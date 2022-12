PUN Dicembre 2022: le migliori offerte indicizzate

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.354,50 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.356,93 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Con le quotazioni del gas in netta crescita per l’arrivo del freddo in tutta Europa, sale anche il prezzo dell’energia elettrica (a causa dell’elevata quota di gas naturale nel mix energetico italiano).

A novembre 2022 il prezzo all’ingrosso rilevato sulla borsa elettrica italiana (indice PUN, Prezzo Unico Nazionale) ha raggiunto quota 0,2245 euro al kilowattora (a ottobre 2022 era 0,2115 euro al kilowattora) e il riflesso di tale incremento sarà sentito nelle bollette luce dei consumatori. Ecco perché setacciare il comparatore di SOStariffe.it alla ricerca delle soluzioni luce con il minor costo unitario dell’energia elettrica a Dicembre 2022 è di fondamentale importanza per abbassare quanto più possibile le spese della materia prima nelle fatture mensili.

Questo strumento gratuito consente ai titolari di utenze domestiche di confrontare le proposte dei brand dell’energia attualmente sul mercato e individuare, sulla base del proprio profilo di consumo, quella più adatta al proprio fabbisogno energetico.

Il comparatore di SOStariffe.it può essere consultato cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Le migliori offerte luce a prezzo indicizzato di Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,2345 €/kWh 105,77 euro al mese 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,2355€/kWh 108,78 euro al mese 3 Illumia Luce Flex Web 0,2345 €/kWh 110,25 euro al mese 4 Octopus Energy Octopus Flex 0,2345 €/kWh 111,82 euro al mese

Di seguito accendiamo i riflettori sulle migliori offerte indicizzate di Dicembre 2022 selezionate dal comparatore di SOStariffe.it: si tratta di soluzioni per illuminare casa che assicurano l’accesso al prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è quanto si paga all’ingrosso per l’energia elettrica sul mercato della Borsa Elettrica Italiana.

Da notare che le offerte elencate in tabella non sono le più vantaggiose in assoluto, ma quelle più convenienti per una “famiglia tipo” che abbia un consumo annuale di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW). Non solo: il prezzo luce associato a ciascuna offerta si riferisce al valore dell’indice PUN di novembre 2022 (l’ultimo a disposizione) eventualmente maggiorato di un contributo al consumo previsto dal fornitore.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Ecco le principali caratteristiche dell’offerta luce firmata Sorgenia, uno dei principali operatori energetici italiani:

prezzo indicizzato in base al PUN con l’aggiunta di 0,010 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno ( 0,034 €/kWh dal secondo anno);

in base al PUN con l’aggiunta di di contributo al consumo per il primo anno ( dal secondo anno); contributo fisso a scalare per i clienti più fedeli : 91 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 91 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; sconto di 50 euro (distribuito nelle bollette del primo anno di fornitura) per chi attivi la promozione online ; il bonus raddoppierebbe ( 100 euro ) nel caso di attivazione di un contratto combinato luce+ gas (offerta Dual Fuel );

(distribuito nelle bollette del primo anno di fornitura) per chi attivi la promozione ; il bonus raddoppierebbe ( ) nel caso di attivazione di un contratto combinato luce+ gas (offerta ); adesione a Greeners , la community che riunisce i clienti Sorgenia che hanno a cuore la salvaguardia del Pianeta, con possibilità di accumulare Green Coins e accedere a un catalogo premi;

, la community che riunisce i clienti Sorgenia che hanno a cuore la salvaguardia del Pianeta, con possibilità di accumulare Green Coins e accedere a un catalogo premi; possibilità di accumulare sconti fino a 3mila euro in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia;

energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Sottoscrivendo la promozione Next Energy Sunlight Luce, la “famiglia tipo” spenderebbe 105,77 euro al mese. Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

Energia alla Fonte di wekiwi

Tra le offerte a prezzo indicizzato più competitive di Dicembre 2022 c’è Energia alla Fonte di wekiwi, il brand dell’energia dall’anima digitale che fa parte del gruppo Tremagi Holding. Con “passaporto verde”, la promozione ha i seguenti punti di forza:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN a cui si deve sommare un contributo al consumo pari a 0,011 €/kWh ;

in base all’indice PUN a cui si deve sommare un contributo al consumo pari a ; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione pari a 90 euro;

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta per i clienti che attivino la promozione online e utilizzino il codice “SOSW22”;

di 30 euro in bolletta per i clienti che attivino la promozione online e utilizzino il codice “SOSW22”; sconto del 10% sui gadget elettronici e prodotti di domotica e per l’illuminazione a led in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi;

sui gadget elettronici e prodotti di domotica e per l’illuminazione a led in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi; fatturazione con sistema della “carica mensile”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità.

Ulteriori dettagli della promozione, il cui costo mensile è pari a 108,78 euro, sono accessibili al link di seguito:

Luce Flex Web di Illumia

C’è anche Illumia tra i top fornitori di dicembre 2022 grazie a un’offerta che scommette su:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN “ricaricato” dal fornitore con un contributo al consumo di appena 0,010 €/kWh ;

in base all’indice PUN “ricaricato” dal fornitore con un contributo al consumo di appena ; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione: la cifra annuale si attesta a 120 euro;

informazioni sulla fornitura luce sempre accessibili grazie all’App di Illumia;

possibilità di attivare l’offerta in modalità Dual Fuel , ovvero sottoscrivere un contratto combinato energia + gas;

, ovvero sottoscrivere un contratto combinato energia + gas; promozione XMAS: 30 euro di sconto in bolletta (ripartito in tre rate) per quanti sottoscrivano la promozione entro il 21 dicembre 2022;

(ripartito in tre rate) per quanti sottoscrivano la promozione entro il 21 dicembre 2022; kit di 10 lampadine a Led Illumia a luce calda e 2 confezioni di pile ultra power Illumia a un prezzo agevolato: 2 euro al mese per 24 euro, con IVA inclusa.

energia 100% verde proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

Le uscite mensili che la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget per la soluzione luce Illumia ammonterebbero a 110,25 euro. Per saperne di più, segui il link qui sotto:

Octopus Flex di Octopus Energy

Da poco sbarcata nel Mercato Libero italiano, Octopus Energy ha già abbracciato una sfida ambiziosa: raggiungere il milione di clienti entro il 2025 nel nostro Pese. Un traguardo che la società del Regno Unito ha già raggiunto in diverse nazioni: sono già 3,5 i milioni di clienti nel mondo che l’anno già scelta per la sua fornitura di energia verde. Ecco l’identikit di Octopus Energy sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN con l’aggiunta di un contributo al consumo che si attesta su 0,010 €/kWh ;

in base all’indice PUN con l’aggiunta di un contributo al consumo che si attesta su ; contributo fisso annuale pari a 80,40 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

tariffazione trioraria;

fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;

L’attivazione di questa offerta si tradurrebbe in una una spesa mensile di 111,82 euro per le bollette della luce.

Maggiori informazioni sono accessibili al link di seguito:

I clienti domestici che abbiano un consumo annuo diverso da quello della “famiglia tipo” o che non conoscano l’ammontare complessivo dell’energia elettrica utilizzata nell’arco dei 12 mesi, possono facilmente stimare tale cifra impostando i filtri di ricerca integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Utilizzarli è semplice: basta inserire il numero dei componenti della famiglia, quali elettrodomestici sono utilizzati in prevalenza e in quale fascia oraria. Clicca sul widget qui sotto per configurare direttamente i filtri di ricerca nel comparatore di SOStariffe.it:

