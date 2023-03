Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 858,49 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 753,24 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 948,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Quali sono i fornitori energetici del Mercato Libero che assicurano il maggior risparmio in bolletta a marzo 2023? Mesi di prezzi alle stelle dell’elettricità hanno reso questa domanda una tra le più ricercate sui motori di ricerca di Internet dai consumatori italiani. In loro soccorso arriva il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, che ha stilato la classifica dei 3 “top” fornitori luce di marzo 2023.

Gratuito, semplice e intuitivo, questo strumento digitale aiuta i clienti domestici a setacciare le soluzioni del Mercato Libero attualmente attivabili e a scegliere l’offerta più in linea con gli stili di consumo del proprio nucleo familiare.

Clicca al link di seguito per avviare da subito la comparazione delle offerte:

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE LUCE »

Luce: la classifica dei top fornitori del Mercato Libero a Marzo 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,1740 €/kWh 64,98 euro 2 Edison Energia World Luce Plus 0,1610 €/kWh 68,37 euro 3 Octopus Energy Octopus Flex 0,1770 €/kWh 69,87 euro

La classifica delle 3 compagnie energetiche più vantaggiose a marzo 2023 è stata stilata dal comparatore di SOStariffe.it prendendo come profilo di consumo quello di una “famiglia tipo”: 2.700 kWh di energia elettrica utilizzata in media in un anno (con potenza impegnata di 3 kW). Qualora tale dato non rifletta il consumo annuo della vostra famiglia, il comparatore di SOStariffe.it consente di calcolarne una stima semplicemente impostando i filtri accessibili dal widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Tutte le soluzioni luce passate sotto la lente d’ingrandimento propongono tariffe a prezzo indicizzato: esse usano come base di partenza per determinare il prezzo dell’energia elettrica il PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale), che è l’indice di riferimento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Il PUN indicato in tabella, eventualmente maggiorato da un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore, fa riferimento al valore di febbraio 2023, l’ultimo attualmente a disposizione.

Energia alla Fonte di wekiwi

Qual è la ricetta (in esclusiva con SOStariffe.it) che rende l’offerta luce della web company wekiwi così appetibile a marzo 2023? Ecco il mix di ingredienti sintetizzato di seguito:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; corrispettivo fisso per costi di commercializzazione: 7,50 euro al mese (90 euro all’anno in totale);

(90 euro all’anno in totale); tariffazione monoraria : l’energia ha lo stesso prezzo indipendentemente dall’orario di utilizzo;

: l’energia ha lo stesso prezzo indipendentemente dall’orario di utilizzo; bonus di benvenuto di 30 euro attivando online la tariffa dual fuel (luce + gas con wekiwi). Il codice da utilizzare è “SOSW22”;

di 30 euro attivando online la (luce + gas con wekiwi). Il codice da utilizzare è “SOSW22”; sconto del 10% sull’acquisto di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a Led sulla piattaforma di shopping online wekiwi;

sull’acquisto di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a Led sulla piattaforma di shopping online wekiwi; fatturazione con sistema della “ carica mensile ”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità;

”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La “famiglia tipo” che si affidasse a wekiwi per la fornitura luce spenderebbe 64,98 euro al mese in bolletta. Maggiori dettagli sono disponibili al link di seguito:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

World Luce Plus di Edison Energia

Anche la proposta luce di Edison Energia si laurea “campionessa” del risparmio a marzo 2023. I suoi punti di forza sono elencati qui sotto:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza alcun sovrapprezzo ;

; contributo fisso mensile pari a 12 euro , per una spesa complessiva annuale di 144 euro;

, per una spesa complessiva annuale di 144 euro; opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria: nel secondo caso, l’energia costa meno la notte, la domenica e i giorni festivi;

servizio EDISONRisolve gratuito : si tratta di una piattaforma di servizi per ogni esigenza domestica;

: si tratta di una piattaforma di servizi per ogni esigenza domestica; accesso gratuito al servizio CoCo (acronimo di Consumare meno, consumare meglio): è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che permette di monitorare i consumi di tutti gli elettrodomestici di casa dall’ App My Edison ;

(acronimo di Consumare meno, consumare meglio): è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che permette di monitorare i consumi di tutti gli elettrodomestici di casa dall’ ; possibilità di attivare la fornitura in modalità dual fuel , ovvero sottoscrivendo un contratto di fornitura per luce e gas in contemporanea con Edison Energia;

, ovvero sottoscrivendo un contratto di fornitura per luce e gas con Edison Energia; energia 100% green.

Clicca sul pulsante verde qui sotto per saperne di più sull’offerta luce messa a punto da Edison Energia, il cui costo mensile per la “famiglia tipo” si attesta a 68,37 euro:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Octopus Flex di Octopus Energy

Dopo aver fatto il suo ingresso nel Mercato Libero italiano nell’estate 2022, Octopus Energy (il brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito) sta conquistando sempre più consumatori grazie a questa formula della convenienza:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile molto contenuto: 8 euro al mese , per un totale annuo delle spese di commercializzazione pari a 96 euro ;

, per un totale annuo delle spese di commercializzazione pari a ; sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno sconto di 30 euro in bolletta;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno in bolletta; tariffazione trioraria per beneficiare del costo più basso dell’energia in determinate fasce orarie;

energia elettrica 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Scegliendo la proposta luce di Octopus Energy la “famiglia tipo” accumulerebbe una spesa mensile in bolletta pari a 69,87 euro. Per saperne di più, ecco il link di riferimento:

Scopri Octopus Flex »