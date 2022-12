Qual è il fornitore di energia elettrica più conveniente di Dicembre 2022?

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.372,25 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.356,93 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Mesi all’insegna di rincari in bolletta hanno drenato risorse importanti dai bilanci delle famiglie. Tanto che otto italiani su dieci temono di non riuscire ad affrontare nuove stangate su riscaldamento, illuminazione di casa e generi alimentari. A scattare la fotografia è l’indagine 2022 condotta da Ipsos, per conto del Banco dell’energia, sulla percezione della povertà energetica nella popolazione italiana.

Un quadro a tinte fosche confermato anche dai dati dell’Oipe, l’Osservatorio italiano sulla povertà energetica, secondo cui (a fine 2021) erano due 2,2 milioni le famiglie italiane (l’8,5% del totale) a faticare nel pagamento delle spese di elettricità e metano: 125 mila in più rispetto all’anno precedente.

Numeri e cifre che testimoniano quanto il risparmio sulle spese di luce e gas resti la priorità numero uno per le famiglie da Nord a Sud della Penisola. Affidarsi al Mercato Libero può essere la prima mossa per tentare di arginare l’impatto dei rialzi dei beni energetici. La seconda è la scelta del fornitore che assicuri il prezzo più basso possibile della materia prima (compatibilmente con lo shock energetico in corso). Ma quali sono i brand dell’energia che aiutano a tenere le bollette della luce sotto controllo a dicembre 2022?

Setacciando il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato le compagnie energetiche più appetibili per una “famiglia tipo” con un consumo annuale di 2.700 kWh all’anno (con potenza impegnata di 3kW).

Clicca al link di seguito per avviare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce:

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE LUCE »

I fornitori luce del Mercato Libero più vantaggiosi a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,2345 €/kWh 105,77 euro al mese 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,2355€/kWh 108,78 euro al mese 3 Illumia Luce Flex Web 0,2345 €/kWh 110,25 euro al mese 4 Octopus Energy Octopus Flex 0,2345 €/kWh 111,82 euro al mese 5 Eni Plenitude Trend Casa Luce 0,2575 €/kWh 117,61 euro al mese

Come detto poco sopra, la stima di spesa mensile di ciascuna offerta è stata calcolata dal comparatore di SOStariffe.it sulla base del consumo di una “famiglia tipo” che contabilizzi 2.700 kWh di energia elettrica sul contatore in un anno (con potenza impegnata di 3 kW). Inoltre, i prezzi dell’energia sintetizzati in tabella si riferiscono al valore dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) relativo al mese di novembre 2022 (l’ultimo a disposizione) eventualmente maggiorato di un contributo al consumo previsto dal fornitore.

Grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it (accessibili dal widget qui sotto) è possibile calcolare una stima dei propri consumi annuali (tale dato è comunque sempre consultabile nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore):

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Oltre a un prezzo dell’energia allineato a quello del mercato all’ingrosso, Sorgenia assicura ai propri clienti un bonus di 50 euro in bolletta con attivazione online della promozione (e inserimento del codice amico “SEQUOIA”), oltre a uno sconto fedeltà sul pagamento del contributo fisso annuale a copertura dei costi di commercializzazione. Senza dimenticare i vantaggi e le offerte dedicate che si possono ottenere entrando a far parte di Greeners, la community dei clienti Sorgenia che vogliono fare la differenza in fatto di sostenibilità ambientale.

Ecco l’offerta ai raggi X:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (agganciato all’indice PUN) a cui va aggiunto un piccolo contributo al consumo ( 0,010 €/kWh ) per il primo anno; dal secondo anno il contributo al consumo sale a 0,034 €/kWh ;

(agganciato all’indice PUN) a cui va aggiunto un piccolo contributo al consumo ( ) per il primo anno; dal secondo anno il contributo al consumo sale a ; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 91 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 91 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; 50 euro di bonus di benvenuto (distribuito nelle bollette del primo anno di fornitura) per chi attivi la promozione online;

(distribuito nelle bollette del primo anno di fornitura) per chi attivi la promozione online; accesso gratuito a Beyond Energy , per monitorare i propri consumi e ridurre gli sprechi;

, per monitorare i propri consumi e ridurre gli sprechi; possibilità di accumulare sconti fino a 3mila euro in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia;

energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

La spesa stimata in bolletta per la “famiglia tipo” è pari a 105,77 euro al mese. Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

Scopri Next Energy Sunlight Luce Dual di Sorgenia »

Energia alla Fonte di wekiwi

Anche l’offerta della web company wekiwi è un magnete della convenienza perché fa pagare l’energia allo stesso prezzo del mercato all’ingrosso con una minima maggiorazione (0,011 €/kWh). Tra i punti di forza della sua promozione c’è anche il bonus di benvenuto per i nuovi clienti che vogliano attivare la fornitura luce online: per loro 30 euro in bolletta riconosciuti al termine dei primi 12 mesi.

