità, attivando linee di deposito svincolabili o non svincolabili, scegliendo tra durate (da 6 a 60 mesi) e tassi differenti (da 1,50% a 3,75%). Conto Key è un prodotto esclusivo rivolto a tutti i clienti già in possesso di Conto Progetto.

Attivando Conto Key si ha a disposizione un conto corrente per le principali operazioni quotidiane tra cui:

possibilità di addebito ricorrente SDD;

bonifici ordinari SEPA;

bonifici istantanei;

richiedere una carta di debito internazionale gratuita.

Se già si possiede Conto Progetto, è possibile attivare Conto Key in pochi click direttamente dalla propria Area Privata.

Questi i rendimenti offerti da Banca Progetto per le linee svincolabili:

6 mesi tasso di interesse 1,50%;

12 mesi tasso di interesse 2%;

18 mesi tasso di interesse 2%;

24 mesi tasso di interesse 2,25%;

36 mesi tasso di interesse 2,75%;

48 mesi tasso di interesse 3%;

60 mesi tasso di interesse 3,25%.

Questi vincoli e tassi di interesse per le linee non svincolabili:

6 mesi tasso di interesse 2%;

12 mesi tasso di interesse 2,25%;

18 mesi tasso di interesse 2,50%;

24 mesi tasso di interesse 2,75%;

36 mesi tasso di interesse 3,25%;

48 mesi tasso di interesse 3,50%;

60 mesi tasso di interesse 3,75%.

Per conoscere maggiori dettagli della proposta di Banca Progetto, segui il link:

SCOPRI CONTO KEY »

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Cherry Vincolato di Cherry Bank è uno dei conti depositivo più redditizi di novembre 2022. Con canone annuale di giacenza gratuito, nessuna spesa di attivazione e di estinzione, è possibile aprirlo partendo da un importo minimo di 3.000 euro e arrivare fino a una somma massima di 3 milioni di euro. Questa soluzione di investimento riservata solo a chi è titolate di un conto corrente online Cherry Bank.

Le soluzioni di deposito vincolato di Cherry Bank sono le seguenti:

6 mesi di vincolo, 1% di interesse lordo (0,74% tasso di interesse netto);

12 mesi di vincolo, 1,50% di interesse lordo (1,11% tasso di interesse netto);

18 mesi di vincolo, 1,75% di interesse lordo (1,30% tasso di interesse netto);

24 mesi di vincolo, 2% di interesse lordo (1,48% tasso di interesse netto);

36 mesi di vincolo, 2,50% di interesse lordo (1,85% tasso di interesse netto);

48 mesi di vincolo, 2,75% di interesse lordo (2,04% tasso di interesse netto);

60 mesi di vincolo, 3,20% di interesse lordo (2,37% tasso di interesse netto).

Inoltre c’è da ricordare che Cherry Bank offre anche il conto deposito “Cherry Box” con linea libera della durata di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi a scelta. Il tasso di interesse lordo è lo 0,40% (0,30% netto).

Per saperne di più dell’offerta di Cherry Bank, clicca il link di seguito:

SCOPRI IL CONTO VINCOLATO DI CHERRY BANK »

X Risparmio di Banca AideXa

X Risparmio di Banca AideXa è un conto deposito online vincolato che offre i seguenti tassi di rendimento in base alla durate del vincolo:

3 mesi di vincolo il tasso lordo in un anno è del 0,75%, effettivo 0,56%;

di vincolo il tasso lordo in un anno è del 0,75%, effettivo 0,56%; 6 mesi di vincolo tasso lordo in un anno è del 1% effettivo 0,74%;

di vincolo tasso lordo in un anno è del 1% effettivo 0,74%; 12 mesi di vincolo tasso lordo in un anno è del 2,5% effettivo 1,85%;

di vincolo tasso lordo in un anno è del 2,5% effettivo 1,85%; 18 mesi di vincolo tasso lordo in un anno è del 2,5% effettivo 1,85%;

di vincolo tasso lordo in un anno è del 2,5% effettivo 1,85%; 24 mesi di vincolo tasso lordo in un anno è del 3% effettivo 2,22%.

di vincolo tasso lordo in un anno è del 3% effettivo 2,22%. 36 mesi di vincolo tasso lordo in un anno è del 3% effettivo 2,22%.

