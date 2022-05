Qual è il fornitore luce e gas più conveniente di Maggio 2022?

Come confrontare le offerte di luce e gas online e scegliere il fornitore più conveniente a Maggio 2022? Da SOStariffe.it i passi da compiere per abbattere i costi di luce e gas in bolletta e conquistare la destinazione del risparmio.

Offerte in evidenza E.ON ValoreMercato Luce 1.063,66 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 942,86 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 945,83 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Per alleggerire il peso delle bollette è cruciale affidarsi al fornitore di luce e gas più conveniente, così come scegliere l’offerta che meglio si adatta al fabbisogno quotidiano di energia elettrica e metano all’interno del proprio nucleo familiare. Tenere costantemente d’occhio fornitori, promozioni e tariffe è, dunque, la strada migliore da percorrere se si è diretti verso la meta del risparmio, nel breve come nel lungo periodo. Questo è ancora più evidente se applicato a un contesto energetico di crisi come quello attuale, con prezzi della materia prima di energia elettrica e gas che hanno fatto segnare notevoli incrementi negli ultimi mesi.

In questo viaggio nella convenienza gioca un ruolo fondamentale l’abilità di confrontare le offerte attraverso l’ampia varietà di tariffe disponibili sul mercato. Ecco perché SOStariffe.it, grazie al suo tool digitale di comparazione per luce e gas (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS), rappresenta un alleato efficace nella valutazione e nella scelta delle promozioni più aggiornate e vantaggiose.

Come scegliere il fornitore più conveniente

DESTINAZIONE RISPARMIO LA STRADA PER RAGGIUNGERLO Conosci i tuoi consumi consulta la sezione consumi della tua bolletta

stima il tuo consumo con il comparatore di SOStariffe.it Scegli il Mercato libero le offerte del Mercato Libero hanno in comune un prezzo più conveniente della materia prima rispetto ai contratti di Tutela Confronta le offerte utilizza il comparatore di SOStariffe.it per valutare quali siano le opzioni più adeguate al tuo fabbisogno

richiedi una consulenza gratuita a SOStariffe.it contattando un esperto Valuta l’opzione Dual Fuel sottoscrivendo un unico contratto di luce e gas, diversi gestori offrono sconti all’attivazione di entrambe le utenze

Quali considerazioni è necessario fare quando si sta valutando un ventaglio di opzioni per il miglior fornitore di luce e gas? Ecco le 4 principali:

conoscere i consumi della propria utenza;

orientarsi sulle offerte disponibili del Mercato Libero;

confrontare le offerte grazie al tool gratuito di SOStariffe.it per offerte luce e gas ;

; valutare l’opzione tariffe Dual Fuel (fornitore unico per luce e gas).

Come trovare il fornitore più conveniente nel Mercato Libero

Innanzitutto, è bene ricordare che non esistono tariffe di luce e gas più convenienti in assoluto. Ecco perché, per attivare nuove offerte e ottenere margini di risparmio in bolletta, la comparazione online aiuta a individuare con precisione le offerte più vantaggiose del Mercato Libero, a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza.

La procedura è semplice, veloce e completamente gratuita. La comparazione delle offerte deve essere effettuata attraverso il comparatore di SOStariffe.it inserendo una stima del proprio consumo annuo. Queste informazioni sono sempre riportate in bolletta, nella sezione consumi. In alternativa, è possibile stimare il consumo con il sistema di calcolo integrato nel comparatore di SOStariffe.it.

Una volta inseriti i dati richiesti, il comparatore restituirà all’utente un elenco delle offerte in base alla convenienza e, per ciascuna tariffa, saranno indicati una stima della spesa annuale e il possibile risparmio ottenibile rispetto al mercato Tutelato.

Di fronte a questo ventaglio di opzioni, gli utenti che hanno ancora un contratto di Tutela attivo, potranno valutare il passaggio dal regime di Maggior Tutela al Mercato Libero, le cui offerte sono accomunate da un prezzo più conveniente della materia prima.