La promozione contempla:

accesso al prezzo dell’energia all’ingrosso (allineato all’indice PUN) + contributo al consumo pari a 0,011 €/kWh ;

(allineato all’indice PUN) + contributo al consumo pari a ; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione pari a 90 euro;

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta utilizzando il codice “SOSW22”;

di 30 euro in bolletta utilizzando il codice “SOSW22”; sconto del 10% sui prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (gadget per la casa, elettronica e illuminazione a Led);

fatturazione con sistema della “ carica mensile ”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità;

”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Clicca sul pulsante verde per ulteriori dettagli sulla promozione luce wekiwi, il cui costo mensile è pari a 108,78 euro:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Luce Flex Web di Illumia

La bolognese Illumia spicca tra i top fornitori di dicembre 2022 per una convenienza che sposa la causa della sostenibilità ambientale: la sua offerta permette di consumare energia 100% verde, esclusivamente proveniente da fonti rinnovabili. La ricetta Illumia punta anche sui seguenti “ingredienti”:

prezzo della luce all’ingrosso (che si rifà all’indice PUN) + un contributo al consumo pari a 0,010 €/kWh ;

(che si rifà all’indice PUN) + un contributo al consumo pari a ; 10 euro al mese (120 euro all’anno) di contributo fisso per costi di commercializzazione;

attivazione rapida, nessun deposito cauzionale e domiciliazione bancaria delle bollette;

fornitura a portata di smartphone o tablet grazie all’App di Illumia. Quest’ultima permette, tra l’altro, di visualizzare il dettaglio dei propri consumi luce e gas degli ultimi 12 mesi fatturati, comunicare l’autolettura ed effettuare i pagamenti delle bollette con carta gestita da circuiti Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard e Maestro.

La soluzione luce Illumia costerebbe alla “famiglia tipo” a un costo di 110,25 euro al mese. Per saperne di più, segui il link qui sotto:

SCOPRI ILLUMIA LUCE FLEX WEB »

Octopus Flex di Octopus Energy

Tra le offerte da tenere in considerazione a dicembre 2022 c’è anche quella proposta da un brand dell’energia appena sbarcato nel Mercato Libero italiano: si tratta di Octopus Energy, il colosso britannico con patente green che in soli 7 anni (è nato nel 2015) si è espans0 in tutto il mondo (dagli Stati Uniti al Giappone), conquistando 3,5 milioni di clienti.

Ecco la proposta di Octopus Energy sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) con l’aggiunta di un contributo al consumo che si attesta su 0,010 €/kWh ;

dell’energia elettrica agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) con l’aggiunta di un contributo al consumo che si attesta su ; contributo fisso annuale pari a 80,40 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

tariffazione trioraria;

fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;

La “famiglia tipo” che volesse attivare questa offerta dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 111,82 euro per le bollette della luce.

Clicca al link di seguito per saperne di più:

Scopri Octopus Flex »

Trend Casa Luce

Plenitude, la società controllata da Eni che eroga energia a circa 10 milioni di clienti europei nel mercato retail, propone una soluzione per illuminare casa che coniuga bollette in linea con l’andamento del mercato, anima digitale e acceleratore pigiato sulla sostenibilità.

I punti cardinali di Trend Casa Luce sono:

prezzo dell’energia allineato al mercato all’ingrosso (sulla base dell’indice PUN) a cui va sommato un contributo al consumo pari a 0,033 €/kWh ;

(sulla base dell’indice PUN) a cui va sommato un contributo al consumo pari a ; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione e vendita: 120 euro (ovvero 12 rate mensile da 10 euro);

possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

fino a 24 euro di sconto in bolletta con attivazione della domiciliazione bancaria (1 euro al mese);

promozione “Porta un amico in Plenitude”: 30 euro di ricompensa per ogni nuova sottoscrizione attivata;

per ogni nuova sottoscrizione attivata; fornitura a portata di smartphone grazie all’area clienti online e all’ App Eni Plenitude ;

; energia verde inclusa.

Trend Casa Luce è attivabile fino al 15 dicembre 2022 al costo mensile di 117,61 euro.

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni sull’offerta Trend Casa Luce:

Scopri Trend Casa Luce »