Questo conto deposito attivabile con una somma minima di 1.000 euro e massima di 100.000 euro, è a canone gratuito, con l’imposta di bollo a carico della banca fino al 31 dicembre 2022. Banca AideXa ricorda che è possibile richiedere l’estinzione anticipata, ma con perdita degli interessi maturati.

Per avere più informazioni sul deposito vincolato di Banca AideXa, segui il link:

SCOPRI BANCA AIDEXA »

Rendimax Conto Deposito di Banca Ifis

Rendimax Conto Deposito di Banca Ifis consente la sottoscrizione di depositi a risparmio o libero, o con preavviso oppure vincolato. L’importo minimo investibile è di 1.000 euro mentre quello massimo di 1 milione di euro. È possibile l’apertura del conto deposito online con firma digitale, senza bisogno di stampare né inviare alcun modulo cartaceo. È necessario soltanto essere in possesso di un cellulare e una casella e-mail.

In dettaglio il pacchetto Rendimax Conto Deposito prevede:

deposito “Libero” con tasso annuo lordo dello 0,20% e disponibilità immediata della somma;

e disponibilità immediata della somma; deposito “Like” con tasso annuo lordo dello 0,75% con tempo di preavviso di 33 giorni per avere la disponibilità della somma investita;

con tempo di preavviso di 33 giorni per avere la disponibilità della somma investita; deposito “Vincolato” con liquidazione anticipata o posticipata.

Per chi scegliesse quest’ultima forma di investimento, il deposito “Vincolato” può avere una liquidazione anticipata (alla data di costituzione del vincolo), con i seguenti tassi di interesse:

6 mesi tasso di interesse lordo 1,20% (netto 0,89 %);

9 mesi tasso di interesse lordo 1,45% (netto 1,07%);

12 mesi tasso di interesse lordo 1,70% (netto1,26 %);

18 mesi tasso di intesse lordo 1,90% (netto 1,41%);

24 mesi tasso di interesse lordo 2,15 % (netto 1,59%);

36 mesi tasso di interesse lordo 2,30 % (netto 1,70%);

48 mesi tasso di interesse lordo 2,45 % (netto 1,81%);

60 mesi tasso di interesse lordo 2,60% (netto 1,92%).

Mentre, per coloro che opteranno per la linea “Vincolato” ma con liquidazione posticipata (interessi liquidati trimestralmente), i tassi di interesse concessi dalla banca sono:

6 mesi tasso di interesse lordo 1,25% (netto 0,93%);

9 mesi tasso di interesse lordo 1,50% (netto 1,11%);

12 mesi tasso di interesse lordo 1,75% (netto 1,30%);

18 mesi tasso di intesse lordo 2% (netto 1,48%);

24 mesi tasso di interesse lordo 2,25% (netto 1,67%);

36 mesi tasso di interesse lordo 2,50% (netto 1,85%);

48 mesi tasso di interesse lordo 2,75% (netto 2,04%);

60 mesi tasso di interesse lordo 3% (netto 2,22%).

Per saperne di più sull’offerta di Banca Ifis, clicca il link qui sotto:

SCOPRI RENDIMAX CONTO DEPOSITO »

Time deposit di Twist

Il rendimento massimo offerto è del 2.50% con un vincolo di 5 anni. Con un importo minimo vincolabile di 10.000 euro e l’apertura del deposito vincolato eseguibile tramite Internet, Time deposit è un deposito vincolato a scadenza di Conto Twist brand online di Banca Valsabbina. Per la sottoscrizione di “Time Deposit”, occorre essere intestatario o cointestatario di un conto corrente già aperto presso la banca. Non sono previste spese di accensione è la liquidazione degli interessi avviene ogni mese per vincoli sino a 24 mesi, ogni tre mesi per vincoli superiori.

Time deposit, che non prevede né la riduzione della durata del vincolo, né tanto meno l’estinzione anticipata parziale, offre i seguenti rendimenti:

6 mesi, tasso del 1,25%;

12 mesi, tasso del 1,25%;

18 mesi, tasso del 1,50%;

24 mesi, tasso del 2,25%;

36 mesi, tasso del 2,50%;

48 mesi, tasso del 2,50%;

60 mesi, tasso del 2,50%.

Per avere maggiori dettagli dell’offerta Twist, clicca al link sottostante:

SCOPRI IL DEPOSITO VINCOLATO TWIST »