Per chi, invece, ha già scelto un operatore del Mercato Libero, effettuare con frequenza il confronto tra le tariffe (almeno una volta all’anno) può rappresentare una buona prassi da seguire per non lasciarsi sfuggire le offerte più vantaggiose.

Infine, è utile considerare l’opzione di attivare una promozione Dual Fuel, che consiste nella sottoscrizione di un contratto di luce e gas con lo stesso fornitore: diversi gestori di energia offrono sconti all’attivazione di entrambe le utenze. Attenzione, però. Le tariffe “a doppio carburante” possono essere adatte a molti utenti, ma non a tutti: anche in questo caso la comparazione online aiuta a individuare le offerte più vantaggiose a disposizione, in base ai propri consumi.

Per assistenza nella scelta e per verificare l’effettiva convenienza delle migliori offerte luce e gas rispetto alle tariffe già attive è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, gratuito e senza impegno. Il servizio è disponibile chiamando al numero 02 5005 111. In questo modo, è possibile richiedere supporto qualificato da un consulente specializzato nel settore energia in grado di indirizzare l’utente nella scelta della tariffa migliore.

Annunci Google

Il miglior fornitore di Maggio 2022: il caso della “famiglia tipo”

IL MIGLIOR FORNITORE LUCE E GAS CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA NeN Luce Special 48 tariffa monoraria (0,25 €/kWh)

prezzo bloccato per 36 mesi

bonus di benvenuto di 48 euro

energia 100% green E.ON Gas NowClick prezzo indicizzato in base al prezzo ARERA per il mercato tutelato sempre scontato del 10%

Loyalty program riservato ai clienti E.ON

fornitura amica dell’ambiente

Di seguito presentiamo il miglior fornitore di luce e gas di Maggio 2022. I dati si riferiscono a una simulazione effettuata su una “famiglia tipo” con un consumo annuo di:

2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW);

di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW); 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

NeN Luce Special 48

Per quanto riguarda i fornitori di energia elettrica, sul podio del risparmio sale NeN, il marchio di proprietà di Yada Energia, una startup nata nel 2019 e legata al gruppo A2A, una delle principali aziende energy italiane. NeN è un marchio indipendente ed opera sul mercato libero proponendo tariffe luce e gas alle utenze domestiche.

Grazie alla sua offerta NeN Luce Special 48, con una tariffa monoraria (0,25 €/kWh) e prezzo bloccato per 36 mesi, la “famiglia tipo” spenderebbe 79 euro al mese in bolletta per la luce, con un ammontare annuo di 949 euro. Inoltre, questo fornitore di energia 100% green offre un bonus di benvenuto di 48 euro.

Scopri NeN Luce Special 48 »

E.On Gas NowClick

Per quanto concerne il fornitore di gas, E.ON Gas NowClick è campione di convenienza per la “famiglia tipo”. Questa offerta, pensata da E.ON per gli utenti che provengono dal regime a Maggior Tutela, propone un prezzo indicizzato ARERA e una componente gas scontata del 10% sul prezzo del gas praticato nel mercato tutelato. Il prezzo della materia prima gas si aggiornerà ogni tre mesi seguendo l’andamento del mercato tutelato e i prezzi comunicati da ARERA. La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 152 euro al mese.

Scegliendo la fornitura di gas naturale di E.On Energia, azienda attiva nel mercato italiano dal 2000, si farà anche una scelta sostenibile supportando progetti di rimboschimento promossi dal fornitore stesso.

Scopri E.ON Gas NowClick »

È bene ribadire che quelle proposte sono le offerte più convenienti per il profilo di consumo indicato. Per assicurarsi risparmi in bolletta è necessario comparare le offerte di luce e gas a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza, così da individuare le migliori tariffe per il proprio fabbisogno.

« notizia precedente Come avere Internet in casa senza telefono fisso: le offerte di Maggio 2022